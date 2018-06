Polițiștii care au sechestrat un ziar – declarați nevinovați

Poliţiştii care au sechestrat timp de aproape şase ore ziarul regional „Cuvântul” au revenit în funcţiile deţinute anterior, iar superiorii lor şi procurorii anunţă că „în acţiunile poliţiştilor nu au fost constatate careva abateri de la prevederile legale”. „Considerăm că aceste acţiuni ale poliţiei şi ale procuraturii sunt consecinţa dezvăluirilor noastre vizavi de abuzurile şi fărădelegile comise de conducerea raionului”, susţine Tudor Iaşcenco, directorul publicaţiei.

La 10 mai 2018, în jurul orei 13.35, Ion Panfili, angajat al firmei „Tipografia Rezina” SRL, transporta tirajul, de la tipografia unde fusese tipărit ziarul „Cuvântul” spre Centrul de Poștă Rezina. Ziarele erau destinate abonaților publicației din cele câteva raioane ale țării: Rezina, Orhei, Șoldănești și Telenești. Ion Panfili ducea ziarele cu mașina personală, la rugămintea directorului săptămânalului, pentru că automobilul redacției era în reparație. În drum spre Centrul de Poștă, însă, doi polițiști au stopat, apoi au escortat automobilul cu ziarul la Inspectoratul de Poliție (IP) Rezina, unde l-au sechestrat și ținut până la 19.50, pe motiv că șoferul nu avea foaie de parcurs și că tirajul nu era însoțit de „acte de proveniență”.

Şoferul, amendat cu 3 mii de lei şi acţionat în judecată

„Pe drum am fost stopat de angajații poliției rutiere pe motiv că nu aș avea foaie de parcurs, apoi alt colaborator al poliției mi-a cerut acte de însoțire a tirajului. I-am prezentat bonul de livrare a ziarului cu ștampila redacției în care era indicat numărul ziarelor pe care le duceam la poștă. Ofițerul a luat bonul, actele mele, m-a escortat cu mașina la IP, unde automobilul și ziarul au fost sechestrate. La 19.00, am fost chemat la ofițerul Vadim Garpatîi, care mi-a întocmit un proces-verbal contravențional privind activitatea antreprenorială ilegală, stabilindu-mi o amendă de 3000 de lei. Consider pedeapsa ilegală, pentru că eu nu am desfășurat și nu desfășor activități antreprenoriale, ci doar am oferit un ajutor dezinteresat redacției într-un moment dificil. Solicit anularea sancțiunii”, scrie Ion Panfilii, într-o plângere prin care cere elucidarea cazului, adresată IP Rezina.

Solicitat de ZdG, Panfilii spune că este sigur că polițiștii aveau un plan prestabilit pentru a sechestra ziarul „Cuvântul”. „Ei știau mașina. Cum m-au văzut, imediat au ieșit ambii polițiști din mașină și au venit spre mine. Mergeam încet și nu înțelegeam de ce vin ei spre mine. Imediat m-au întrebat ce am în portbagaj. M-au mai întrebat dacă mă plătesc pentru că duc ziarul”, își amintește Panfili. La 12 iulie 2018, șoferul care transporta ziarele urmează să se prezinte în fața judecătorului Ion Negreanu de la Judecătoria Orhei, oficiul Rezina, unde se va examina tragerea acestuia la răspundere contravențională în baza art. 265, Cod Contravențional: „Achiziționarea, păstrarea, transportul și comercializarea ilegală a valorilor materiale”.

Premierul a cerut…, poliţia a executat

În seara zilei de joi, 10 mai 2018, mai multe ONG-uri de media, printr-o declarație publică adresată lui Alexandru Jizdan, ministrul Afacerilor Interne, cereau inițierea unei anchete de serviciu și scoaterea, de urgență, a sechestrului, astfel încât tirajul ziarului „Cuvântul” să ajungă la cititori, fără a-i priva de dreptul la informație. ONG-urile solicitau premierului Pavel Filip și președintelui Parlamentului, Andrian Candu, să intervină „pentru a elucida cauzele reale ale producerii incidentului și posibilele implicații politice”. La scurt timp, prim-ministrul Pavel Filip a cerut conducerii Ministerului Afacerilor Interne (MAI) să declanșeze „de urgență” o anchetă internă. Premierul a mai cerut ca opinia publică să fie informată în legătură cu acest caz și despre rezultatul anchetei, iar dacă se va constata că au existat abateri din partea polițiștilor, aceștia să fie sancționați în conformitate cu legea.

La 11 mai 2018, printr-un ordin al Inspectoratului General al Poliției (IGP), au fost suspendați din funcție Igor Botea, șeful IP Rezina, Vadim Garpatii, șeful serviciului investigare fraude economice al Secției investigații infracțiuni, Sergiu Rusu, subofițer de sector al sectorului de poliție nr.1, și Vasile Doroș, subofițer patrulare al Plutonului Rezina-Șoldănești al Batalionului nr.3 al Brigăzii de patrulare a Inspectoratului Național de Patrulare. A urmat o perioadă de tăcere, cu anchete interne și procese penale intentate pe marginea cazului.

Şeful IP Rezina: „Poliţia din Rezina, şi eu sunt sigur că şi cea din toată ţara, nu activează la comanda cuiva”

La 22 iunie 2018 însă, fără comunicate de presă, printr-un răspuns semnat de Alexandru Pânzari, șeful IGP, Asociația Presei Independente este anunțată că „ancheta de serviciu desfășurată în privința angajaților IGP a fost finalizată și că în acțiunile polițiștilor nu au fost constatate abateri de ordin disciplinar… Concomitent, comunicăm că IGP a fost informat de către Procuratura Rezina precum că, în acțiunile angajaților IP Rezina și INP nu au fost constatate careva abateri de la prevederile legale”.

Solicitat de ZdG, Igor Botea, șeful IP Rezina, susține că poliția ar fi acționat corect în raport cu instituția media. „Sunt niște aberații, pentru că poliția din raionul Rezina, și eu sunt sigur că și cea din toată țara, nu activează la comanda cuiva. Sunt aberații. Au fost documentate încălcările, a fost pedepsit contravențional șoferul. Drept urmare, materialul în cauză se examinează mai departe, unde o să se stabilească și alte circumstanțe. Poliția nu are nimic nici împotriva ziarului, nici nu activează la comanda cuiva”, susține Botea.

Preşedinta raionului: „Eu nu am nicio legătură şi nici nu poate fi legătură”

Publicația săptămânală „Cuvântul” este difuzată în raioanele Rezina, Șoldănești, Orhei și Telenești. Ziarul, care este unul apolitic, s-a remarcat în ultimii ani prin mai multe investigații despre averile și interesele personale ale conducerii raionului, inclusiv despre proprietățile președintei raionului Rezina, Eleonora Graur, care este și vicepreședintă a Partidului Democrat din Moldova. „Sunt urmăriți și intimidați și alți colaboratori, persoanele care vin la redacție. Noi considerăm că acțiunile poliției și ale procuraturii sunt o urmare a dezvăluirilor noastre vizavi de abuzurile și fărădelegile comise de conducerea raionului. Pentru că la fel s-a procedat și cu alte persoane din raion care au încercat s-o critice pe președintă sau să scoată la iveală anumite fapte nedemne ale ei și ale persoanelor din anturajul ei”, precizează Tudor Iașcenco, directorul Ziarului „Cuvântul”.

Eleonora Graur, președinta r. Rezina, susține însă că toate acuzațiile ce i se aduc sunt „nefondate”. „În cazul care a fost, nu am nicio legătură și nici nu poate fi legătură. Eu am atribuțiile mele de președintă de raion și cu asta se pune punct la orice discuție. Îmi pare rău că îmi puneți așa întrebări. Sigur că nu (nu a influențat, n.r.). Și chiar nu vreau să fiu învinuită de niște lucruri pe care nu pot să mi le atribui, pentru că nu am de ce. Fiecare își exercită, conform atribuțiilor, obligațiile de serviciu”, susține Eleonora Graur.