[sondaj] Vladimir Putin, președinte inevitabil?

Vladimir Putin, președintele Rusiei, și-a înregistrat marți candidatura pentru alegerile prezidenţiale din martie. Deși este al treilea pe lista candidaților înregistrați până acum, presa rusă scrie că soarta alegerilor din 18 martie din Rusia e ca și „decisă. Alegerile vor fi câştigate cu o majoritate covârşitoare de actualul preşedinte, care se bucură de o cotă de popularitate cu mult peste a rivalilor săi”.

Ce are de câștigat Rusia? Ce are de pierdut R. Moldova?

Valentin Krîlov, comentator politic

Nu cred că în politica Rusiei vizavi de R. Moldova se vor produce mari schimbări, dacă Putin rămâne președinte. Noi suntem un stat mic, iar Rusia este concentrată acum pe state în care are interese majore: Siria, Crimeea, estul Ucrainei, refacerea relațiilor de ansamblu cu Kievul. Pentru Rusia, principalul e ca R. Moldova să-și păstreze neutralitatea. În rest… Un nou conflict la Nistru nu cred că e posibil, Rusia le are destule. În problema transnitreană anumite lucruri s-au mișcat, dar trebuie să vedem ce va urma. Alte momente? Armata? Rusia aici nu va da înapoi, s-a văzut deja. Comerțul și relațiile economice? Totul va depinde de relațiile politice, iar aceste relații nu se vor schimba nici după parlamentarele din toamnă. Nu cred în victoria absolută a PSRM, după cum trâmbițează Dodon, și nici în „marele” lui rol în relația cu Rusia. Mai devreme sau mai târziu, Putin va pierde orice interes pentru Dodon, pentru că el nu poate influența starea lucrurilor în R. Moldova. În ceea ce are de câștigat Rusia, e clar una: Putin e un lider puternic, care în prezent nu are alternative, și chiar dacă rușii au avut așteptări mai mari de la Putin, oricum îl vor vota, pentru că el poate da stabilitate Rusiei.

Tudor Deliu, deputat în Parlament

Nu știu ce ar putea câștiga Rusia și rușii dacă Putin rămâne președinte, și nici nu știu dacă pe noi trebuie să ne preocupe acest lucru. E treaba rușilor, sunt alegerile lor și ei vor decide, nu noi. În ce ține de R. Moldova, aici puțin probabil să se schimbe ceva. În mai bine, nu cred, în mai rău – posibil. Noi vedem ce se întâmplă în Ucraina. Putin e la putere în Rusia de peste 20 de ani. Cunoaștem care a fost politica Rusiei până acum față de noi și nu cred că de acum încolo va fi alta. Atât timp cât trupele ruse stau la Nistru, nu se va schimba nimic în relațiile cu Rusia.

Ion Costaș, ex-ministru al Apărării

Rusia a fost și va rămâne un imperiu, care își construiește relațiile de pe poziții de forță. Așa o face la ea acasă – cazul Ceceniei, așa a făcut-o cu noi în 1992, cu Georgia în 2008 și din 2014 cu Ucraina. Eu nu știu ce vor câștiga rușii, pentru că nivelul de trai în Rusia degradează, libertățile sunt puse la zid… Dar există, totuși, un paradox. Rușilor le plac țarii. Ei sunt gata să îndure lipsuri și foame, să trăiască de azi pe mâine, principalul e ca Rusia să fie mare. Și tare. Ei au într-înșii acest morb imperial. Pe ei nu-i deranjează că Rusia cheltuie pentru înarmare mai mult decât pentru educație, cultură, sănătate… Și dacă l-au răbdat pe Putin 3 mandate, îl vor mai răbda încă unul. Pentru că e țar. Ce are de pierdut R. Moldova? Nu știu exact ce, nu sunt profet, dar de câștigat nu vom cîștiga nimic. Mai degrabă, toate vor rămâne pe vechi. Armata va rămâne pe Nistru, la confruntări militare nu cred că se va ajunge, dar războaie economice, comerciale vor fi. Însă marele risc pentru noi nu e Putin, ci Putin-ii care conduc aici la noi, pentru că nu Putin al Rusiei ne fură și ne vinde, dar ei. Noi trebuie să ne gândim pe cine și cum votăm la toamnă. Aici e problema. Dacă vor rămâne la putere tot alde Dodon sau Plahotniuc, ajungem din nou gubernie rusească.

Andrei Strâmbeanu, scriitor

Indiferent cine va fi ales, Putin sau alții, politica externă a Rusiei, de pe vremea lui Petru I, nu se schimbă. Sunt imperiali. Elțin sau Gorbaciov – mari democrați! Cine dacă nu ei au rupt R. Moldova în bucăți? Așa că nu avem de unde să ne așteptăm la bine în relațiile cu Rusia. Și nici rușii nu au ce câștiga. Speranța de viață în Rusia este în declin, Putin a certat Rusia cu toată lumea, Rusia degradează. În schimb, se întărește militar. Putin va fi votat și de data asta, pentru că rușilor le place, prin educație, să fie sclavi și să aibă țari. Important pentrtu noi e să vedem ce facem cu alegerile din toamnă. Dacă lumea se va lăsa dusă pe val de Dodon, suntem pierduți. Avem o singură salvare: reunirea cu România. Slavă Domnului că satele noastre înțeleg acest lucru și votează Unirea.