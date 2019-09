SONDAJ/ De ce Dodon şi socialiştii nu vor procuror european?

R. Moldova nu va avea procuror european. Socialiștii au blocat înțelegerile cu ACUM. Deși, pe 11 iunie, Parlamentul vota, în prima lectură, mai multe modificări la Legea Procuraturii, inclusiv dreptul cetățenilor străini de a candida la șefia Procuraturii Generale, Igor Dodon şi socialiștii au refuzat să mai pună proiectul la vot în a doua lectură, iar Consiliul Superior al Procurorilor (CSP) a anunțat concurs pentru funcția de procuror general în baza legii vechi, care oferă acest drept doar cetățenilor R. Moldova. 10 septembrie a fost ultima zi pentru depunerea dosarelor. În concurs s-au înscris 7 persoane.

Fiodor Ghelici, Asociația „Moldova Mea”

Nu va vrea Dodon procuror din afară, fie el şi din Africa, nu doar din Europa, pentru că Dodon are probleme cu legea de pe când era la Ministerul Economiei. E implicat și în furtul miliardului. Eu, care am fost în echipa sa prezidențială, unde m-am ocupat de investigarea furtului miliardului, dispun de materiale care îmi dau dreptul să-l bănuiesc de acest fapt. De la el, personal, am primit indicații să falsific rezultatele investigației… Vârf la toate sunt materialele video în care Dodon îi recunoaște lui Plahotniuc că este finanțat de Rusia – lucru pentru care, dacă am avea procuror european, Dodon ar face pușcărie. Asta-i situația. De aceea, Dodon vrea ca în R. Moldova toate să fie, după cum a fost, cu procuror de buzunar, Curte Constituțională de buzunar şi tot așa.

Natalia Moloşag, avocată

Că nu vor socialiștii, e clar, dar am impresia că şi cei din Blocul ACUM nu mai insistă atât de mult pe ideea unui procuror european. Săptămâna trecută, la dezbaterile asupra unui proiect de lege, care modifică esențial procedura de numire a procurorului general, subiectul acesta nu a fost abordat. S-a discutat despre introducerea unui filtru suplimentar, o Comisie de preselecție organizată şi monitorizată de Ministerul Justiției… Ca persoană din domeniu consider că acest mecanism e mai transparent decât cel care este și, în consecință, s-ar putea alege în fruntea procuraturii o persoană care să corespundă criteriilor de integritate, profesionism şi reputație ireproșabilă. Deși nu e simplu… Eu nu cred că Blocul ACUM a renunțat la ideea unui procuror european, bănuiesc că l-au lăsat pentru mai târziu. Ce ține de concursul organizat de CSP… Din moment ce se discută un nou mecanism de numire a procurorului general, despre ce fel de concurs poate fi vorba? Acest concurs este viciat şi cred că nu va fi recunoscut. Doar dacă socialiștii nu fac joc dublu.

Valentin Dolganiuc, comentator politic

Dodon niciodată nu a vrut procuror european. Şi nu doar Dodon. Sunt persoane şi din ACUM care nu au vrut acest lucru, pentru că un procuror european va scoate la apă limpede foarte multe lucruri urâte… Când a negociat cu Blocul ACUM, Dodon le-a promis că va accepta un procuror european. Dar a fost o șmecherie, ca să-i atragă în cursă pe ACUM-işti. După ce a obținut funcțiile-cheie în stat, Dodon şi socialiștii au început a căuta nod în papură, ba că avem şi noi specialiști buni, ba că procurorul are acces la secrete de stat etc. De fapt, Dodon îşi dorește și acapararea Procuraturii Generale, așa cum a acaparat SIS-ul, CNA, Armata, Curtea Constituțională… El, practic, este Plahotniuc acum. În ceea ce ține de Comisia de preselecție. Ea nu se regăsește în Legea cu privire la Procuratură, de aceea CSP este în plină pregătire de concurs și mă tem că s-ar putea să ne pomenim mâine-poimâine cu procuror general, ales de CSP, la comanda lui Dodon, ACUM fiind pus în fața faptului împlinit.

Anatol Ţăranu, analist politic

Un procuror european înseamnă aplicarea necondiționată a legii. Iar aplicarea necondiționată a legii înseamnă că a doua zi, de la instituirea în funcție, procurorul european ar porni dosar penal pe numele președintelui Dodon pe motiv de corupție, pe motiv de trădare de patrie sau aservirea intereselor unui stat străin. Socialiștii, care la început au fost „pentru”, între timp și-au dat seama că nu e bine pentru ei și au dat înapoi. De ce a cedat ACUM? Pentru a păstra Alianța. Dacă Blocul ACUM nu se va conforma, înseamnă că s-a zis cu Alianța. Iar răsturnarea Alianței înseamnă alegeri anticipate sau o nouă majoritate parlamentară fără ACUM sau fără o parte din ACUM la guvernare. Cred că scenariul e și făcut demult. Dodon încearcă să își supună şi Procuratura. El se securizează şi se întărește și mai mult în situația în care socialiștii controlează totul şi au o variantă de alternativă la guvernare Blocului ACUM. Nu văd nici un motiv din care PDM nu ar accepta acest lucru.

