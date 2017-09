[sondaj] Constituția, UE și jocurile PD

La întâlnirea de marți cu presa, democrații au anunţat că R. Moldova are probleme cu integrarea europeană pentru că lucrurile nu au o formulare clară în Constituție. În opinia liderului PDM, V. Plahotniuc, Constituția are nevoie de o modificare, prin care să fie stipulat expres că „orientarea strategică a RM este integrarea europeană. Ne dorim să facem acest lucru, a precizat Plahotniuc, pentru ca toată lumea să înțeleagă clar că direcția pe care mergem este integrarea europeană, iar toate instituțiile statului să acționeze doar pe această direcție”, indiferent cine va guverna în R. Moldova.

Modificăm Constituţia. Și mai departe?

Valentin Krîlov, comentator politic

Mai departe, toate vor fi pe vechi. Modificarea automată a Constituției nu are cum schimba în mai bine situația. Politica externă este o chestie foarte flexibilă, ea nu are cum să fie fixată în Constituție, ea trebuie să reiasă, periodic, din interesele imperative ale R. Moldova. Poziționarea geografică a R. Moldova ne obligă să colaborăm şi cu Vestul, şi cu Estul. Să admitem că PD modifică Constituția şi stabilește integrarea europeană ca orientare strategică pentru R. Moldova. Şi? Gata, am rezolvat problema cu integrarea europeană? Nu are cum, pentru că noi suntem o societate guvernată de o lume foarte departe de orice valoare europeană. Aici trebuie căutată problema, nu în Constituție. Parcă la ziua de azi puterea ține cont de ceea ce-i scris în Constituție? Sunt jocuri. Eu nu pot să-mi dau seama pentru cine, dar sunt jocuri. PD consideră, probabil – dar greșește din start, crezând că în acest fel îl va putea limita pe Igor Dodon în pornirile sale politice şi geopolitice spre Est. Dacă a vrut asta, nu trebuia să admită alegerea președintelui de întreg poporul. Suntem un stat parlamentar și parlamentul trebuie să decidă politica în stat. Și punct.

Ludmila Bolboceanu, profesor universitar, doctor

Ideea este bună. Întrebarea pentru mine e, dacă avem nevoie de această modificare în Constituție? În situația noastră, cred că da. Tensiunile în societate sunt mari. Președintele zice una, parlamentul şi guvernul – alta. Unul hăisa, altul ceala. Nu e bine. Avem nevoie de o claritate. Şi dacă suntem în Acord de Asociere cu UE, şi ne considerăm europeni prin definiţie şi parte a spaţiului geografic şi cultural european, de ce să nu avem fixat acest lucru în Constituţie, tot aşa cum e scris cine suntem sau ce limbă vorbim… Va rămâne mai puţin loc pentru speculaţii. Şi pentru lume va fi mai uşor să se determine, să se identifice cu Europa şi UE. Dacă va fi scris în Constituţie, înseamnă că va fi lege, va fi un drept și o obligație constituţională a noastră, şi că oamenii vor avea mai multă claritate, încotro.

Alexei Busuioc, primar de Capaclia, Cantemir

Nu văd nimic rău în asta, ținând cont că politica externă la noi variază în funcţie de ce partid vine la guvernare. Acum trebuie să vedem dacă PD va putea aduna şi numărul necesar de voturi pentru a trece modificarea prin parlament. Sper să reușească. Iar dacă reușește, va fi un plus. Ar exista un temei legal pentru a tempera spiritele anti-UE în R. Moldova în condițiile în care atacurile președintelui Ig. Dodon la adresa parteneriatului nostru cu Europa şi America devin, de la o zi la alta, tot mai agresive. Dodon este, practic, în război nedeclarat cu UE și e bine să existe nişte prevederi legale prin care să fie frânate aceste porniri și chiar condamnate penal. Dacă integrarea europeană va fi trecută în Constituție ca politică de stat, gradul de securizare, să zicem aşa, a acestei politici va crește enorm. Depinde ce interese are PD. Şi cât de bine va fi formulată ea ca prevedere constituțională. Să sperăm că nu e un joc.

Ecaterina Mardarovici, Clubul Politic al Femeilor 50×50

E o inițiativă populistă, cu caracter preelectoral. Și dacă va fi scris în Constituție, și dacă nu va fi scris, situația va fi aceeași. Constituția implică o sumedenie de obligații. Câte dintre ele sunt respectate de partidele de la guvernare? Problemele noastre cu integrarea europeană nu vin de la faptul că acest lucru nu e fixat în Constituție. Și nici pentru că lumea nu are o claritate în acest sens. Problemele vin de la faptul că integrarea europeană nu o vor cei de la guvernare. Care-i garanția că dacă va fi scris în Constituție, va fi altfel? Dacă, nu dea|Domnul, viitoarea majoritate parlamentară va fi una de stânga, cât de mult va ține ea cont de această prevedere?. Și cine o va putea obliga să țină cont de ea? Eu cred că miza PD-ului este alta. După ce a compromis partidele de dreapta și centru-dreapta, PD caută să atragă de partea sa electoratul proeuropean al acestor partide. E joc.