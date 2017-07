Gheorghe Popa, primul judecător prins în flagrant cu mită şi primul magistrat condamnat pentru că ar fi luat mită, în acest mileniu, în R. Moldova, şi-a întâmpinat zilele trecute soţia, care a venit acasă din Rusia, acolo unde munceşte de peste un deceniu. În libertate, deşi condamnat oficial la 7 ani de închisoare de Judecătoria Buiucani, magistratul, acum suspendat din funcţie, încearcă, de mai bine de doi ani, să-şi demonstreze nevinovăţia, dar şi faptul că dosarul său ar fi unul trucat. Prima instanţă l-a condamnat după ce a examinat dosarul timp de patru luni. Acum, la Curtea de Apel Chişinău, dosarul este examinat deja de 19 luni, fără a avea un final. Anul trecut, de exemplu, pe dosar au fost programate doar 10 şedinţe de judecată, 7 dintre ele însă, din diferite motive, nu au mai avut loc.

Gheorghe Popa a fost prins în flagrant cu 200 USD pe 11 octombrie 2013, în biroul său din incinta Judecătoriei Teleneşti. Peste o lună, dosarul său a fost remis instanţei de judecată, care a început examinarea acestuia la sfârşit de decembrie 2013. Peste patru luni, pe 8 aprilie 2014, Victor Boico, judecător la Judecătoria Buiucani, decidea condamnarea lui Gheorghe Popa la 7 ani de închisoare cu executare.

10 şedinţe programate într-un an, 7 – amânate

Sentinţa urma să fie definitivă după ce dosarul va fi examinat şi la Curtea de Apel (CA) Chişinău. Ajuns la Apel, în iulie 2014, dosarul, de un an şi jumătate, se află în examinare. Deşi prima instanţă, Judecătoria Buiucani, l-a examinat în doar patru luni, la CA Chişinău, de aproape 19 luni, dosarul nu are o finalitate. De exemplu, în 2015, pe dosar au fost programate 10 şedinţe de judecată, însă 7 dintre acestea fie au fost întrerupte, fie nu au mai avut loc, din diferite motive. În câteva cazuri, conform informaţiilor de pe portalul instanţelor de judecată, şedinţele au fost anulate pentru că nu s-a putut forma completul de judecată, o dată pentru că un judecător s-a îmbolnăvit, iar într-un alt caz, pentru că inculpatul a solicitat timp pentru a-şi angaja un avocat, deoarece, pe parcursul examinării dosarului la CA Chişinău, Gheorghe Popa s-a despărțit de avocatul Vasile Nicoară, cel care l-a apărat iniţial, angajându-l pe Ion Vâzdoagă.

La CA Chişinău, dosarul este examinat de un complet format din Gheorghe Iovu, Ion Secrieru şi Dina Rotarciuc. La etapa iniţială, Rotarciuc, care este şi judecătorul raportor, a depus cerere de abţinere de la examinarea cazului. Cererea însă i-a fost respinsă, astfel încât fosta membră a CSM a revenit în complet, urmând să decidă soarta lui Gheorghe Popa.

„Vin la Chişinău şi pe urmă plec înapoi la Teleneşti fără niciun rezultat”

„Eu sunt viu şi sănătos…. Nu mor caii când vor şacalii”, ne-a zis judecătorul Gheorghe Popa, atunci când l-am întrebat despre ocupaţia pe care o are astăzi, la peste doi ani de la reţinerea sa în flagrant. „Acum suntem la audierea martorilor la Apel. Ba s-a retras un judecător, ba a revenit. Apoi unul s-a îmbolnăvit. Aici, de multe ori, un dosar care e programat la ora 15.00 poate începe şi la ora 17.00. Înţeleg că aici, poate, volumul de lucru e mai mare, dar…, din cauza asta, de multe ori fac drumuri în zadar. Vin la Chişinău şi pe urmă plec înapoi la Teleneşti fără niciun rezultat”, explică judecătorul. „Pe dosar, a fost audiat un avocat, Grigore Pralea. El este un avocat din Bălţi. L-a apărat la un moment dat pe Roman Buşovschi, cel care a depus plângere asupra mea la Centrul Naţional Anticorupţie, pe un alt dosar, pe tortură. El le-a spus judecătorilor că, atunci când îl apăra pe Buşovschi, a venit la el un reprezentant al CNA din zona de nord, care i-ar fi spus că ei vor plăti pentru servicii în locul lui Buşovschi, pentru că acesta ar fi omul lor. Da, aşa a spus el în şedinţă”, susţine Gheorghe Popa. „L-am audiat şi pe Roman Buşovschi, care acum este închis. El a declarat că eu nu am cerut de la el niciun ban, niciun „mohorici”. El a zis că, doar după şedinţă, avocatul său, Andrei Durnea, i-a spus că eu aş fi pretins un „mohorici” şi că după asta el a mers la CNA să depună plângere pentru a vedea cine cere bani, eu sau avocatul. Dar, nu a putut explica de ce în denunţ a scris doar plângere pe numele meu. Acum este audiat avocatul Andrei Durnea, cel care a dat cei 200 USD. Audierea lui a fost întreruptă”, ne-a povestit Gheorghe Popa.

„Acum, eu sunt acasă. Astăzi (luni, 18 ianuarie 2016) am fost la Bălţi, unde am întâmpinat-o pe soţie, care a venit cu trenul din Rusia. Lucrez pe lângă casă. Nu pot fi angajat în altă parte pentru că încă sunt judecător, doar că suspendat din funcţie până la o decizie irevocabilă. Acum, încerc totuşi să înţeleg ce s-a întâmplat în dosarul meu. Am găsit multe informaţii despre cei care au depus plângerea. Iată care este ocupaţia mea. Toamna am lucrat pământul. Am strâns roada şi mi-am adus lemne pentru foc. Un cumnat a scos o livadă şi mi-a dat şi mie vreo 3-4 rânduri de copaci…”, precizează Gheorghe Popa.

Explicaţiile procurorului

Radu Sâli, procurorul de nivelul Curţii de Apel care participă în instanţa de judecată pe marginea acestui dosar, afirmă că, momentan, „se administrează noi probe, la solicitarea părţii apărării. E anevoios şi cu prezentarea martorilor pe dosar. De obicei, la Curtea de Apel sunt formate complete stabilite, dar acest dosar nu se examinează în completele deja stabilite, ci într-un complet format special pentru dosarul acesta. Este anevoios şi cu stabilirea şedinţelor, pentru că e nevoie de ţinut cont şi de agenda avocatului, dar şi a celor 3 judecători. Acesta e un moment. Mai sunt şi altele. De exemplu, un judecător s-a îmbolnăvit, cineva din martori nu a putut să se prezinte sau un judecător e implicat în altă şedinţă, programată anterior. Sunt momentele astea tehnice, dar, totuşi, pe dosar se lucrează”, zice apărătorul de stat.

Cât despre cererea de abţinere de la examinarea dosarului depusă de către Dina Rotarciuc, procurorul ne-a comunicat că nu cunoaşte motivele care au stat la baza deciziei magistratei. „Dna Rotarciuc a depus declaraţie de abţinere. Însă declaraţia i-a fost respinsă. S-a stabilit că tot ea va fi judecător raportor. Eu nu ştiu de ce dna judecător a depus o astfel de declaraţie şi care au fost motivele”, conchide procurorul. Următoarele şedinţe din dosarul lui Gheorghe Popa sunt programate pentru joi, 21 ianuarie, şi miercuri, 27 ianuarie 2016.

