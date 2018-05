[sondaj] R. Moldova în Uniunea Eurasiatică?

Pe 14 mai, la Soci, după întâlnirea cu V. Putin, Ig. Dodon a anunţat că R. Moldova i-a fost acordat statutul de observator în cadrul Uniunii Eurasiatice şi că inițiativa ar veni din partea liderului rus. La Chișinău, decizia a fost respinsă. „Nici Guvernul și nici Legislativul nu au depus cereri către Uniunea Economică Eurasiatică și nu au solicitat vreun statut expres prin lege. Țara noastră este deplin angajată în cooperarea cu Uniunea Europeană, iar parcursul european este singura opțiune strategică de dezvoltare a țării…”, a replicat şeful Legislativului, Andrian Candu.

Cât de periculoase sunt pentru R. Moldova aceste jocuri politice?

Tudor Deliu, deputat

Dodon se joacă de-a țara. Cel puțin, de ar fi nişte jocuri serioase, dar râde lumea. Până şi Putin, pe care Dodon îl venerează, face glume pe seama lui. Are 11 sau 12 vizite în Rusia. Ce a rezolvat pentru R. Moldova? Merge, primește „zadanii”, pozează, vine înapoi şi umple internetul cu poze. Statut de observator în Uniunea Eurasiatică (UEA)? La ce bun? În primul rând, nu există un atare statut în cadrul UEA. În al doilea rând, nimeni, nici Parlamentul, nici Guvernul nu i-a cerut UEA vreun fel de statut și nu l-a împuternicit pe Dodon să semneze în numele R. Moldova pentru așa ceva… Noi nu am semnat nicăieri să devenim observatori, noi am semnat oficial Acord de Asociere cu UE şi ne ţinem de ceea ce am semnat, pentru ce ne-am angajat, şi asta îşi doresc cetăţenii… De ce Dodon face altceva? Pentru că e slugarnic. Joacă tananica în fața lui Putin și crede că e de ajuns să fii președinte.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor

Nu văd niciun fel de riscuri. Avem Constituție, există un cadru legal foarte clar cu privire la tratatele internaționale și nimeni nu îi va permite președintelui Dodon să facă ce vrea. Da, șeful statului poate negocia și chiar semna acorduri și tratate internaționale în numele R. Moldova, dar acest lucru trebuie, în prealabil, consultat cu Parlamentul și cu Guvernul. În caz contrar, ele nu vor fi ratificate și puterea lor juridică va fi nulă. Ceea ce s-a și întâmplat. Nu cred că acest statut va crea dificultăți pe relația cu UE. Europenii înțeleg foarte bine unde e joc și unde lucrurile sunt legale. E o nouă chestie de PR și de populism din partea lui Igor Dodon. Suntem în an electoral și Dodon își face campanie pe contul relațiilor personale cu Putin. Atât.

Alecu Reniță, Asociația Parlamentul 1990

Faptul că Dodon recunoaște că ideea acestui statut vine din partea lui Putin demonstrează că e vorba de un nou proiect rusesc și, reieșind din asta, trebuie să ne facem niște concluzii pe cât de periculos poate fi el pentru R. Moldova. E o nouă implicare a Rusiei în treburile R. Moldova, iar faptul că acest statut nu are azi nicio putere juridică nu înseamnă că el nu o va putea avea la anul, ținând cont de faptul că Dodon speră ca, la toamnă, să câștige alegerile… E un fel de bombă cu efect întârziat. Curtea Constituțională ar trebui să se pronunțe clar, că șeful statului nu are dreptul să semneze, fără acordul Parlamentului și a Guvernului, acorduri internaționale ca persoană privată, pentru că vizita sa la Soci a fost una privată. Dodon de mult încearcă să bage bețe în roate pe relația cu UE, și dacă nu poate deturna aceste relații, încearcă cel puțin să le scandalizeze, deși europenii sunt oameni pragmatici și nu se lasă atât de ușor provocați. Dar, într-o altă conjunctură politică, acest statut ar putea să ne aducă deservicii.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic al Femeilor 50×50

În plan juridic, noi avem instrumentele necesare și, sunt sigură, statutul nu va trece. Pe mine, însă, mă interesează mai mult alte două lucruri: imaginea acestui stat în lume, când fiecare centru de putere e cu uniunea sa. Președinția – cu UEA, Parlamentul și Guvernul (plus majoritatea populației) – cu UE. Ce impresie facem noi în lume? Și doi: cât putem să ne batem joc și să zăpăcim lumea, ba cu UE, ba cu UEA. Azi una, mâine alta. Exact ca în filmul „Svadiba v Malinovke”. Ce să înțeleagă omul simplu? Cred că ceea ce a făcut Dodon la Soci e o diversiune împotriva statului R. Moldova și lucrurile trebuie tratate ca atare. Inclusiv juridic. Noi avem, oficial, semnat la Vilnius în 2014, Acordul de Asociere cu UE și nu e normal ca cineva, în mod personal, fie și șeful statului, să își permită ceea ce și-a permis Dodon la Soci cu Putin. Nu cred că chestia asta va avea vreun impact asupra relațiilor cu UE. Dar jocuri de felul ăsta derutează lumea și nu ne permit să ne mișcăm înainte.