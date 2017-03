Grigore Posternac şi inima trunchiului de pom

Cea­su­ri de lemn cu pen­du­le, par­că adu­se din case­le nobi­li­lor din seco­lul XVIII; măş­ti deco­ra­ti­ve de băr­bat cu mus­ta­ţă stu­foa­să, din care se ivesc doi dinţi răsu­ci­ţi şi rătă­ci­ţi; chi­pu­ri vese­le şi par­că atât de cunos­cu­te… toa­te aces­tea sunt „poveş­ti­le” cre­a­te de mâi­ni­le diba­ce ale meş­te­ru­lui popu­lar Gri­go­re Pos­ter­nac.

Pre­lu­cra­rea artis­ti­că a lem­nu­lui i-a trans­for­mat via­ţa, i-a colorat-o şi modelat-o aşa cum nici nu s-ar fi aştep­tat.

„Modelarea” meşterilor

Gri­go­re Pos­ter­nac a absol­vit facul­ta­tea de geo­gra­fie la Insti­tu­tul Peda­go­gic din Tiras­pol. „Am pre­dat câţi­va ani geo­gra­fia şi bio­lo­gia, dar la sfârşi­tul ani­lor `80 au venit vre­mu­ri mai gre­le. Atun­ci toţi cău­tau să mai facă ceva pen­tru a câş­ti­ga un ban în plus, pen­tru a reu­şi să-şi cre­as­că copi­ii şi să supra­vi­eţu­ias­că. În acea peri­oa­dă am făcut cunoş­tinţă cu niş­te meş­te­ri popu­la­ri, de la ei am deprins teh­ni­ca de cio­pli­re a lem­nu­lui. La înce­put făceam pla­to­u­ri pen­tru bucă­tă­rie. Trep­tat, mi-am îmbu­nă­tă­ţit teh­ni­ca. Am cunos­cut mai mulţi meş­te­ri, iar în 1993 am deve­nit mem­bru al Uniu­nii Meş­te­ri­lor Popu­la­ri”, ne poves­teş­te maes­trul des­pre pri­mii paşi făcu­ţi pe acest drum al lucru­lui manu­al. Ulte­ri­or, a par­ti­ci­pat la o serie de con­cur­su­ri şi expo­zi­ţii, unde a întâl­nit oame­ni talen­ta­ţi, de la care a avut ce învă­ţa. „Atun­ci eram un elev care voia să înveţe cât mai mul­te, iar acum mă mân­dresc că am reu­şit să „mode­lez”, la rân­dul meu, mai mulţi meş­te­ri talen­ta­ţi, care fac par­te din Uniu­ne”, ada­u­gă Gri­go­re.

El spu­ne că se mân­dreş­te şi cu lucră­ri­le învă­ţă­ce­i­lor săi mai mici. „Mă bucur când văd că reu­şesc să facă ceva cu pro­pri­i­le mâi­ni”, zâm­beş­te meş­te­rul, care pre­dă la Şcoa­la auxi­li­a­ră nr. 6 din Chi­şi­nău, unde înva­ţă copii cu nevoi spe­ci­a­le. De ase­me­nea, le alto­ieş­te dra­gos­tea pen­tru aceas­tă mese­rie şi copi­i­lor care vin la Cen­trul repu­bli­can pen­tru copii şi tine­ret „ARTICO”. „Copi­ii de la şcoa­la auxi­li­a­ră sunt foar­te atenţi. Ei îţi repe­tă cu exac­ti­ta­te fie­ca­re pas şi une­o­ri ajung să cre­e­ze lucru­ri minu­na­te”, con­sta­tă băr­ba­tul, care susţi­ne că, din păca­te, tână­ra gene­ra­ţie este prea obse­da­tă de gad­ge­tu­ri şi nu mai are răb­da­re să lucre­ze cu pro­pri­i­le mâi­ni.

ADN-ul lemnului

Meş­te­rul pre­fe­ră teh­no­lo­gii tra­di­ţio­na­le şi eco­lo­gi­ce, uti­li­zea­ză numai mate­rie pri­mă autoh­to­nă, con­fe­cţio­nea­ză lucră­ri uni­ce de cole­cţie şi lucră­ri în serii mici, pe care le pre­zin­tă la nume­roa­se­le expo­zi­ţii, târ­gu­ri şi fes­ti­va­lu­ri din R. Mol­do­va şi Româ­nia. „Fie­ca­re mas­că este uni­că, pen­tru că fie­ca­re buca­tă de lemn îşi are ADN-ul său”, remar­că artis­tul care face măş­ti deco­ra­ti­ve. El susţi­ne că ade­sea unii cum­pă­ră­to­ri des­co­pe­ră în măş­ti tră­să­tu­ri­le unei rude sau ale unui pri­e­ten. „Cum­pă­ră­to­rii spu­neau uimi­ţi: aces­ta parcă-i veci­nul Ion, iar un băr­bat din Româ­nia a fost sur­prins când o mas­că deco­ra­ti­vă semă­na leit cu soa­cra sa”, zâm­beş­te meş­te­rul popu­lar.

Gri­go­re Pos­ter­nac susţi­ne că după dece­nii de cio­plit are şi mai mul­te idei. „Idei sunt mul­te, doar că am impre­sia că nu-mi ajun­ge timp să le rea­li­zez pe toa­te. Simt acut lip­sa tim­pu­lui, care par­că îmi tre­ce prin­tre dege­te ase­me­ni cris­ta­le­lor de nisip, lune­că şi nu-l mai prin­zi”, con­sta­tă aces­ta.

Între­bat des­pre tim­pul nece­sar pen­tru con­fe­cţio­na­rea unei lucră­ri, el se pune pe gân­du­ri, după care ne zâm­beş­te uşor deta­şat. „O lucra­re nu are un timp pres­ta­bi­lit. De exem­plu, în cazul unei măş­ti deco­ra­ti­ve, nu poţi să zici că: iată, am luat o buca­tă de lemn şi îmi ia două-trei ore con­fe­cţio­na­rea ei. Pen­tru cre­a­rea unei lucră­ri ai nevo­ie să par­cur­gi mai mul­te eta­pe. De ace­ea, tre­bu­ie să te îna­r­mezi cu mul­tă atenţie şi răb­da­re, ca să nu dai greş. Dacă ezi­ţi sau te gră­beş­ti, ai putea să nu te ale­gi cu nimic sau cu o lucra­re care îţi cra­pă în mâi­ni în timp ce îi faci ulti­me­le retu­şă­ri… Este teh­no­lo­gia de scoa­te­re a scoa­rţei, teh­no­lo­gia uscă­rii, ca să nu cra­pe lem­nul, etc. Toa­te aces­tea nece­si­tă timp. Pen­tru usca­rea lem­nu­lui de o gro­si­me de 1 cm este nevo­ie de cir­ca trei săp­tămâ­ni, iar scân­du­ri­le mai groa­se tre­bu­ie puse la umbră timp de un an, ca să reu­şeas­că să res­pi­re, să se odih­neas­că şi să se usu­ce fără gra­bă, ca să fie rezis­ten­te şi cuminţi atun­ci când sunt cio­pli­te”, expli­că artis­tul.

„În fiecare creaţie lăsăm şi o parte din noi”

Ziua sa de mun­că înce­pe devre­me. „Îmi pla­ce să lucrez dimi­nea­ţa, la lumi­na zilei. Lucrez când toţi sunt ple­ca­ţi de aca­să, ca să nu-i deran­jez. Dar cel mai mult stau în ate­li­e­rul de la şcoa­lă sau în cel al Uniu­nii”, măr­tu­ri­seş­te meş­te­rul.

În urmă cu câţi­va ani a con­fe­cţio­nat cea­su­ri cu pen­du­lă, dar a renu­nţat. „Am făcut mai mul­te cea­su­ri în sti­lul celor din sec. XVIII, care au fost ofe­ri­te de către auto­ri­tă­ţi­le noas­tre în dar ofi­ci­a­li­lor stră­i­ni, dar, într-o zi, am renu­nţat, pen­tru că nu voiam ca în cutia de lemn, la care lucram câte­va luni, să insta­lez un meca­nism ieftin şi de proas­tă cali­ta­te”, remar­că meş­te­rul. Chiar şi acum, în apar­ta­men­tul lui, stă cel mai mare ceas din lemn (2 m) con­fe­cţio­nat de el, la care a lucrat opt luni.

Gri­go­re Pos­ter­nac spu­ne că cio­pli­rea unei bucă­ţi de lemn por­neş­te de la ini­ma aces­te­ia – nodul. De fie­ca­re dată când ia în mână o buca­tă de lemn, mai întâi o pri­veş­te, o răsu­ceş­te, ca să vadă ce a cre­at natu­ra, pen­tru ca să o com­ple­te­ze, dar nu să dis­tru­gă uni­ci­ta­tea ace­lei bucă­ţi de lemn.

Meş­te­rul este de păre­re că teh­ni­ca cio­pli­tu­lui în lemn tre­bu­ie trans­mi­să. „Ce folos că eşti cel mai bun, dacă îţi păs­tre­zi teh­ni­ca în cea mai mare tai­nă, iar atun­ci când ple­ci nu o mai moş­te­neş­te nime­ni şi e îngro­pa­tă oda­tă cu tine? Ce rămâ­ne atun­ci? Cum să se deo­se­beas­că nea­mul nos­tru de cele­lal­te popoa­re prin arti­za­na­tul său? Cre­a­ţi­i­le noas­tre ne repre­zin­tă. În ceea ce facem lăsăm şi o par­te din noi”, opi­nea­ză Pos­ter­nac. El recu­noa­ş­te că este greu să fii meş­ter popu­lar în R. Mol­do­va, pen­tru că aceas­ta nu este o ţară dezvol­ta­tă şi nici măcar nu a reu­şit să devi­nă atrac­ti­vă pen­tru turi­ş­ti. Însă, Pos­ter­nac este opti­mist şi spe­ră că vom reu­şi mai mul­te dacă vom fi mai uni­ţi şi mai pasio­na­ţi de ceea ce facem, pen­tru că doar mun­ca ne aju­tă să cuce­rim cele mai îna­l­te cul­mi.