Culegătoarea florilor de leac

Nu are nici 40 de ani împliniţi, dar are 8 copii, pentru care fiecare zi este plină de bucurii, dar şi de griji. Natalia Donos din satul Pituşca, raionul Călăraşi este cunoscută ca mama care a născut cei mai mulţi copii, dar şi ca femeia care îşi adună energia vieţii din plante. Colectează plante medicinale şi aşa adună de cele necesare pentru traiul de zi cu zi.

Natalia şi Mihai Donos din Pituşca au opt copii. Sunt opt mari bucurii şi împliniri pentru ei, dar şi opt griji zilnice. Unul dintre copii are o problemă mai serioasă de sănătate şi are grad de invaliditate. Dar toţi sunt egal de importanţi în ochii şi în inima părinţilor, de aceea depun eforturi să le ofere tuturor tot ce pot din bucuriile copilăriei.

„Toate lipsurile se înmulţesc cu 8”

Natalia Donos are 39 de ani şi consideră că e o binecuvântare de la Dumnezeu faptul că a avut puterea să dea naştere celor opt copii ai săi, iar în noiembrie, urmează să mai aducă pe lume încă un copil. Acum în familia lor cresc trei fete şi cinci băieţi. Ea spune că a fost singură la părinţi şi singurătatea din copilăria sa a convins-o să aducă pe lume mai mulţi frăţiori şi surioare pentru copiii săi.

Spune că toţi copiii învaţă de mici să participe la treburile casnice, astfel încât menajul se face împreună. Cei mici îngrijesc de animalele din curte, fac curat prin casă sau mătură ograda. Îşi ajută părinţii cât pot pentru ca, în final, să primească binemeritata cană cu lapte.

Aşa cresc, până vine adolescenţa şi e nevoie de mai multe oportunităţi. Elena este în clasa a noua şi urmează să plece la Chişinău, să-şi continue studiile. Visează să devină învăţătoare şi pentru aceasta depune mari eforturi. Împreună cu fraţii mai mici, aceasta merge în fiecare dimineaţă aproximativ 3 kilometri până la şcoală. Indiferent de e arşiţă, glod sau zăpadă, niciodată copiii familiei Donos nu întârzie la şcoală.

Ion este în clasa a 11-a şi învaţă la un colegiu din Chişinău meseria de zugrav. Chiar dacă primeşte o bursă în valoare de 300 de lei pentru a se întreţine, aceşti bani sunt insuficienţi. De aceea vara trecută s-a angajat pe la rude, pentru a munci şi a nu depinde financiar de părinţi.

Irina, în vârstă de 19 ani, este singurul copil cu nevoi speciale din familie. Dar a frecventat şcoala şi a absolvit clasa a noua. Acum stă acasă, pentru că în sat nu sunt prea multe oportunităţi de angajare şi de participare pentru tineri ca ea. Rareori, la sezon, merge să lucreze la o fabrică din sat, muncind la asamblarea lăzilor.

De aproximativ 3 ani, Natalia se află în concediu de maternitate. Până atunci lucra la Înterprinderea „Călăraşi Divin”, dar aşa cum copiii vin pe lume unul după altul, nu are prea multe alternative financiare. Primeşte o indemnizaţie lunară de 440 de lei pentru întreţinerea mezinului, Constantin. Nici soţul său, Mihai, nu are prea multe oportunităţi de angajare, momentan este şomer. Mai înainte a lucrat ca paznic în Chişinău, dar acum aşteaptă veşti de la Oficiul Forţei de Muncă din Călăraşi, poate se va găsi un loc de muncă.

„Pasiunea tămăduitoare de boli”

Vara, Natalia îşi găseşte liniştea şi bucuria prin câmpii şi păduri. Colectează plante medicinale de pe cele mai îndepărtate văi şi dealuri, unde nu ajung gazele de eşapament şi elementele nocive ale civilizaţiei. Trăieşte aproape de marginea satului, dar de acolo oricum e o cale de mers ca să ajungă în Tocile, zona fără străzi asfaltate şi trotuare comode, dar cu mult verde curat şi cele mai frumoase arome ale pământului.

Are această pasiune de la mama sa, care a învăţat-o secretele ierburilor. A mai citit prin cărţi pentru a-şi consolida cunoştinţele şi acum încearcă să facă un business din aceasta. Le colectează, le sortează şi le stochează cu grijă. Apoi merge la piaţă. Are clienţii săi, oameni care mai cred în puterea plantelor, în proprietăţile curative ale acestora. „Cei mai mulţi cumpărători sunt bătrânii. Ei le cunosc şi cred în plante. Ei nu cheltuiesc bani pe medicamente scumpe, cumpără ierburi”, îşi descrie Natalia cumpărătorii. Tinerii nu sunt atât de interesaţi de tratamentele naturiste, spune ea.

„Ceai şi băi din plante. Aşa întărim imunitatea”

Natalia Donos poate fi întâlnită deseori şi la Piaţa Centrală din Chişinău. Vara vinde plantele verzi cu 3 lei legătura: „Doar cu 3 lei le pot vinde. Dacă ridic preţul, nu mai am cumpărători. Este puţin, dar mai bine decât deloc”.

Uneori se întâmplă să aibă şi comenzi speciale de a colecta anumite plante în anumite cantităţi. Atunci îi sar în ajutor fiicele, care au deprins să culeagă pojarniţă, coada-şoarecelui, muşeţel, flori de soc, măcieş, pătlagină.

Şi mai are o comandă specială, an de an. Să colecteze plante pentru propria familie. Natalia adună miraculoasele plante şi le usucă în podul casei. Atunci când sunt complet zvântate, le face ceai sau băi copiilor. Spune că aşa le întăreşte imunitatea şi îi fereşte de boli tot anul. „Apelez la medicamente doar când starea sănătăţii e mai gravă, în rest consumăm tot ce e mai natural”, spune mama cu experienţă la puterea a opta. E rece şi sezonul colectării plantelor s-a încheiat, dar Natalia ştie că după fiecare iarnă vine o nouă primăvară, şi natura n-a întârziat niciodată să îi ofere cele mai sănătoase plante.

Valeria Tataru