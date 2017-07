Con­si­li­ul Supe­ri­or al Magis­tra­tu­rii (CSM) a accep­tat cere­ri­le absol­venţi­lor de la Insti­tu­tul Naţio­nal de Jus­ti­ţie (INJ), can­di­da­ţi la fun­cţia de jude­că­tor, şi i-a decla­rat com­pa­ti­bi­li pen­tru supli­ni­rea fun­cţi­ei de magis­trat. ZdG a aflat cine sunt cei 10 can­di­da­ţi, care aşteap­tă şi deci­zia Cole­gi­u­lui pen­tru sele­cţie şi carie­ra jude­că­to­ri­lor, ca ulte­ri­or să poa­tă can­di­da pen­tru foto­li­ul de magis­trat. Cin­ci din­tre absol­venţii INJ sunt fecio­ri, fii­ce şi nepoţi de jude­că­to­ri, care, la vâr­sta de 25 — 27 de ani, deţin deja case de mili­oa­ne şi auto­mo­bi­le de lux, fir­me în SUA şi con­tu­ri ban­ca­re de aproa­pe un mili­on de lei.

Potri­vit Insti­tu­tu­lui Naţio­nal de Jus­ti­ţie, în acest an şi-au înche­iat stu­di­i­le 14 stu­denţi can­di­da­ţi la fun­cţia de jude­că­tor şi 15 can­di­da­ţi la fun­cţia de pro­cu­ror, repre­zen­tanţi ai pro­moţi­ei a cin­cea de absol­venţi ai INJ. Can­di­da­ţii la fun­cţia de jude­că­tor au absol­vit Insti­tu­tul cu note medii gene­ra­le de 9,5, iar can­di­da­ţii la fun­cţia de pro­cu­ror cu note medii gene­ra­le de 9,1. Dumi­tru Vis­ter­ni­cean, mem­bru al CSM şi preşe­din­te­le Comi­si­ei pen­tru exa­me­ne­le de absol­vi­re a cur­su­ri­lor de for­ma­re ini­ţi­a­lă de către can­di­da­ţii la fun­cţia de jude­că­tor din cadrul INJ, susţi­ne că “stu­denţii au fost apre­cia­ţi după cum s-au pre­zen­tat. Nu putem vor­bi des­pre care­va sus­pi­ciu­ni. Au fost pre­gă­ti­ţi şi au răs­puns la toa­te între­bă­ri­le care au fost puse şi, în fun­cţie de răs­puns, au fost apre­cia­ţi”, a expli­cat Vis­ter­ni­cean.

În Regu­la­men­tul pri­vind for­ma­rea ini­ţi­a­lă şi absol­vi­rea INJ se menţio­nea­ză că absol­ven­tul can­di­dat la fun­cţia de jude­că­tor, în baza ates­ta­tu­lui, este obli­gat să par­ti­ci­pe la con­cur­sul pen­tru supli­ni­rea fun­cţi­ei de jude­că­tor în modul pre­vă­zut de Legea cu pri­vi­re la sta­tu­tul jude­că­to­ru­lui, iar în cazul în care absol­ven­tul, din moti­ve neîn­te­me­ia­te, nu par­ti­ci­pă la con­curs, Con­si­li­ul Insti­tu­tu­lui poa­te soli­ci­ta res­ti­tu­i­rea în con­tul Insti­tu­tu­lui a bur­sei pri­mi­te pe peri­oa­da for­mă­rii ini­ţi­a­le.

Din 14 absolvenţi ai INJ, 10 şi-au depus dosarele la CSM

Ast­fel, din­tre cei 14 absol­venţi can­di­da­ţi la fun­cţia de jude­că­tor, până în pre­zent doar 10 şi-au depus dosa­re­le la CSM pen­tru a fi selec­ta­ţi şi ulte­ri­or numi­ţi în fun­cţia de magis­trat. La şedinţa CSM din 9 iulie curent s-a dis­cu­tat şi des­pre cere­ri­le can­di­da­ţi­lor la fun­cţia de jude­că­tor ale absol­venţi­lor Petru Har­ma­niuc, Lucia Bagrin, Olga Cer­nei, Ghe­or­ghe Stra­tu­lat, Cor­ne­liu Cre­ţu, Maria Cozma, Vita­lie Midri­gan, Nata­lia Ber­bec, Ele­na Solo­mon şi Ser­giu Stra­tan. “Con­si­li­ul reţi­ne că toţi can­di­da­ţii la fun­cţia de jude­că­tor nomi­na­li­za­ţi sunt absol­venţi ai INJ şi con­si­de­ră că cere­ri­le aces­to­ra pot fi accep­ta­te, cu remi­te­rea mate­ri­a­le­lor către Cole­gi­ul pen­tru sele­cţia şi carie­ra jude­că­to­ri­lor în vede­rea pro­ce­du­rii de sele­cţie”, se ara­tă în Hotă­rârea CSM din 9 iulie.

Deşi în Regu­la­men­tul pri­vind orga­ni­za­rea acti­vi­tă­ţii Cole­gi­u­lui pen­tru sele­cţia şi carie­ra jude­că­to­ri­lor este spe­ci­fi­cat că Cole­gi­ul tre­bu­ie să exa­mi­ne­ze în ter­men de o lună mate­ri­a­le­le pre­zen­ta­te de către secre­ta­ri­a­tul CSM, Sve­tla­na Filin­co­va, preşe­din­ta Cole­gi­u­lui, susţi­ne că exa­mi­na­rea dosa­re­lor celor 10 can­di­da­ţi la fun­cţia de jude­că­tor se va face abia în toam­nă.

Legislaţia va fi modificată în favoarea studenţilor de la INJ

“O să exa­mi­năm cere­ri­le în toam­nă, în luna sep­tem­brie, pen­tru că pro­fe­so­rii, mem­brii Cole­gi­u­lui sunt în con­ce­diu şi nu avem cvo­rum. Cole­gi­ul de sele­cţie ofe­ră punc­taj can­di­da­ţi­lor, şi dacă aceş­tia acu­mu­lea­ză 75 de punc­te, pot par­ti­ci­pa la con­cur­sul orga­ni­zat de CSM. Atun­ci când este vor­ba de can­di­da­ţii înce­pă­to­ri la fun­cţia de jude­că­tor, Cole­gi­ul le ofe­ră un punc­taj cu care ei, timp de 3 ani, pot par­ti­ci­pa la con­curs. Legea pri­vind Cole­gi­ul de sele­cţie a fost adop­ta­tă ast­fel, încât absol­venţii INJ nu prea au pri­o­ri­ta­te. Acum, CSM modi­fi­că regu­la­men­tul, pen­tru că pri­o­ri­ta­te la fun­cţia de jude­că­tor au per­soa­ne­le care au un sta­giu mai mare de lucru şi căro­ra li se ofe­ră un punc­taj mai mare pen­tru carac­te­ris­ti­ci. Evi­dent, cei care au lucrat au o carac­te­ris­ti­că mai bună, iar cei de la Insti­tut abia au absol­vit şi nu au care­va abi­li­tă­ţi care ar putea să-i avan­ta­je­ze, aşa că le este mai com­pli­cat”, a decla­rat Sve­tla­na Filin­co­va, vice­preşe­din­ta Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie (CSJ).

Mem­brul CSM, Dumi­tru Vis­ter­ni­cean, susţi­ne că toţi absol­venţii can­di­da­ţi la fun­cţia de jude­că­tor tre­bu­ie să-şi pre­zin­te dosa­re­le la CSM, pen­tru că nu degea­ba au învă­ţat la INJ. “Şi în acest an o să fie numi­ţi în fun­cţia de jude­că­tor. A apă­rut, totu­şi, o pro­ble­mă viza­vi de rea­li­za­rea Legii cu pri­vi­re la Cole­gi­ul de sele­cţie şi eva­lu­a­re. Se lucrea­ză şi cred că în toam­nă se va pur­ce­de la con­cur­sul anu­nţat de CSM. Toţi can­di­da­ţii la fun­cţia de jude­că­tor vor fi exa­mi­na­ţi după noua Lege cu pri­vi­re la Cole­gi­ul de sele­cţie şi eva­lu­a­re a jude­că­to­ri­lor”.

Nepoata lui Poalelungi, cu 850 mii de lei la “Victoriabank”

ZdG a aflat cine sunt absol­venţii INJ, can­di­da­ţi la fun­cţia de jude­că­tor. Maria Cozma are 25 de ani şi s-a năs­cut în loca­li­ta­tea Ghin­deş­ti, raio­nul Flo­reş­ti. În acest an, a absol­vit INJ cu media gene­ra­lă de 9,54. Maria Cozma este nepoa­ta preşe­din­te­lui CSJ, Mihai Poa­le­lun­gi. Recent, a fost trans­fe­ra­tă în fun­cţia de asis­tent judi­ci­ar, fiind, tot­o­da­tă, şi şefa inte­ri­ma­ră a secre­ta­ri­a­tu­lui Jude­că­to­ri­ei sect. Râş­ca­ni. Ţinem să pre­ci­zăm că Oleg Mel­ni­ciuc, preşe­din­te­le Jude­că­to­ri­ei Râş­ca­ni, este finul de cunu­nie al lui Mihai Poa­le­lun­gi, iar nepoa­ta preşe­din­te­lui CSJ, Maria Cozma, este subal­ter­na lui Mel­ni­ciuc. Pen­tru anul 2011-2012, Maria Cozma a decla­rat veni­tu­ri în sumă de 22 mii de lei, bani acu­mu­la­ţi din sala­ri­ul pe care îl pri­meş­te de la Jude­că­to­ria Râş­ca­ni, dar şi din darea în aren­dă a unui lot de pământ. Tot­o­da­tă, Maria Cozma are con­tu­ri ban­ca­re la BC “Vic­to­ri­a­bank” SA, în sumă de 850 mii de lei. Luni, 22 iulie, am contactat-o pe Maria Cozma. Aceas­ta ne-a răs­puns: “Sunt la ban­că şi nu pot să vor­besc acum. Reve­ni­ţi în 40 de minu­te”. Ulte­ri­or, Maria nu a mai răs­puns la tele­fon.

Miha­e­la Gro­su are 26 de ani. A absol­vit INJ cu media gene­ra­lă 9,29. Ea este fii­ca preşe­din­te­lui Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni, Mihai Gavri­li­ţă. În instanţa de la Stră­şe­ni, proas­pă­ta absol­ven­tă acti­vea­ză în cali­ta­te de spe­cia­list supe­ri­or. Miha­e­la este căsă­to­ri­tă cu un cola­bo­ra­tor al poli­ţi­ei ruti­e­re de la Stră­şe­ni, Miha­il Gro­su, reţi­nut în fla­grant şi ares­tat de ofi­ţe­rii Anti­co­ru­pţie pen­tru tra­fic de influ­enţă. În acest caz, potri­vit unor sur­se din dome­ni­ul jus­ti­ţi­ei, în anul 2006, când Miha­il Gro­su a fost reţi­nut de ofi­ţe­rii Anti­co­ru­pţie, socrul său, Mihai Gavri­li­ţă, care acti­va în cali­ta­te de mem­bru al CSM, ar fi inter­ve­nit pen­tru eli­be­ra­rea gine­re­lui din arest. Iar la 11 august 2006, sub numă­rul de ieşi­re 3294, Pro­cu­ra­tu­ra Anti­co­ru­pţie a expe­di­at dosa­rul la Jude­că­to­ria Buiu­ca­ni, care l-a eli­be­rat pe Gro­su de răs­pun­de­re pena­lă, aces­ta fiind tras la răs­pun­de­re con­tra­venţio­na­lă cu apli­ca­rea unei amen­zi în sumă de 2000 mii de lei. Am sunat la Jude­că­to­ria Stră­şe­ni pen­tru a lua legă­tu­ra cu tână­ra spe­cia­lis­tă, însă la anti­ca­me­ră ni s-a răs­puns: “Miha­e­la este în con­ce­diu. Revi­ne la lucru pes­te o săp­tămâ­nă”.

Miha­il Gavri­li­ţă, preşe­din­te­le Jude­că­to­ri­ei Stră­şe­ni, des­pre fii­ca sa, Miha­e­la Gro­su, absol­ven­tă a INJ: Numai CSM ştie pe câţi o să-i numeas­că jude­că­to­ri în acest an. Eu ştiu numai vreo 10 jude­că­to­ri care împli­ne­sc vâr­sta pla­fo­nu­lui şi tre­bu­ie să ple­ce în acest an. Şanse ca Miha­e­la să fie numi­tă în instanţa de la Stră­şe­ni — nici nu poa­te fi vor­ba, pen­tru că eu acti­vez aici şi poa­te fi con­flict de inte­re­se. Miha­e­la a tre­cut comi­sia medi­ca­lă. Acum au fost tri­mi­şi la Comi­sia de eva­lu­a­re. Iar la con­cur­sul orga­ni­zat de CSM, cu păre­re de rău, absol­venţii INJ par­ti­ci­pă de rând cu toţi dori­to­rii la fun­cţia de jude­că­tor. Miha­e­la acti­vea­ză la Jude­că­to­ria Stră­şe­ni într-o fun­cţie teh­ni­că. Stă la ghi­şeu şi pri­meş­te cores­pon­denţa. Iar când Miha­il Gro­su, soţul Miha­e­lei, a avut aces­te pro­ble­me (ares­tat pen­tru tra­fic de influ­enţă – n.r.) ei nu erau căsă­to­ri­ţi. Poa­te că erau împre­u­nă. Din câte îmi amin­tesc, dosa­rul lui Miha­il a fost tri­mis la o instanţă din Chi­şi­nău. Miha­e­la cred că a aflat după ce s-a căsă­to­rit.

Viitor judecător – cu firmă de transport în Alabama, SUA

Cor­ne­liu Cre­ţu are 25 de ani şi este fiul fos­tu­lui vice­preşe­din­te al Curţii de Apel Chi­şi­nău, Ghe­or­ghe Cre­ţu, impli­cat în scan­da­lul de la “Pădu­rea Domneas­că”, fiind acu­zat de pro­cu­ro­ri că l-ar fi împu­ş­cat mor­tal pe tână­rul Sorin Paciu. Potri­vit unor sur­se din dome­ni­ul jus­ti­ţi­ei, Ghe­or­ghe Cre­ţu, fiind în cadrul Comi­si­ei de admi­te­re la INJ, a apro­bat şi a sem­nat lis­ta nomi­na­lă a per­soa­ne­lor admi­se la INJ, prin­tre care se regă­sea şi fiul său. Tot­o­da­tă, sunt voci care spun că Ghe­or­ghe Cre­ţu a făcut bar­ter cu par­ti­ci­panţii la “vână­toa­rea domneas­că”, luându-şi vina asu­pra sa în schim­bul numi­rii fiu­lui său în fun­cţia de jude­că­tor şi avan­să­rii ulte­ri­oa­re a aces­tu­ia în fun­cţie.

Cor­ne­liu Cre­ţu con­du­ce un Mer­ce­des ML320, fabri­cat în 2008, cu nume­re­le de înma­tri­cu­la­re KKK666, care este înre­gis­trat în baza de date “REGISTRU” pe nume­le unchiu­lui său, Zaha­ria Cre­ţu. Tot­o­da­tă, proas­pă­tul absol­vent al INJ, can­di­dat la fun­cţia de jude­că­tor, este fon­da­tor al com­pa­niei de trans­port “CRC Trans­port LLC”, cu sedi­ul în Ala­ba­ma, SUA, înre­gis­tra­tă pe adre­sa 16 E 24TH Ave­nue Lot #17 Gulf Sho­res, AL 36542. Cor­ne­liu Cre­ţu a înre­gis­trat fir­ma de trans­port pe data de 29 noiem­brie 2012 şi l-a numit în cali­ta­te de admi­nis­tra­tor pe un văr de-al său, Roman Vul­pe, sta­bi­lit în sta­tul Ala­ba­ma de mai mulţi ani.

Fiul lui Harmaniuc – cu casă de 7 milioane de lei şi trei automobile

Olga Cer­nei are 27 de ani şi a absol­vit INJ cu media gene­ra­lă de 9,51. Can­di­da­ta la fun­cţia de jude­că­tor este fii­ca jude­că­toa­rei Lud­mi­la Cer­nei, care actu­al­men­te acti­vea­ză în cali­ta­te de inspector-judecător în Inspe­cţia Judi­ci­a­ră de pe lân­gă CSM, detaşându-se de fun­cţia de jude­că­tor al Jude­că­to­ri­ei Cio­ca­na până la expi­ra­rea man­da­tu­lui de 4 ani.

Petru Har­ma­niuc are 26 de ani. A absol­vit INJ cu media gene­ra­lă de 9,46. Tână­rul can­di­dat la fun­cţia de jude­că­tor este fiul jude­că­to­ru­lui de la Cur­tea de Apel Bălţi, Vale­riu Har­ma­niuc, care a emis mai mul­te hotă­râri con­tro­ver­sa­te încă pe tim­pul când acti­va la Cur­tea de Apel Eco­no­mi­că.

Absol­ven­tul Petru Har­ma­niuc este pro­pri­e­ta­rul unei case de locu­it cu man­sar­dă în comu­na Stă­u­ce­ni, mun. Chi­şi­nău. Casa de lux, cu supra­fa­ţa de 96,8 m.p., valo­rea­ză apro­xi­ma­tiv 7 mili­oa­ne de lei. Potri­vit date­lor de la “CADASTRU”, Petru Har­ma­niuc avea 18 ani când a cum­pă­rat lotul de pământ de la Stă­u­ce­ni prin con­tract de vânzare-cumpărare. Aces­ta şi-a con­stru­it casa pe tere­nul res­pec­tiv, iar în anul 2012 a făcut rece­pţia fina­lă a între­gu­lui imo­bil.

Repor­te­rii ZdG au mers pe str. Frun­ze din comu­na Stă­u­ce­ni, pen­tru a face poze cu casa de mili­oa­ne a vii­to­ru­lui magis­trat. La poar­ta lui Petru Har­ma­niuc era par­cat un auto­mo­bil de model BMW X5. Locu­inţa are un nivel plus man­sar­da şi este aco­pe­ri­tă cu ola­ne de culoa­re roşie. Pereţii casei sunt deco­ra­ţi în maro, iar gea­mu­ri­le şi uşi­le sunt din ter­mo­pa­ne de culoa­re cafeniu-întunecat. La intra­rea în cur­te, pe par­tea dreap­tă se obser­vă un garaj, iar în spa­te­le casei mai este o con­stru­cţie.

Tatăl – judecător fără automobile, feciorul – viitor magistrat cu 2 BMW-uri şi o Toyota

Pen­tru Har­ma­niuc mai deţi­ne cota de 1/4 dintr-un apar­ta­ment cu supra­fa­ţa de 65 m.p. din str. Igor Vie­ru 19, sect. Cio­ca­na. Des­pre acest apar­ta­ment, jude­că­to­rul Vale­riu Har­ma­niuc a decla­rat că soţia sa împre­u­nă cu copi­ii au pri­va­ti­zat imo­bi­lul în anul 1997 cu suma de 971,75 lei.

Jude­că­to­rul Vale­riu Har­ma­niuc a scris în Decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi pe anul 2012 că nu deţi­ne auto­mo­bi­le, în timp ce pe nume­le fiu­lui său de 26 de ani sunt înscri­se un auto­mo­bil de model BMW 730D, fabri­cat în anul 2005, cu numă­rul KPH001, un BMW X5 cu numă­rul KHP001 şi o Toyo­ta RAV – 4 din anul 2002 cu numă­rul de înma­tri­cu­la­re CNZ376.

ZdG a încer­cat să dis­cu­te cu toţi absol­venţii INJ, can­di­da­ţi la fun­cţia de jude­că­tor, însă o mare par­te din­tre ei nu ne-au răs­puns la tele­fon. Cor­ne­liu Cre­ţu ne-a spus că este într-o şedinţă şi să reve­nim mai târ­ziu. Ulte­ri­or nu a mai răs­puns la tele­fon, la fel ca şi Petru Har­ma­niuc. Am încer­cat să dis­cu­tăm şi cu vii­toa­rea jude­că­toa­re Ele­na Solon, care ne-a răs­puns: “Nu am plă­ce­rea să comen­tez nimic. Nu este etic”, şi a închis tele­fo­nul. Vita­lie Midri­gan, can­di­dat şi el la fun­cţia de jude­că­tor, s-a ară­tat mai comu­ni­ca­tiv decât cole­gii săi. “Noi am pre­zen­tat toa­te docu­men­te­le. Aştep­tăm deja Cole­gi­ul de sele­cţie să exa­mi­ne­ze toa­te acte­le. Ce şanse sunt ca să fim numi­ţi jude­că­to­ri — depin­de totul de CSM, de locu­ri­le pe care o să le scoa­tă la con­curs. Noi sun­tem doar în aştep­ta­re şi în sus­pans. Din ce ştiu eu, câţi­va cole­gi care au depus dosa­re­le sunt în vacanţă”, ne-a mai spus proas­pă­tul absol­vent al INJ.

Jurist: Legea conflictelor de interese ar trebui modificată

Juris­tul Ion Guzun susţi­ne că legi­sla­ţia în vigoa­re nu sta­bi­leş­te clar şi nu inter­zi­ce acti­vi­ta­tea rude­lor în ace­lea­şi instanţe jude­că­to­reş­ti sau în instanţe­le supe­ri­oa­re, cu exce­pţia recu­ză­rii sau abţi­ne­rii jude­că­to­ru­lui de la exa­mi­na­rea cau­zei ce pri­veş­te o rudă de a sa.

“Nici Codul de eti­că al jude­că­to­ru­lui, nici Ghi­dul pri­vind pre­ve­ni­rea şi solu­ţio­na­rea con­flic­te­lor de inte­re­se în cadrul sis­te­mu­lui jude­că­to­resc nu se refe­ră la acti­vi­ta­tea rude­lor în cazul în care ambe­le per­soa­ne sunt jude­că­to­ri şi/sau gre­fi­er, sau alt fun­cţio­nar în cadrul ace­le­ia­şi instanţe jude­că­to­reş­ti. Con­si­der că CSM tre­bu­ie să revi­zu­ias­că aces­te docu­men­te şi să indi­ce expres res­tri­cţii de acti­vi­ta­te sau nor­me de con­du­i­tă a rude­lor care acti­vea­ză în ace­ea­şi instanţă jude­că­to­reas­că sau în instanţa supe­ri­oa­ră, inclu­siv din per­spec­ti­va exclu­de­rii ori­că­ror dubii de influ­enţa­re reci­pro­că. Tot­o­da­tă, CSM tre­bu­ie să acor­de o atenţie mai mare atun­ci când îl numeş­te sau îl pro­mo­vea­ză pe un jude­că­tor la o instanţă în care are rude”, este de păre­re juris­tul Ion Guzun, care moni­to­ri­zea­ză şedinţe­le CSM în cali­ta­te de repre­zen­tant al CRJM.

Potri­vit Rapor­tu­lui de acti­vi­ta­te al CSM pen­tru 2012, anul tre­cut au fost numi­ţi în fun­cţia de jude­că­tor 10 absol­venţi ai INJ, pe un ter­men de 5 ani, care acti­vea­ză în instanţe­le jude­că­to­reş­ti din ţară.