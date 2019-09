Gimnaziul Corjova, în proces de judecată cu mama unui judecător

O fostă profesoară de la Gimnaziul Corjova, raionul Dubăsari, a acționat în judecată instituția în care a activat peste 20 de ani pe motiv că ar fi fost demisă ilegal. Prima instanță i-a respins cererea, dar judecătorii Curții de Apel (CA) Chișinău i-au dat câștig de cauză, obligând instituția de stat să o restabilească în funcție și să-i achite salariul „pentru perioada absenței forțate de la muncă”. Constantin Sucitu, fostul director al gimnaziului, îl acuză pe fiul profesoarei, magistrat la Judecătoria Chișinău, de trafic de influență în acest caz. Judecătorul, însă, neagă acuzațiile și susține că doar și-ar fi ajutat mama să scrie cererea de chemare în judecată.

Nadejda Sandu are 70 de ani, iar în ultimii 20 de ani a fost profesoară de matematică la Gimnaziul Corjova. Constantin Sucitu, fostul director al instituției, susține că profesoara a fost angajată în urma numeroaselor solicitări venite de la Consiliul Raional Dubăsari, unde soțul Nadejdei deținea funcția de secretar.

Contract de muncă până la 31 august, nu până la 31 mai

Conflictul dintre Gimnaziul Corjova și Nadejda Sandu a început acum trei ani, la 1 septembrie 2016, când profesoara a fost eliberată din funcție „în urma expirării contractului individual de muncă, semnat în septembrie 2015”. Constantin Sucitu, directorul de atunci al instituției, a refuzat să o mai angajeze, pentru că aceasta „nu mai corespundea funcției”. Prin contractul individual de muncă, semnat de Gimnaziul Corjova, în persoana directorului Constantin Sucitu, și Nadejda Sandu, în calitate de profesoară de matematică, fuseseră stabilite raporturi de muncă pe o perioadă determinată. Astfel, în conformitate cu documentul semnat, raporturile de muncă au început la 1 septembrie 2015 și ar fi urmat să înceteze la 31 august 2016. Acest aspect ar fi fost reiterat și în ordinul directorului, de la 1 septembrie 2016, „Cu privire la încetarea contractului individual de muncă”. Nadejda Sandu, însă, neagă acest lucru și susține că contractul urma să înceteze la 31 mai 2016.

Constantin Sucitu, fostul director al gimnaziului Corjova

Fostul director povestește că, până la 1 septembrie 2015, profesorii pensionari erau angajați pe durata unui an de învățământ, de la 1 septembrie până la 31 mai. Astfel, la începutul anului de studii 2015-2016, directorul le-ar fi comunicat profesorilor pensionari, cinci la număr, printre care și Nadejda Sandu, că contractele individuale de muncă vor fi încheiate pe un an, de la 1 septembrie 2015 până la 31 august 2016, dat fiind faptul că acest lucru ar aduce mai multe beneficii profesorilor. Cei cinci profesori urmau să semneze contractele de muncă, dar și în cartea de ordine, precum că le-a fost comunicată data expirării contractelor. Despre acest lucru a relatat la ședința de judecată și secretara gimnaziului care a perfectat actele.

La 1 septembrie 2015, atunci când a fost emis ordinul privind angajarea în funcție a celor cinci profesori, secretara ar fi scris mecanic termenul limită – 31 mai 2016, în loc de 31 august 2016. Constantin Sucitu ar fi avertizat-o să repare greșeala și să informeze fiecare angajat despre corectarea efectuată. Ulterior, cei cinci profesori angajați în baza unor asemenea contracte, printre care și Nadejda Sandu, ar fi semnat ordinul din 1 septembrie 2015, precum că au fost înștiințați despre data expirării contractului, dar și despre greșeala care ar fi fost reparată.

Cei cinci profesori ar fi primit contractele de muncă pentru a le completa. Fostul director afirmă că toți au completat corect contractele, cu excepția Nadejdei Sandu, care ar fi comis greșeli, printre care și una legată de data expirării contractului, pentru că ar fi folosit drept reper contractul din 2014. Astfel, profesoara a scris că data încetării contractului ar fi 31 mai 2015, în loc de 31 august 2016, după cum povestește Sucitu.

„Nu știu ce a fost la ceilalți profesori, dar pe mine nu m-a prevenit că contractul e până la 31 august. Nu eram la curent. La mine era scris – până la 31 mai. În fiecare an scriam așa”, susține Nadejda Sandu.

Constantin Sucitu, însă, afirmă că i-a spus secretarei să returneze contractul profesoarei și să-i comunice că este nelegitim din cauza greșelilor comise. Fostul director ar fi insistat ca Nadejda Sandu să completeze repetat contractul, în două exemplare. Sucitu spune că profesoara ar fi corectat greșelile în același contract și ar fi promis că va reveni pentru a completa alte două copii în altă zi. Acesta crede că profesoara ar fi făcut intenționat acest lucru, fiind deja avertizată că nu i se va mai prelungi contractul de muncă, pe motiv că ar avea un comportament necorespunzător. Pe de altă parte, Nadejda Sandu neagă spusele fostului director și afirmă că în contract ar fi fost modificată doar luna expirării contractului, nu și anul.Profesoara susține că în contract „așa și a rămas 2015” și că secretara nu ar fi venit pentru a corecta împreună contractul.

„Am rămas trăsnită când am văzut contractul. Eu nu am semnat nici un ordin și nici nu am făcut corecturi în contract”, afirmă fosta profesoară.

„Nu a vrut să semneze ordinul de eliberare”

„Când am eliberat-o și i-am arătat ordinul de eliberare, la 1 septembrie 2016, ea nu a vrut să-l semneze. Secretara s-a dus la ea, dar ea a refuzat să semneze. La mine nu a venit, pentru că nu vorbesc cu ea aparte. Ea trebuia să scrie că nu este de acord, atunci, în ziua în care i l-am prezentat, așa spune legea, dar s-a gândit acolo cu feciorul său, Alexandru Sandu, și ar fi venit să semneze ordinul de eliberare pe 11 septembrie 2016. M-am uitat în calendar. Era duminică. Cum poate fi așa ceva? Minciuni”, zice fostul director.

Din 2003, Alexandru Sandu, fiul profesoarei de matematică, a deținut, timp de cinci ani, funcţia de magistrat la Judecătoria Ialoveni. De la 1 ianuarie 2017 până la 31 decembrie 2017, a activat la Judecătoria Hâncești, sediul Ialoveni. Judecătorul a figurat în mai multe petiții, sesizări și proceduri disciplinare, respinse ulterior ca fiind neîntemeiate. În 2011, magistratul s-a ales cu o sancțiune disciplinară – „propunerea de eliberare din funcție”. Ulterior, a fost însă admisă contestația depusă de Sandu, iar acesta s-a ales doar cu o „mustrare”. În martie 2019, a fost numit judecător la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Constantin Sucitu afirmă că, în noiembrie 2016, „prin înșelăciune”, Nadejda Sandu ar fi făcut o copie a ultimului contract și s-a adresat în judecată. Astfel, după trei luni de la eliberarea din funcție, la 1 decembrie 2016, profesoara a depus o plângere la Judecătoria Criuleni, cu sediul în Ustia, împotriva Gimnaziului Corjova, cerând anularea ordinului, restabilirea în funcție, încasarea prejudiciului material și moral.

Sesizare „vădit neîntemeiată”

Contrar spuselor fostului director, în cererea de chemare în judecată, profesoara Sandu scrie că termenul contractului a fost stabilit de părți, reieșind din durata anului școlar, adică de la 1 septembrie 2015 până la 31 mai 2016. Sandu mai scrie că, în urma unor activități suplimentare și pentru că a fost conducătoarea unei clase gimnaziale de promoție, angajatorul i-a prelungit activitatea de muncă până în iunie 2016, cu includerea duratei de concediu anual de odihnă și continuarea serviciului în august 2016. Pentru activitatea ei de muncă în vara anului 2016, femeia scrie că i-au fost achitate integral plățile salariale. Fosta profesoară de matematică îl acuză pe Sucitu că acesta ar fi modificat fără consimțământul ei data expirării contractului prin modificarea lunii „mai” cu luna „august” și că astfel fostul director ar fi vrut să-și justifice disponibilizarea ei de la 1 septembrie 2016.

În procesul de judecată, gimnaziul a fost reprezentat de Constantin Sucitu. Profesoara, însă, nu se prezenta la ședințe, interesele sale fiind reprezentate de avocatul Emil Iorga.

Constantin Sucitu povestește că, la prima ședință, din 21 decembrie 2016, împreună cu secretara, ar fi adus actele care ar fi dovedit contrariul celor scrise în cererea de chemare în judecată, doar că reclamanții nu s-au prezentat. În perioada 10 ianuarie 2017-10 februarie 2017, au avut loc alte trei ședințe, după care data celei de a patra ședințe nu a mai fost anunțată.

După 18 luni de „liniște” — câștig de cauză pentru gimnaziu

Timp de un an și cinci luni, ședințe de judecată nu au mai avut loc, iar Gimnaziul Corjova nu a fost informat din ce motive acestea sunt suspendate, spune Constantin Sucitu, precizând că procesul ar fi fost „tărăgănat intenționat”. În acest sens, fostul director a trimis o scrisoare în adresa Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) în speranța că va afla de ce nu au loc ședințele. CSM, însă, a respins sesizarea ca „vădit neîntemeiată”, dar a menționat că momentele negative în activitatea de numire și desfășurare a ședințelor de judecată au loc deoarece: „Gimnaziul Corjova nu se află sub controlul exclusiv al autorităților constituționale ale R. Moldova”.

Ședințele au reînceput peste 18 luni, iar la 14 noiembrie 2018, administrația gimnaziului ar fi obținut câștig de cauză în urma datelor expertizei grafologice care ar fi confirmat spusele directorului, dar și în baza declarațiilor martorilor. În decizia Judecătoriei Criuleni se spune că dacă ceilalți patru profesori pensionari, completând contractele, au indicat intervalul 1 septembrie 2015 — 31 august 2016, același lucru ar fi trebuit să-l facă și profesoara Sandu.

„În acest sens, instanța reține că nu constată careva împrejurări care să ateste că s-ar fi negociat careva condiții deosebite, față de ceilalți profesori, adică că s-a încheiat un contract până la 31 mai 2016, după cum afirmă în cererea de chemare în judecată, cât și în explicațiile reprezentantului reclamantei. Aceasta înseamnă că și lui Sandu Nadejda i s-a lămurit că urmează să indice în contract perioada 1 septembrie 2015 – 31 august 2016, însă ea, fie intenționat, însă cel mai probabil din obișnuință, a indicat că data limită a contractului este 31 mai și nu 31 august. Ulterior, când s-a depistat că în contractul profesoarei figurează data de 31 mai, s-a efectuat o intervenție cu corectorul și în loc de 31 mai s-a indicat 31 august”, argumentează prima instanță.

Pe de altă parte, Nadejda Sandu afirmă că rezultatele expertizei grafologice ar arata că documentele ar fi falsificate și „se miră cum a primit gimnaziul câștig de cauză”.

„Nu e nicăieri semnătura mea, iar martorii (profesorii) au mințit la judecată, pentru că ei mai lucrează acolo. Eu nu am insistat să lucrez, dar așa să-și bată joc de mine – nu vreau. Am studiat legile, el trebuia să-mi prelungească automat contractul, dar el a falsificat datele. Nu m-au anunțat și nu am știut nimic despre toate acestea. M-am gândit că el nu s-a pune cu mine în poară, știind că feciorul meu e judecător. Dacă el își bate joc de mine, eu îi voi arăta dreptatea. Am vrut să mă apăr, pentru că el a făcut incorect”, a spus fosta profesoară.

CA Chișinău: unicul martor a decedat

Nadejda Sandu a atacat hotărârea Judecătoriei Criuleni la Curtea de Apel Chișinău (CA). Între timp, Constantin Sucitu spune că secretara gimnaziului a decedat, ea fiind „cel mai important” martor al fostului director. La 20 februarie 2019, urma să aibă loc prima ședință de judecată la CA Chișinău, dar a fost amânată pentru data de 10 martie, judecătoarea Ala Malîi motivând că decizia primei instanțe este în xerocopie, nu în original, lucru negat de Constantin Sucitu. Ședința din 10 martie, la fel, a fost amânată, fiindcă ar urma să se schimbe completul de judecată.

Ulterior, la ședința din 10 aprilie au fost prezentate probe, documente ș.a. Respectiv, ședința a fost amânată. În mai, dosarul a fost examinat, fără a fi luată o decizie, pentru că unul dintre judecătorii CA, Maria Guzun, s-a abținut, invocând că ar fi în imposibilitate de a judeca dosarul, deoarece se află în relații de rudenie cu una dintre părți. Astfel, ședința s-a amânat pentru 4 iunie.

Pe 4 iunie, ajuns la fața locului, fostul director spune că această cauză „nu era inclusă pe tabla de anunțuri”. Într-un final, judecătorii CA Chișinău, Liuba Pruteanu, Grigore Dașchevici și Virgiliu Buhnaci, au casat hotărârea primei instanțe și au decis anularea ordinului prin care Nadejda Sandu a fost demisă. Totodată, au mai decis restabilirea profesoarei în funcție și încasarea de la Gimnaziul Corjova (instituție de stat) a sumei de 40 269 lei (salariul mediu calculat pentru perioada absenței forțate de la muncă), 3 580 lei (prejudiciul moral), 1 315 lei (taxa de stat), 4 000 lei (cheltuieli de judecată suportate de profesoară), 920 lei (expertiza).

„O mână spală pe alta, așa-i sistemul nostru judecătoresc. Mi-i tot una, dar mi-i jale că statul trebuie să plătească unor escroci”, susține Constantin Sucitu.

Chiar dacă hotărârea în dosarul gimnaziului a fost luată la 4 iunie, scrisoarea de expediere a actului judecătoresc (fără număr de ieșire) a ajuns la administrația gimnaziului abia la 1 august, după o adresare în scris la CA Chișinău. Constantin Sucitu susține că va trimite cerere de recurs la Curtea Supremă de Justiție (CSJ), motivând că judecătorii CA ar fi studiat superficial dosarul și s-ar fi bazat doar pe spusele avocatului Iorga. Fostul director îl acuză pe fiul profesoarei, judecătorul Alexandru Sandu, de trafic de influență, susținând că acesta ar fi „influențat mersul dosarului”. Pe de altă parte, Nadejda Sandu susține că feciorul ei nu ar avea vreo atribuție.

Sucitu afirmă că a trimis, la 20 august 2019, o scrisoare către Guvernul R. Moldova în care relatează despre „abuzurile sistemului judecătoresc”, dar și despre faptul că dosarul ar fi fost studiat de feciorul apelantei, Alexandru Sandu, magistrat la Judecătoria Chișinău, sediul Ciocana.

Alexandru Sandu: „Mai devreme sau mai târziu, justiția va triumfa”

Contactat de ZdG, Alexandru Sandu a recunoscut că a scris atât cererea de chemare în judecată, cât și cererea de recurs la CA pentru mama sa, dar neagă acuzațiile potrivit cărora s-ar fi implicat în derularea procesului de judecată.

„Nu am avut niciun interes, eu nici nu știu cine a examinat și că deja este hotărârea. Am scris, cine era să scrie? Eu dacă mă implicam, câștigam și în prima instanță, nu? Dar prima instanță a dat câștig de cauză gimnaziului, nu? Eu chiar sunt interesat să fie restabilit adevărul. Familia noastră nu are ce pierde, dacă pierde dosarul, absolut deloc”, a punctat Sandu.

Judecătorul mai susține că mama sa ar fi fost demisă ilegal și că documentele prezentate de Constantin Sucitu ar fi fost falsificate.

„Eu chiar am vrut să văd prin ce măsură justiția va triumfa în cazul dat, când sunt niște lucruri evidente. Când falsifici un document și vrei dreptate în judecată, eu nu cred. Prima instanță, după câte țin minte eu, nu a scris de ce a schimbat și cine, asta am vrut să aflu și eu de la CA. Mai devreme sau mai târziu, instanța trebuie să răspundă dacă e falsificat sau nu documentul. Prima instanță nu a răspuns la această întrebare. De aceea am și fost nevoiți să depunem cerere de apel. În rest, nu era rost să mă implic, pentru că era clar că, mai devreme sau mai târziu, justiția va triumfa”, a declarat magistratul.

„Îmi închipui ce se face cu alte persoane care nu au feciori judecători”

Constantin Sucitu relatează că, pe când activa la Gimnaziul Corjova, Nadejda Sandu ar fi fost angajată prin cumul și la Liceul „Mihai Eminescu”, raionul Dubăsari. La distanță de aproape trei ani, după ce și-a încheiat activitatea la acel liceu, profesoara a acționat în judecată instituția, pe motiv că ar fi fost, la fel, demisă ilegal, solicitând să fie restabilită la lucru și să-i fie achitat prejudiciul moral. Și în acest caz, fostul director susține că s-ar fi implicat fiul judecător. Sucitu povestește că, după patru ani, CSJ i-a dat câștig de cauză profesoarei de matematică, obligând instituția de stat să o restabilească la muncă și să-i achite 220 000 lei despăgubire morală.

Pe de altă parte, feciorul judecător povestește că mama sa ar fi fost angajată la liceu printr-un contract de muncă cu perioadă nedeterminată, iar instituția ar fi emis ordin de eliberare în legătură cu expirarea termenului contractului.

„Tot a fost concediată ilegal. Era clar că se va finisa cu asta. Nu înțeleg de ce se întâmplă așa, dar îmi închipui ce se face cu alte persoane care nu au feciori judecători, procurori, avocați – e tragic, pur și simplu. În toată țara, vă imaginați câtă nedreptate poate să apară? Nu toți oamenii pot să beneficieze de așa noroc, nu toți cei nedreptățiți au rude, înțelegeți cum? Nici nu pot să-mi închipui ce se poate întâmpla”, zice magistratul.

Nadejda Sandu spune că, după ce a câștigat în prima instanță, a fost reangajată, însă directorul instituției nu i-ar fi achitat orele de muncă, iar profesoara ar fi apelat, din nou, la instanța de judecată.

„Noi suntem luptători pentru dreptate, de asta nu ne prea agreează lumea. Dar conducătorii de la periferie își șterg picioarele de oameni așa cum vor ei: pe cine își doresc – pe aceia îi eliberează, doar că de data asta au dat peste mine. Vă imaginați câte cazuri similare pot fi, la care copiii nu sunt judecători și nu caută dreptatea? Pur și simplu, eu am avut curaj, având fecior judecător, am dat în judecată, dar sunt o mulțime de oameni care rămân obijduiți și nu are cine să-i îndrume. Dar dacă cred că feciorul meu influențează procesele de judecată, atunci de ce nu a influențat procesul soțului meu?”, se întreabă femeia.

Grigore Sandu, soțul profesoarei, s-a judecat cu Consiliul Raional Dubăsari pentru că, la fel, ar fi fost demis ilegal. Bărbatul spune că președintele raionului, Grigore Policinschi, ar fi găsit pretext și l-ar fi eliberat pentru „comportament neadecvat”. Acesta povestește că dosarul a ajuns până la CSJ, însă dat fiind faptul că interesele Consiliului au fost reprezentate de avocatul Valeriu Zubco: „Am pierdut, cu Zubco nu puteam concura”.

„Dacă judecătorii influențează, aș putea să vă spun și da, și nu”

Totodată, contactat de ZdG, Ion Guzun, co-fondatorul Centrului de Resurse Juridice din Moldova (CRJM), susține că odată ce cauza nu a fost examinată de fiul profesoarei, Alexandru Sandu, și nici în instanța în care activează magistratul, atunci „nu putem vorbi de o influențare directă”.

„Faptul că fiul i-a scris profesoarei cerere de chemare în judecată sau cerere de apel – asta nu interzice persoanei de a-și consulta mama, mai ales, că el nu este parte în proces, nu a fost examinată cauza în instanța lui și nimeni nu a adus careva probe că acel judecător ar fi influențat aceste procese”, a punctat acesta.

Despre cazurile de trafic de influență din partea magistraților, Ion Guzun spune că „deși sunt câteva cazuri mai recente sau notorii, nu putem să vorbim că asta are loc sistematic și are loc tot timpul sau într-o anumită instanță”.

„Influențează sau nu judecătorii? Pot să vă spun și da, și nu. Este o plângere recentă pe un președinte de instanță, depusă de un judecător. Da – pot să vă răspund și în cazul domnului Victor Orîndaș care, acum câțiva ani, a scris o notă către SIS și către CSM, că președintele de atunci, domnul Țurcan, influențase deciziile sale. Nu – aș spune, pentru că nu cunosc alte cazuri în care cineva dintre judecători ar fi reclamat aceste influențe necorespunzătoare”, a afirmat expertul CRJM.

Foto: facebook.com/Gimnaziul-Corjova