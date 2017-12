Afacerea fluorescentă a Marcelei Moscovciuc

Inspiraţia nu are limite, această afirmaţie e confirmată de o tânără din Orhei, care a creat rochii cu un element deosebit, care capătă forme cu totul speciale când se lasă seara şi se aşterne întunericul.

În timp ce alţi tineri pleacă din R. Moldova în căutarea unui loc de muncă, ea a pus pe picioare o afacere neobişnuită. Marcela Moscovciuc, din Orhei, este creatoare de rochii de mireasă, brodate cu fir fluorescent, care se încarcă în timpul zilei şi luminează în întuneric.

Ajutor european

Într-un atelier mic, modest, la subsolul bibliotecii din centrul oraşului Orhei, o găsim pe Marcela, o tânără care a reuşit să-şi lanseze propria afacere cu bani europeni. „Eram încă studentă la Universitatea Tehnică din Moldova, când am citit că Uniunea Europeană caută tineri inspiraţi care ar putea primi ajutor financiar pentru deschiderea unei afaceri. Am zis să încerc, or, nu aveam ce pierde. Probabil nu m-aş fi aventurat să-mi deschid propria afacere, dacă nu aş fi primit acest ajutor european, care a fost ca o trambulină spre ceea ce visez să fac toată viaţa”, povesteşte tânăra. Ea recunoaşte că, deşi a absolvit şcoala de pictură, când a venit timpul să depună dosarul la o facultate se gândea să se înscrie la facultatea de relaţii internaţionale sau stomatologie. „Mama a fost cea care m-a convins să nu-mi irosesc talentul şi pasiunea şi să mă înscriu la facultatea design vestimentar. Tot ea a fost cea care m-a inspirat să creez rochii care să lumineze în întuneric. Parcă m-am molipsit de această idee şi, zile în şir, mă gândeam cum le-aş putea face, după mai multe căutări am găsit ceea ce aveam nevoie – firele de aţă fluorescente”, spune entuziasmată Marcela.

Din banii oferiţi de UE, cei 13 mii de euro, tânăra a cumpărat utilajele necesare, în special maşina de brodat, care este dezmierdată „Dumitriţa”. Aceasta este dotată cu un soft care o ajută să creeze broderii sofisticate. „Vă spun despre „Dumitriţa” că e foarte harnică. Ne bucurăm că a ajuns în familia noastră şi ne uşurează munca. Astfel, dacă mie mi-ar lua o lună să brodez o ie, „Dumitriţa” are nevoie de doar 3 ore”, explică tânăra.

Dorul de casă

Atelierul unde sunt confecţionate lucrări brodate tradiţional, combinate delicat cu tendinţele vestimentare actuale, a luat naştere acum un an, timp în care tânăra a reuşit să coase peste 100 de haine unice, toate sub brandul „Măr alb”. „Iniţial, voiam să ne numim afacerea „Smărăndiţa”, dar domnul de la Camera de Comerţ ne-a spus să coborâm cu picioarele pe pământ, pentru că au fost mulţi alţii înaintea noastră care deja şi-au ales această denumire, astfel, jucându-ne cu cuvintele, am ajuns la „Măr alb” şi aşa am lansat afacerea”, explică Marcela.

Tânăra spune că nu duce lipsă de clienţi. Datorită conaţionalilor noştri de peste hotare, primeşte comenzi din toate colţurile lumii. „Chiar acum facem o comadă pentru un ansamblu de dansatori din Grecia. Ţinem să brodăm pe lucrările noastre simbolurile tradiţionale care ne caracterizează şi ne povestesc într-un fel artistic istoria şi firea noastră”, povesteşte tânăra.

„Moldovenii stabiliţi peste hotare duc dorul casei şi de aceea se bucură să găsească haine sau gentuţe cu ornamente tradiţionale, care să le amintească de locurile copilăriei”, spune ea. Tânăra afirmă că în creaţiile sale se bazează pe tot ce înseamnă autentic şi tradiţional: „Fac totul ca să nu uităm cine suntem şi de unde venim”.