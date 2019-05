Un dosar și multe întrebări: Primul ministru condamnat la închisoare cu executare

La doi ani de la reținerea sa, Iurie Chirinciuc, fost ministru al Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor, a fost condamnat la închisoare cu executare. Hotărârea a fost luată de Curtea de Apel Chișinău care a examinat recursurile procurorilor și ale avocaților, la un an și jumătate de la pronunțarea sentinței primei instanțe, prin care ex-ministrul și alți doi oameni de afaceri erau condamnați la închisoare cu suspendare. Iurie Chirinciuc s-a prezentat binedispus la ședința din 15 mai, de la Curtea de Apel, cerând să-i fie anulată pedeapsa aplicată de prima instanță. „Cer să fie aplicată o amendă”, a precizat Chirinciuc care, la fel ca și în prima instanță, și-a recunoscut vinovăția.

Apelurile din dosarul în care Iurie Chirinciuc, ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor în perioada 2015-2017, a fost judecat pentru corupere pasivă și trafic de influență au ajuns la Curtea de Apel (CA) Chișinău la un an și jumătate după pronunțarea sentinței de către Judecătoria Chișinău. În august 2017, Chirinciuc a fost pedepsit cu un an şi patru luni de închisoare în penitenciar de tip semi-închis, amendă de 35 de mii de lei, dar şi cu privarea de dreptul de a ocupa funcţii publice timp de cinci ani, executarea pedepsei fiind suspendată pe o perioadă de un an. Tot atunci, omul de afaceri Nicolae Ciobanu a primit un an și patru luni de închisoare cu suspendare, iar Marin Sârbu, alt om de afaceri, o amendă de 45 de mii de lei.

Dosarul, pus pe rol la Curtea de Apel după un an și jumătate

Sentința pronunțată la 9 august 2017 era cu drept de atac la CA Chișinău în decursul a 15 zile, iar părțile nu și-au manifestat public intenția de a o contesta. Doar că, în februarie 2019, cu câteva săptămâni înaintea alegerilor parlamentare, Iurie Chirinciuc își declară intenția de a candida pentru un mandat de deputat, deși, conform sentinței, nu avea dreptul să ocupe funcții publice timp de cinci ani.

Totodată, pe portalul instanțelor de judecată, deși trecuseră un an și jumătate de la sentința primei instanțe, nu erau informații despre ședințe de judecată programate în dosar la CA Chișinău, instanța ierarhic superioară, abilitată să examineze dosarul. Astfel, pentru clarificare, ZdG a solicitat informații despre perioada în care au fost depuse apelurile în acel dosar și a întrebat reprezentanții CA Chișinău și ai Procuraturii Anticorupție detalii despre circumstanțele dosarului. Doar după demersurile ZdG, pe portalul instanțelor de judecată a fost programată o primă ședință de judecată în dosar – pe 20 februarie 2019. Ședința a fost programată la 17 luni de la pronunțarea sentinței primei instanțe, deși termenul de atac era de doar 15 zile.

La acea ședință, Chirinciuc, care era antrenat în campania electorală, nu s-a prezentat. La parlamentarele din 24 februarie, fostul ministru nu a fost ales în Parlament, obținând cele mai puține voturi dintre cei șase concurenți înregistrați în cursă, circumscripția în care a candidat fiind câștigată de reprezentantul Partidului Democrat, Nicolae Ciubuc. Fostul ministru nu s-a prezentat nici la ședința din martie din dosar, avocatul său, Serghei Cârlig argumentând absența prin faptul că acesta se afla într-o deplasare în România.

Fostul ministru și omul de afaceri, nemulțumiți de pedeapsa primei instanțe

Iurie Chirinciuc și-a făcut apariția pentru prima dată în proces la ședința din aprilie. Doar că, și aceasta nu a durat prea mult deoarece, în dosar, nu erau anexate apelurile inculpaților, deși aceștia afirmau că le-ar fi depus în termen. Instanței de judecată nu i-a fost clar cum a fost posibil ca apelurile depuse de părți pe dosar să fie examinate în 2019, deși sentința primei instanțe data din august 2017. Completul de judecată a anunțat că va face o interpelare la Judecătoria Chișinău pentru a afla circumstanțele acestor confuzii. Totodată, pe dosar a fost depus alt apel, al fostului șef al Administrației de Stat a Drumurilor, Veaceslav Teleman. Acesta fusese reținut împreună cu Chirinciuc și cei doi oameni de afaceri, doar că dosarul său a fost disjuns într-o cauză separată, care a rămas și până azi la faza de urmărire penală. Avocatul său, Gheorghe Ionaș, a cerut judecătorilor să elimine din sentința primei instanțe toate referirile acuzatorii aduse clientului său, pe motiv că dosarul său se afla încă în examinare, el nefiind condamnat.

Răspunsul despre apelurile din dosar au venit, iar ultima ședință programată pe dosar, la 15 mai, a fost decisivă. Atunci s-au prezentat ambii inculpați condamnați de prima instanță la pușcărie, avocații lor și procurorul. Instanța de judecată, formată din judecătorii Oxana Robu, Igor Mânăscurtă și Svetlana Balmuș a anunțat că toate confuziile au fost clarificate, că toate apelurile ar fi fost depuse în termen și a purces la examinarea cauzei penale.

Iurie Chirinciuc le-a spus judecătorilor că nu este de acord cu pedeapsa primei instanțe. „Cer să fie aplicată o amendă”, le-a zis acesta cu voce domoală, precizând că își recunoaște vina, dar consideră pedeapsa de închisoare cu suspendare, prea dură. Totodată, Chirinciuc le-a cerut judecătorilor să-i scoată sechestrul de pe un automobil de model Lexus, precizând că mașina aparținea soției sale care dispunea de suficiente resurse financiare pentru a o procura înainte ca el să comită infracțiunea. O pedeapsă cu amendă a solicitat și omul de afaceri judecat pe dosar, Nicolae Ciobanu, care a punctat că se căiește de fapta comisă. Instanța de judecată nu s-a pronunțat pe cazul celuilalt inculpat judecat în prima instanță pe acest dosar, Marin Sârbu. În privința lui, nici procurorul, nici avocatul nu au contestat sentința.

Închisoare cu executare pentru ambii apelanți, dar fără confiscare extinsă

Iurie Chirinciuc a venit binedispus la ședința din 15 mai. El nu a așteptat decizia instanței, care a fost pronunțată abia spre seara acelei zile, după examinarea altor dosare aflate pe rol. De fapt, la pronunțare nu a asistat nici unul dintre inculpați, decizia pe caz fiind făcută publică abia a doua zi de către Procuratura Generală, printr-un comunicat de presă. Astfel, fostul ministru a fost condamnat la 3 ani şi 6 luni de închisoare, cu executare, cu privarea de dreptul de a exercita funcţii publice timp de 5 ani, Iurie Chirinciuc fiind primul ministru din ultimul deceniu care ar urma să stea după gratii. Instanţa i-a agravat pedeapsa şi omului de afaceri Nicolae Ciobanu, stabilindu-i 2 ani de detenţie. CA a respins solicitarea procurorului privind confiscarea extinsă, în folosul statului, a automobilului de lux (Lexus) care aparţine fostului ministru şi a mijloacelor financiare de 40 mii de lei şi 5,5 mii de euro – sume ridicate în timpul percheziţiei efectuate la domiciliul omului de afaceri. Totodată, CA a acceptat apelul depus de avocatul lui Veaceslav Teleman, de radiere a tuturor informațiilor acuzatorii care se regăseau în sentința primei instanțe în privința acestuia.

Hotărârea CA Chișinău este executorie, însă cu drept de atac la Curtea Supremă de Justiţie. Deși executorie, hotărârea nu a fost pusă în aplicare, urmând să fie transmisă organelor competente pentru a fi executată abia după 12 iunie, când e așteptată pronunțarea ei motivată. Până atunci, Iurie Chirinciuc și Nicolae Ciobanu sunt liberi și pot părăsi țara, neavând pe numele lor măsuri de constrângere.

„A fost o hotărâre mult mai dură decât așteptările noastre”

Procurorul Oleg Popov, care a reprezentat la CA Chișinău acuzarea de stat începând cu faza cercetării judecătorești, afirmă că nu cunoaște motivele pentru care apelurile au fost acceptate pentru examinare abia la un an și jumătate după pronunțarea sentinței primei instanțe. „Da, au fost discuții și despre apelurile depuse de inculpați. Ele au fost înregistrate în cancelarie la Judecătoria Chișinău. Pur și simplu, fie au fost atașate la alte cauze penale, fie au fost pe undeva prin cancelarie. Toate demersurile au fost însă depuse în termen. Nu cunosc din ce cauză nu s-au examinat timp de un an și jumătate. Probabil au fost traduceri. Cred că au fost chestiuni organizatorice. La noi când a ajuns dosarul, noi atunci l-am pus pe rol”, a punctat procurorul. Cât despre hotărârea instanței de apel, dar și despre faptul că fostul ministru Chirinciuc este în libertate până la pronunțarea hotărârii motivate, acuzatorul de stat precizează că o asemenea practică se atestă în mai multe țări. „Pe parcursul timpului s-a promovat modificarea legislației, dar au fost opinii pro și contra. Peste hotare e exact așa situația în marea majoritate a țărilor. Nu se reține persoana din sala de judecată. Da, la noi nu-i termenul ăsta de predare benevolă, dar, în rest, sunt cam aceleași prevederi”, susține Oleg Popov.

Serghei Cârlig, avocatul lui Iurie Chirinciuc, spune că a discutat cu acesta și au decis să atace cu recurs hotărârea instanței de Apel. „Dlui este în țară. Da, după 12 iunie, pedeapsa ar trebuie să fie pusă spre executare, dar știți că procedura asta durează mai mult. Regula generală e că după acest termen, mai sunt 2-3 săptămâni. Sperăm că în această perioadă, CSJ să preia spre executare recursul. Așteptările noastre nu s-au realizat la Curtea de Apel. A fost o hotărâre mult mai dură decât așteptările noastre”, zice Cârlig. Aceleași precizări le-a făcut și Dorin Lișman, apărătorul lui Nicolae Ciobanu. „Nu cred că e relevantă discuția despre faptul că el este în țară sau nu, din moment ce hotărârea care-l vizează urmează să fie pusă în aplicare după 12 iunie. Sigur o vom contesta la CSJ”, a punctat acesta.

La rândul său, avocatul Gheorghe Ionaș, care apără interesele lui Veaceslav Teleman, a precizat că dosarul clientului său se află la faza de urmărire penală, acesta având statut de învinuit de mai bine de doi ani. „Nu avem indicii în privința transmiterii dosarului în judecată. Dl Teleman nu și-a recunoscut vina și se consideră nevinovat”, a precizat Ionaș, după ce instanța de Apel a dispus radierea tututor acuzațiilor formulate în sentința primei instanțe în care era vizat Veaceslav Teleman.