[sondaj] Rusia vrea cooperare militară cu R. Moldova. Avem nevoie?

Ambasadorul Federaţiei Ruse în R. Moldova, Oleg Vasnețov, a avut marți o întrevedere cu ministrul Apărării, Pavel Voicu. Potrivit unui comunicat de presă, difuzat de Ministerul Apărării, cei doi au făcut un schimb de opinii pe marginea situaţiei regionale şi politicilor militare ale Chișinăului, la care şeful diplomației ruse i-a declarat ministrului Voicu că tara sa este „deschisă” pentru o colaborare cu R. Moldova „pe dimensiunea Apărării”. Propunerea lui Vasneţov a deranjat mai multă lume, ţinând cont că, din 1992, Rusia este într-un război neterminat cu R. Moldova.

Aici era de așteptat să se ajungă, din momentul în care structurile de forţă şi, în primul rând, armata, SIS-ul, poliția secretă i-au fost cedate lui Dodon, care, știm deja, este omul Moscovei… Voicu de la Apărare, numit de Dodon, este şi el din aceeași breaslă cu Dodon. Voicu cocheta cu cei din statul major al Armatei a 14-a, pe când era comisar la Tighina. Şi a ajuns băiatul ministru. Agentura Rusiei care, ani la rând, cu mare greu, a fost scoasă din structurile de forţă, acum e readusă înapoi de Rusia. E catastrofal. Vreau să-i întreb pe Maia Sandu şi pe Andrei Năstase, dacă ei înţeleg ce se întâmplă? R. Moldova nu are nevoie de o cooperare militară cu Rusia…Cooperarea militară cu Rusia este tot ce poate fi mai rău pentru noi. Cooperare militară cu Rusia înseamnă rămânerea Armatei a 14-a în Moldova.

Ceea ce propune Rusia e un non-sens. Atât timp cât avem pe teritoriul R. Moldova o armată de ocupaţie rusească, iar Rusia refuză să îşi onoreze angajamentele internaționale privind retragerea trupelor de la Nistru, nu doar că nu văd să fie raţională, dar este absolut antinațională orice formă de colaborare pe acest segment cu Rusia. Personal, nu cred în bunele intenții ale Rusiei în raport cu R. Moldova, inclusiv în ceea ce ţine de crearea actualei coaliții de guvernare. Nu cred că cei din guvern vor putea fi atât de abili (cel puțin până acum nu am văzut acest lucru), pentru a deconspira acele jocuri perfide, pe care le au în planul lor rușii cu această coaliție. S-ar putea că alde Kozak şi-au pus scopul să îngroape de tot Blocul ACUM, cu tot felul de proiecte rusești de cooperare, prin care să-i ridice ștacheta lui Dodon, iar Blocul ACUM să-l coboare astfel încât, în caz de anticipate, acesta să nu mai ajungă la guvernare. Este o vorbă veche, dar valabilă: „Nu vă jucați cu focul”, dar ACUM, prin cedările, pe care i le face lui Dodon, se joacă.

Noi avem acest conflict transnistrean cu Rusia. În 1992, Snegur și Elțin semnau Acordul de încetare a focului, dar procesul de pacificare nu s-a încheiat. În aceste condiții nu poate fi vorba despre o cooperare militară, cel puțin, despre o cooperare militară la nivel oficial. Rusia, la această etapă, are alte griji, fiind preocupată de implementarea unei anumite agenturi și anumitor politici în sectoarele de apărare și securitate ale R. Moldova. Și nu e nevoie să ajungă problema în parlament, pentru că, dacă ar ajunge, nu cred că cei din ACUM ar vota un eventual pact militar cu Rusia. Ar fi sinucigaș pentru ei. Cred că această problemă s-ar acutiza doar dacă ar cădea Guvernul Maia Sandu. A spus-o Kozak, fiiind la Chișinău, au spus-o și alții, că această coaliție PSRM-ACUM este una temporară și ea poate, în orice moment, să se rupă. Când anume, nimeni nu știe. În tot cazul, Rusia se pregătește de o nouă etapă, în care, probabil, PSRM va încerca să ia puterea de unul singur sau cu bucăți din alte partide, sau ceva de genul ăsta, sau, în urma unor eventuale anticipate. Doar în cazul acesta s-ar putea aprofunda niște relații militare moldo-ruse. Nu acum, pentru că guvernul actual și alianța actuală este constituită în baza unui compromis între marile puteri – SUA, UE și Rusia.

Mulțumim Rusiei pentru cooperarea militară din 1992, cu Războiul de la Nistru, care mai sângerează și azi. Mai vedem și alte cooperări, de același gen, pe care le fac în altă parte… Vedem câtă pace aduce cooperarea pe domeniul dat cu Federația Rusă. Consider că, din punct de vedere moral, Rusia nu are dreptul să vină cu astfel de propuneri, atâta timp cât își are o armată, care staționează ilegal pe teritoriul R. Moldova, iar noi, și în Parlament, și în Guvern, nu avem dreptul moral să acceptăm astfel de cooperări.