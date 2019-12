SONDAJ/ Va fi Stoianoglo un procuror independent?

Pe 28 noiembrie, Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) l-a desemnat pe Alexandr Stoianoglo în funcție de procuror-şef al R. Moldova. La proba de concurs a CSP, Stoianoglo a promis că va schimba, în bine, imaginea Procuraturii, va face o reevaluare de personal în sistem, va elimina corupția din Procuratură, va revizui anchetarea celor mai scandaloase dosare, inclusiv cel al miliardului furat şi va scoate Procuratura de sub influența politică. Stoianoglo a fost, din 2001, în două legislaturi, deputat pe lista PDM, procuror al regiunii găgăuze şi viceprocuror general al R. Moldova.

Tudor Deliu, preşedinte PLDM

Cu dl. Stoianoglo am fost colegi de parlament. Îl știu ca om cu verticalitate, care îşi cunoaşte foarte bine meseria şi care nu se lasă pradă influențelor politice. Deşi a fost de două ori deputat pe listele PDM, în 2014, el a părăsit partidul tocmai pentru că nu-i mai conveneau regulile de joc în partid. Eu nu ştiu cum se va comporta în noua funcţie, dar vreau să cred că nu şi-a pierdut verticalitatea şi va fi un procuror general principial. Timpul o să ne arăte… În cazul în care asupra lui se vor face presiuni politice sau de altă natură, cred că el va alege să se retragă din funcţie, decât să se lase influenţat.

Galina Bostan, directoare CAPC

Stoianoglo este genul de persoană care, dacă va dori să fie independent, va fi. Are o reputaţie bună în mediul juriştilor. Este un bun profesionist… Cine ştie, poate că nu au existat situaţii care ar fi generat şi o altă opinie despre el, dar daţi să pornim de la prezumţia că este de bună credinţă, a trecut toate treptele carierei, de joc în sus şi ştie cum se acţionează la toate etapele. Practic, el nu are de ce să nu fie un procuror bun. Nu-i va fi simplu, va fi o rezistență nebună a sistemului, care-i putred de corupt, dar, repet, Stoianoglo este procuror de carieră. El are şanse să reușească, dacă va vrea. Dacă nu va avea sprijin pe interior, el va avea tot sprijinul partenerilor externi. Acest sprijin va fi şi el un instrument eficient de diminuare a presiunilor asupra sa şi asupra procuraturii sau de excludere a lor. Dacă Stoianoglo nu va face ceea ce a promis, este pe răspunderea sa.

Alexandru Arseni, profesor universitar, doctor în drept

Stoianoglo nu este omul din afara sistemului. De competent, e competent, domeniul îl cunoaşte, dar cum se va manifesta în calitate de procuror-şef e greu de spus. Că promite să refacă procuratura, să reancheteze marile dosare, să scoată Procuratura de sub influență politică, e bine. Dar cum? El nu are drept de inițiativă legislativă, iar asta înseamnă că orice intenție a sa va rămâne intenție, în lipsa unui suport parlamentar. Sunt gata sociaiştii şi democrații să-a asigure suport în parlament? Asta ar însemna că cei implicați în furtul miliardului sau în alte nelegiuiri să îşi voteze propriile încătuşeli. Şi Dodon, la fel, pentru trădare de ţară şi finanțare externă pentru partid. Eu nu cred că se va ajunge la asta.

Sergiu Mocanu, Mișcarea Politică Antmafie

Este o mare provocare pentru societate ceea ce se întâmplă. Vorba e că, în această confruntare, care s-a produs pentru funcția de procuror general, în mod sigur, a pierdut Maia Sandu, dar nu ştim dacă a câştigat Dodon. Aşa cum vedem că reacționează partenerii străini, ei nu au pledat în confruntarea aceasta pentru punctul de vedere al Maiei Sandu sau al lui Igor Dodon, ei au pledat pentru respectarea unor proceduri instituționale. Deci, ei au zis: domnilor, aţi stablit o procedură, aţi stabilit un concurs, în urma acestui concurs o persoană a fost desemnată de Consiliul Superior al Procurorilor şi aprobată de şeful statului… Din punct de vedere procedural, totul a fost ok. Acum nu ştim, nu avem cum şti dacă această respectare formală a procedurii ne-a dat nouă o şansă. Vreau să cred că această metodă de a proceda instituțional atunci când nu știi cum să procedezi, ne va aduce la un rezultat. Eu nu mă grăbesc la ora actuală să-l caracterizez pe Stoianoglo. Da, am şi eu aceleași temeri, da el vine din sistem, da, el are tot trecutul ăsta care nu arată prea bine, dar eu cred că alţi 99% de procurori, care ar fi fost desemnați din sistem, ar fi arătat exact sau poate mai prost. Cred că suntem în cea mai bună situație de până acum. La ora actuală, Procuratura are suficient instrumentar ca să elucideze şi furtul miliardului, şi multe alte infracțiuni. Eu sunt optimist.

