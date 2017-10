[sondaj] Moldova moare fără tineri

R. Moldova îmbătrânește tot mai mult. Fiecare a 6-a persoană are peste 60 de ani (mai mult de 17% din totalul populației). Potrivit unui sondaj realizat de Magenta Consulting, numărul populației se reduce zilnic în R. Moldova cu 106 persoane. În fiecare oră mor 6 oameni, 5 se nasc, iar 4 pleacă peste hotare.

Moldova, tot mai bătrână. Cum o reîntinerim?

Tatiana Badan, primar de Selemet, Cimișlia

Îmbătrânirea şi depopularea, mai ales a satelor, a ajuns în faza în care noi nu o mai putem influența, ci doar constata. În Selemet, care are o populație de 4 mii, luna trecută s-a născut doar un copil. Nu are cine naşte. În grădiniță şi școală avem 346 de copii, un copil la 12 maturi. Chiar dacă se nasc, pleacă. Dacă până acum 5-7 ani, plecau părintii la câștiguri, iar copiii rămâneau în sat, în ultimii ani vin, îşi iau copiii şi pleacă cu totul. Numai în luna mai au plecat 20 de copii. Lumea nu are nicio motivare să rămână, locuri de muncă nu-s, salariile sunt mici, iar dacă şi încearcă să pornească vreo afacere, să se descurce cumva, nu are sprijin de nicăieri, controale peste controale şi lumea se descurajează şi pleacă. Noi, primăriile nu-i putem ajuta cu nimic. Lipsa autonomiei ne pune în dificultate şi pe noi, şi populația. Iar dacă încerci să mergi în întâmpinarea oamenilor şi să rezolvi ceva pentru ei, riști să te pomenești cu cătușele pe mâini. Suntem legați de mâini şi de picioare.

Ludmila Bolboceanu, profesoară universitară

Nu am o rețetă imediată a reîntineririi. Lucrurile s-au complicat prea mult şi se agravează de la an la an şi mai mult. Scăderea natalității, creșterea mortalității, exodul nu sunt probleme, ele sunt consecințe şi ca să scăpăm de ele trebuie să scăpăm de probleme. Numai că la noi guvernările s-au schimbat, dar condiția de viață – nu. Problemele au rămas. Eu nu pot spune că acest lucru s-a întâmplat doar din cauza guvernelor, dar dacă lucrurile se complică guvernarea trebuie să discute cu societatea aceste probleme și să găsească soluții: și pentru cei tineri, şi pentru cei care au născut un copil-doi, şi pentru cei care mai pot naște, dar şi pentru cei trecuți de 60. Eu nu sunt de acord cu faptul că cei ajunși la 60 sunt bătrâni. Există țări în care bătrânețea se consideră de la 80 de ani. Sunt categoric împotrivă ca cei de 60 să fie forțați de a pleca la pensie. Dacă sunt capabili să muncească statul trebuie să-i stimuleze, să-i protejeze şi să le ofere această șansă. Este şi asta una din rețetele întineririi R. Moldova.

Grigore Plămădeală, artist plastic

R. Moldova nu doar că îmbătrânește, dar moare cu zile. Tineretul nu are alte soluții și pleacă unde-i văd ochii, iar bătrânii nu au încotro și mor. Cu ce și din ce să trăiești? Cu pensii de câteva sute sau o mie de lei sau cu un salariu de 2-3 mii de lei, când prețurile și tarifele te înnebunesc? Vine iarna. Câți vor ieși din iarnă? Guvernarea care este, ca și cele care au fost, nu se gândește la lume, ei sunt ocupați de scheme prin care să ne fure și mai departe. Am înțeles că vor să scoată bani din pensionari și pentru că le duc pensia acasă… Din rău, în mai rău. Și așa-i în toate. Cum să întinerim Moldova? Simplu. Să scoatem toate motivele îmbătrânirii: locuri de muncă bine plătite, protecție socială, încurajarea natalității, descurajarea hoției, corupției și mitei și ar fi altfel. Măcar atât. Lumea nu ar mai pleca. Dar cine să facă, că președintele, parlamentul și guvernul fac teatru la microfoane și se ocupă cu hoțiile.

Andrei Dumbrăveanu, Asociația Sociologilor și Demografilor

Ca să reîntinerească, R. Moldova trebuie să vrea acest lucru. Lumea nu mai trebuie să plece de-a valma. Condiții și dreptul la o viață omenească trebuie căutate și obținute aici, acasă, în mediul și tradițiile în care ne-am născut. Lupta pentru viață trebuie dată aici, în Moldova. Problema nu e simplă și procesul migrațional nu înseamnă doar plecarea moldovenilor noștri din Moldova, dar și un aflux de migranți din alte părți, din țări mai sărace și zone de război, în special din lumea asiatică. Ce va fi cu R. Moldova în 10-20 de ani? Cum ne va afecta acest proces? Deocamdată, întrebarea rămâne fără răspuns. Ca să schimbăm situația, lumea trebuie motivată să rămână, lumea trebuie motivată să nască. Iar pentru asta trebuiesc schimbate politicile economice, investiționale și sociale în stat. Altfel nu schimbăm nimic.