În R. Mol­do­va zil­nic au loc sute de lici­ta­ţii care impli­că mili­oa­ne de lei din bani publici. În sta­te­le cu nivel îngri­jo­ră­tor al coru­pţi­ei, sis­te­me­le de achi­zi­ţii publi­ce tre­bu­ie să aibă şi un sis­tem bun de con­tes­ta­re. În Mol­do­va, deşi acest meca­nism este pre­vă­zut de lege, aşa şi nu a fost cre­at. La moment, agenţii eco­no­mici pot con­tes­ta rezul­ta­te­le lici­ta­ţi­i­lor publi­ce doar în instanţa de jude­ca­tă, ceea ce le ia timp şi bani. Dar nici sis­te­mul judi­ci­ar nu este cre­di­bil.

La 1 mai 2016 Agenţia Achi­zi­ţii Publi­ce a cedat atri­bu­ţi­i­le de exa­mi­na­re a con­tes­ta­ţi­i­lor către Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Solu­ţio­na­rea Con­tes­ta­ţi­i­lor, însă doar pe hâr­tie. Noua agenţie urma să devi­nă fun­cţio­na­lă înce­pând cu ianu­a­rie 2017, dar pro­ce­sul de insti­tu­i­re este blo­cat în Par­la­ment la eta­pa de selec­ta­re a can­di­da­ţi­lor pen­tru fun­cţia de con­si­li­eri în cadrul Agenţi­ei. Timp de patru luni, mem­brii Comi­si­ei par­la­men­ta­re eco­no­mie, buget şi finanţe nu se pot mobi­li­za pen­tru a rea­li­za inter­viu­ri­le cu cei 12 can­di­da­ţi, este moti­vul invo­cat de preşe­din­te­le Comi­si­ei, Şte­fan Cre­an­gă.

După sem­na­rea Acor­du­lui de Aso­ci­e­re cu UE, Repu­bli­ca Mol­do­va a înce­put refor­ma­rea sis­te­mu­lui de achi­zi­ţii publi­ce. Una din con­di­ţi­i­le enu­nţa­te în Acord era „cre­a­rea unui orga­nism impa­rţi­al şi inde­pen­dent însăr­ci­nat cu revi­zu­i­rea deci­zi­i­lor lua­te de auto­ri­tă­ţi­le sau enti­tă­ţi­le con­trac­tan­te în tim­pul atri­bu­i­rii con­trac­te­lor”, ceea ce pre­su­pu­ne cre­a­rea unei auto­ri­tă­ţi de solu­ţio­na­re a con­tes­ta­ţi­i­lor, inde­pen­den­tă şi pro­fe­si­o­nis­tă – Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Solu­ţio­na­rea Con­tes­ta­ţi­i­lor (ANSC). „Pro­ce­sul de cre­a­rea a insti­tu­ţi­ei res­pec­ti­ve nu a ţinut pasul altor efor­turi de refor­ma­re a sis­te­mu­lui şi la momen­tul actu­al el este prac­tic sto­pat, având con­se­cinţe şi ris­curi pen­tru tot cadrul de achi­zi­ţii publi­ce”, con­sta­tă în ulti­ma sa publi­ca­ţie refe­ri­tor la refor­ma în achi­zi­ţii publi­ce, eco­no­mis­tul Iurie Morco­tî­lo de la Cen­trul Ana­li­tic Inde­pen­dent „Expert-Grup”.

Un an de contestaţii în instanţa de judecată

Con­form noii Legi pri­vind achi­zi­ţi­i­le publi­ce, care a intrat în vigoa­re la 1 mai 2016, Agenţia Achi­zi­ţii Publi­ce cedea­ză atri­bu­ţi­i­le de solu­ţio­na­re a con­tes­ta­ţi­i­lor către ANSC. Către 1 mai 2016 nu a fost cre­a­tă auto­ri­ta­tea de solu­ţio­na­re a con­tes­ta­ţi­i­lor, iar Agenţia Achi­zi­ţii Publi­ce nu mai are com­pe­tenţe în acest dome­niu. Efec­tiv, din aceas­tă dată uni­ca opţiu­ne pen­tru solu­ţio­na­rea con­tes­ta­ţi­i­le în achi­zi­ţi­i­le publi­ce sunt instanţe­le de jude­ca­tă.

„Noi nu avem nicio cale lega­lă de a con­tes­ta în afa­ră de instanţa de jude­ca­tă. Mai mult de un an de zile agenţii eco­no­mici nu pot depu­ne con­tes­ta­ţii la Agenţia Achi­zi­ţii Publi­ce, pen­tru că dacă o depui, ei o întorc fără exa­mi­na­re, moti­vând că nu sunt abi­li­ta­ţi şi într-adevăr nu sunt”, susţi­ne Vadim Ţur­can, spe­cia­list în achi­zi­ţii la com­pa­nia „Val­con­grup” SRL. Calea solu­ţio­nă­rii unei con­tes­ta­ţii în instanţa de jude­ca­tă este însă ane­vo­ioa­să. „E mult timp pier­dut, tre­bu­ie numai­de­cât să anga­jezi un jurist care să se ocu­pe de dosar şi e pier­de­re de bani. În rezul­tat, maxi­mum ce poţi să obţii este să anu­lezi rezul­ta­tul lici­ta­ţi­ei, ceea ce pen­tru noi ca agenţi eco­no­mici nu repre­zin­tă avan­taj eco­no­mic abso­lut deloc – noi iară­şi tre­bu­ie să par­ti­ci­păm la lici­ta­ţie şi vă daţi sea­ma că, dacă din pri­ma oară nu te-a ales şi tu i-ai cre­at neplă­ceri, el n-o să te alea­gă nici a doua oară. Ide­ea aceas­ta ar fi vala­bi­lă doar pen­tru con­trac­te­le mari, de mili­oa­ne”, spu­ne Vadim Ţur­can.

Andrei Dăs­că­les­cu, mana­ger adjunct în cadrul com­pa­niei „Laca­tuş” SRL spu­ne că de la încep­tu­tul anu­lui com­pa­nia a par­ti­ci­pat la cir­ca 10 lici­ta­ţii publi­ce şi au fost mai mul­te cazuri în care nu au fost de acord cu rezul­ta­te­le lici­ta­ţi­i­lor. „Din momen­tul în care în urma unei lici­ta­ţii pri­mim un răs­puns nega­tiv şi este pre­zen­tat un motiv care în viziu­nea noas­tră este neîn­te­me­iat, noi în pri­mul rând ne adre­săm către cel care a orga­ni­zat lici­ta­ţia, îi expli­căm că deci­zia pe care a luat-o nu este corec­tă şi din care con­si­de­ren­te. O copie o tri­mi­tem şi la Agenţia Achi­zi­ţii Publi­ce ca să fie şi ei la curent cu situ­a­ţia cre­a­tă. Agenţia răs­pun­de că ei nu au nicio atri­bu­ţie şi că tre­bu­ie să ne adre­săm în instanţe­le de jude­ca­tă. Une­ori bene­fi­ci­a­rii, pri­mă­ri­i­le de exem­plu, nu răs­pund sau dau un răs­puns for­mal. Oda­tă am încer­cat să ne adre­săm în instanţă, dar aco­lo pro­ce­du­ra este de lun­gă dura­tă”, susţi­ne Andrei Dăs­că­les­cu.

Instituirea ANSC blocată în Parlament

În rapor­tul de pro­gres pri­vind rea­li­za­rea pla­nu­lui naţio­nal de acţiuni pen­tru imple­men­ta­rea Acor­du­lui de aso­ci­e­re cu UE pen­tru peri­oa­da 2014-2016, scrie că în dome­ni­ul achi­zi­ţi­i­lor publi­ce unul din cele mai impor­tan­te pro­gre­se este adop­ta­rea Hotă­rârii Par­la­men­tu­lui din decem­brie 2016 „Cu pri­vi­re la insti­tu­i­rea, orga­ni­za­rea şi fun­cţio­na­rea Agenţi­ei Naţio­na­le pen­tru Solu­ţio­na­rea Con­tes­ta­ţi­i­lor”. Con­form Stra­te­gi­ei de dezvol­ta­re a sis­te­mu­lui de achi­zi­ţii publi­ce pen­tru anii 2016-2020 noua Agenţie tre­bu­ia să devi­nă ope­ra­ţio­na­lă de la 1 ianu­a­rie 2017. Dar Comi­sia par­la­men­ta­ră eco­no­mie, buget şi finanţe, care este res­pon­sa­bi­lă de selec­ta­rea per­so­na­lu­lui Agenţii, nu a făcut-o.

Membrii comisiei parlamentare „ba sunt plecaţi, ba nu vor”

Ciclul de selec­ta­re a can­di­da­ţi­lor a înce­put în decem­brie 2016, peri­oa­da de depu­ne­re a dosa­re­lor fiind până pe 20 ianu­a­rie 2017. Pe 1 febru­a­rie lis­te­le can­di­da­ţi­lor erau deja publi­ca­te. Au urmat două anu­nţuri de desfă­şu­ra­re a audi­e­ri­lor can­di­da­ţi­lor selec­ta­ţi pe 28 febru­a­rie şi 14 mar­tie, însă audi­e­ri­le nu au avut loc. Şte­fan Cre­an­gă, preşe­din­te­le Comi­si­ei res­pon­sa­bi­le, spu­ne că audi­e­ri­le nu s-au desfă­şu­rat din cau­za că nu au fost pre­zenţi numă­rul nece­sar de mem­bri ai comi­si­ei, mini­mum opt din cei 15. „De fie­ca­re dată eu la şedinţa comi­si­ei ridic între­ba­rea şi le pro­pun, dar ba sunt ple­ca­ţi, ba nu vor, e greu cu oame­nii de lucrat, dar sper să-i mobi­li­zez până la urmă. Am pro­pus să fie într-o zi, toa­tă ziua, câte jumă­ta­te de oră pen­tru fie­ca­re can­di­dat, sunt 12 în total. Ne-am adu­nat, au venit patru mem­bri. A doua oară au venit cinci mem­bri, după asta am intrat în săr­bă­tori. La ulti­ma şedinţă a Comi­si­ei am sta­bi­lit să rea­li­zăm inter­viu­ri­le cu toţi 12 can­di­da­ţi mier­cu­rea vii­toa­re, pe 14 iunie”, a decla­rat Şte­fan Cre­an­gă pen­tru ZdG.

Zinai­da Gre­cea­nîi, mem­bră a Comi­si­ei în cază, spu­ne că nu ştie moti­ve­le de ce până în pre­zent nu au fost selec­ta­ţi can­di­da­ţii. „Şi dacă nu au fost şi nu au orga­ni­zat guver­nanţii aşa cum tre­bu­ie înseam­nă că agenţia asta a fost numai de dra­gul ca să le ara­te la euro­peni că fac refor­me şi să le dea bani”, a mai adă­u­gat Gre­cea­nîi.

Şte­fan Cre­an­gă spu­ne că pro­ce­sul nu este ter­gi­ver­sat intenţio­nat. „Sin­cer, nu am văzut rea intenţie, pur şi sim­plu mem­brii comi­si­ei sunt învă­ţa­ţi maxi­mum să lucre­ze două ore”, a mai adă­u­gat depu­ta­tul.

Cre­an­gă susţi­ne că Guver­nul tre­bu­ia să cre­e­ze aceas­tă insti­tu­ţie de solu­ţio­na­re a con­tes­ta­ţi­i­lor până la 1 mai 2016. „Res­pec­tiv Guver­nul nu a creat-o şi în mij­lo­cul verii, poa­te chiar în toam­nă, a venit un pro­iect de lege şi au dat aceas­tă atri­bu­ţie Par­la­men­tu­lui. Au spus că nu au reu­şit şi că e mai euro­con­form să fie sub Par­la­ment. Noi am ini­ţi­at pro­ce­du­ra, am modi­fi­cat legea, am apro­bat regu­la­men­tul şi în decem­brie am înce­put con­cur­sul. Aces­ta e tot isto­ri­cul aces­tei pro­ble­me”, menţio­nea­ză depu­ta­tul.

Chiar dacă aceşti can­di­da­ţi vor fi selec­ta­ţi, agenţia va deve­ni fun­cţio­na­lă în apro­xi­ma­tiv o lună după numi­rea lor în fun­cţie de către Par­la­ment. Sedi­ul ar fi deja pre­gă­tit, doar mem­bri încă nu sunt. „Eu am dis­cu­tat şi cu Guver­nul, am selec­tat sedi­ul, repa­ra­ţie par­ca este. Am iden­ti­fi­cat două loca­ţii pen­tru sediu, una la Minis­te­rul Agri­cul­tu­rii şi una pe lân­gă Casa Modei, unde a găsit Guver­nul loc liber”, spu­ne Şte­fan Cre­an­gă.

Riscurile tergiversării instituirii ANSC

În opi­nia eco­no­mis­tu­lui Iurie Morco­tî­lo, ter­gi­ver­sa­rea pro­ce­su­lui de insti­tu­i­re a ANSC gene­rea­ză un set de ris­curi pen­tru sis­te­mul de achi­zi­ţii publi­ce şi efor­tu­ri­le de a-l refor­ma:

Sub­mi­na­rea încre­de­rii agenţi­lor eco­no­mici în impa­rţi­a­li­ta­te ANSC. Tără­gă­na­rea pro­ce­su­lui de con­sti­tu­i­re gene­rea­ză sus­pi­ciuni în medi­ul de afa­ceri pri­vind inte­re­se­le ascun­se ale per­soa­ne­lor res­pon­sa­bi­le de selec­ta­rea con­si­li­e­ri­lor, adi­că a par­la­men­ta­ri­lor.

Ris­curi mai mari de coru­pţie în achi­zi­ţi­i­le publi­ce pe par­cur­sul ulti­mu­lui an. Ris­cu­ri­le de coru­pţie, colu­ziu­ne sau de alte sche­me de mima­re a pro­ce­su­lui de com­pe­ti­ţie în achi­zi­ţi­i­le publi­ce sunt lega­te de fap­tul că majo­ri­ta­tea agenţi­lor eco­no­mici defa­vo­ri­za­ţi pe par­cur­sul ulti­mu­lui an, cel mai pro­ba­bil, nu au dorit să mear­gă în instanţe­le de jude­ca­tă. În aces­te cir­cum­stanţe, mulţi potenţi­ali com­pe­ti­tori cel mai pro­ba­bil au refu­zat să par­ti­ci­pe la achi­zi­ţii publi­ce sau să con­tes­te deci­zi­i­le inco­rec­te.

Fra­gi­li­ta­tea suc­ce­se­lor atin­se în pro­ce­sul de refor­ma­re a sis­te­mu­lui de achi­zi­ţii publi­ce. Până la momen­tul actu­al s-au depus efor­turi sem­ni­fi­ca­ti­ve de moder­ni­za­re a cadru­lui de achi­zi­ţii publi­ce, ulti­ma ini­ţi­a­ti­vă fiind moder­ni­za­rea sis­te­mu­lui elec­tro­nic de achi­zi­ţii publi­ce. Aces­te efor­turi au fost îndrep­ta­te către mări­rea trans­pa­renţei în achi­zi­ţii dato­ri­tă nou­lui sis­tem de e-achiziţii, dar ele nu sunt com­ple­te fără un meca­nism veri­ta­bil de con­tes­ta­re.

Agenţia Naţio­na­lă pen­tru Solu­ţio­na­rea Con­tes­ta­ţi­i­lor va cos­ta buge­tul sta­tu­lui cir­ca 3.2 mili­oa­ne de lei anu­al. Personalul-cheie al Agenţi­ei va inclu­de 7 con­si­li­eri de solu­ţio­na­re a con­tes­ta­ţi­i­lor în dome­ni­ul achi­zi­ţi­i­lor publi­ce inclu­siv un direc­tor şi un direc­tor gene­ral adjunct. Con­si­li­e­rii vor fi numi­ţi pe un ter­men de 5 ani cu posi­bi­li­ta­tea de a avea două man­da­te con­se­cu­ti­ve, având sta­tut de dem­ni­ta­te publi­că. Direc­to­rul gene­ral va avea un sala­riu brut de 9.585 de lei, direc­to­rul adjunct – 8775 lei, iar con­si­li­e­rii vor fi remu­ne­ra­ţi cu câte 8100 lei lunar. Con­si­li­e­rii vor putea fi demi­şi doar în cazul expi­ră­rii man­da­tu­lui ori în cazul în care încal­că pre­ve­de­ri­le cadru­lui legal.