Cum poate o naţiune să decadă astfel?

Revin în tre­cut, încă pe vre­mea când eram stu­den­tă la ASEM. Cât de nai­vă eram şi câte spe­ranţe aveam, toa­te lega­te de pamân­tul unde mi-au cres­cut ari­pi, dar şi unde mi-au fost tăi­a­te. Visam şi-mi păreau atât de rea­li­za­bi­le ace­le visu­ri, erau atât de sim­ple, doar să iei licenţa şi să te anga­je­zi unde­va unde erau posi­bi­li­tă­ţi de cre­ş­te­re. Am absol­vit Busi­ne­ss şi Admi­nis­tra­re, acum înţe­leg că ace­le stu­dii erau cu mult infe­ri­oa­re cere­rii pieţei mun­cii, înde­o­se­bi celei de pes­te hota­re, din Can­a­da.

Din păca­te, după absol­vi­re, visul meu de a lucra la o între­prin­de­re mare, unde ai şanse de a te ridi­ca pe sca­ra ierar­hi­că, s-a spul­be­rat doar în trei luni. Iată-mă ajun­să pe pozi­ţie de casi­er la o ban­că cla­si­fi­ca­tă ca una din pri­me­le cin­ci pe pia­ţa Mol­do­vei. Însă asta nu con­ta pen­tru mine, ruşi­na­tă de fap­tul că nu am obţi­nut o pozi­ţie cali­fi­ca­tă, dez­a­mă­gi­tă de mine însămi şi de soci­e­ta­tea în care tră­i­am, am cău­tat şi accep­tat, după un an juma­te de chin la ban­că, unde eram scui­pa­tă, remu­ne­ra­tă nici pe jumă­ta­te con­form lucru­lui înde­pli­nit, nici nu mai zic de ore­le supli­men­ta­re dăru­i­te, şi cum ziceam, am accep­tat uşor emi­gra­rea.

Nici nu mă gân­deam la stre­sul care venea după ce pără­seam ţara. A apă­rut chiar în ziua când ple­cam din ţară. Şocul cul­tu­ral, dife­renţe­le au apă­rut pe rând, însă mi se îndul­ci­se via­ţa stu­di­ind zi de zi soci­e­ta­tea nouă, unde toţi sunt ega­li în faţa legii, posi­bi­li­tă­ţi­le tale de a deve­ni ceea ce vrei sunt con­si­de­ra­bi­le, în spe­cial când ai cali­fi­ca­re şi expe­rienţă. Gân­dul la casa lăsa­tă, la părinţi, pri­e­te­ni, rude mă făcea nos­tal­gi­că, depri­ma­tă, şi încă mai vedeam o mică lumi­ni­ţă în acel tre­cut ascuns în dez­a­mă­gi­ri.

Lumi­ni­ţa însă se stin­ge pe zi ce tre­ce şi mă întreb cum poa­te o naţiu­ne să deca­dă ast­fel? Eşec după eşec: sis­te­mul de sănă­ta­te – la pământ, juri­dic – cara­ghi­os, edu­ca­ţio­nal – stres nejus­ti­fi­cat, indus­tri­al – nici nu exis­tă, al ser­vi­ci­i­lor – plin de nesi­gu­ranţă. Lis­ta con­ti­nuă, am lăsat la coa­dă dome­ni­ul agrar – pamân­tul, cân­d­va fer­til şi sur­să prin­ci­pa­lă de fur­ni­za­re a ali­men­te­lor, acum e sterp. Fer­mi­e­rii au ple­cat din ţară sau fali­men­tea­ză, lucrând prin gră­di­ni pen­tru a putea exis­ta, pen­sio­na­rii au o pen­sie mize­ră de 700 lei, din care e impo­si­bil să tră­ieş­ti.

Pare stra­niu ca o ţară mai mult nor­di­că sa fie pri­ma sau a doua cea mai mare expor­ta­toa­re de cere­a­le din lume? Mai mult de jumă­ta­te din teri­to­ri­ul Can­a­dei e aco­pe­rit de stân­ci, pie­triş, zăpa­dă. Nu e o pro­ble­mă pen­tru cul­ti­va­rea de cere­a­le, stru­gu­ri, fruc­te, legu­me. Am cres­cut la sat, cu părinţi fier­mi­e­ri. Am tră­it momen­te neplă­cu­te cu toţii, când natu­ra îţi făcea sur­pri­ze, iar guver­nul con­ti­nua sa doar­mă dul­ce şi nes­tin­ghe­rit.

Un alt caz, fiind impli­cat aici şi sis­te­mul judi­ci­ar. Dacă te bate natu­ra, de ce nu şi omul? Eram în Can­a­da când am pri­mit un sunet pe sky­pe, iar părinţii mei, cu lacri­mi în ochi, mi-au spus de şocul în care se aflau, după ce com­bai­nul lor, nou, de pes­te €100.000, a fost ars. Cei din Ger­ma­nia au înţe­les şi au livrat altul la ace­la­şi preţ, căci se scum­pi­se. Nu a fost găsit nime­ni vino­vat încă. Oare ar fi posi­bil să se închi­dă ochii la aşa ceva în Can­a­da? Nici­o­da­tă! Poli­ţia, la un mic act de agre­si­vi­ta­te, ia măsu­ri.

Sănă­ta­tea. Acest subiect pen­tru cei de aici e unul sim­plu: mer­gi la doc­tor şi, dacă te simţi rău, îţi dă lis­ta de ana­li­ze pe care să le faci. Mer­gi la labo­ra­tor şi, dacă ai pro­gra­ma­re, te duci la ora pro­gra­ma­tă, dacă nu, mer­gi şi aşte­pţi până când îţi vine rân­dul. Sis­te­mul onli­ne per­mi­te ca rezul­ta­te­le să fie dire­cţio­na­te la doc­to­rul tău. Dacă e ceva ce tre­bu­ie tra­tat urgent sau e ceva grav, eşti tele­fo­nat, îţi faci pro­gra­ma­re şi mer­gi în vizi­tă la tim­pul pro­gra­mat. Medi­ca­men­te­le se dau pe pre­scri­pţie şi nu se face abuz de anti­bi­o­ti­ce, toţi înţe­leg că nu te sca­pă de ori­ce pro­ble­mă de sană­ta­te pen­tru tot­dea­u­na.

Edu­ca­ţia. Mulţi zic şi chiar cred că în Mol­do­va şco­li­le sunt puter­ni­ce. Atun­ci îmi per­mit să întreb: de ce ajun­ge ţara la gunoi cu aşa absol­venţi deş­te­pţi? În final, cei ce absol­vesc aici cla­sa a 12-a au ace­la­şi nivel, sau poa­te mai avan­sat decât în Mol­do­va. Îşi găsesc toţi calea. Inte­re­se­le lor con­tea­ză, fac ceva din plă­ce­re, nu de nevo­ie. Şi noi, cei veni­ţi aici, înce­pem, mă refer la edu­ca­ţia pro­fe­sio­na­lă, de la capăt. Deve­nim doc­to­ri, con­ta­bi­li, ingi­ne­ri, pro­fe­so­ri, sti­li­ş­ti, oame­ni de afa­ce­ri.

Sun­tem eu, soţul şi copi­ii noş­tri în Can­a­da, Cal­ga­ry, de mai bine de şap­te ani. Ne-am per­mis să con­struim un vii­tor pen­tru noi şi copi­ii noş­tri fără supor­tul nimă­nui. Rămâ­ne doar să ne rugăm Celui de Sus, căci alt­ce­va nu mai ştim ce să facem pen­tru cei de aca­să! Să-i păzeas­că de rele şi să cre­a­dă într-un vii­tor pros­per.

Lilia Sturza, Calgary, Canada