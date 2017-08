(Foto) Cine a mers cu Dodon pe Muntele Sfânt?

Șeful statului, Igor Dodon, a anunțat, la 30 iulie, că pleacă din țară pentru zece zile. „De pe data de 1 până pe data de 4 august voi fi pe Sfântul Munte Athos, iar de pe data de 5 până pe 8, am să efectuez o vizită în Iran pentru a participa la ceremonia de inaugurare a Președintelui reales, Dr Hassan Rouhani. La Teheran voi avea diferite întrevederi bilaterale cu înalți oficiali din diferite state ale lumii, printre care și vicepremierul rus Dmitri Rogozin. Avem despre ce discuta…”, a anunțat Dodon.

Șeful statului a postat mai multe imagini pe o rețea de socializare, în care apare alături de fratele său, foști colegi de la Partidul Socialiștilor și alte persoane care au fost „remarcate” de presa de la noi.

Igor Dodon a mers pe Muntele Athos împreună cu fratele său Alexandru Dodon. Fratele președintelui R. Moldova este, din 13 februarie 2015, asistentul deputatului socialist Radu Mudreac. El raportează, în declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietate pentru 2015, un venit de 65 de mii de lei (5500 lunar) din această activitate. Totodată, anul trecut, Alexandru Dodon a avut venituri de la Primăria Călăraşi (450 de lei) şi Consiliul Raional Călăraşi (2400 de lei), dar şi de la firma „Chemix Grupp” SRL (6874 de lei). Alexandru Dodon este fost director adjunct al Agenţiei Sanitar-Veterinare, numit în această funcţie în perioada şefiei fratelui său la Ministerul Economiei. În 2009, Viorel Chetraru, directorul CNA, declara că cei doi fraţi ar fi fost implicaţi în scheme de monopolizare a pieţei cărnii, acuzaţii care au fost respinse. „Agenţia acordă doar un singur certificat, şi nu are cum să fie implicată în monopolizarea pieţei cărnii. Funcţia pe care o am este datorită mie, şi nicidecum datorită fratelui meu”, zicea Alexandru Dodon, solicitat de ZdG. Alexandru Dodon susține că are un apartament cu o suprafață totală de 188,4 mp. Conform declaraţiei sale de avere, familia lui Alexandru Dodon deţine două maşini, o Toyota Avalon din 2007, cumpărată în 2013, şi un Hyundai Santa Fe, fabricată în 2014 şi cumpărată în 2015 cu 240 mii de lei.

La alegerile locale din 2015, Alexandru Dodon a aspirat la funcţia de primar de Călăraşi, fiind înaintat de partidul condus de fratele său, însă a acumulat doar 13,7% din voturi, insuficiente pentru a ajunge în turul II. Alexandru Dodon a devenit, însă, consilier raional în Călăraşi.

Pentru campania electorală din 2014 a Partidului Socialiștilor din R. Moldova, când Igor Dodon era liderul partidului, Alexandru Dodon a donat 443 de mii de lei, bani pe care el i-ar fi putut aduna timp de patru ani, cu condiția că nu ar fi cheltuit niciun leu.

Printre „însoțitorii” șefului statului este și Petru Corduneanu, actualul consilier municipal în Chișinău pe lista PSRM, care ar putea, în curând, ajunge deputat în Parlament. Acesta îi va lua locul deputatei Irina Mizdrenco, care a decedat zilele trecute, fiind răpusă de o boală incurabilă. În trecut, Petru Corduneanu a fost protagonistul mai multor investigații jurnalistice, el fiind un personaj cheie din organele Ministerului Afacerilor Interne din perioada guvernării comuniste. Corduneanu a fost anchetat penal și în urma evenimentelor din 7 aprilie 2009, însă recent, acesta a fost achitat. Punctul final în acest dosar a fost pus de Curtea Supremă de Justiție.

A mers pe Muntele Athos și deputatul socialist Corneliu Furculiță. În declarația sa de venituri și proprietăți, socialistul scrie că, în anul 2015, ar fi primit 2945 de lei de la PSRM, iar din funcția de deputat în Parlament – 139.712 de lei. De asemenea, el a primit de la Parlament și indemnizații în valoare totală de 58.435 de lei. Furculiță are un teren intravilan cu o suprafață de 0,0538ha, în valoare cadastrală de peste 100 de mii de lei. Deputatul are două apartamente: 67,3 mp și 50,7 mp , iar în anul 2014 a obținut o autorizație de construire a unei case de locuit. Deputatul conduce două automobile: un Volkwagen Passat, fabricat în anul 2009, și o Toyota Auris, anul fabricației 2008. Deputatul indica că este proprietarului PP „Exclusiv Media” SRL – postul de televiziune NTV Moldova, la care Dodon a plătit sute de mii de lei (circa 511.770 de lei) pentru postarea publicității în timpul alegerilor prezidențiale din 2016. Deși este vizibilă imaginea favorabilă în care apare politicianul la postul TV respectiv, Dodon, încă în decembrie 2015, când firma „Exclusiv Media” obținea licență de emisie, nega cu vehemență că ar avea vreo legătură cu domeniul media.

A vizitat Muntele Athos și deputatul socialist Grigore Novac, care a donat circa 75 de mii de lei pentru campania electorală în care Dodon lupta pentru funcția de șef al statului. Cu toate acestea, Novac susține, în declarația sa de venit și proprietăți, că nu are niciun apartament, dar conduce un automobil: Volvo XC90, fabricat în anul 2007 și cumpărat în 2015 cu 113 mii de lei. În anul 2015, deputatul a primit un salariu de 189.620 de lei și 1619 lei pentru servicii juridice la PSRM.

În imagini, alături de șeful statului, apare și finul președintelui, Lilian Filipov, care l-a însoțit și în cadrul vizitei oficiale de la Moscova, din perioada 16-18 ianuarie 2017. Atunci, pe pagina Președinției scria că Lilian Filipov este ofițer de protecție.

În grupul de prieteni care apar în imagini se regăsește și Serghei Gaiciuc, fiul mai mic al fostului ministru al Apărării, Victor Gaiciuc. În luna septembrie 2011, Igor Dodon i-a cununat pe Sergiu Gaiciuc şi pe Ina Ceban, fiica uneia dintre vânzătoarele stradale de aur, Eugenia Ceban, despre care a scris ZdG.

Igor Dodon a fost însoțit și de către vechiul său prieten Oleg Teterea. Fabrica „Avicola Gallinula”, din Gura Galbenei, Cimişlia, condusă de Teterea, a fost de mai multe ori o sursă de finanţare a PSRM. Fabrica are un capital social de 4,46 mln de lei şi se ocupă cu creşterea păsărilor. Oamenii din Gura Galbenei susţin chiar că Dodon ar avea mai multe relaţii cu această fabrică. „Anterior, se spunea că fabrica ar fi a lui Mişin (Vadim), pe urmă a lui Dodon. Cert e că, pe 1 mai 2014, când socialiştii au organizat acel marş în Chişinău, de la fabrică, patru autobuze cu angajaţi au plecat la marş. Oamenilor li se spunea că, dacă nu vor merge, vor fi daţi afară de la fabrică”, susţine un oficial din cadrul Primăriei Gura Galbenei. „Când au revenit, se lăudau că li s-a dat „morojnă” (îngheţată, n.r.) gratuit”, relata oficialul.

Participă la această „aventură” și Vadim Ciubară, un apropiat a lui Dodon. Acesta este proprietarul postului de televiziune „Accent TV”, care mediatizează zilnic activitatea politică a lui Igor Dodon.

Printre cei care au mers pe Muntele Sfânt, alături de șeful statului, este și Nicolae Pascaru, unul dintre principalii promotori actuali ai moldovenismului în R. Moldova.

Reporterii ZdG au încercat să afle dacă aceste vizite ale președintelui R. Moldova sunt oficiale sau private. Carmena Lupei, consultantul oficial al serviciul de presă al Președinției, nu a putut să ne răspundă la această întrebare, recomandându-ne să discutăm cu Ion Ceban, consilier municipal din partea PSRM. Ceban, la rândul său, ne-a spus că ar fi bine să discutăm referitor la acest subiect cu Serviciul de Relații Externe și Protocol din cadrul Aparatului președintelui R. Moldova, care, de asemenea, nu a putut să ne ofere un răspuns. Ulterior, reporterul ZdG a fost redicționat de mai multe ori de la o instituție la alta fără a obține un răspuns la subiectul vizat.

Într-un final, Ion Ceban ne-a spus: „Vizita la Muntele Athos este una privată, iar ce ține de statutul celei din Iran și Teheran, după cum îmi amintesc, invitația la inaugurare este una oficială și atunci, în asemenea cazuri, statutul acestor vizite este de lucru. La sigur, nu privată. Nu cunosc componența delegației care a mers cu dl Președinte”.