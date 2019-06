SONDAJ: Care este primul lucru de care trebuie să se ocupe o eventuală coaliție/nouă guvernare?

Au trecut deja două săptămâni de la ultimatumul înaintat de Igor Dodon, dar o majoritate parlamentară așa și nu a fost creată. După ce s-au acuzat reciproc de eșec, marți 4 iunie, liderii politici ai partidelor PSRM și blocului ACUM și-au dat întâlnire la masa de negocieri. Nu se cunoaște ce s-a hotărât, dar un lucru este știut – 9 iunie esta data limită când partidele pot forma o coaliție, în caz contrar, parlamentul va fi dizolvat și vor urma alegeri anticipate.

Tamara, 67 ani, Chișinău:

„Să înceapă a clădi o societate nouă, prin a clădi o economie nouă, asta ar putea să întoarcă lumea acasă. Toți pleacă, s-ar putea să rămânem numai noi bătrânii și guvernarea, că lor le convine asta. Problemele oamenilor nu se vor rezolva până când sistemul judecătoresc nu va fi pus la punct. În prezent cel care n-are putere, rămâne vinovat întotdeauna.

Chiar acum am văzut pe internet că se întâlnesc Blocul ACUM cu socialiștii, cât de diferiți n-ar fi, dar trebuie să se unească și să facă ceva pentru țară. Dacă nu fac acum, rămânem într-o zonă gri pentru încă patru ani, dar nu știu dacă este loc de mai mare degradare”.

Mihai, 71 ani, Chișinău:

„În primul rând, guvernarea trebuie să se ocupe de problemele poporului, dar cea mai mare problemă a acestui stat e oligarhia. Trebuie de schimbat „zakoanele” n. r. (legile) și de îndepărtat oligarhii de la putere, apoi totul o să fie bine și cu legile și cu bunăstarea oamenilor.”

Roman, 25 ani, Chișinău:

„Guvernarea ar trebui să înceapă prin a ajuta tineretul, să le ofere tinerilor șansa de a se pune pe picioare aici acasă, de a avea o nișă de afirmare. Din păcate am luat și eu calea străinătății și când revin acasă mă gândesc să-mi deschid o afacere sau să găsesc un mod de a supraviețui. Dacă mi s-ar oferi un salariu de 8000 de lei, eu n-aș fi nevoit să plec peste hotare”.

Raisa Vasilachi, pensionară:

„Guvernarea trebuie să se ocupe de majorarea salariilor, să îmbunătățească condițiile de trai și de muncă. De asemenea tebuie să ofere condiții tineretului de a crește acasă. Iată ei acum iau BAC-ul și o să plece în străinătate. O guvernare bună trebuie să-i convingă să lucreze acasă.

Și de corupție trebuie să se ocupe autoritățile, pentru că aste e chiar cea mai mare problemă. Justiția trebuie să fie independentă, iar cei corupți să fie pedepsiți. Iată ei fac concerte, întâlniri, de unde bani? Au mărit pensia cu 50 de lei, dar la distracțiile lor cât se cheltuie. E o situație mizerabilă ceea se întâmplă.”

Maria, pensionară:

„Trebuie să mai aibă grijă și de oamenii care muncesc cu salarii atât de mici, dar și de cei care au nevoie de ajutor, care au dizabilități sau alte probleme de supraviețuire. Oamenii au nevoie de salarii bune, pensii decente, iar prețurile la produse și servicii să fie mai mici. Nu ne permitem mai nimic, e strigător la cer în ce condiții am ajuns”

Marcela, 28 ani, de doi ani muncește în Irlanda:

„În primul rând guvernanții trebuie să ia măsuri ca să crească salariile. Noi, tineretul, vrem să trăim în țară pentru că aici am învățat, aici ne sunt cei apropiați și aici e locul de trai. Personal, am făcut filologie, parcă e o profesie necesară, dar am fost nevoită să plec. Sper să revin în țară, și mă gândesc deseori să revin, dar cum ajung aici și văd ce prețuri sunt la mărfuri și produse, mă sperii, îmi dau seama că e imposibil de supraviețuit. Mi-e foarte milă, toți pleacă.”

Dan, 33 de ani:

„Guvernul trebuie să se ocupe de rezolvarea problemelor sociale acute: locurile de muncă, salariile, corupția. Ca să scăpăm de corupție, trebuie să fie salariile mai mari și poate și un mecanism de control anti-corupție. Când va fi totul prin cecuri și factură, va dispărea corupția. Dar când omul n-are ce mânca, nu-l interesează cecul sau miliardul furat, el caută să supraviețuiască de la o zi la alta”.

Diana, 30 de ani:

„Îmi pare că mai întâi de toate, demnitarii trebuie să înțeleagă necesitățile oamenilor. Deseori am impresia că cei de la guvernare nu știu care-s cu adevărat problemele în învățământ, în educație, de exemplu. Probabil de asta nu se schimbă nimic. Ar fi bine să înceapă cu depistarea acestor probleme și apoi ar fi mai ușor de rezolvat.”

Sondaj de Marina Gorbatovschi