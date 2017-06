Sute de medi­ci pără­sesc anu­al R. Mol­do­va în cău­ta­rea unor con­di­ţii mai bune de mun­că şi sala­ri­za­re. O mare par­te din ei se sta­bi­lesc, totu­şi, aproa­pe de casă, ale­gând să acti­veze în Româ­nia. Ast­fel, deşi Minis­te­rul Sănă­tă­ţii afir­mă că între­prin­de măsu­ri pen­tru a menţi­ne cadre­le medi­ca­le în sis­tem, spe­cia­li­ş­tii pe pro­ble­me de migra­ţie se întrea­bă cum va putea fi rezol­vat defi­ci­tul de cadre, care se face tot mai simţit.

Iri­na Popov este unul din­tre acei medi­ci care au ales ca des­ti­na­ţie pen­tru ple­ca­re Româ­nia. A deve­nit medic cu acte în regu­lă în anii 2000 şi îşi amin­teş­te că nu i-a fost deloc uşor să acti­veze în acest dome­niu în repu­bli­că, por­nind de la nece­si­tă­ţi­le de apro­fun­da­re a cunoş­tinţe­lor, care, în mod evi­dent, cos­tă scump, şi înche­ind cu sala­ri­ul, care nu lasă altă alter­na­ti­vă medi­ci­lor decât ace­ea de a mun­ci în mai mul­te locu­ri oda­tă.

„Sistemul medical din R. Moldova nu ne oferea prea mari posibilităţi la niciun capitol”

După absol­vi­rea Uni­ver­si­tă­ţii de Medi­ci­nă din Chi­şi­nău, Iri­na era ferm con­vin­să că, având o pre­gă­ti­re teo­re­ti­că teme­i­ni­că, în scurt timp va ajun­ge să fie un medic bun. „Dar, pen­tru a deve­ni cu ade­vă­rat un pro­fe­si­o­nist în dome­niu, e nevo­ie de ani de mun­că inten­si­vă. Iar mun­ca con­stă în per­ma­nen­ta docu­men­ta­re asu­pra noi­lor teh­ni­ci de exa­mi­na­re, de sta­bi­li­re a dia­gnos­ti­cu­lui, de tra­ta­ment modern. Un alt ele­ment impor­tant îl con­sti­tu­ie dota­rea teh­ni­că. Fără inves­ti­ga­ţii de labo­ra­tor şi instru­men­ta­le, nu putem sta­bi­li un dia­gnos­tic corect. Sis­te­mul medi­cal din R. Mol­do­va nu ne ofe­rea prea mari posi­bi­li­tă­ţi la niciun capi­tol, iar sala­ri­ul mic nu îmi per­mi­tea să par­ti­cip la con­fe­rinţe sau instru­i­ri inter­na­ţio­na­le, ori să cola­bo­rez cu insti­tu­ţi­i­le din sta­te­le unde medi­ci­na este mult mai avan­sa­tă. Sala­ri­i­le mici ne afec­tea­ză. Foar­te mulţi medi­ci câş­ti­gă bani lucrând, în para­lel, în alte dome­nii”, punc­tea­ză Iri­na, adă­u­gând că „un medic nere­mu­ne­rat nu poa­te fi un medic bun, pen­tru că con­di­ţi­i­le şi sala­ri­ul său se reflec­tă în cali­ta­tea mun­cii sale”.

Iri­na este de păre­re că refor­me­le în medi­ci­na din R. Mol­do­va devin tot mai inco­e­ren­te şi, ca rezul­tat, pacien­tul are de sufe­rit. Tot­o­da­tă, îşi argu­men­tea­ză ple­ca­rea în Româ­nia, în pri­mul rând, prin „locul apar­te pe care îl are aceas­tă ţară în ini­ma mea. Şi, dacă e să vor­bim con­cret des­pre medi­ci­nă, în Româ­nia un medic are posi­bi­li­tă­ţi de auto­re­a­li­za­re mult mai mari. Aici, sis­te­mul de învă­ţământ medi­cal supe­ri­or este unul bazat pe con­cu­renţă sănă­toa­să, baze­le cli­ni­ce uni­ver­si­ta­re se află într-o com­pe­ti­ţie per­ma­nen­tă, fie­ca­re spi­tal încear­că să atra­gă cadre­le medi­ca­le bine pre­gă­ti­te pe prin­ci­pi­ul meri­to­cra­ţi­ei, uti­li­zând meto­de de moti­va­re a anga­ja­tu­lui. Toa­te aces­tea nu le-am putut găsi, cu păre­re de rău, în R. Mol­do­va”, rele­vă Iri­na, sub­li­ni­ind fap­tul că în Româ­nia şi ati­tu­di­nea soci­e­tă­ţii faţă de medi­ci este una res­pec­tu­oa­să. Totu­şi, nu exclu­de că pes­te ani îşi va dori, poa­te, să se întoar­că aca­să, cu con­di­ţia de a-i fi reda­tă spe­ranţa într-un vii­tor mai bun.

„Ne plângem că nu avem bani? Eu cred că nu avem altceva…”

Exper­ta în poli­ti­ci de sănă­ta­te Ala Neme­ren­co afir­mă, bazându-se pe stu­di­ul rea­li­zat de Orga­ni­za­ţia Mondi­a­lă a Sănă­tă­ţii (OMS) axat pe acest subiect – „Lucră­to­rii medi­ca­li ori­gi­na­ri din R. Mol­do­va care locu­iesc şi acti­vea­ză în Româ­nia”, că moti­vul ale­ge­rii ţării veci­ne de către medi­cii din Mol­do­va pen­tru emi­gra­re este adap­ta­rea rela­tiv uşoa­ră într-un mediu unde se vor­beş­te ace­ea­şi lim­bă, unde exis­tă ace­lea­şi tra­di­ţii, valo­ri isto­ri­ce şi cul­tu­ra­le, şi nici nu e prea depar­te de părinţi, rude. „Stu­di­ul dat s-a refe­rit la foar­te mul­te aspec­te – moti­ve­le care i-au deter­mi­nat să migre­ze, pro­ce­du­ra de echi­va­la­re a diplo­me­lor, inte­gra­rea în sis­te­mul român de sănă­ta­te, posi­bi­li­ta­tea de reve­ni­re. Inter­vi­e­va­ţii au remar­cat că sta­tul român le-a ofe­rit sala­rii mult mai mari, locu­ri vacan­te la spe­cia­li­tă­ţi­le pe care visau să le îmbră­ţi­şe­ze, acces la echi­pa­men­te medi­ca­le şi prac­ti­ci mult mai moder­ne, o par­te au fost asi­gu­ra­ţi cu locu­inţe gra­tu­i­te, au bene­fi­ci­at de cre­di­ta­re pre­fe­renţi­a­lă pen­tru dezvol­ta­rea de cabi­ne­te pri­va­te, de ase­me­nea – e des­chi­să oport­u­ni­ta­tea de a migra ulte­ri­or într-o altă ţară UE mai avan­sa­tă eco­no­mic decât Româ­nia, au apă­rut per­spec­ti­ve noi pen­tru stu­di­i­le copi­i­lor şi de carie­ră pen­tru soţ sau soţie. Un fapt remar­cat de toţi inter­vi­e­va­ţii a fost sta­bi­li­ta­tea eco­no­mi­că şi poli­ti­că a Româ­ni­ei în com­pa­ra­ţie cu R. Mol­do­va”, expli­că Neme­ren­co.

Ala Neme­ren­co nu este de acord cu fap­tul că sis­te­mul de sănă­ta­te din R. Mol­do­va sufe­ră din cau­za că nu ar avea resur­se finan­ci­a­re sufi­cien­te. „Fra­za „daţi-mi mai mulţi bani şi eu voi face schim­ba­rea” e oport­u­nis­tă. Aş pune accent pe ges­tio­na­rea efi­cien­tă a sur­se­lor de care dis­pu­nem. Nu putem vor­bi de lip­să de finanţe când sis­te­mu­lui nos­tru de sănă­ta­te i se alo­că cir­ca 12% din PIB, e cel mai mare pro­cent alo­cat într-o ţară ex-sovietică. Par­te­ne­rii exter­ni ai R. Mol­do­va au cri­ti­cat nu o dată ine­fi­cienţa sis­te­mu­lui nos­tru. De ase­me­nea, să nu uităm că plă­ţi­le direc­te din buzu­nar înre­gis­trea­ză o pon­de­re foar­te îna­l­tă – 45% din chel­tu­ie­li­le tota­le pen­tru sănă­ta­te, iar pon­de­rea chel­tu­ie­li­lor pen­tru medi­ca­men­te e cea mai mare în regiu­ne – 36% din chel­tu­ie­li­le tota­le pen­tru sănă­ta­te (pen­tru com­pa­ra­ţie: Dane­mar­ca – 6,7%, Olan­da – 7,6%, SUA – 12,3%, Franţa – 15%, Rusia – 23,2%). Şi ne plân­gem că nu avem bani? Cred că nu avem alt­ce­va…”, opi­nea­ză Neme­ren­co.

Statul R. Moldova nu este atractiv pentru medici

Date ofe­ri­te de Minis­te­rul Sănă­tă­ţii (MS) ara­tă că sala­ri­ul minim al unui medic anga­jat în spi­ta­le­le repu­bli­ca­ne, muni­ci­pa­le sau regio­na­le este de 4300 de lei, iar sala­ri­ul maxim, de 7200 de lei. În spi­ta­le­le raio­na­le, medi­cii sunt remu­ne­ra­ţi lunar cu mini­mum 4000 de lei şi maxi­mum cu 7200 de lei. De ase­me­nea, cel mai mic sala­riu pen­tru un medic în Cen­tre­le de Sănă­ta­te este de 5000 de lei, iar cel mai mare – de 6900 de lei. „Noul meca­nism de sala­ri­za­re mai pre­su­pu­ne remu­ne­ra­rea per­so­na­lu­lui medi­cal în baza indi­ca­to­ri­lor de per­for­manţă. Prin urma­re, la sala­ri­ul de bază al unui spe­cia­list se ada­u­gă încă mini­mum 30% pla­tă cu carac­ter sti­mu­la­tor, ce se alo­că în fun­cţie de indi­ca­to­rii rea­li­za­ţi”, spun cei de la MS.

Coor­do­na­to­rul pro­gra­mu­lui Migra­ţie şi Dezvol­ta­re din cadrul Orga­ni­za­ţi­ei Inter­na­ţio­na­le pen­tru Migra­ţie (OIM) cu Misiu­nea în Mol­do­va, Ghen­a­die Cre­ţu, se întrea­bă cu ce va putea fi aco­pe­rit defi­ci­tul de cadre din sis­te­mul medi­cal, în con­tex­tul în care aceas­tă pro­ble­mă se agra­vea­ză pe zi ce tre­ce. „Medi­cii româ­ni au ple­cat şi con­ti­nuă să ple­ce în alte sta­te UE, la locu­ri de mun­că bine plăti­te şi, ast­fel, la ei s-a cre­at un defi­cit. Tea­mă mi-e să nu se cre­e­ze şi la noi un defi­cit, şi, atun­ci, cu ce-l aco­pe­rim? Mol­do­va încă nu a deve­nit sufi­cient de atrac­ti­vă, ca medi­ci din alte sta­te să vină să lucre­ze la noi. Nu e posi­bi­lă, deci, o înlo­cu­i­re meca­ni­că”, susţi­ne Cre­ţu.