De trei luni, singurul aparat modern de radioterapie din R. Moldova e defectat

Pacienții oncologici din R. Moldova cu indicații pentru tratament radioterapeutic la IMSP Institutul Oncologic, de câteva luni, nu mai beneficiază de un serviciu modern de radioterapie. Singurul dispozitiv de ultimă generație de radioterapie externă din R. Moldova, acceleratorul liniar „Clinac”, este defectat.

În aceste condiții, pacienților li se aplică radioterapia prin Cobalt – o tehnică medicală depășită care, potrivit specialiștilor, produce efecte secundare severe. Încă în luna aprilie, ZdG a aflat despre suspendarea serviciului de radioterapie acordat prin unicul accelerator liniar din R. Moldova în cadrul IMSP Institutul Oncologic. Tot atunci, am expediat o solicitare de informații în adresa instituției vizate, pentru a afla detalii despre starea echipamentului medical.

La 23 mai, într-un răspuns la solicitarea ZdG, Larisa Catrinici, directoarea IMSP Institutul Oncologic, a confirmat disfuncționalitatea acceleratorul liniar „Clinac”. Defecțiunea s-ar fi produs la sfârșit de martie. De atunci, potrivit Larisei Catrinici, toți pacienții sunt reprogramați la proceduri de terapie prin Cobalt.

„La IMSP Institutul Oncologic este defectat acceleratorul liniar „Clinac” din 22.03.2019. Toți pacienții au fost reprogramați la dispozitivele existente de cobaltoterapie, care la fel reprezintă un dispozitiv de radioterapie externă, tratament prin radiații ionizante curative. Diferența dintre acceleratorul liniar și dispozitivele de cobaltoterapie sunt: timpul mai scurt de iradiere datorită energiei mai înalte și gradul mai mare de automatizare”, se spune în scrisoarea semnată de directoarea IMSP Institutul Oncologic.

Potrivit informațiilor de specialitate medicală, radioterapia convențională (Terapia prin Cobalt) este o tehnică medicală depășită, care produce efecte secundare severe în raport cu cea acordată prin intermediul acceleratoarelor liniare. Beneficiile acestei terapii sunt extrem de mici, întrucât, din cauza limitării tehnologice, nu este posibilă decât administrarea unei doze neînsemnate de radiație. De asemenea, distribuția razelor în cazul acestui tip de terapie este mai dificilă și se poate administra doar din două unghiuri. Totodată, distribuția razelor presupune o iradiere totală a zonei expuse, nefiind protejat țesutul sănătos.

IMSP Institutul Oncologic a mai anunțat că echipa de specialiști din serviciul de radioterapie a acceptat un program de lucru special, inclusiv în zilele de odihnă și de sărbători, desfășurat în trei ture, cu ședințe în intervalul 7.00-24.00 pentru a reduce timpul de așteptare.

Larisa Catrinici a mai menționat că, în lista de așteptare, sunt programați pacienți pentru luna iulie, curent, și că procedura de achiziționare a pieselor defectate este lansată și plasată transparent pe pagina web a IMSP Institutul Oncologic.

Într-un program TV din 26 aprilie, secretarul general de stat al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Boris Gîlcă, a amintit despre disfuncționalitatea acceleratorului liniar de la Institutul Oncologic, precizând că problema va fi soluționată până la sfârșit de mai, 2019.



„Acel accelerator liniar, am fost informați de Institutul Oncologic, că a ieșit din funcție. Noi avem alte două aparate care lucrează în deplina putere, 20 de ore din 24. Reparația acceleratorului liniar va costa 6 milioane de lei. Am identificat banii și foarte curând, pe parcursul lunii mai, va fi reparat… Vor fi schimbate cele două placi electronice, ne spun spun tehnicienii. Dar sunt două aparate de generația precedentă care la fel sunt foarte sigure, și ele lucrează 20 din 24 de ore și tratamentul e asigurat”, a spus Boris Gîlcă.

Solicitată să comenteze situația, Cristina Stratulat, ofițer de presă la MSMPS, nu a putut spune când concret va fi rezolvată problema: „La moment, e în proces de a se înlătura defecțiunea Acceleratorului Liniar. Pacienții sunt deserviți la cele două aparate de radioterapie. Pentru a reduce din rândul de așteptare, Institutul a creat un program de activitate în trei ture a Laboratorului de Radioterapie”, ne-a spus Cristina Stratulat.

Planul de achiziții al IMSP Institutul Oncologic pentru ultimii doi ani dezvăluie că instituția planifica cheltuieli pentru procurarea pieselor de schimb ale acceleratorului liniar de câte 2 milioane de lei anual. Mai mult, în 2019, planificarea procurării pieselor de schimb pentru acceleratorul liniar „Clinac” s-a făcut cu mai puțin de o lună înainte ca acesta să iasă din funcție, la 21.02.2019, reieșind din conținutul procesului verbal plasat pe site-ul instituției. Totodată, pentru deservirea utilajului medical instituția are un contract de achiziții de 4,2 milioane de lei, dintre care 1 354 000 lei pentru deservirea acceleratorului liniar.

Conform serviciului guvernamental digital Mtender, valoarea acceleratorului liniar fără TVA e de 1 354 000 lei. Potrivit documentației standard, acesta a fost instalat la Institutul Oncologic în anul 2009. Contactat de ZdG, reprezentantul companiei Intermed SRL, firma care a câștigat licitația pentru „Servicii de reparare și de întreținere a echipamentului medical și de precizie” a acceleratorului liniar „Clinac” DHX, nr. seriei 3997, a declarat că reparația acceleratorului se face în conformitate cu contractul semnat de firmă cu Institutul Oncologic. Contractul care a fost semnat pe 11 martie 2019, cu puțin timp înainte ca aparatul să se defecteze, expiră la 31 decembrie 2019 și nu include procurarea pieselor de schimb. În același timp, potrivit platformei electronice achizitii.md, la data de 22 aprilie 2019, IMSP Institutul Oncologic a solicitat achiziționarea pieselor de schimb pentru Acceleratorul Linear Clinac, valoarea estimată a achiziției fără TVA este de 5 milioane, procedură nefinalizată în prezent statutul acesteia fiind de „calificare”. Procurarea pieselor Klystron socket ASSY DC (Conform documentației de atribuire) și Klystron Amplifier (Conform documentației de atribuire) nefiind finalizată până la moment.

Printre pacienții lipsiți de asistență medicală de radioterapie externă sunt și lichidatori ai consecințelor avariei de la Cernobîl. Ștefan Belostecinic și Valeriu Chiriliuc, lichidatori ai avariei din 26 aprilie 1986, ambii cu afecțiuni oncologice, ne-au spus că, deși atestă o atitudine prietenoasă din partea personalului medical, sunt îngrijorați de atitudinea ostilă pe care o are conducerea Institutului Oncologic și a ministerului de resort față de această problemă.

„De la sfârșit de februarie, nu am primit niciun fel de tratament. Aparatul nu-i, degrabă nu va fi reparat. Asta spun cei de la Institut. Eu acum vreau să-mi fac documentele să mă duc la Iași sau peste hotare că la noi e imposibil. Rudele din Italia mi-au trimis niște ulei de tămâie – lecuiesc cancerul cu ulei de tămâie și ceaiuri – în rest, nu primesc niciun fel de lecuire de la ei”, spune Ștefan Belostecinic.

Valeriu Chiriliuc e într-o situație similară: „Ei nu pot cumpăra aceste piese de schimb pentru acceleratorul liniar, deoarece ceva ar contravine legislației, așa ne-au lămurit. Mi s-a spus că e nădejde,dar totuși nu prea este… Au zis că poate până la sfârșit de iunie îl repară…”

Chiar dacă potrivit Legii 411 privind ocrotirea sănătății „serviciile medicale de profilaxie, diagnostic, tratament și supraveghere în domeniul oncologic sunt acordate de specialiști cu instruire în oncologie și hematologie, în cadrul instituțiilor medico-sanitare publice și private (Lege în vigoare din 01.01.2018 – nota redacției) unica instituție medicală din R. Moldova, în care pacienții oncologici pot beneficia de asistență medicală prin serviciul de radioterapie este Institutul Oncologic. În același timp, în republică sunt instituții medico-sanitare private care contractează acest serviciu de radioterapie la clinicile de peste hotare în care, contra cost, pot fi tratați și pacienți din Moldova.

Conform informației oferite de IMSP Institutul Oncologic în R. Moldova, circa 4 mii de pacienți afectați de maladii oncologice au indicații pentru tratament radioterapic de sine stătător sau în combinație cu alte metode (chirurgia și/sau chimioterapia). Potrivit MSMPS, anual, de acest serviciu beneficiază 2500 de pacienți. În 2018, în cadrul Institutului Oncologic au fost realizate peste 50 de mii de ședințe de terapie radiantă.

Indicatorii Preliminari privind Sănătatea Populației și Activitatea Instituțiilor Medico-Sanitare pentru anul 2018, arată că, în R. Moldova, sau înregistrat 9980 cazuri noi de îmbolnăvire cu tumori maligne, ceea ce reprezintă 281,2 persoane la 100 de mii de populație.

Totodată, potrivit Biroului Național de Statistică, în R. Moldova, mortalitatea populației din cauza cancerului este în creștere. Dacă în anul 2000 din acest motiv decedau 186,7 la 100 de mii de persoane, în 2017, cifra a crescut cu aproape o treime, fiind de 284,8 la 100 de mii de persoane.