sondaj / Are sau nu CNA competenţe de luptă cu corupţia?

Centrul Naţional Anticorupţie (CNA) nu poate lupta cu corupţia „mare”. Nu are competențe, zice Ruslan Flocea, noul director al instituției. „CNA îşi propune ca obiectiv imediat lupta cu corupția la nivel înalt, repatrierea banilor sustrași în urma devalizării sistemului bancar şi restabilirea încrederii populației în instituțiile statului, dar pentru asta Centrul are nevoie de noi competențe”, a declarat Flocea în cadrul unei întrevederi cu experți din partea UE, cerând sprijin partenerilor europeni.

Valentin Dolganiuc, analist politic

Atunci când declară că-i lipsesc competențele, Ruslan Flocea se spală pe mâini în faţa partenerilor europeni, pentru că ştie că nu va face mai mult decât au făcut, până la el, Zumbreanu, Chetrari şi alţii. Dar dacă Flocea vede altfel lucrurile, de ce nu a mers cu o iniţiativă în Parlament, că au majoritate, care poate face orice modificare la lege. Din punctul meu de vedere, CNA va fi o bâtă politică în mâna lui Dodon, aşa cum a fost şi în mâna lui Plahotniuc, în lupta cu oponenţii săi politici şi economici. Credeţi că CNA va porni dosar penal pe numele lui Dodon pentru că aduce din Rusa lunar de la 700 de mii până la un milion de dolari pentru PSRM? Sau în legătură cu finanțarea campaniei prezidențiale a lui Dodon, tot de către Rusia, în 2016? Sau pe cazul miliardului furat, în care este implicată lume din apropierea lui Dodon? Să nu ne facem iluzii. Cu Dodon şi Flocea toate vor fi pe vechi.

Cristina Cojocaru-Ţărnă, avocată

În 2012, CCCEC s-a transformat în CNA şi atunci i-au fost asigurate garanții de independență, a fost trecut de la Guvern sub control public-parlamentar, ca să poată investiga cazurile de corupţie şi la nivel guvernamental. Asta era una dintre condițiile impuse R. Moldova pentru liberalizarea regimului de vize. Şi, în 2013, au apărut şi primele dosare în care figurau persoane „mari”, după care au fost multe discuții că aceste dosare ar fi politice şi că CNA a fost trecut din nou la Guvern până în 2015. După „cazul Filat”, CNA este trecut din nou sub control parlamentar. Până atunci, CNA avea competențe pe toate tipurile de infracțiuni de corupţie, indiferent de nivel și de suma fraudei. În 2016, pare-mi-se, a fost promovată altă reformă, a procuraturii. Atunci s-a delimitat competența exclusivă a Procuraturii Anticorupție pe anumite categorii de persoane de nivel înalt. Tehnic, din acel moment, de la CNA s-a luat ceea ce se numește investigarea corupției mari. În condiţiile R. Moldova, acordarea acestei competenţe Procuraturii Anticorupţie, care nu are, de fapt, capacităţi operative şi nu prea poate acumula informaţie, s-a soldat cu faptul că, în ultimii 3 ani, nu am avut dosare de rezonanţă, precum în România… Dl Flocea are, într-un fel, dreptate când spune că CNA nu are competenţe pentru combaterea corupției mari, deşi lucrurile ar putea fi remediate şi fără modificarea legislației. Asta în cazul în care cele două instituții se pun de acord şi lucrează mână în mână.

Sergiu Mocanu, Mişcarea Populară Antimafie

Eu nu sunt expert în legislație, dar acest Centru nu cred că duce lipsă de mecanisme şi unelte pentru a lupta cu marea corupție, aşa după cum zice Flocea. Problema lui Flocea e cea pe care o ştim cu toţii. El, din start, are un mare handicap: a venit direct de la Președinție şi prin numirea sa acolo şi felul în care a fost numit, el nu are credibilitatea necesară. Flocea va fi la Anticorupţie o bâtă în mâna actualei guvernări. Personajul nu are nici o şansă să lupte cu corupţia mare atâta timp cât a venit în funcţie sub aripa lui Dodon. Aşa că nu ştiu despre ce restabilire a încrederii cetățenilor în CNA poate fi vorba…

Galina Bostan, Centrtul de Analiză şi Prevenire a Corupţiei

Haideţi să fim serioşi. Subiectul acesta este atât de discutat şi răsdiscutat, că eu tare mi-aş dori ca CNA să înceapă, în sfârşit, să activeze. Noi am intrat deja într-un delir în masă, tot discutând competențele CNA. Acest CNA există din 2002 şi din 2002 ei au o singură problemă – competențele. De fapt, impedimentul lor în activitatea lor sunt ei însuși. Când nu vrei să faci ceea ce trebuie să faci, invoci lipsa competențelor. Şi, în loc să lucrezi, începi iar cu schimbatul legislației, cu umblatul la competențe… Părerea mea: CNA trebuie, pur şi simplu, să se apuce de lucru şi să lucreze.

