Astăzi este Ziua Internațională a Persoanelor cu Dizabilități. R.Moldova și-a asumat recent, în cadrul Summitului UNFPA de la Nairobi, angajamentul de a asigura condiții egale, inclusiv servicii de sănătate pentru aceste persoane. Una dintre provocări rămâne asigurarea accesului la serviciile de sănătate reproductivă pentru femeile cu disabilități. Victoria Boțan de la Asociația Motivație a contribuit ca aceste chestiuni să fie incluse pe agenda publică.

În perioada 12-14 noiembrie 2019, am participat la unul dintre cele mai important evenimente în domeniul populației și dezvoltării – Summitul ICPD25 din Nairobi, Kenya. Evenimentul a reunit mii de oameni din întreaga lume, lideri activi ai comunității, care au venit cu peste 1.200 de angajamente din partea a 170 de țări, pentru a crea un viitor mai bun în următorii 10 ani.

Am avut onoarea să fac parte din delegația Republicii Moldova și să susțin un discurs public privind cele mai de bază provocări legate de drepturile la sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor cu dizabilități din Moldova.

Au fost cele mai emoționante 3 minute din viața mea, fiindcă pentru prima dată am susținut un discurs public în limba engleză la un eveniment de o asemenea amploare, pentru un public atât de divers, și am vorbit despre o problemă atât de sensibilă, dureroasă și actuală nu doar pentru mine, dar și pentru mii de femei din țara mea. Iată ce am vorbit.

”Vreau să vă propun un mic joc de imaginație. Sunt din R.Moldova, dar îmi imaginez că nu doar în țara mea, dar și în alte țări, femeile cu dizabilități se respectă pe sine. Ele nu sunt arătate cu degetul, atunci când merg pe stradă, nimeni nu le oferă bani și compătimire, atunci când refuză clar acest lucru. Iar dacă femeia cu dizabilități dorește să nască un copil, nu este întrebată de medic „Cum o să ai grijă de el?” sau “Nu te temi că va fi la fel ca și tine?”.

Cred că este timpul să spunem STOP prejudecăților! Știu cât de greu i-a fost părinților mei, pentru că atunci când m-am născut, se credea o rușine să ai un copil cu dizabilități. Lumea în mod automat începe să te compătimească, aplicându-ți o mulțime de etichete, pe când un copil are nevoie doar de dragoste și acceptare.

Fenomenul neîncrederii de sine a femeilor cu dizabilități din Moldova are rădicini adânci și se trage nu doar din familie, dar și societate, din sistem. Știți de ce în Moldova femeiele cu dizabilități sunt percepute ca asexuale? Pentru că așa au fost educate. Familia îți sugerează că dacă ești cu dizabilități, nu poți să naști copii și trebuie să stai acasă. Bărbații nu te tratează ca pe o femeie, sistemul te percepe ca pe o problemă – un caz social care trebuie rezolvat și necesită tratament.

Pentru mine contează întâi de toate demnitatea umană. Conștientizarea faptului că femeile cu dizabilități sunt importante ca personalități va fi primul pas spre vindecarea noastră ca societate. Mentalitatea oamenilor poate fi schimbată prin organizarea campaniilor de informare și sensibilizare, prin publicarea istoriilor de succes ale femeilor cu dizabilități care au întemeiat familii și au născut copii, au făcut carieră. E nevoie doar de crearea condițiilor de accesibilitatea pentru fiecare. Cred că schimbarea atitudinii nu va întârzia să apară, atunci când femeile cu dizabilități vor deține diverse funcții publice, când vor fi organizate traininguri la tema respectării drepturilor sexual-reproductive pentru familii, care au copii și adolescenți cu dizabilități, dar și pentru personalul medical, pentru a combate discriminarea.

Fiecare din noi este frumos și valoros în felul său, indiferent de culoarea pielii, de limba vorbită sau de modul în care se deplasează. Sigur că eu nu merg pe stradă fredonând “I am sexy and I know it” (”Sunt sexy și știu asta”), dar de multe ori mă simt anume așa, fiindcă am totul pentru a fi fericită. Și mă refer aici nu doar la cele două cârje de care mă sprijin. Sunt sigură că atunci când voi avea copii, ei vor povesti tuturor că au o mamă deosebită – nu pentru modul în care se deplasează, dar pentru că le oferă un exemplu cum să miști societatea înainte”.

Victoria Boțan, Asociația ”Motivație”