[sondaj] Rămânem sau ieșim din CSI?

Liberalii au cerut, săptămâna trecută, în Parlament, retragerea R. Moldova din CSI. Este „nefuncțională”, „controlată de Rusia”, din care „R. Moldova nu are decât probleme”. În plus, „împiedică procesului de integrare în UE”. Este declaraţia de presă a lui M. Ghimpu. Preşedintele PL a cerut PD să sprijine iniţiativa liberalilor şi să demonstreze, prin vot, că este ataşat idealului pro-european al R. Moldova. Pe durata anilor, au existat mai multe inițiative în acest sens, dar niciuna nu a întrunit necesarul de voturi în Parlament.

R. Moldova, cu şi fără CSI: Ce câştigăm? Ce pierdem?

Anatol Caraman, Asociaţia „Tiras-Tighina”

Care câştig? De unde? În 1991, noi aderam la CSI, iar în 1992 Rusia pornea război la Nistru şi ocupa Transnistria, după ce încercase acelaşi lucru în Bugeac. Unde era CSI? Cine s-a ridicat în apărarea noastră ca membri ai CSI? Nimeni. Pentru că CSI nu există decât pe hârtie. CSI e Rusia. Atât. În rest, e mască. Aşa că nu avem de ce să ne ţinem legaţi de CSI. Ce am câştigat? Război la Nistru? Un conflict îngheţat care poate reizbucni oricând? Preţurile exagerate la gaze şi curent? Prizonieratul politic în care sunt ţinuţi compatrioţii noştri în Transnistria? Graniţă pe Nistru? Vămi, restricţii de circulaţie, prezenţa militară rusă la Nistru, embargourile impuse de Rusia? CSI e o chestie depăşită de timp. Piaţa rusă de mult nu mai e o soluţie pentru noi. Peste 65% din exporturi pleacă în Europa. Este în scădere şi numărul moldovenilor care pleacă la muncă în Rusia, sunt puţin peste 100 de mii şi nu 600 sau 700 de mii, după cum speculează reprezentantul lui Putin la preşedinţia R. Moldova, Ig. Dodon. Va trece iniţiativa PL în Parlament? Greu de spus. Şi aici fiecare e cu interesele sale.

Viorica Olaru-Cemârtan, istoric

De câştigat, nu am câştigat, de pierdut-am pierdut mai multe. Dacă aderarea la CSI nu s-ar fi făcut sub presiunea Moscovei, noi, ca şi balticii, nu am fi fost nici o zi în CSI. R. Moldova e de peste 26 de ani în CSI şi până acum este ruptă în două de Rusia. Ce fel de Comunitate a Statelor Independente cu armate ruseşti la Nistru, cu Transnistria controlată de Rusia? Ce fel de parteneri de CSI, când Rusia acţionează în relaţiile cu noi de pe poziţii de forţă? CSI nu este ceea ce pare. CSI este o copie nereuşită a fostei URSS, o structură suprapolitică, strategică, dominată de interesele geopolitice ale Rusiei în spaţiul ex-sovitic. Nimic mai mult, nici tu relaţii, nici cooperare, nici proiecte de dezvoltare… Iniţiativa PL e bună. E şi bine motivată. Contează cum se vor înţelege partidele în Parlament. Mi-aş dori să existe o consonanţă.

Arcadie Suceveanu, Uniunea Scriitorilor din R. Moldova

R. Moldova, dacă bine îmi amintesc, este membru al CSI pe câteva domenii de cooperare: comercial, economic, umanitar. Numai nu politic şi militar. Şi lucrurile trebuie analizate „pro” sau „contra”, reieșind din ceea ce s-a întâmplat în relațiile noastre pe aceste domenii. Din câte ştim, nu prea am fost avantajați. Comercial şi economic suntem periodic sancționați de Moscova. Şi asta pentru că lucrurile au fost prea politizate şi monopolizate de Rusia. Politicul a contat, întâi de toate. Ceea ce nu aş vrea eu să se întâmple, e ca această inițiativă să nu fie o simplă figurație, într-un an electoral. Indiferent din partea cui vine. Lucrurile trebuie bine cântărite. Dacă abandonarea CSI este problema nr.1 sau una din problemele nr.1 pentru R. Moldova, ea trebuie rezolvată. Fără emoții în plus.

Alecu Reniţă, Asociaţia „Parlamentul-90”

Balticii au înţeles din start că orice integrare cu Rusia, politică sau economică, va fi o frână în dezvoltarea lor şi au respins asocierea la CSI. R. Moldova nu a avut curajul s-o facă şi azi suntem un stat ruinat, dominat de interese ruseşti, cu o Transnistrie ocupată şi o ameninţare militară rusă la Nistriu, plus riscurile comercial-economice pe relaţia cu Rusia. Noi nu am urmat nici măcar exemplul Georgiei, care a renunţat la CSI după invazia rusească din 2008, şi a Ucrainei, care a făcut acelaşi lucru după intrarea Rusiei în Crimeea în 2014, deşi puteam s-o facem încă în 1992, după ocuparea Transnistriei. Şi iarăşi e vorba de curaj. Balticii, Georgia, Ucraina se descurcă fără CSI, de ce nu s-ar descurca şi R. Moldova, având sprijinul României. Şi al Uniunii Europene. Iniţiative au mai existat şi în alţi ani, dar nu au trecut de parlament. Am putea avea o altă situaţie de data asta? Posibil. Parlamentul a devenit o surpriză pe relaţia cu Rusia. Sunt mai multe iniţiative bune, un semnal că Chişinăul îşi va revedea relaţiile cu Moscova.