[sondaj] Evaluarea delegaților PD

Par­ti­dul Demo­crat pro­mi­te să facă „revi­zie” în rân­dul mini­ş­tri­lor, depu­ta­ţi­lor şi altor func­țio­na­ri dele­ga­ţi din par­tea PD. Aceş­tia vor fi eva­lu­a­ţi săp­tămâ­nal și, dacă nu fac trea­bă, „vor fi schim­ba­ţi cu alţii… Noi avem nevo­ie, ca par­tid, de o echi­pă poli­ti­că mult mai aproa­pe de nevo­i­le oame­ni­lor”, decla­ra, luni, într-un bri­e­fing de pre­să, pre­șe­din­te­le PD, Vlad Pla­ho­t­niuc. Din­co­lo de decla­ra­ţii, însă, via­ţa nu mai e via­ţă, veni­tu­ri­le nu mai fac faţă preţu­ri­lor şi tari­fe­lor, oame­nii mai mult mor decât se nasc, jus­ti­ţia nu îşi face trea­ba, sără­cia cre­ş­te, hoţia înflo­reş­te…

După 7 ani de guvernare, PD se vrea „mai aproape de oameni”. De ce atât de târziu?

Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir

Eu aş vrea să cred în ce decla­ră dl Pla­ho­t­niuc, dar cum, pen­tru că eu mă uit la lucru­ri așa după cum se văd ele de „jos”, nu cum și le închi­pu­ie cei de „sus”. PD este într-o echi­pă de guver­na­re din 2010. Cine le-a inter­zis să fie până acum mai aproa­pe „de nevo­i­le oame­ni­lor”? Și de ce nu au fost? Pen­tru că au avut gri­jă de buzu­na­re­le și inte­re­se­le lor. Unde-i mili­ar­dul furat? De ce nu-i nime­ni jude­cat, de ce fur­tul a fost tre­cut pe sea­ma popu­la­ți­ei? De ce cresc tari­fe­le, de ce leul a ajuns de nimic? Ce-i cu scum­pi­rea asta nesă­bu­i­tă la ser­vi­ci­i­le medi­ca­le… Nu cred că PD vrea să se schim­be. E un joc. De ochii lumii, minis­trul Vasi­li­că va fi schim­bat cu minis­trul Petri­că. Atât. E o ches­tie de PR poli­tic. Vin ale­ge­ri­le și PD vrea să ne ia cu „amă­gi­ca”. Şti­ţi care-i pro­ble­ma? Că şi par­ti­de­le de opo­zi­ție, după ce ajung la guver­na­re, devin la fel. Pen­tru că așa-i sis­te­mul. Toa­tă pute­rea e la cen­tru. În teri­to­riu – nimic. Avem urgent nevo­ie de o des­cen­tra­li­za­re a pute­rii. Fără o refor­mă administrativ-teritorială, toa­te rămân pe vechi.

Veronica Abramciuc, expertă, Fondul Internaţional „Alternative”

Inten­ția nu e rea. De mult e nevo­ie să avem o ast­fel de prac­ti­că la guver­na­re, dar nu ştiu dacă e rea­lă. Marea pro­ble­mă știți care poa­te fi? Rezer­va de cadre. PD vrea să-și facă o alt­fel de ima­gi­ne, iar pen­tru asta are nevo­ie de lume nouă, numai că foar­te mul­tă lume bună a emi­grat din R. Mol­do­va, unii pen­tru tot­dea­u­na, alții sunt pe ducă, iar din cei răma­şi nu toţi vor accep­ta ofer­ta. S-ar putea ca Pla­ho­t­niuc să nu aibă rezer­va nece­sa­ră de per­so­nal ca să poa­tă face faţă intenţi­ei la modul seri­os. Mă tem că, atun­ci, lucru­ri­le se vor limi­ta la o schim­ba­re for­ma­lă a mini­ş­tri­lor sau depu­ta­ţi­lor cu locul, deși… Pla­ho­t­niuc este un lider de par­tid la înce­put de cale. Foar­te ambi­ţi­os. Mun­ceş­te mult şi nu va accep­ta ca cei­la­lţi să stea în umbră şi să huzu­reas­că pe sea­ma lui. Nu cred că e o ches­tie de PR. Pla­ho­t­niuc nu e Dodon. Dacă ar fi vrut PR, ar fi stat ca Dodon la micro­foa­ne şi la ecra­ne. E sin­cer sau nu în intenţi­i­le sale? E devre­me să spu­nem. Aștep­tăm să încea­pă „revi­zia”.

Anatol Țăranu, analist politic

Soci­e­ta­tea este în aștep­ta­rea unor schim­bă­ri seri­oa­se. R. Mol­do­va nu poa­te mer­ge mai depar­te așa după cum a mers și asta au înțeles-o inclu­siv cei care s-au înfrup­tat de pe urma corup­ți­ei. De aici tot genul de ini­ția­ti­ve, pe care le-a lan­sat PD în ulti­ma vre­me, de la „uni­no­mi­nal” și până la aceas­tă „revi­zie” în guvern și par­la­ment și „apro­pi­e­re de nevo­i­le oame­ni­lor”. Prea târ­ziu sau nu? Depin­de. Până la ares­ta­rea lui Filat, PD a fost a doua com­po­nen­tă la guver­na­re, acum este pri­ma și, evi­dent, vrea să iasă în evi­den­ță. Nu pen­tru că ar dori să se schim­be, dar pen­tru că nu are înco­tro. Să guver­ne­ze, ca până acum, nu se mai poa­te și Pla­ho­t­niuc, în cali­ta­te de nou și des­tul de ambi­țios lider al PD, cau­tă solu­ții pen­tru a lus­trui ima­gi­nea par­ti­du­lui, impli­cat în cele mai mari scan­da­lu­ri de corup­ție. Numai că prin­ci­pa­la pro­ble­mă a PD este ima­gi­nea lui Pla­ho­t­niuc.

Arcadie Suceveanu, Uniunea Scriitorilor, președinte

Ne-am fript de atâ­tea ori, încât ori­ce ini­ția­ti­vă care vine din zona guver­nă­rii – încer­căm s-o întoar­cem pe toa­te păr­ți­le, ca să vedem ce se ascun­de în spa­te­le ei, dacă e sin­ce­ră și nu e vreo cap­ca­nă. Inten­ția, în sine, e bună, con­tea­ză cât de depar­te se vrea să se ajun­gă. Aproa­pe de nevo­i­le oame­ni­lor, par­ti­de­le de la guver­na­re tre­bu­ie să fie ori­când, nu doar atun­ci când vin cri­ze­le pes­te ele, așa cum se întâm­plă cu PD. Pe cât de sin­cer e dl Pla­ho­t­niuc în ceea ce spu­ne? Nu știu. Sun­tem în an pre­e­lec­to­ral. Ini­ția­ti­va are, desi­gur, și o ten­tă elec­to­ra­lă, dar să vedem pe cine și cu cine vor schim­ba, că până la urmă asta con­tea­ză. Dacă via­ța oame­ni­lor, de pe urma schim­bă­rii miniș­tri­lor, nu se va schim­ba, ini­ția­ti­va nu cos­tă nimic.