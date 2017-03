Cum le poartă de grijă România copiilor din R. Moldova

Pereţi jer­pe­li­ţi, tava­ne dis­tru­se de vânt, de ploi şi de ani, pode­le scârţâind sub picioa­re, toa­le­te în fun­dul curţii şi copii îngheţa­ţi… Acum patru ani, aceas­ta era ima­gi­nea dezo­lan­tă a mai mul­tor gră­di­ni­ţe din R. Mol­do­va.

Părinţii şi direc­to­rii gră­di­ni­ţe­lor se plân­geau de con­di­ţi­i­le insu­por­ta­bi­le, cereau schim­ba­re, dar nu pri­meau nimic. Guver­nul ridi­ca inapt din ume­ri, decla­rând că nu sunt bani pen­tru repa­ra­ţii capi­ta­le. Pri­mă­ri­i­le răsco­leau prin buge­tul infim, iar copi­ii con­ti­nu­au să fie găz­dui­ţi în clă­di­ri vechi şi dis­tru­se.

832 de grădiniţe reparate

Situ­a­ţia gră­di­ni­ţe­lor din R. Mol­do­va a neli­ni­ş­tit Guver­nul Româ­ni­ei, care, în 2014, a sem­nat un Acord pri­vind imple­men­ta­rea pro­gra­mu­lui de asis­tenţă teh­ni­că şi finan­ci­a­ră în baza unui aju­tor finan­ci­ar neram­bu­r­sa­bil în valoa­re de 100 mln de euro acor­dat R. Mol­do­va. Până în pre­zent, au fost alo­ca­te 26 mln de euro, bani din care au fost reno­va­te 832 de gră­di­ni­ţe, în 2017 urmând să mai fie repa­ra­te alte 83 de insti­tu­ţii preş­co­la­re, susţin repre­zen­tanţii Fon­du­lui de Inves­ti­ţii Soci­a­le din R. Mol­do­va (FISM), care a fost desem­nat, în baza unei hotă­râri de Guvern, enti­ta­te res­pon­sa­bi­lă de pre­gă­ti­rea, imple­men­ta­rea, asi­gu­ra­rea vizi­bi­li­tă­ţii şi rapor­ta­rea Pro­gra­mu­lui de asis­tenţă teh­ni­că şi finan­ci­a­ră acor­da­tă de Guver­nul Româ­ni­ei pen­tru gră­di­ni­ţe­le din R. Mol­do­va.

„Gră­di­ni­ţe­le sunt o temă extrem de sen­si­bi­lă. Pes­te 90% din insti­tu­ţi­i­le preş­co­la­re au fost con­stru­i­te în peri­oa­da sovi­e­ti­că. În ulti­mii 20 — 25 de ani, nu s-au făcut reno­vă­ri, decât doar pen­tru întreţi­ne­re. Până acum câţi­va ani, în sute de sate din R. Mol­do­va ori nu exis­tau gră­di­ni­ţe, ori clă­di­ri­le aces­tor insti­tu­ţii erau în sta­re deplo­ra­bi­lă”, susţi­ne Mir­cea Eşa­nu, direc­to­rul FISM.

„Podul era să cadă”

Până nu demult, copi­ii din Porum­be­ni, raio­nul Can­te­mir, frec­ven­tau o gră­di­ni­ţă impro­vi­za­tă, con­stru­i­tă într-o casă de locu­it. Din cau­za spa­ţi­u­lui limi­tat, micu­ţii erau nevo­iţi să stea aca­să sau să ajun­gă la insti­tu­ţia preş­co­la­ră din satul vecin. Dar, din banii ofe­ri­ţi de sta­tul român, în loca­li­ta­te a fost con­stru­i­tă şi mobi­la­tă o gră­di­ni­ţă nouă, după stan­dar­de euro­pe­ne. Tot din banii Româ­ni­ei a fost repa­rat aco­pe­ri­şul gră­di­ni­ţei din Coli­că­u­ţi, raio­nul Bri­ce­ni. „Gră­di­ni­ţa era din 1958. Era o clă­di­re veche care avea nevo­ie de repa­ra­ţia capi­ta­lă a aco­pe­ri­şu­lui. Avem şi altă clă­di­re ală­tu­ri, ceva mai moder­nă. De la pri­mă­rie ne-au infor­mat că exis­tă acest grant al Româ­ni­ei. A tre­cut pe la noi şi o comi­sie, să vadă cum ara­tă gră­di­ni­ţa. Ne-au între­bat ce ar tre­bui repa­rat în pri­mul rând”, ne spu­ne Ali­o­na Bol­du­ma, direc­toa­rea gră­di­ni­ţei din sat, frec­ven­ta­tă de 80 de copii. Nico­lai Lavric, pri­ma­rul comu­nei Coli­că­u­ţi, susţi­ne că, la o şedinţă a con­si­li­u­lui raio­nal, cu par­ti­ci­pa­rea a pes­te 20 de pri­ma­ri, au fost anu­nţa­ţi că au câş­ti­gat niş­te gran­tu­ri pen­tru repa­ra­rea gră­di­ni­ţe­lor. „Până atun­ci, reu­şi­sem să schim­băm uşi­le şi feres­tre­le, dar era nevo­ie de repa­ra­rea aco­pe­ri­şu­lui gră­di­ni­ţei, pen­tru că era vechi şi înce­pea să picu­re, iar în sala de fes­ti­vi­tă­ţi era atât de fisu­rat, încât era să cadă”, spu­ne pri­ma­rul.

Bene­fi­ci­a­ră a unui ase­me­nea grant este şi gră­di­ni­ţa din Târ­no­va, Edi­neţ. „Pri­ma par­te a pro­iec­tu­lui era pen­tru lucră­ri de repa­ra­ţie în inte­ri­or. Gea­mu­ri­le, uşi­le, tava­ne­le, pereţii, podea­ua deja au fost repa­ra­te. Au fost schim­ba­te şi reţe­le­le de ape­duct şi de cana­li­za­re. Clă­di­rea gră­di­ni­ţei e din 1986. De atun­ci aici nu s-a făcut repa­ra­ţie capi­ta­lă… Acum e repa­rat aco­pe­ri­şul. Am încer­cat să-l repa­răm cu forţe pro­prii, dar am con­sta­tat că e nevo­ie de mulţi bani şi nu-i aveam”, remar­că Cor­ne­lia Rusu, pri­ma­ra satu­lui, care se bucu­ră că al doi­lea grant ofe­rit de sta­tul român este mult mai valo­ros – de 1,5 mln de lei. „Azi, cei 90 de copii au par­te de con­di­ţii foar­te bune”, con­sta­tă Cor­ne­lia Rusu.

„Nimeni nu-ţi dă bani de ochi frumoşi”

La 88 km de Chi­şi­nău, în raio­nul Cău­şe­ni, este un sat mic şi dră­guţ. Local­ni­cii satu­lui Gră­di­ni­ţa susţin că au o gră­di­ni­ţă mică, dar con­for­ta­bi­lă, dato­ri­tă bani­lor ofe­ri­ţi de Româ­nia. „Din banii ofe­ri­ţi a fost schim­bat aco­pe­ri­şul şi gea­mu­ri­le. Pen­tru a bene­fi­cia de grant, am depus o cere­re la con­si­li­ul raio­nal. Pro­ce­du­ra nu a fost sim­plă, dar acum nimic nu-i uşor şi nime­ni nu-ţi dă bani aşa, de ochi fru­moşi. Am făcut un mini­pro­iect. Am des­cris în ce sta­re e gră­di­ni­ţa, numă­rul copi­i­lor care o frec­ven­tea­ză (43), numă­rul locu­i­to­ri­lor din sat (720). Desi­gur, la noi nici măcar o gră­di­ni­ţă nu ar putea fi repa­ra­tă potri­vit stan­dar­de­lor euro­pe­ne fără susţi­ne­re din afa­ră. O pri­mă­rie nu poa­te face faţă aces­tor chel­tu­ie­li”, opi­nea­ză Sve­tla­na Iva­no­va, secre­ta­ra con­si­li­u­lui.

Ina Jal­bă, secre­ta­ra con­si­li­u­lui din Mere­ni, Ane­nii Noi, ne-a spus că sis­te­mul de încă­l­zi­re, care era vechi şi uzat, a fost schim­bat acum un an. „La gră­di­ni­ţa noas­tră vin 120 de copii. Chiar aveam nevo­ie de un sis­tem nou de încă­l­zi­re, ca micu­ţii să nu îngheţe. Cu banii ofe­ri­ţi din buge­tul pri­mă­ri­ei am repa­rat aco­pe­ri­şul şi bucă­tă­ria, care erau într-o sta­re jal­ni­că, iar sis­te­mul de încă­l­zi­re – din banii ofe­ri­ţi de Româ­nia”, ne spu­ne secre­ta­ra.

„Ce reparaţie poţi face doar cu 2500 de lei”

Mai puţin noro­coşi au fost locu­i­to­rii din Bul­bo­a­ca, Ane­nii Noi. „Am apli­cat la aces­te gran­tu­ri, am tri­mis cere­rea la con­si­li­ul raio­nal, tre­bu­ia repa­rat aco­pe­ri­şul, dar nu am fost selec­ta­ţi. Ulte­ri­or, am reu­şit să repa­răm totul cu forţe­le pro­prii”, susţi­ne Valen­ti­na Cara­cu, asis­ten­tă medi­ca­lă în sat, pre­ci­zând că, în satul cu 5100 de locu­i­to­ri, sunt 110 copii de gră­di­ni­ţă. „Insti­tu­ţia are nevo­ie de repa­ra­ţie, dar încer­căm să ne des­cur­căm cu forţe pro­prii. Am schim­bat feres­tre­le, uşi­le, am repa­rat tro­tu­a­re­le şi tere­nul de joa­că. Toa­te au fost făcu­te din bani loca­li”, spu­ne Valen­ti­na Cara­cu.

La gră­di­ni­ţa din Fru­moa­sa, Călă­ra­şi, zil­nic vin 27 de copii. „Satul e mic, de asta nu putem apli­ca la gran­tu­ri. E greu, avem un buget mic, de doar 2500 de lei. Ce fel de repa­ra­ţie poţi face cu aceş­ti bani? În fie­ca­re zi, se stri­că ceva, ba chiu­ve­ta, ba un sca­un. Zil­nic tre­bu­ie să schim­băm niş­te lucru­ri, dar aco­lo unde se eco­no­mi­seş­te, nici cali­ta­te nu e. E impo­si­bil să repa­ri ceva doar din buge­tul local”, recu­noa­ş­te Iri­na Iovu, direc­toa­rea gră­di­ni­ţei din Fru­moa­sa, unde tră­iesc cir­ca 600 de oame­ni.

„Investim în viitor”

Din gran­tul ofe­rit de Guver­nul Româ­ni­ei, pes­te 72.000 de copii bene­fi­ci­a­ză de con­di­ţii mai bune în gră­di­ni­ţe, aces­tea fiind izo­la­te ter­mic, repa­ra­te în inte­ri­or şi exte­ri­or, dota­te cu sis­te­me de încă­l­zi­re, apă şi cana­li­za­re, cu aco­pe­ri­şu­ri noi, cu mobi­li­er, tere­nu­ri de joa­că şi pavi­li­oa­ne. De ase­me­nea, s-au îmbu­nă­tă­ţit con­di­ţi­i­le în care lucrea­ză pes­te 12.000 de anga­ja­ţi ai insti­tu­ţi­i­lor preş­co­la­re, au fost des­chi­se pes­te 200 de gru­pe noi, spo­rind şi capa­ci­ta­tea de înro­la­re în gră­di­ni­ţe. Au fost cre­a­te noi locu­ri de mun­că pen­tru cir­ca 600 de edu­ca­toa­re şi dăda­ce, iar unui număr de 100 de mii de părinţi li s-a ofe­rit posi­bi­li­ta­tea de a mun­ci lini­ş­tit.

„Ne bucu­răm să vedem că inves­ti­ţi­i­le noas­tre sunt de folos. În mul­te gră­di­ni­ţe din R. Mol­do­va, sunt cre­a­te con­di­ţi­i­le nece­sa­re pen­tru copii şi edu­ca­to­ri. Româ­nia doreş­te să inves­teas­că în vii­tor. Con­sta­tăm că unii se gân­desc mai mult la tre­cut şi ape­lea­ză la nos­tal­gic, la emoţi­i­le din tre­cut. Noi ne gân­dim, prin ast­fel de inves­ti­ţii, să ofe­rim o spe­ranţă, un vii­tor mai bun cetă­ţe­ni­lor R. Mol­do­va”, spu­nea Daniel Ioni­ţă, Amba­sa­do­rul Româ­ni­ei la Chi­şi­nău, în cadrul pre­zen­tă­rii gră­di­ni­ţei reno­va­te din Căr­pi­ne­ni, Hân­ceş­ti. Edi­fi­ci­ul a stat în para­gi­nă mai bine de 25 de ani. „Cei din mar­gi­nea satu­lui făceau câte 6 km ca să ajun­gă la gră­di­ni­ţă. Acum copi­ii fac 2-3 km. E impor­tant că am ofe­rit o posi­bi­li­ta­te şi copi­i­lor din fami­li­i­le vul­ne­ra­bi­le să-i adu­că pe copii la gră­di­ni­ţă. Dacă nu erau aceş­ti bani, aici era în con­ti­nu­a­re o rui­nă”, opi­nea­ză Iri­na Maca­ru, direc­toa­rea gră­di­ni­ţei.

Autorii necunoscuţi ai listei

Cea mai mare pro­ble­mă pen­tru auto­ri­tă­ţi­le de la noi a fost să anu­nţe insti­tu­ţia res­pon­sa­bi­lă de întoc­mi­rea lis­tei gră­di­ni­ţe­lor care au bene­fi­ci­at şi urmea­ză să bene­fi­cie­ze de gran­tul ofe­rit de sta­tul român. Mir­cea Eşa­nu susţi­ne că la FISM ajun­ge deja lis­ta fina­lă, apro­ba­tă şi sem­na­tă de ambe­le părţi. „Am fost con­sul­ta­ţi la eta­pa ini­ţi­a­lă, fiind între­ba­ţi dacă avem pro­pu­ne­ri. Atun­ci am trans­mis o lis­tă făcu­tă din soli­ci­tă­ri­le adu­na­te de la oame­ni: că este dis­trus aco­pe­ri­şul gră­di­ni­ţei, sis­te­mul de încă­l­zi­re tre­bu­ie repa­rat, etc. Am con­sta­tat că doar o par­te din ace­le gră­di­ni­ţe au fost apro­ba­te. În rest, nu am mai fost con­sul­ta­ţi. La con­sul­tă­ri­le ini­ţi­a­le exis­ta şi o echi­pă comu­nă, for­ma­tă din repre­zen­tanţi ai Minis­te­ru­lui Dezvol­tă­rii Regio­na­le (MDRC) şi ai Minis­te­ru­lui Edu­ca­ţi­ei. Unii cole­gi spu­neau că cei de la Edu­ca­ţie mer­geau la gră­di­ni­ţe­le care urmau să fie repa­ra­te, ca să le vadă… Noi sun­tem doar imple­men­ta­to­ri, res­pon­sa­bi­li să pre­zen­tăm trans­pa­rent cum şi pen­tru ce sunt folo­si­ţi banii. De fapt, par­tea româ­nă nu se impli­că în selec­ta­rea gră­di­ni­ţe­lor. Pen­tru dona­to­ri con­tea­ză să fie totul corect. Ei pre­zu­mă că ai noş­tri au făcut o eva­lu­a­re, pen­tru că noi ar fi tre­bu­it să ştim mai bine ce gră­di­ni­ţe tre­bu­ie repa­ra­te”, expli­că direc­to­rul FISM.

ZdG a con­tac­tat şi res­pon­sa­bi­li de la Guvern, aceş­tia, însă, ne-au redi­re­cţio­nat la MDRC. „Minis­te­rul nos­tru e res­pon­sa­bil doar de pro­cu­ra­rea uti­la­ju­lui şi mobi­li­e­ru­lui pen­tru gră­di­ni­ţe. Suna­ţi la Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei, care e res­pon­sa­bil de com­ple­ta­rea lis­tei. Ştiu că cei de la Edu­ca­ţie au vizi­tat şi une­le insti­tu­ţii pen­tru a con­sta­ta ade­vă­ra­ta situ­a­ţie”, ne-a spus Eca­te­ri­na Gri­go­rean, ofi­ţer de pre­să la MDRC. Pe de altă par­te, cei de la Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei ne-au spus că nu au nicio trea­bă cu întoc­mi­rea lis­te­lor şi ne-au reco­man­dat să dis­cu­tăm cu cei de la MDRC.

„Ca să bene­fi­ci­em de gran­tul ofe­rit de sta­tul român, ne-am adre­sat cu o serie de cere­ri la toa­te insti­tu­ţi­i­le de stat ce ne-ar fi putut aju­ta: Minis­te­rul Edu­ca­ţi­ei, Minis­te­rul Finanţe­lor, Guvern, Par­la­ment, MDRC, FISM etc. Ulte­ri­or, FISM-ul ne-a anu­nţat că sun­tem în lis­ta gră­di­ni­ţe­lor care vor bene­fi­cia de gran­tu­ri. Nu ştiu cine anu­me întoc­meş­te aceas­tă lis­tă”, ne-a expli­cat Mar­cel Bobei­ca, pri­ma­rul satu­lui Gan­gu­ra, raio­nul Ialo­ve­ni.