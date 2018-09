SONDAJ/ Îmbrățișări cu liderul transnistrean

În timp ce ministrul Apărării, Eugen Sturza, declară public că pericolul nr.1 pentru R. Moldova vine din regiunea transnistreană, Igor Dodon primeşte astăzi, la Condriţa, vizita şefului regimului separatist transnistrean, Vadim Krasnoselski. E a treia întâlnire în doi ani. Precedentele nu au adus decât „dezonoare R. Moldova… Dodon ne-a umilit prin îmbrăţişările sale cu Krasnoselski şi plecăciunile la mormântul celor care au impuşcat în noi în `92. A jurat credinţă R. Moldova, dar face jocul Rusiei… Cerem parlamentului să iniţieze procedura de demitere a lui Dodon din funcţie”, se spune într-o Declaraţie, difuzată de un grup de veterani ai Războiului de Independenţă.

Dodon şi Krasnoselski: o nouă strângere de mâini. Şi altceva?

Ion Manole, Asociaţia „Promo-Lex”

Altceva, nimic. E a treia lor întâlnire, deşi, cu siguranţă, se întâlnesc şi comunică şi pe alte căi. Pentru R. Moldova, pentru cetăţeni, însă, nu numărul întâlnirilor sau înţelegerilor contează, ci rezultatul, impactul pe care îl au aceste întrevederi şi înţelegeri asupra populaţiei. Iar aici lucrurile rămân pe vechi. Vedem ce se întâmplă în Ucraina. Kievul nu vrea să cedeze în nimic. Este adevărat, conflictele din Transnsitria şi Donbas s-au întâmplat în diferiţi ani şi în diferite împrejurări, dar, cu anii, lucrurile, oricum, puteau fi corectate. Guvernările de la noi au mers, din start şi merg în continuare pe calea cedărilor. Noi nu avem un concept de rezolvare a problemei transnistrene. Rusia foloseşte acest „conflict îngheţat” şi pe Krasnoselski, şi Dodon pentru a-şi asigura interesele sale geopolitice în regiune.

Tudor Deliu, deputat PLDM

Această întâlnire a lui Dodon cu Krasnoselski nu va schimba nimic în binele R. Moldova, aşa cum nu au schimbat nici celelalte două. Dodon zice că vrea să aprofundeze încrederea între cele două maluri de Nistru. Care încredere? Aţi văzut ce s-a întâmplat luni la careurile de deschidere a anului şcolar în scolile de limbă română în Transnistria: Imnul de Stat – interzis, arborarea Tricolorului – interzisă. Unde-i libera circulaţie la Nistru? Dodon se întâlneşte cu Krasnoselski nu pentru a rezolva probleme, ci pentru a le crea. Vin alegerile şi Dodon vrea să îşi asigure cele două mandate de pe cirumscripţiile din Transnistria… Sunt în totalitate de acord cu declaraţia veteranilor de război de la Nistru, dar parlamentul nu îl poate demite pe Dodon, noi putem doar să îi suspendăm activitatea, demiterea poate fi făcută prin referendum. Mă tem, însă că, în situaţia noastră, când lumea este atât de confuză, s-ar putea ca, în loc să-l demitem, să îi ridicăm ratingul. Şi încă înainte de alegeri. Dodon trebuie, pur şi simplu, ignorat.

Eleonora Cercavschi, Liceul „Ştefan cel Mare”, Grigoriopol

Toate discuţiile acestea despre „încrederea între maluri” sunt pentru proşti. Ei discută despre interesele lor şi încrederea între ei, nu între maluri. Dodon e la a treia întâlnire cu Krasnoselski, a avut vreo 13 întâlniri cu Putin. Ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic nici pentru cetăţeni, nici pentru şcolile noastre, nici pentru R. Moldova. Eu nu văd rostul acestor întrevederi. Nici o ţară din lume nu stă la aceeaşi masă de discuţii cu cei care au furat-o. Uitaţi-vă ce face Ucraina… Sunt convinsă că Dodon merge la Condriţa să vadă cum ar fi să-l convingă pe Krasnoselski să-i aducă cât mai mulţi alegători care să voteze pe 24 februarie cu socialiştii. Atât. Nimic mai mult. În rest, totul e fum.

Ion Costaş, ex-ministru al Apărării

În doi ani, de când a fost ales, cu cine s-a întâlnit mai des Dodon? Cu Putin şi cu Krasnoselski, dovadă că Dodon nu a fost nici o zi preşedinte al R. Moldova. În tot ce a făcut, Dodon a făcut interesele Rusiei în R. Moldova. Fie că e vorba de Transnistria, de armata rusă, de trupele de pacificare de la Nistru, de Biserica Rusă, etc. Prin această întâlnire cu Krasnoselski, ca şi prin cele cu Putin, Dodon vrea să se mai afişeze o dată în faţa electoratului prorus, arătând cât de fidel este el Moscovei. Mă uit ce se face în Ucraina: Zaharcenko, liderul separatist de la Doneţk, asasinat, Ucraina şi-a închis toate birourile CSI, Poroşenko şi Rada sunt pe cale să accepte amplasarea bazelor militare NATO în Ucraina… Ce vreau să spun? Că Ucraina îl are pe un Poroşenko cu care luptă pentru independenţa sa. Noi ce avem? Pe un Dodon care îşi roade genunchii în faţa lui Putin şi Krasnoselski? Da, noi nu suntem Ucraina. Ucraina este stat şi se vrea stat liber si egal cu altele. Noi nu am fost stat niciodată. Şi trebuie să ne urmăm calea noastră: revenirea la matcă, la România.