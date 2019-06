Artistă din Georgia, despre proteste: Vrem să arătăm că politicienii ruși nu sunt bineveniți aici

În aceste zile, în Georgia, au loc proteste violente în contextul vizitei deputatului rus Serghei Gavrilov care, la deschiderea Adunării Interparlamentare a Ortodoxiei, a ocupat locul președintelui Parlamentului Georgiei. La manifestații, poliția a folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene.

În acest context, dar și pe fondul recentelor proteste din R. Moldova, ZdG a discutat cu artista georgiană Mariam Natroshvili, una dintre creatorii „Muzeului Călător”, un proiect care presupune că artiștii merg în vizită la oameni cu colecții de fotografii și video, toate aflate într-o singură valiză. Miriam ne-a vorbit despre proteste, Pride-ul de la Tbilisi de săptămâna trecută, dar și despre locul artiștilor în politică.

— Îmi adresez și eu această întrebare. De fapt, e un scenariu foarte complicat. E foarte complicat să înțelegi ce se întâmplă acum în realitate, pentru că, pentru mine, totul a început cu Parada gay – acum e Săptămâna Pride-ului (Pride Week), și forțele radicale de dreapta, care, sigur, sunt întreținute cu bani din Rusia, au început să protesteze împotriva acestui Pride Week. Poliția a declarat oficial că nu poate asigura securitatea Pride-ului, condiții în care acesta nu ar trebui să aibă loc. Au mai spus că acesta ar putea să fie un eveniment în care lumea să nu se simtă în siguranță, din cauza unor radicali. Totuși, organizatorii au declarat că Pride-ul va avea loc, fără a anunța unde și când. Asta s-a întâmplat cu ceva timp în urmă. După care, într-o dimineață, ne-am trezit și am descoperit că, în Parlamentul Georgiei, în fotoliul liderului acestuia, stă o persoană din Partidul Comunist, un deputat rus. Acesta a fost invitat aici de către Adunarea Interparlamentară a Ortodoxiei, folosindu-se bani din buget pentru vizită. Așadar, s-a protestat… Mulți oameni au participat. A mers și opoziția. Ulterior, după ce opoziția a plecat, oamenii au rămas acolo, iar poliția și unitățile speciale ale acesteia a început să vâneze oamenii. Mulți au fost răniți, două persoane și-au pierdut câte un ochi. Au fost folosite gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene. Din câte știu, 500 de oameni sunt arestați. Între timp, deputatul rus Gavrilov a plecat. Ideea este că instituțiile statului spun că nu pot oferi siguranță pentru Pride, dar după o zi își vânează propriii cetățeni care protestează împotriva acelui deputat rus, aflat în Parlamentul Georgiei. Deci, ce se întâmplă? Nu știu. Cred că ne-am trezit în Rusia, de fapt. Fotografia cu acel deputat rus în scaunul din Parlamentul Georgiei este o bună imagine a ceea ce se întâmplă în ultimii 7 ani în Georgia – influența rusă și guvernarea pro-rusă pe care o avem și pe care nu ne-o dorim.

— De fapt, ieri, Gavrilov a plecat pe la ora trei. Seara, cererile protestatarilor pentru șeful Parlamentului erau să-și dea demisia, pentru ministrul de Interne la fel. Dar nimeni nu a făcut vreun comentariu până acum. Prim-ministrul a vorbit noaptea despre încălcarea Constituției și a spus că au trebuit să facă asta, dar e o nebunie ce s-a întâmplat – au vânat oamenii până la 7 dimineața. Și jurnaliști au fost răniți. Un prieten, fotograf, a primit un glonte de cauciuc în spate. E teribil. Nu știu ce se va întâmpla în continuare. Pentru mine, pare că această situație oferă mână liberă tuturor, exceptând acea parte a societății care vrea să trăiască într-o țară normală. Azi seara iar vom ieși, vor fi iarăși proteste și vom cere din nou demisia oamenilor care au planificat vizita acestui deputat rus și care i-au permis să vină în Parlament. Însă acum povestea e mult mai mare decât acest deputat, acum aceasta este despre un stat care-și vânează propriii cetățeni și îi împușcă cu gloanțe de cauciuc.

— Asta e cea mai tare întrebare. Opoziția a încercat să intre în Parlament, de asta s-a vorbit atunci când s-a spus de neconstituționalitate. Dar, apoi, ei au plecat și forțele de ordine au continuat să vâneze oamenii care nu aveau legături cu opoziția. Probabil, opoziția va folosi asta pentru sine, adică toată lumea joacă pentru propria putere… Eu nu mai vreau o revoluție acum, dar, cu siguranță, trebuie să acționăm și să cerem demisii pentru oamenii care au luat aceste decizii.

— Pentru mine, arta este foarte politică astăzi. Dacă nu e așa, atunci este doar decorație probabil, sau ceva de acest gen. Pentru mine, e important să se acționeze în asemenea situații și să se facă ceva, poate într-un mod creativ sau, pur și simplu, doar să se stea la proteste alături de alții. Ideea că arta nu este politică e o aiureală, în opinia mea.

— Să încerce să nu fie violenți ei înșiși, și asta e ceea ce fac georgienii, de fapt…

— Întotdeauna situațiile sunt diferite. Sunt și provocatori. Nu există reguli stricte pentru proteste, dar primul lucru care trebuie reținut e că oamenii nu trebuie să se implice în orice fel de provocări și să ia decizii cu mintea rece, deși e dificil când e atâta lume în jur.

— Demisiile responsabililor… De fapt, vrem ca Rusia să înțeleagă că forțele militare și politicienii ruși nu sunt bineveniți aici. Cred că noi am reușit cumva să arătăm asta, să facem vizibil acest lucru. Politicienii pro-ruși trebuie să plece.