Înalt Prea Sfinţitul (ÎPS) Vladimir, mitropolitul Chişinăului şi al Întregii Moldove, locuieşte într-o casă de milioane la câţiva km de Chişinău. Imobilul de lux este înregistrat pe numele unei femei, cu care ÎPS a fost inclusiv într-o vacanţă în Turcia, la mare, în anul 2012. Anul trecut, femeia, în vârstă de 47 de ani, care este proprietara a încă două apartamente, şi-a deschis o agenţie de pază, care oferă servicii de protecţie tuturor persoanelor interesate.

Cu o casă de vacanţă în pădure şi cu un apartament de lux, de 175 m.p. în proprietate la Chişinău, ÎPS Vladimir preferă să locuiască într-o casă de lux, aflată la 5 km de capitală, într-o zonă de vile numită „Bostancea”. Imobilul nu este înregistrat pe numele său, ci pe al unei femei. Terenul se află în gestiunea comunei Truşeni, nu departe de pământurile care aparţin de s. Nimoreni, Ialoveni.

„Aici trăieşte mitropolitul”

Oamenii din zonă spun, în unison, că imobilul galben, cu acoperiş verde şi cu gard înalt din cărămidă, aparţine mitropolitului. Dacă în jur drumurile sunt mai mult de ţară, în apropiere de casa ÎPS, acesta îşi schimbă forma, devenind asfaltat şi parcă dintr-o altă lume. Pe terenul cu pricina se înalţă, de fapt, 3 case, dintre care, una impunătoare, cu două niveluri şi cu bazin în curte. „Aici trăieşte mitropolitul”, ne asigură un bătrân, care locuieşte în apropiere. „Chiar aseară l-am văzut cum intra în curte cu o maşină mare, neagră. Nu ştiu a cui este casa şi cine mai trăieşte în ea. Nu vedem nimic de după gardul înalt care împrejmuieşte casa”, ne-a zis acesta, completat de o femeie din vecinătate care susţine că imobilele sunt înregistrate pe numele unei femei, Nelli, care ar fi o rudă de-a mitropolitului.

Într-adevăr, conform informaţiilor de la Întreprinderea de Stat Cadastru, terenul, dar şi cele trei construcţii care se înalţă pe el, una de 97 m.p., alta de 95,5 m.p. şi o alta de 46,3 m.p. sunt întregistrate pe numele unei femei, Nelli Tcaciuc Dmitrie, născută în septembrie 1967, acum în vârstă de 47 de ani. Aceasta a intrat în posesia terenului în anul 2008, iar în 2011 clădirile au fost date în exploatare.

Stăpâna casei are firmă

Nelli Tcaciuc, conform informaţiilor de la Cadastru, mai deţine două apartamente în Chişinău, unul pe str. Drumul Viilor, de 52 m.p. şi altul pe str. Dokuceaev, de 112 m.p. Conform aceloraşi informaţii, Tcaciuc deţine şi câteva debarale într-un bloc de pe şos. Balcani 4/4. Anume la această adresă se află şi firma de pază Alfa-Nord, fondată, cel puţin în acte, de către Nelli Tcaciuc în octombrie 2013. Adresa juridică a firmei se află în apartamentul acesteia din str. Dokuceaev.

Firma Alfa-Nord, care deţine agenţia de pază cu acelaşi nume, are un capital social de 5400 de lei şi a fost înregistrată la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) pe 11 octombrie 2013. Firma este fondată şi administrată chiar de către Nelli Tcaciuc. Agenţia de pază are şi un site, gestionat doar în limbile rusă şi engleză. Pe site se menţionează că Agenţia de Pază Alfa-Nord a fost fondată pentru a asigura apărarea vieţii şi sănătăţii cetăţenilor şi oferă servicii de pază pentru persoane fizice, pentru imobile, dar şi alte servicii adiacente, inclusiv cele de detectiv particular.

Mitropolitul – la mare

Cine este Nelli Tcaciuc? Pe un site de socializare, Nelli Tcaciuc apare în mai multe imagini alături de ÎPS Vladimir. În una din ele, cel mai probabil făcută la ziua sa de naştere, mitropolitul o felicită, oferindu-i un cadou. Într-o altă poză, de grup, cei doi apar unul lângă altul. Nelli Tcaciuc şi mitropolitul Vladimir au fost şi într-o vacanţă împreună, în 2012, în Turcia, regiunea Kemer, fiind cazaţi împreună cu alte câteva persoane într-un hotel de cinci stele.

Într-un album postat de Nelli Tcaciuc îl putem observa pe ÎPS în ipostaze mai puţin obişnuite, fără sutană, îmbrăcat lejer, pentru plajă.

În una din imagini, cei doi sunt pe un vas, pe mare. ÎPS pare relaxat, îmbrăcat în pantaloni scurţi, camaşă albă, purtând ochelari de soare. Într-o alta, acesta este cu bustul gol, culcat pe un şezlong şi, cel mai probabil, rezolvă integrame, având în mână o revistă şi un pix. În alte imagini, cei doi, împreună cu alte persoane, stau la masă, sau pur şi simplu se fotografiază în diferite locuri, pentru a imortaliza vacanţa de pe litoralul turcesc.

Am telefonat la sediul Agenţiei de Pază, pentru a discuta cu Nelli Tcaciuc. Un bărbat ne-a spus iniţial că nu o cunoaşte personal, iar mai apoi, după ce am insistat să avem o discuţie cu ea, acesta a încercat s-o contacteze. A revenit cu un sunet şi ne-a anunţat că aceasta, de fapt, „nu se află în ţară, nu se ştie când va reveni, pentru că, probabil, este plecată cu soţul, la odihnă”.

Tăcerea Mitropoliei

Amintim că, în numărul trecut al ZdG, am publicat informaţii despre faptul că ÎPS Vladimir deţine un apartament de lux, o casă de vacanţă în pădure, are în arendă cel puţin un hectar de pădure şi este fondator la două SRL-uri. Atunci, ÎPS avea telefonul deconectat şi nu am putut discuta. Şi în această săptămână, telefonul său mobil a fost deconectat. Şi la un alt număr de telefon, tot mobil, ÎPS nu a răspuns. I-am trimis mitropolitului un mesaj, prin care i-am spus că suntem de la ZdG şi vrem să vorbim, dar fără succes.

Marţi, am contactat de nenumărate ori Serviciul de Presă al Mitropoliei. Nicolae Cârlig, şeful Serviciul de Presă, nu a răspuns însă la apelurile noastre, deşi l-am telefonat la telefonul său mobil. Un alt reprezentant al Serviciului ne-a spus că Nicolae Cârlig nu era la serviciu. Nici miercuri, acesta nu a răspuns la apeluri. Deşi, de această dată, l-am văzut la sediul Mitropoliei, el nu a răspuns nici la telefonul fix, nici la cel mobil. Ulterior, i-am trimis un mesaj, la care însă nu am primit un răspuns. Din surse sigure, am aflat că reprezentanţii Mitropoliei refuză intenţionat dialogul cu echipa ZdG.

UPDATE: ZdG ameninţat pentru articolul “Casa de lux şi femeia din spatele ÎPS Vladimir”