Viaţa – ca o monedă

Se joa­că cu tem­pe­ra­tu­ri mai îna­l­te de 1000 de gra­de Cel­si­us, îndoa­ie meta­lul, îi dă for­mă, luciu şi-l şle­fu­ieş­te, cre­ând ade­vă­ra­te ope­re arti­za­na­le, ce vor cule­ge doar zâm­be­te­le şi bucu­ria celor care le pri­mesc în dar sau le pri­vesc. Ion Aşte­fa­noae este meş­te­rul popu­lar care „toar­nă” mone­de cu mesa­je ce-ţi mân­gâie orgo­li­ul.

Lucrea­ză cu fie­rul deja de un dece­niu, însă în urmă cu cin­ci ani a decis să cre­e­ze mone­de cu mesa­je: „Cea mai bună soţie”, „Cea mai bună buni­că”, „Cel mai bun bunic” şi mul­te alte mesa­je înti­pă­ri­te în bronz sau argint pe care vrei să le trans­mi­ţi celor dra­gi.

Povestea fierarului

Via­ţa cară după ea un bagaj de pro­vo­că­ri şi expe­rienţe, pe care tre­bu­ie să le tră­ieş­ti ca să te des­co­pe­ri, este de păre­re meş­te­rul popu­lar, care se ocu­pă de ceva timp cu pre­lu­cra­rea meta­le­lor nefi­e­roa­se. A încer­cat de toa­te, a expe­ri­men­tat, a greşit, a căzut, s-a ridi­cat şi a ales – fie­rul. „Am mun­cit mult, în dife­ri­te dome­nii, încer­când să fac un ban, dar am ales să lucrez cu fie­rul, amintindu-mi de zile­le când mer­geam la şcoa­la de muzi­că şi une­o­ri mai fugeam de la o lecţie, ca să stau în ate­li­e­rul unchiu­lui care era fie­rar. Urmă­ream cum face pot­coa­ve, porţi şi îl aju­tam cu ce puteam… La fie­rar mereu lip­seş­te mâna a tre­ia, cine­va care să-l aju­te să îndoa­ie fie­rul atun­ci când îl încă­l­zeş­te. De fapt, eram a tre­ia mână a lui. Îmi plă­cea să văd cum fie­rul deve­nea roşu de la tem­pe­ra­tu­ri­le foar­te îna­l­te din cup­tor. Ast­fel, am deve­nit fie­rar. Făceam porţi, gar­du­ri din fier, asta până acum doi ani, când am decis să mă opresc. Lucram foar­te mult, supor­tam şi chel­tu­ie­li mari, dar nu obţi­neam aproa­pe niciun pro­fit. În zadar faci ceva, dacă nu este cum­pă­rat. Oame­nii pre­fe­ră lucru­ri chi­ne­zeş­ti, care deşi sunt făcu­te la fabri­că în serie şi sunt de proas­tă cali­ta­te, totu­şi sunt mai iefti­ne. Ast­fel, m-am gân­dit să fac alt­ce­va şi am înce­put să con­fe­cţio­nez mone­de din argint teh­nic şi bronz”, poves­teş­te băr­ba­tul. Ide­ea de a con­fe­cţio­na mone­de i-a venit în urmă cu mai mulţi ani, în timp ce călă­to­rea prin Euro­pa. „Într-un oraş am asis­tat la un master-class de con­fe­cţio­na­re a mone­de­lor. Eram încân­tat. Pes­te câţi­va ani mi-am amin­tit de cele văzu­te şi mi-am pro­pus să fac şi eu. Am înce­put să fac mone­de, pen­tru că mereu voiam să fac ceva nou, ceva ce nu se mai făcea în Mol­do­va. Am inves­tit mult în pro­cu­ra­rea mate­ri­a­le­lor nece­sa­re: pre­sa, cio­ca­nul, poansoa­ne­le (for­me­le cu care se prin­tea­ză ima­gi­nea pe mone­dă, n.r.) şi am înce­put să lucrez”, îşi amin­teş­te meş­te­rul. Lucră­ri­le sale au fost apre­cia­te din pri­me­le cli­pe când le-a pre­zen­tat la târ­gu­ri­le şi expo­zi­ţi­i­le la care par­ti­ci­pa. „Oame­nii erau impre­sio­na­ţi, pen­tru că eram sin­gu­rul din R. Mol­do­va care făcea monede-suvenir după meto­de­le vechi, folo­si­te de stră­moşi: prin tur­na­re, răci­re, bate­re, pre­sa­re. Oame­nii se apro­piau de mine şi-mi spu­neau ce alte mesa­je ar vrea să găseas­că pe mone­de. Aşa a şi por­nit totul, ca un val”, ada­u­gă Ion.

„Îmi place să vorbesc cu oamenii”

Meş­te­rul popu­lar mai con­fe­cţio­nea­ză şi sal­be (biju­te­rii de pur­tat la gât, alcă­tu­i­te dintr-unul şirag de mone­de, n.r.). „Vreau să reîn­vii une­le tra­di­ţii fru­moa­se ale noas­tre. De fapt, con­si­der că meni­rea unui meş­ter popu­lar este de a nu da uită­rii ceea ce-i defi­neş­te nea­mul. În peri­oa­da sovi­e­ti­că au înce­put să se piar­dă tra­di­ţi­i­le şi lucru­ri­le fru­moa­se pe care le păs­tram de la stră­moşi şi atun­ci am hotă­rât să ne pro­mo­văm cum putem. Îmi pla­ce să vor­besc cu oame­nii, să dis­cut des­pre paşii pe care-i fac la cre­a­rea fie­că­rei lucră­ri”, ne spu­ne meş­te­rul, făcându-ne o excur­sie prin ate­li­e­rul lui cu un tavan îna­lt, în timp ce pri­vi­ri­le ni se opresc pe for­me­le unor vii­to­ri clo­poţei. „În urmă cu puţin timp mi-a venit ide­ea să con­fe­cţio­nez şi clo­poţei. Simţeam cum aceas­tă idee mă mân­ca din inte­ri­or. Am încer­cat să vor­besc cu mai mulţi meş­te­ri din R. Mol­do­va, Româ­nia şi Rusia. Însă aceş­tia mi-au ofe­rit doar frag­men­te din teh­ni­ca con­fe­cţio­nă­rii lor”, sus­pi­nă meş­te­rul. Ast­fel, a înce­put să citeas­că lite­ra­tu­ră de spe­cia­li­ta­te, să culea­gă infor­ma­ţie din inter­net, ca să dea start expe­ri­men­tu­lui scump şi mare. „Atun­ci mi-am dat sea­ma cât de greu este să afli teh­no­lo­gi­i­le corec­te de con­fe­cţio­na­re a unui clo­pot, pen­tru că nu s-au prea păs­trat. Nică­ie­ri nu vei găsi enu­me­ra­ţi în deta­liu paşii pe care tre­bu­ie să-i urmezi”, spu­ne meş­te­rul popu­lar.

„Este ca şi urcatul scărilor”

„Trep­tat, mi-am făcut o mică schi­ţă a ceea ce aveam să fac şi am înce­put. Am învă­ţat totul din pro­pri­i­le greşe­li. Greşind, am înţe­les care este tem­pe­ra­tu­ra opti­mă de încă­l­zi­re, cum tre­bu­ie să ames­tec mate­ri­a­le­le, cât de cal­de sau reci tre­bu­ie să fie for­me­le. Rezul­ta­tul final depin­de şi de tim­pul de afa­ră, de umi­di­ta­tea aeru­lui. Erau niş­te greşe­li extrem de cos­ti­si­toa­re pen­tru mine: con­su­mam ener­gie – con­to­rul elec­tric fugea prin gră­di­nă (glu­meş­te) – şi iro­seam mate­ri­al greu de găsit, dar nu am renu­nţat. Şti­am că am să reu­şesc. Toa­tă iar­na aceas­ta am stat în ate­li­er şi am învă­ţat, am expe­ri­men­tat, am îngheţat aici, şi în cele din urmă am înţe­les cum să fac”, zâm­beş­te Ion.

Pen­tru con­fe­cţio­na­rea unui clo­poţel este nevo­ie de două zile. „Teh­no­lo­gia conţi­ne foar­te mul­te eta­pe, este sufi­cient să faci ceva greşit şi ai ratat totul. Este ca şi cum ai urca niş­te scă­ri, dar dacă ai păşit strâmb, cazi. Fie­ca­re tur­na­re este uni­că. De fie­ca­re dată este ca pri­ma dată. Totul este dife­rit, întru­cât con­tea­ză vre­mea de afa­ră, cali­ta­tea mate­ri­a­lu­lui…”, ne expli­că meş­te­rul. El ne măr­tu­ri­seş­te că spe­ră să con­fe­cţio­ne­ze şi clo­po­te mai mari, pen­tru bise­ri­ci. „Cea mai grea eta­pă este tur­na­rea clo­po­tu­lui, când lucre­zi cu tem­pe­ra­tu­ri de 1300 de gra­de Cel­si­us, dar nu ai cum să nu reu­şeş­ti dacă ai un scop, ştii paşii core­cţi pe care tre­bu­ie să-i urmezi şi mun­ceş­ti mult şi cu pasiu­ne”, spu­ne meş­te­rul.