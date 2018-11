Cristina, supravieţuitoare a violenţei domestice, are 24 de ani şi nu a votat niciodată

„Când mă lua la bătaie, mai întâi mă apuca de păr ca să mă ţină şi să mă bată mai bine. Încercam să-mi apăr burta, să nu lovească în copil. Dar când am ajuns în a opta lună de sarcină, m-a bătut aşa de tare, încât peste trei zile am născut”. Aşa descrie Cristina Petrov viaţa sa anterioară şi perioada în care l-a purtat în pântec pe Dumitru, un copil care, păzit de mama sa, s-a născut sănătos, acum aproape un an.

Cristina are 24 de ani şi nu a votat niciodată până acum. Nu i-a stat gândul şi grija la aceasta. Acum câţiva ani, a pierdut-o pe mama, iar ultima amintire cu tata e din ziua în care a ieşit pe uşă şi nu s-a mai întors. A avut o copilărie grea, locuind ba la o rudă, ba la alta. A cunoscut şi diferiţi bărbaţi. Însă, cu ultimul bărbat din viaţa sa, a crezut sincer că-şi putea întemeia o familie pe care ea nu a avut-o niciodată. Însă, nu a fost să fie.

„Noi nu am făcut nuntă, nici nu ne-am înscris pentru că el, ca şi mine, e fără părinţi. Speram că vom face o familie adevărată, mai ales când am aflat că vom avea un copil. Chiar eram fericită. La început se purta tare frumos, dar fericirea a ţinut două săptămâni… A început să bea, apoi a început să mă bată. Şi când a aflat că eram însărcinată, atunci când mă bătea, mă acuza că nu era el tatăl copilului. Eu încercam să-l conving că nu am avut relaţii cu altcineva, mai ales că nici nu prea ieşeam din casă, dar el nu mă asculta…”

Un început nou pentru Cristina şi copilul său

Cristina l-a născut pe Dumitru şi s-a întors acasă la bărbatul ei, însă acesta nu a mai primit-o şi a alungat-o cu tot cu bebeluş. Nu avea nici măcar un acoperiş deasupra capului. Nu avea la cine să meargă. Atunci a şi aflat despre Centrul Maternal Pro Familia din Căuşeni.

„Nu am avut de ales şi am sunat la acest centru şi i-am rugat să mă ajute, să-mi dea un acoperiş deasupra capului pentru că era iarnă şi frig şi eu eram cu copil mic şi nu aveam unde mă duce”.

La centrul maternal din oraşul Căuşeni, Cristina şi Dumitru au parte de susţinere, ajutor medical, psihologic şi juridic.

„Aici mă simt în siguranţă, aici am de toate, sunt ca acasă”.

Acum, se poate gândi la viitorul ei şi al copilului. Pentru că la centru nu va putea rămâne mereu, Cristina încearcă să-şi găsească o meserie, care i-ar asigura lui Dumitru o copilărie decentă, departe de cea pe care a avut-o ea.

„Aş vrea ca în viitor să fiu fericită alături de copilul meu şi să-l educ cât pot de bine, chiar dacă sunt o mamă singură, să fiu atentă cu el şi să am grijă. Nu am lucrat niciodată. El şi alţii înaintea lui, nu mi-au dat voie”.

„Voi merge anul viitor la votare, să văd şi eu cum se votează!”

Toamna aceasta, Cristina a mai învăţat ceva. A învăţat că are dreptul liber şi nestingherit să fie un cetăţean activ în comunitate. A participat la o sesiune de informare şi la o simulare a zilei alegerilor. O premieră pentru ea.

Dacă înainte de atelier, Cristina spunea că nu a fost niciodată la vot, pentru că atunci credea că votul ei nu ar fi schimbat nimic, acum ea are mai multă încredere în viitor: „M-am simţit foarte bine, am aflat lucruri noi, am aflat cum să mergem la votare şi ce trebuie să facem. Pentru că multe lucruri nu le ştiam, chiar mai nimic. Mulţumesc mult pentru că am aflat şi eu de ce votul meu contează. Voi merge anul viitor la votare, să văd şi eu cum se votează pentru că va fi primul meu vot!”, afirmă Cristina.

Atelierul de educare electorală, dedicat femeilor în dificultate, face parte dintr-o amplă campanie de informare şi implicare civică privind drepturile electorale a mai multor categorii de alegători din Republica Moldova, campanii realizate de 12 organizaţii neguvernamentale din toată ţară în cadrul proiectului „Consolidarea democraţiei în Moldova prin alegeri incluzive şi transparente”, implementat de PNUD Moldova cu suportul financiar al Agenţiei Statelor Unite pentru Dezvoltare Internaţională (USAID), Ambasadei Marii Britanii la Chişinău prin intermediul Fondului Buna Guvernare şi al Ambasadei Olandei prin Programul Matra.

Consiliere electorală pentru tineri şi femeile aflate în dificultate

Ludmila Afteni este directoarea executivă a Asociaţiei Psihologilor Tighina, care organizează în perioada mai-noiembrie 2018 o serie de sesiuni de consiliere electorală şi simulări ale procesului de vot pentru tineri şi femeile aflate în dificultate din câteva centre maternale din trei raioane: Căuşeni, Anenii Noi şi Ştefan-Vodă. La Centrul Maternal Pro Familia din Căuşeni au organizat deja câteva astfel de activităţi.

„Subiectul educaţiei electorale este unul care trezeşte mirare. Prima întrebare sau replică este: „De ce mi-ar mai trebui şi asta? Nu este o problemă atât de mare dacă eu nu merg la vot”. La început, femeile sunt foarte rezervate, nu citeşti prea mult interes în ochii lor şi pe faţa lor. Însă, când se explică că a participa la alegeri contribuie şi la realizarea dreptului la sănătate sau educaţie, se mai dezleagă limbile”, povesteşte Ludmila Afteni.

La astfel de activităţi participă de obicei nu doar femeile care locuiesc deja pentru o perioadă la centru, ci şi cele care mai vin aici pe timp de zi doar. Femeile sunt informate despre ce se întâmplă în ziua în care sunt organizate alegeri şi majoritatea lor participă la un exerciţiu de simulare a votului, simţind pe propria piele ce înseamnă a fi parte la un proces democratic.

La început, femeile nici măcar nu au încredere în ele înseşi

Tatiana Osadci este directoarea Centrului Maternal din Căuşeni de şapte ani. Însă, centrul a fost fondat acum 11 ani. De atunci, peste o mie de femei şi fete în dificultate şi peste 900 de copii au trecut pe aici.

„Oferim un cămin şi susţinere pentru trei categorii de persoane: supravieţuitoare ale violenţei în familie, de multe ori mame cu copii, supravieţuitoare şi potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane şi cupluri mamă-copil aflate în dificultate materială sau psihologică. Femeile din centrul nostru ajung aici după ce s-au confruntat cu situaţii de risc grave pentru viaţa lor şi, de multe ori, şi pentru viaţa copiilor lor. Sunt femei care nu au încredere în ele înseşi şi nici în ziua de mâine, fără a crede măcar că pot să păstreze copilul alături, deoarece nu au cu ce să-l întreţină şi nici unde locui. Relaţiile cu rudele sunt foarte proaste şi, într-un final fug sau sunt alungate”, spune Tatiana Osadci.

La centru pot fi cazate maximum 19 femei adulte şi 14 copii şi au voie să stea de la una până la trei luni. În acest timp, sunt ajutate şi ghidate pentru a-şi găsi o locuinţă, un loc de muncă şi chiar informate.

„În afară de diferite ONG-uri care vin la noi pentru a organiza activităţi, specialiştii din Centru fac un plan, un grafic, şi 2-3 zile pe săptămână realizează ateliere moderate de psiholog, psihopedagog, jurist, asistentă medicală, asistenţi sociali. Multe din aceste activităţi sunt dedicate creşterii încrederii în sine şi informării generale privind drepturile şi libertăţile omului”, relatează Tatiana Osadci.

„Dacă democraţia contează, atunci şi participarea mea este importantă”

Proiectul „Consolidarea democraţiei în Moldova prin alegeri incluzive şi transparente”, implementat de PNUD Moldova, îşi propune să ajungă la cât mai multe femei ca şi Cristina Petrov. Cristina va merge la următoarele alegeri pentru că acum se simte responsabilă pentru viitorul copilului său.

„Este şi o provocare pentru ele. „Oare cum va fi dacă mă duc?”, se întreabă retoric femeile şi fetele. În fond, noi toţi vom vota prima dată conform noului sistem electoral. Însă, ele au şi mai mari emoţii decât alţii. Ceea ce vrem noi să reţină şi să înţeleagă femeile este că dacă democraţia contează, atunci şi participarea lor este importantă. Eu decid ce fac în ziua alegerilor!”, spune Ludmila Afteni, de la Asociaţia Psihologilor Tighina.

Laura Bohanţova