Reforma spitalelor, un proiect anunţat la 27 iunie 2017 de Ministerul Sănătăţii (MS), în lipsa unor dezbateri, în lipsa transparenţei decizionale, a şi demarat. La 10 iulie, Guvernul a examinat şi a aprobat unanim avizul la proiectul iniţiativei legislative privind modificarea Legii ocrotirii sănătăţii nr.411-XII din 28 martie 1995. Proiectul ( nr. 448 ) e semnat de un grup de deputaţi: Sergiu Sârbu, Boris Golovin şi Igor Vremea şi a fost lansat acum 8 luni. Că acest proiect a fost elaborat în taină, demonstrează şi obiecţia Liliei Palii, secretară generală a Guvernului, referitoare la faptul că Cancelaria de Stat nu a fost solicitată să dea aviz – procedură obligatorie pentru orice iniţiativă legislativă.

Proiect de lege fără avize, fără dezbateri

Pe site-ul Parlamentului nu există nicio informaţie – nici avizele comisiilor permanente de specialitate sau ale altor instituţii, cum ar fi Centrul Naţional Anticorupţie. Nu e clar dacă, în cele 8 luni de la lansarea iniţiativei, Parlamentul sau autorii au organizat dezbateri, aşa cum spune legea.

În ce constă, totuşi, iniţiativa? În centralizarea absolută a celui mai mare, serios şi bănos segment al domeniului de sănătate – sistemul spitalicesc. Iniţiativa mai presupune transferul spitalelor municipale şi raionale din jurisdicţia fondatorilor actuali – către autorităţile publice locale sau consiliile locale. Dacă proiectul va fi votat de Parlament, şi nu am niciun dubiu că nu va fi, în R. Moldova va exista un singur fondator pentru toate spitalele publice, dar şi cele de învăţământ medical (cu excepţia instituţiilor de asistenţă medicală primară şi departamentală) – MS. Aceasta înseamnă că, de acum înainte, orice spital public va fi instituit doar prin decizia MS, iar conducătorii tuturor instituţiilor spitaliceşti publice vor fi selectaţi, numiţi şi eliberaţi din funcţii doar de MS. Autorităţilor publice locale li se oferă dreptul de a monitoriza subdiviziunile locale, dar, exclusiv, în limita competenţelor lor, care nu sunt prea extinse. Ce spun fondatorii, nu mai interesează pe nimeni, nici cel puţin formal.

Autorii iniţiativei propun ca toate bunurile (clădiri, echipamente etc.), toate terenurile să fie transmise cu titlu gratuit din proprietatea autorităţilor publice locale în cea a statului, venind cu modificări şi la Legea nr.91 din 05.04.2007, privind terenurile cu statut de proprietate publică şi delimitarea lor. MS respinge aceste modificări, referindu-se la o cu totul altă Lege, nr.121, din 04.05.2007, privind administrarea şi deetatizarea proprietăţii publice, argumentând că nu autorităţile administraţiei publice locale deţin aceste bunuri, ci cele administrativ-teritoriale (!!!). Astfel, lucrurile devin şi mai neclare, deoarece Legea privind deetatizarea proprietăţii publice se referă cu totul la altceva – la procesul de deetatizare, adică de transmitere a patrimoniului public în proprietate privată. Ce are, în acest sens, deetatizarea în raport cu bunurile/terenurile tuturor spitalelor? Se planifică cumva privatizarea lor (voalată)? Deci, lucrurile intră şi mai mult în ceaţă.

Centralizarea absolută a spitalelor

Deci, avem propusă o reformă care, în prezent, nu face nimic altceva decât bagă absolut toate spitalele din R. Moldova (cu singura excepţie a celor departamentale) sub un singur fondator – MS, în nişte condiţii deloc clare, ceea ce în lume este cunoscut sub un singur nume – centralizare totală, pe care nici sistemul sovietic de sănătate Semaşko nu a cunoscut-o, deoarece toate spitalele raionale şi municipale se aflau în subordinea puterii locale de atunci – a Comitetelor executive ale Sovietelor locale de deputaţi ai poporului. Acest pas, dacă va fi făcut, va intra ca o pagină neagră în istoria sistemului naţional de sănătate, şi aşa destul de şubred. Ce stă cu adevărat în spatele acestei reforme? Puţini sunt iniţiaţi. Majoritatea dintre aceşti naivi vor fi folosiţi şi aruncaţi la finalul aşa-zisei reforme.

Este grav şi faptul că MS, în avizul său, prezintă ca şi argumente un calambur de fraze. Ne crede nişte naivi sau documentul a fost pregătit în prea mare grabă? Ministerul subliniază că modificările propuse (centralizarea) îi vor oferi lui, ca organ central de specialitate, responsabil de elaborarea şi promovarea politicilor în domeniul sănătăţii, posibilitatea de a-şi exercita atribuţiile şi a implementa politicile statului în domeniu, inclusiv prin descentralizarea serviciilor medicale şi plasarea acestora mai aproape de pacienţi, conform necesităţilor populaţiei. Cum e posibil să centralizezi tot serviciul spitalicesc şi să prezinţi aceasta drept descentralizare? E un calambur alogic. În nota informativă lipsesc argumentele profesioniste, nemaivorbind de vreun calcul al costurilor eficienţei unei reforme atât de masive. De altfel, nicăieri în lumea civilizată ministerele sănătăţii nu gestionează instituţiile, fiind responsabile, exclusiv, de elaborarea şi promovarea politicilor în domeniu.

În lume, spitalele locale sunt subordonate autorităţilor locale

A fost pasul nr.1. Următorul, regionalizarea spitalelor, reiese din primul. Şi acest pas e învăluit în ceaţă. A fost anunţată noua structură a reţelei spitaliceşti, constituită dintr-o simplă comasare a mai multor spitale, puse la un loc după nu se ştie care reguli, şi prezentată drept regionalizare a serviciilor spitaliceşti. Iarăşi, şi aici are loc centralizarea absolută, deoarece definiţia regionalizării în teoria de planificare a sistemelor de sănătate după Mosby este următoarea: „Regionalizarea este organizarea unui sistem de furnizare a serviciilor de sănătate într-o regiune pentru a evita dublarea costisitoare a serviciilor şi pentru a asigura disponibilitatea serviciilor esenţiale”. Regionalizarea este o metodă de a furniza asistenţă medicală spitalicească eficientă, de înaltă calitate unui număr cât mai mare de pacienţi, prin evitarea suprapunerii serviciilor, îmbunătăţirea alocării resurselor şi valorificarea economiilor de scară largă. Sloganul scurt al regionalizării este „Pacientul potrivit la locul potrivit şi la timpul potrivit”. Sloganul unei regionalizări moderne este „Resursele potrivite pentru pacientul potrivit la locul şi timpul potrivit”. Simplu de tot. Deoarece sistemul nostru naţional de spitale reprezintă o suprapunere şi o dublare a unor servicii în unele regiuni, pe fonul insuficienţei furnizării acestora în altele, dar şi lipsa modernizării lor, regionalizarea ar fi o soluţie salvatoare, cu condiţia realizării unei regionalizări adevărate, ca la carte. De altfel, despre aceasta se discută ani în şir. Au fost elaborate studii de fezabilitate, care conţin calcule, propuneri, care, până la urmă, nu au fost luate ca bază. Ministerul propune comasarea tuturor spitalelor prin crearea a 19 spitale noi în locul celor 71 de instituţii publice existente. De fapt, e un truc, deoarece acestea nu dispar, ci sunt înghiţite. Schimbarea cu locul a elementelor unei ecuaţii nu schimbă suma. Un spital local, rural, cum ar fi cel din Cărpineni, nu poate fi filială a unui spital regional. Nu poţi desconcentra într-o casă rurală cu nume de filială regională servicii moderne de calitate. În lume, spitalele locale, axate mai mult pe tratamentul maladiilor cronice, pe îngrijiri paliative sau servicii de geriatrie, sunt în subordonarea puterii locale şi e logic să fie aşa. Cetăţenii contribuie la dezvoltarea, întreţinerea şi oferirea serviciilor medicale spitaliceşti membrilor comunităţii respective. Acest fapt nu are nicio intersecţie cu regionalizarea, care ar însemna pentru Moldova construcţia de la zero a câtorva spitale moderne, dar şi re-ingineria întregului proces de tratament, utilizarea eficientă a tehnologiilor de informare, cunoştinţe şi abilităţi noi, dezvoltarea echipelor eficiente, coordonarea îngrijirilor în funcţie de condiţiile pacientului. Cele mai mari provocări ale regionalizării sunt timpul, distanţa, geografia localităţilor, accesul limitat la informaţie în unele regiuni, lipsa cadrelor medicale, maldistribuţia resurselor, drumurile etc. MS nu a făcut public niciun act referitor la restructurarea paturilor pe interior, şi nici la necesităţile de personal medical, dacă e lipsă sau în surplus la unele specialităţi. Orice reformă poartă în sine o mare încărcătură socială, şi aici e vorba de cadrele medicale, pe care, volens-nolens, reforma le atinge. Câţi medici lipsesc şi ar trebui pregătiţi, instruiţi sau angajaţi? Câţi sunt în surplus, şi atunci ar fi necesară reprofilarea lor? Aceasta impune oferirea unor stimulente, motivaţii ca medicii să fie dispuşi să-şi schimbe locul de muncă, ba chiar şi de trai. S-a prezentat o astfel de analiză? Nu.

Costurile reformei nu au fost făcute publice

Un alt element nou este crearea unui spital polivalent cu circa 2500 de paturi, care include comasarea Spitalului Clinic Republican, Institutului de Cardiologie, Institutului de Oncologie, Institutului de Neurochirurgie şi Centrului de Diagnosticare Medicală. Se promite minimalizarea costurilor, inclusiv administrative, şi eficientizarea activităţii. Fals! De obicei, la comasarea spitalelor se recomandă să se aleagă acele tipuri de servicii care se complementează unele pe altele, reducând cheltuielile. Nu se va reuşi complementarea serviciilor de cardiochirurgie cu cele de chimioterapie, şi nici a celor de neurochirurgie cu cele de alergologie.

De altfel, cel mai mare semn de întrebare îl reprezintă costurile proiectului, despre care nimeni nu pomeneşte nimic. Calculele specialiştilor care au proiectat spitale regionale pentru România vorbesc despre un cost de 200 milioane de Euro pentru un spital cu 1000 de paturi. Dacă se construiesc 8 sau chiar 11, suma devine una şi mai fantastică pentru Moldova – de miliarde de Euro.

Tot ce le-a mai rămas oamenilor care trăiesc în R. Moldova e sănătatea lor, iar personalului medical – profesia pe care o deţin, şi decizia pentru un astfel de gen de reforme devine o mare responsabilitate. Regionalizarea serviciului spitalicesc trebuie să devină un proiect avantajos pentru R. Moldova, şi nu o pierdere, o speranţă că se poate şi la noi, şi nu o nouă dezamăgire.

Ala NEMERENCO, doctor în medicină