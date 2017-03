Afacerea cu peleţi care încălzeşte peste 20 de instituţii din ţară

Poluăm medi­ul în care tră­im, ne into­xi­căm cu gaze­le de eşa­pa­ment eli­mi­na­te de auto­mo­bi­le­le care inun­dă stră­zi­le şi pre­fe­răm să dăm foc câm­pu­ri­lor, pen­tru a eco­no­mi­si din timp şi să nu ne obo­sim îngri­jind pămân­tul, ca mai apoi să ne plân­gem că sufe­rim tot mai mult de boli res­pi­ra­to­rii, pămân­tul nu mai rodeş­te ca altă­da­tă şi par­că nici fruc­te­le şi legu­me­le nu au acel gust cu care ne-am obş­nu­it. Toa­te aces­tea sunt cau­za­te de indi­fe­renţa noas­tră faţă de medi­ul în care tră­im, pămân­tul pe care păşim, aerul pe care-l res­pi­răm şi apa pe care o bem.

Schim­ba­rea înce­pe de la noi şi este tim­pul să ne îngri­jim de vii­to­rul nos­tru şi al gene­ra­ţi­i­lor care vin, este de păre­re Pavel Cer­sac, care a învă­ţat să folo­seas­că util şi raţio­nal deşe­u­ri­le. În urmă cu cin­ci ani, antre­pre­no­rul a des­chis în satul Bălţa­ta, raio­nul Cri­u­le­ni, o fabri­că de pro­du­ce­re a peleţi­lor, care în pre­zent se bucu­ră de mare suc­ces.

Deşeurile – sursă de venit

„Ide­ea unei afa­ce­ri de pro­du­ce­re a peleţi­lor mi-a venit la o expo­zi­ţie inter­na­ţio­na­lă, unde am văzut cum bio­ma­sa se trans­for­mă în bio­com­bus­ti­bil. Niş­te sue­de­zi mi-au ară­tat cum pot fi folo­si­te deşe­u­ri­le vege­ta­le pen­tru pro­du­ce­rea peleţi­lor. M-au inspi­rat şi m-am gân­dit că vreau să fac asta şi în R. Mol­do­va”, poves­teş­te antre­pre­no­rul.

Aces­ta recu­noa­ş­te că înce­pu­tul a fost des­tul de greu, pen­tru că avea nevo­ie de mulţi bani ca să închi­ri­e­ze o încă­pe­re şi să cum­pe­re teh­ni­ca nece­sa­ră. „Am luat un cre­dit de la ban­că, bani din care am cum­pă­rat teh­ni­că moder­nă din Litu­a­nia, am anga­jat doi tine­ri şi am înce­put afa­ce­rea. Desi­gur, la înce­put ne era mai greu, pen­tru că nu şti­am prea bine eta­pe­le de pro­du­cţie, dar, documentându-ne, lucrând şi încer­când, am învă­ţat”, rela­tea­ză omul de afa­ce­ri. Potri­vit lui, zil­nic, la între­prin­de­re sunt pro­du­se cir­ca patru tone de peleţi.

Doi lei pentru deşeuri

Peleţii sunt res­tu­ri lem­noa­se, deshi­dra­ta­te şi puter­nic com­pri­ma­te, uti­li­za­te drept com­bus­ti­bil pen­tru încă­l­zi­rea locu­inţe­lor. Peleţii sunt obţi­nu­ţi prin măru­nţi­rea mate­ri­ei pri­me, deşe­u­ri­lor (bio­ma­sa) în par­ti­cu­le, usca­rea lor şi intro­du­ce­rea în tam­bu­re rota­ti­ve pre­vă­zu­te cu ori­fi­cii pe toa­tă cir­cum­fe­rinţa, unde, dato­ri­tă unei forţe de com­pre­siu­ne, se for­mea­ză un pro­dus aglo­me­rat de for­mă cilin­dri­că cu dimen­siu­ni mici.

Peleţii pro­du­şi la fabri­ca lui Pavel Cer­sac sunt din coji de floa­rea soa­re­lui, coji de nucă şi rume­guş de lemn. „Mate­ria pri­mă o cum­păr de la fabri­ci­le din raion. Dacă îna­in­te oame­nii mă rugau să vin să iau aces­te deşe­u­ri, pe care le arun­cau, acum, când mai mul­te între­prin­de­ri se ocu­pă de pro­du­ce­rea peleţi­lor, direc­to­rii între­prin­de­ri­lor pot cere chiar şi doi lei pen­tru un kilo­gram de coji sau rume­guş”, se plân­ge antre­pre­no­rul. El susţi­ne că cei mai buni peleţi sunt cei pro­du­şi din rume­guş de lemn şi coa­jă de nucă, însă „peleţii pot fi făcu­ţi abso­lut din ori­ce deşeu vege­tal”, expli­că băr­ba­tul.

Pen­tru a face faţă cere­rii, antre­pre­no­rul pla­ni­fi­că să sădeas­că plan­te ener­ge­ti­ce, care îi vor asi­gu­ra mate­ria pri­mă de cali­ta­te. „Vreau să am mate­rie pri­mă mai cali­ta­ti­vă şi să nu depind de nime­ni”, expli­că aces­ta.

Încălzirea cu biomasă

Între­prin­de­rea lui Pavel asi­gu­ră cu peleţi pes­te 20 de insti­tu­ţii: şco­li, gră­di­ni­ţe şi pri­mă­rii. „Majo­ri­ta­tea insti­tu­ţi­i­lor căro­ra le vin­dem peleţi sunt din loca­li­tă­ţi­le din apro­pi­e­re, pen­tru a eco­no­mi­si mai mult pen­tru trans­por­ta­re”, ada­u­gă omul de afa­ce­ri.

În urmă cu trei ani, Pavel Cer­sac a înce­put să vân­dă peleţi şi gim­na­zi­u­lui din sat, care a tre­cut de la încă­l­zi­rea cu gaz la cea cu bio­ma­să, după ce a bene­fi­ci­at de fon­du­ri euro­pe­ne pen­tru pro­cu­ra­rea şi insta­la­rea unei cen­tra­le ter­mi­ce. „În fie­ca­re sezon le vând cir­ca 40 de tone de peleţi”, cal­cu­lea­ză Pavel.

La gim­na­zi­ul din satul Bălţa­ta înva­ţă pes­te 160 de copii. „Până în anul 2014 încă­l­zeam şcoa­la cu gaz natu­ral, însă chel­tu­ie­li­le erau prea mari şi în cla­se era frig. Când afa­ră era ger, făceam doar câte­va lecţii, pen­tru că era impo­si­bil să stai. În 2014 am pri­mit aceas­tă cen­tra­lă ter­mi­că ce fun­cţio­nea­ză pe bază de bio­ma­să. Deja de trei ani tră­im ca în rai. Ne este cald şi bine şi eco­no­mi­sim mai mulţi bani, pe care putem să-i folo­sim pen­tru repa­ra­ţi­i­le nece­sa­re. În plus, avem sigu­ranţa că nu vor fi între­rup­te livră­ri­le de com­bus­ti­bil, pen­tru că aces­ta este pro­dus chiar la noi în sat”, zice direc­toa­rea şco­lii, Gali­na Todo­riuc.

„Ne pro­pu­nem să tre­cem la încă­l­zi­rea pe bio­ma­să şi alte insti­tu­ţii publi­ce din sat: pri­mă­ria, gră­di­ni­ţa, casa de cul­tu­ră. E impor­tant să inves­tim în pro­iec­te de dezvol­ta­re sus­te­na­bi­lă a comu­ni­tă­ţii pen­tru a asi­gu­ra un vii­tor sigur şi curat gene­ra­ţi­i­lor urmă­toa­re, mai ales că avem un pro­du­că­tor de peleţi chiar aici, în Bălţa­ta”, ne spu­ne cu mân­drie Olga Coron­ciuc, pri­ma­ra satu­lui.

Pro­iec­tul „Ener­gie şi Bio­ma­să” este finanţat de Uniu­nea Euro­pea­nă şi imple­men­tat de Pro­gra­mul Naţiu­ni­lor Uni­te pen­tru Dezvol­ta­re. Buge­tul pen­tru eta­pa a doua a pro­iec­tu­lui (2015-2017) este de de 9,41 mili­oa­ne de euro, acor­da­ţi de Uniu­nea Euro­pea­nă.