[sondaj] Guvernarea — față în față cu sărăcia

Sărăcia pune tot mai mult stăpânire pe R. Moldova. Faptul că suntem unul dintre statele cele mai sărace din lume a fost remarcat săptămâna trecută şi cu ocazia celei de-a 25-a ediţii a Zilei Internaţionale a luptei cu sărăcia. Pentru R. Moldova sărăcia de mult nu mai este doar o problemă. Ea s-a transformat într-o boală cronică, de care scapă doar cei care pleacă, fie în lumea celor drepţi, fie în lumea mare. Potrivit unui sondaj recent al „CBS-AXA”, 45% din populaţia aptă de muncă este dispusă să părăsească R. Moldova.

De ce din agenda parlamentului şi guvernului lipsesc cele mai grave probleme ale R. Moldova: sărăcia şi exodul?

Rodica Cucereanu, primară, Crihana Veche, Cahul

Îmi este greu să spun de ce. Probabil, ei se focusează pe alt gen de probleme, pe care le consideră mari. Contează cum văd ei situaţia. Poate că la „centru” se crede că aceste probleme sunt ale autorităților locale. Nu neg, sunt şi problemele noastre şi noi căutăm să facem tot ce putem pentru comunitățile noastre, dar atât cât ne permite legea… Lumea pleacă din lipsă de perspective: nu are condiții elementare de viață, de muncă, garanții sociale asigurate. Satele duc lipsa unor fonduri pentru dezvoltare. Dacă ar veni mai multe investiții din străinătate, niște proiecte investiționale pentru dezvoltarea unor afaceri mici şi mijlocii, care să aducă locuri de muncă şi niște salarii mai echilibrate, lumea ar prinde la curaj să rămână. Altfel, e foarte greu. Și lucrul cel mai trist știți care e? Că în locul celor care pleacă vin străinii, cu legile şi regulile lor de viață. Şi asta de acum e mai mult decât o problemă.

Arcardie Suceveanu, Uniunea Scriitorilor, președinte

Explicația e la suprafață. Nu discută, pentru că nu vor. Fug de problemă. Au alte interese. Sunt prinși în tot felul de intrigi, lupte, reglări de conturi şi le scapă principalul raționament din care au venit la guvernare: grija pentru lumea care i-a ales. Nu zic, poate fac şi anumite lucruri bune, premierul Filip pare a fi o persoană credibilă în ceea ce zice, dar pentru situația în care este R. Moldova e puțin să te consolezi cu mici schimbări şi cu mici succese. În R. Moldova lucrurile trebuie schimbate fundamental. Sărăcia nu mai e o problemă, ci o rușine națională. Şi exodul la fel. Şi ca să fugă de această rușine, ei încearcă să o ascundă, nu vor s-o recunoască. E un caz similar pacientului care știe că e grav bolnav, dar refuză să meargă la medic şi prin asta nu face decât să-și agraveze starea. Aşa e şi aici. Dacă ar recunoaște, ar aborda la modul serios problema şi ar bate alarma, cu siguranță, ar găsi şi nişte soluţii, poate ar veni și niște ajutoare din afară, oricum situația ar fi alta. Dar aşa, stăm bine, dar nu cu toții.

Natalia Moloşag, avocată

Sărăcia şi exodul nu sunt problema lor. Nu ei trăiesc în sărăcie şi nu ei sunt puși în situația să plece şi să muncească la negru în străinătate. Lor le convine și sărăcia, şi exodul. Sărăcia, pentru că săracii pot fi uşor cumpărați, mințiți, hărțuiți, manipulați electoral, iar cei plecați, pentru că le-au rămas aici copiii, părintii și regimul profită de banii pe care îi trimit acasă. Faptul că au plecat un milion sau că vor să plece alte 45% din populație – să plece. Nu e treaba lor. Alegerile prezidențiale au arătat că migranții sunt, în majoritatea lor, partea inteligentă a electoratului, care nu votează cu ei… Această guvernare nu a pus şi nici nu va pune pe agenda guvernului sau parlamentului problema sărăciei şi exodului, pentru că nu e în interesul lor. Interesul lor e altul. Ei au capturat acest stat şi au grijă să îl exploateze ca pe o colonie.

Tudor Botin, pictor

Ca să avem răspuns la întrebare, trebuie să vedem cine a sărăcit Moldova și a pus-o pe drumuri. Cei care ne-am născut după 1950 nu am apucat, dar am auzit de la părinti și bunei despre război, foamete, deportări și alte chinuri prin care a trecut neamul nostru. Uite că timpurile se repetă. Poate nu în halul în care au fost, dar se repetă. Am avut și război, avem și sărăcie, și foamete, și deportări. Sovieticii, din motive politice, au umplut cu noi Siberia şi Kazahstanul. Succesorii regimului sovietic – că ei guvernează R. Moldova, am umplut lumea cu noi. Şi tot din motive politice, pentru că marea majoritate a celor plecați sunt oameni incomozi puterii. Nu poate un regim implicat în furt de miliarde din banii publici să se ocupe și de problema sărăciei. Lumea pleacă pentru că s-a săturat de sărăcie, iar săraci suntem pentru că suntem furați. Unde-i miliardul? Cine l-a furat? Pe seama cui a fost pusă recuperarea? Unde-s hoții? La guvernare, nu? Și atunci, cum să aștepți dreptate și milostenie de la cei care zilnic trăiesc cu gândul cum să te mai fure?