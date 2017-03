Despre eroii noștri – părinții

De mul­te ori stau și mă gân­desc, mai ales de când sunt depar­te de casă, cum oare au reu­șit părin­ții noș­tri să con­stru­ias­că o casă în Mol­do­va și să o mobi­le­ze după gus­tul lor? Le-au tre­bu­it vreo 20 de ani să o ter­mi­ne cu totul, dar au reu­șit. O mași­nă din anii ´70, dar o aveam. Ne per­mi­team să mer­gem o dată pe an la mare, în Ucrai­na cel mai des, sau mer­geam cel puțin la Vadul lui Vodă pen­tru câte­va zile. Era un lux când mer­geam în Româ­nia. Au cres­cut un copil, i-au dat tot ce au putut și chiar mai mult: o școa­lă bună, ore de dans… Când apă­rea un fes­ti­val, o excur­sie în afa­ra țării, tot plă­teau, ast­fel încât copi­lul lor să nu rămâ­nă în urmă sau să fie pri­vit dife­rit decât cei­lal­ți copii. Bani pen­tru o chi­flă în fie­ca­re zi, hai­ne noi la Paș­te și la 1 sep­tem­brie, un tetris ne cum­pă­rau și eram cei mai feri­ci­ți copii. Cel mai greu de înțe­les e cum au reu­șit toa­te astea cu 3000 de lei pe lună fie­ca­re. Câte fami­lii tine­re supra­vie­țu­iesc acum cu 3000 de lei pe lună? Da, au cres­cut pre­țu­ri­le foar­te mult în tot acest răs­timp. Da, am ple­cat mul­ți care am cres­cut așa, dar nu a fost rău. Eram liniș­tiți cu toții, nu aveam aștep­tă­ri atât de mari, iar feri­ci­rea o găseam în cele mai mărun­te lucru­ri.

Și mai trist îmi pare fap­tul că, în ciu­da tutu­ror gre­u­tă­ți­lor înfrun­ta­te, părin­ții noș­tri și acum sunt dis­puși să ple­ce depar­te de casă ca să ne facă pe plac, să ne ofe­re posi­bi­li­ta­tea de a avea un mas­ter (poa­te pes­te hota­re), un apar­ta­ment, o mași­nă, un tele­fon nou-nouț sau alte mof­tu­ri actu­a­le.

Vă rela­tez isto­ria unui suflet scump mie. A venit o zi când par­că avea de toa­te, fata intra­se la uni­ver­si­ta­te la buget, chel­tu­ie­li nu mai erau atâ­tea, casa – ter­mi­na­tă, lucra ca regi­zor la radio de 27 de ani, îi plă­cea enorm ceea ce făcea, își făcu­se un nume, se sim­țea o per­soa­nă împli­ni­tă. Pare a fi o poves­te cu sfâr­șit feri­cit, dar nu se ter­mi­nă totul aici. Pen­tru că așa sunt părin­ții. Cred că așa vom fi și noi. Copi­lul zbân­țu­it nu se gân­dea să con­ti­nue în Mol­do­va după absol­vi­re. Atun­ci mama deci­de să ple­ce ea, cu gân­dul că, ast­fel, copi­lul își va schim­ba opi­nia și poa­te nu va ple­ca. Copi­lul, înțe­le­gând că o face de dra­gul lui, a vrut să fie par­te din aceas­tă expe­rien­ță. Aici înce­pe aven­tu­ra. Nu erau aștep­ta­te cu bra­țe­le des­chi­se și nime­ni nu a pro­mis con­di­ții priel­ni­ce, dar ce nu faci pen­tru un vii­tor mai bun? Cu aju­to­rul unor cunos­cuți, au găsit de lucru în casa unei fami­lii extrem de boga­te. Aceștia le-au accep­tat pe ambe­le și le-au ofe­rit o came­ră cu con­di­ții satis­fă­că­toa­re în sub­so­lul casei. Con­di­ții de mun­că: ordi­ne în casă, pre­pa­ra­rea buca­te­lor și ser­vi­rea lor. Pare a fi sim­plu, e ceea ce faci și aca­să. Dar n-a fost să fie chiar așa. În pri­mul rând, au tre­bu­it să învețe a ofe­ri un ser­vi­ciu de cali­ta­te îna­l­tă, pen­tru că doam­na dorea să se sim­tă aca­să ca la hotel. Dimi­nea­ța îmbra­ci uni­for­ma, zâm­beş­ti și… înce­pi aven­tu­ra. Înveți cele 4 tipu­ri de lin­gu­ri, fur­culi­țe și cuți­te, care și pen­tru ce se folo­sesc, prin care par­te deser­vești şi prin care par­te scoți far­fu­ri­i­le goa­le. Înveți la ce dis­tan­ță pre­fe­ră apa pe masă, că dra­pe­ri­i­le tre­bu­ie lăsa­te la 9 sea­ra și ridi­ca­te la 8 dimi­nea­ța. Nu impli­că mul­tă stră­du­in­ță și chin pen­tru mol­do­ve­ni să se obiș­nu­ias­că cu toa­te astea, par­tea cea mai vese­lă doar urmea­ză.

Au fost 3 luni în care fii­ca o învă­ța pe mamă alfa­be­tul și cuvin­te în lim­ba spa­ni­o­lă, pen­tru că urma să rămâ­nă sin­gu­ră când cea mică se întorcea să absol­veas­că uni­ver­si­ta­tea. Nu a fost ușor, cu toa­te că nu e tare dife­ri­tă, dar când tre­ci de 40 de ani, inte­re­sul de a învă­ța o lim­bă stră­i­nă nu-l mai tre­zești atât de repe­de. Apoi, într-o zi, doam­nei îi vine inspi­ra­ția, vrea să găteas­că cu ele și să le cunoas­că mai îndea­proa­pe. Le-a poves­tit că au moș­te­nit cam 60% din tot ce au, iar ea nu a reu­șit să absol­veas­că uni­ver­si­ta­tea și s-a căsă­to­rit. Apoi, în dis­cu­ție, brusc o întrea­bă pe mamă dacă știe a numă­ra până la 3. Fii­ca, nedu­me­ri­tă, înce­pe a râde cu lacri­mi. Doam­na e șoca­tă de așa reac­ție, iar mama, cu toa­tă deli­ca­te­țea și răb­da­rea din lume, îi spu­ne: „doam­nă, eu am absol­vit două uni­ver­si­tă­ți în Repu­bli­ca Mol­do­va, con­ta­bi­li­ta­te, iar 10 ani mai târ­ziu, regie și artă”. Doam­na, nești­ind ce să spu­nă, mer­ge la har­tă și înce­pe a cău­ta Repu­bli­ca Mol­do­va unde­va în SUA (Da! Seri­os!), apoi întrea­bă ce lim­bă vor­bim la noi în țară. Am ple­cat cu impre­sia că nici până azi nu cre­de că, pe lân­gă lim­ba româ­nă, vor­bim și rusă. Nu am mai zis nimic de fran­ce­ză sau engle­ză. Au mai urmat între­bă­ri de genul dacă știu a citi, a folo­si aspi­ra­to­rul și mul­te alte­le. Mama a răb­dat 2 ani și s-a întors aca­să, a găsit un lucru mai bine plătit, dar totuși sufle­tul ei vrea îna­poi la radio, la cei 3000 de lei pe lună.

În ciu­da tutu­ror aces­tor cali­tă­ți, tot noi sun­tem cei infe­ri­o­ri, pen­tru că nu am reu­șit să obți­nem ceva în țara noas­tră. Și ăsta e doar un exem­plu, dar sunt sute de mii ca ele, care cu sigu­ran­ță au tră­it momen­te mult mai dure­roa­se. Chiar meri­tă părin­ții noș­tri să fie înjo­si­ți așa? Vom reu­şi vreo­da­tă să-i răs­plătim pen­tru toa­te efor­tu­ri­le depu­se pen­tru noi? Oare vom învă­ța să apre­ci­em ceea ce avem? Cum vom deve­ni noi eroi în fața copi­i­lor noș­tri?

Corina BONDARI, Barcelona