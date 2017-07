În acest an, 48 de instituții de învățământ superior din România îşi deschid ușile pentru tinerii din R. Moldova. Acestea oferă 2808 locuri în învățământul superior universitar de stat, fără achitarea taxelor de școlarizare, dintre care 1393 de locuri sunt cu bursă de întreținere și 1415 sunt fără bursă. Absolvenții din R. Moldova care doresc să-și continue studiile în România au participat la „Târgul Universităților românești”, unde au putut să afle mai multe despre ofertele educaționale, procesul de admitere, actele de care au nevoie pentru studii în România. Perioada de admitere, pentru majoritatea universităților din România, începe cu data de 12 iulie.

De ce tinerii din R. Moldova aleg să-și facă studiile în România?

Mădălina Cercel, absolventă de liceu

Vreau să-mi fac studiile în România, ca să cresc profesional într-o țară membră a Uniunii Europene, unde și nivelul de trai și de educație este unul mult mai avansat. Vreau să devin cineva. Nu am ales încă la ce universitate voi studia, dar visez să ajung la București. Oferte sunt. Am din ce alege. Mă interesează criminologia, dar nu știu ce o să iasă din asta, pentru că trebuie să aplic la Academia de Poliție și nu știu dacă voi reuși. Sunt de acord să învăț și în bază de contract, în cazul în care nu reușesc să obțin o bursă de la buget. Cu toate acestea, nu exclud faptul că nu voi obține un loc în România și atunci, probabil, voi studia medicina, aici, la noi.

Petru Canțîr, absolvent de liceu

Am adunat mai multe oferte ca să mă informez și să aleg ce vreau mai mult să fac și ce mi se poate oferi. Vreau să învăț undeva, într-o zonă muntoasă, pentru că munții mă fascinează. Sunt pasionat de informatică. În ultimul an de liceu, am făcut mai multe cursuri suplimentare de informatică. Am doi frați care-și fac studiile la universitățile din R. Moldova și eu vreau să ies din tipare și să-mi fac studiile în România, unde, mi se pare, nivelul de predare este mult mai avansat. În cazul în care nu voi reuși acolo, mă voi înscrie la UTM. Vreau în România, pentru că, absolvind universitățile de acolo, este mai ușor să-ți găsești un loc de muncă bine plătit în domeniul IT, în Europa. Nu sunt prea multe burse în România pentru absolvenții din Moldova, deși candidați sunt mulți. Sper să fiu și eu în rândul norocoșilor, mai ales că starea financiară a părinților mei nu le-ar permite să-mi achite contractul.

Olivia Bunescu, absolventă de liceu

Vreau să-mi fac studiile la Cluj-Napoca, pentru că, în opinia mea, au cele mai complexe programe de studii. Cel puțin, mult mai eficiente decât la noi. Acolo, programa de studii este foarte flexibiă și inovativă. Îți oferă posibilitatea să faci stagii practice încă din primul semestru și îți oferă foarte multe oportunități. Vreau să studiez jurnalismul, pentru că mă reprezintă cel mai bine, îmi place să comunic cu oamenii, să scriu despre oameni și pentru oameni. Voi depune dosarul la mai multe universități, ca să fiu sigură că voi fi admisă, ca să am mai multe opțiuni de rezervă. În R. Moldova, cel mai mult mă nemulțumește că se insistă pe foarte multă teorie, dar nu se face aproape deloc practică. Ceea ce face ca anumite aptitudini ale studenților să fie tăiate din scurt și, respectiv, nu poți să te dezvolți atât de bine când nu aplici deloc ceea ce înveți.

Victoria Mereuță, anul 4, Universitatea de Medicină

Sunt în anul patru la medicină, dar am decis să vin la acest târg de oferte de burse, ca să văd dacă am ce alege. Mi-ar plăcea să-mi continui studiile în România. Vreau să învăț la București sau la Timișoara. Ofertele universităților de acolo mi se par cele mai potrivite. Nici la noi studiile nu sunt rele, doar că, aici, diploma nu are aceeași valoare ca cea din România, care este acceptată și în UE. Ținând cont de faptul că noi toți vrem și un loc de muncă bun, bine plătit, vreau să-mi continui studiile în România. Cel mai mult mă nemulțumesc salariile de aici, oferite tinerilor specialiști. Am avut de mai multe ori dorința să plec, dar am tot ezitat. Când te gândești că, după șase ani de studii, lucrezi și primești un salariu de 2000 de lei, nu te simți motivat. Vreau să văd dacă sunt oportunități de a mă transfera acolo.