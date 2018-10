SONDAJ/ Care este scopul întâlnirilor lui Dodon cu Putin?

Preşedintele Igor Dodon a participat, acum o săptămână, la Duşanbe, la Reuniunea şefilor de stat şi de guvern din CSI. Revista rusă „Kommersant” a scris că nimeni dintre oficialii CSI nu a manifestat interes pentru întrevederi bilaterale cu Dodon. Cu toate acestea, Igor Dodon a afişat pe pagina sa de Facebook că a avut parte de o nouă întrevedere cu Vladimir Putin, în cadrul căreia au convenit data viitoarei sale „vizite oficiale” la Moscova: 31 octombrie – 1 noiembrie 2018.

Cine şi ce are de câştigat de pe urma acestor întâlniri?

Alecu Reniţă, Asociaţia „Parlamentul – 1990”

E o nouă întâlnire de imagine, mai bine zis de menţinere a imaginii lui Igor Dodon, care în doi ani de mandat nu a făcut nimic pentru R. Moldova. Vizitele lui Dodon la Moscova, fie că s-a întâlnit cu Putin, Medvedev, Kozak sau cu Patriarhul Kirill, au fost, strict, acțiuni de imagine pentru el. Cetățenii R. Moldova şi R. Moldova nu a avut de câștigat nimic din asta. În primul rând, nimeni nu știe ce se discută la aceste întrevederi. Şi, dacă nu se ştie, înseamnă că se discută lucruri ascunse, în interesele Rusiei şi nu ale R. Moldova. Noi cunoaștem care e politica Moscovei vizavi de R. Moldova… Problema nu e că Dodon se întâlnește cu președintele Rusiei. Să se întâlnească, dar toate aceste întâlniri, care-s vreo 13-14, trebuiau să finalizeze cu niște rezultate şi beneficii pentru R. Moldova. Unde-s? Faptul că Dodon pozează de fiecare dată alături de Putin, nu e pentru noi, e pentru el, pentru fala lui. Dodon, care e pentru federalizare şi prezență militară rusă la Nistru, nu e președintele R. Moldova. Dodon e reprezentantul intereselor rusești în R. Moldova.

Igor Munteanu, director IDIS „Viitorul”

Aceste vizite inopinate se întâmplă pentru că R. Moldova nu are o politică echilibrată în raport cu Federația Rusă. În aceste condiții, ori de câte ori are ocazia, Igor Dodon trece peste interesele naționale ale R. Moldova, contribuind direct la vasalizarea acesteia în raport cu Rusia. În contextul apropiatelor alegeri din 2019, Moscova este extrem de interesată ca la Chişinău să se constituie o coaliţie post-electorală care ar susține şi ar realiza planul Kozak din 2003. Igor Dodon nu face decât să livreze Moscovei mesajul că, după alegerile din 2019, va contribui la recunoașterea Transnistriei, aşa cum presupune acel plan Kozak… E revoltător că şi alte instituții importante din R. Moldova nu fac altceva decât să accepte aceste mendre ale şefului statului. Bunăoară, Igor Dodon nu are dreptul să ia decizii de politică externă. La noi, însă, orice e posibil. și asta cu sprijinul Curţii Constituţionale, care, în repetate rânduri acceptă să-l suspendeze din funcție pe 5 minute, să fie semnate anumite decrete, după care Dodon să revină în funcție, de parcă nimic nu s-ar fi întâmplat. Nu e serios.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic al Femeilor 50×50

Eu am o propunere şi rog foarte mult presa să nu mai scrie nimic despre Dodon şi să nu mai comenteze ceea ce zice Dodon. Uitaţi de el, pentru că e pierdere de timp. Unu la mână. Şi doi: pentru că îi facem publicitate şi nu dăm voie oamenilor să uite de el. Dacă nu ar scrie presa despre dânsul, lumea demult ar fi uitat că este, pentru că nu a făcut nimic pentru lume: se plimbă în Rusia, se plimbă în Turcia, la Athos…. Bine a remarcat „Kommersant”: nimeni nu îl ia în serios. Noi de ce am face-o? Pentru că aşa-i place lui sau că aşa-i trebuie lui Putin? Ei au început campania electorală. De asta se întâlnesc. Putin i-a promis lui Dodon sprijin electoral, iar Dodon lui Putin – că îi aduce pe socialiști la guvernare şi după alegeri ne vinde cu totul lui Putin. Noi ce avem cu asta?

Nicolae Osmochescu, profesor universitar

Vizitele, întâlnirile şi tot ce a mai avut loc între Dodon şi Putin au fost nişte evenimente protocolare, mai popular zis, de imagine, care nu s-au terminat decât cu nişte poze în doi sau în grup şi cu un schimb de cadouri între ei doi. Altceva nu s-a întâmplat. Nu puteau să schimbe nimic aceste vizite, pentru că, în cadrul lor, nu au fost examinate probleme serioase din domeniul relațiilor bilaterale, nu s-au semnat documente, angajamente între părți. Ce fel de vizită va fi cea din 31 octombrie, nu e clar, dar dacă pe masa de lucru nu vor fi puse spre semnare documente, pe marile probleme, pe care le avem în relațiile bilaterale, înseamnă că şi aceasta va fi una de ochii lumii, la fel de formală ca şi celelalte.