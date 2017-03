[sondaj] „Dodon are putere. Să se apuce de treabă”

Igor Dodon vrea mai mul­tă pute­re. ”Pre­șe­din­te­le” a cerut, printr-un demers adre­sat spea­ke­ru­lui Andri­an Can­du, ca până pe 24 mar­tie legi­sla­ti­vul să ope­re­ze modi­fi­că­ri în Con­sti­tu­ţie şi să-i acor­de drep­tu­ri supli­men­ta­re de con­trol asu­pra par­la­men­tu­lui. Dacă nu, „îmi rezerv drep­tul” să ini­ţiez un refe­ren­dum, a aver­ti­zat Dodon. Ini­ţi­a­ti­va preşe­din­te­lui a adu­nat, deo­cam­da­tă, 24 din cele 34 de sem­nă­tu­ri minim nece­sa­re.

La ce îi trebuie lui Ig. Dodon mai multă putere?

Valentin Krîlov, comentator politic

Dodon are des­tu­le pre­ro­ga­ti­ve pen­tru un stat par­la­men­tar, în care preşe­din­te­le e una din ramu­ri­le pute­rii, şi nu sin­gu­ra. Alt­ce­va e că Dodon vrea toa­tă pute­rea şi cre­de că dacă dizol­vă par­la­men­tul şi face ale­ge­ri, toa­tă lumea e cu el. Abe­ra­ţii. Ce am văzut din urma lui de când e preşe­din­te? Scăl­da­tul la cop­că, schia­tul la Soci, doua vizi­te la Mosco­va şi una la Tighi­na, pe lân­gă câte­va decla­ra­ţii şi pre­tenţii la mai mul­tă pute­re. Nu cred că par­la­men­tul va mer­ge pe mâna lui. Lucru­ri­le în lume sunt prea com­pli­ca­te, iar Dodon plu­teş­te în nou­ri. Dacă rupem rela­ţi­i­le cu UE, e catas­tro­fă. Rela­ţi­i­le cu Rusia nu ne sal­vea­ză. Dodon cre­de că Rusia e „pești­şo­rul de aur”, iar el este cel cu pofte­le. Rusia nu are bani pen­tru Mol­do­va, Rusia are pro­ble­me soci­a­le seri­oa­se, plus chel­tu­ie­li de arma­tă, plus Cri­me­ea…

Grigore Plămădeală, pictor

Știm că preşe­din­te­le numeş­te guver­nul, repre­zin­tă Mol­do­va în rela­ţi­i­le inter­na­ţio­na­le, sem­nea­ză acor­du­ri, tot prin el trec jude­că­to­rii, pro­cu­ro­rii, amba­sa­do­rii, preşe­din­te­le este coman­dant suprem și preşe­din­te­le Con­si­li­u­lui de Secu­ri­ta­te, poa­te dizol­va par­la­men­tul şi numi ale­ge­ri anti­ci­pa­te… E puţin? De s-ar apu­ca de trea­bă. Dar el nu e cu gân­dul la Mol­do­va. El vrea mai mul­tă pute­re ca să facă inte­re­se­le Rusi­ei în Mol­do­va, să ne scoa­tă din UE, să fede­ra­li­ze­ze Mol­do­va, să ne ducă în Uniu­nea Vama­lă cu Rusia. Una-două şi-i la Putin. S-a cer­tat cu Ucrai­na, cu Româ­nia, cu euro­pe­nii, cu ame­ri­ca­nii. Vrea să ne vân­dă Rusi­ei. Păi aşa ajun­gem la răz­boi.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Femeilor 50×50

Mai mul­tă pute­re pla­ce ori­cui. Şi Dodon nu e o exce­pţie. Con­tea­ză, însă, ce faci cu ea, iar preşe­din­te­le, am impre­sia, nu ştie ce să facă nici cu cea pe care o are. În par­la­ment, ini­ţi­a­ti­va sa nu va tre­ce şi nici nu-i văd ros­tul, pen­tru că nu cred că o per­soa­nă, fie ea şi preşe­din­te, poa­te fi mai deş­teap­tă în deci­zii decât 101 depu­ta­ţi. Mare lucru nu va rezol­va nici refe­ren­du­mul, care e unul con­sul­ta­tiv. Se va face tam-tararam, se vor chel­tui niş­te bani şi cam atât. Dodon înţe­le­ge acest lucru, dar, ori­cum, va mer­ge îna­in­te și ne va spe­ria cu refe­ren­du­mu­ri și alte ini­ti­a­ti­ve, pen­tru că vin ale­ge­ri­le din 2018, iar el știe că nu va reu­şi să rea­li­ze­ze nimic seri­os din ce a pro­mis, dar de vrut va vrea să fie la vede­re, să nu uite lumea de el. Sunt ches­tii de pro­mo­va­re poli­ti­că. Asta face Dodon.

Nicolae Osmochescu, profesor universitar, doctor

Pre­șe­din­te­le a dat-o în bară. Ca să fie votat, la ale­ge­ri a pro­mis lucru­ri care nu țin de atri­bu­ți­i­le și com­pe­ten­țe­le sale, iar acum se plân­ge că nu are pute­re. Pute­re pen­tru ce? Pen­tru a lup­ta cu par­la­men­tul? Pen­tru a face jocu­ri­le Rusi­ei? Pen­tru a ne adu­ce la situ­a­ție de răz­boi, ca în Ucrai­na? Ceea ce cere Dodon e inac­cep­ta­bil. Par­la­men­tul nu va ceda. Și va pro­ce­da corect și legal. Și în ierar­hia pute­rii fie­ca­re tre­bu­ie să își știe locul. Și Dodon a ști­ut foar­te bine ce i se poa­te și ce nu i se poa­te unui pre­șe­din­te. A făcut tea­tru, a vrut să pla­că mul­ți­mii, să pla­că lui Putin, care l-a spri­ji­nit în ale­ge­ri, a făcut și con­ti­nuă să facă piar elec­to­ral. În 2016 a făcut-o ca să fie ales pre­șe­din­te, iar acum o face pen­tru că vrea și par­la­men­tul. În rest nu-l inte­re­sea­ză nimic.

Andrian Candu, şeful Parlamentului

Într-o demo­cra­ţie par­la­men­ta­ră un preşe­din­te res­pon­sa­bil nu îna­in­tea­ză ulti­ma­tu­mu­ri Par­la­men­tu­lui. Preşe­din­te­le Dodon, însă, în dorinţa de a supu­ne Par­la­men­tul, are fal­sa sen­za­ţie că aş fi poş­ta­şul care duce scri­so­ri depu­ta­ţi­lor. Îl invit pe preşe­din­te să se adre­se­ze direct depu­ta­ţi­lor, or moda­li­ta­tea de comu­ni­ca­re insti­tu­ţio­na­lă cu fra­cţiu­ni­le îi este fami­li­a­ră… Prin încer­ca­rea de a extin­de com­pe­tenţe­le preşe­din­te­lui, Igor Dodon vrea să trans­for­me Par­la­men­tul într-o ane­xă a Preşe­dinţi­ei, însă ini­ţi­a­ti­va sa nu are nicio per­spec­ti­vă. În opi­nia mea, este doar încă o încer­ca­re poli­ti­că de a ieşi în evi­denţă. Aştept cu inte­res să văd cine vor fi sem­na­ta­rii ini­ţi­a­ti­vei (decla­ra­ție de pre­să).