Ele­na Mel­ni­ciuc, mama lui Oleg Mel­ni­ciuc, preşe­din­te­le Jude­că­to­ri­ei sect. Râş­ca­ni, are înre­gis­tra­te pe nume­le său mai mul­te bunu­ri imo­bi­le în Chi­şi­nău, valoa­rea cadas­tra­lă a căro­ra depă­şeş­te suma de 4 mln. de lei. Ele­na Mel­ni­ciuc este pen­sio­na­ră, iar în luna mai 2014 a împli­nit ono­ra­bi­la vâr­stă de 76 de ani. Oame­nii din sat spun că aceas­ta nu are nicio afa­ce­re şi că a lucrat toa­tă via­ţa în colhoz.

Oame­nii din sat spun des­pre Ele­na Mel­ni­ciuc că e o feme­ie modes­tă şi că locu­ieş­te într-o casă „ca la ţară”, pe care a construit-o cu mai mulţi ani în urmă, împre­u­nă cu soţul său, Vla­di­mir. Feme­ia a lucrat toa­tă via­ţa în colhoz, iar acum, la 76 de ani împli­ni­ţi, îşi tră­ieş­te bătrâ­neţea. „N-are ea afa­ce­ri, doam­ne fereş­te, sau apar­ta­men­te la Chi­şi­nău”, ne spu­ne o feme­ie din s. Mân­dâc, r. Dro­chia, aco­lo unde locu­ieş­te Ele­na Mel­ni­ciuc, mama jude­că­to­ru­lui şi tot­o­da­tă preşe­din­te­lui Jude­că­to­ri­ei sect. Râş­ca­ni, Oleg Mel­ni­ciuc.

Trei spaţii de aproape 450 m.p.

Date­le de la Cadas­tru spun însă alt­ce­va. Ele­na Mel­ni­ciuc deţi­ne trei spa­ţii nelo­ca­ti­ve în Chi­şi­nău, în clă­di­ri noi, dar şi un teren pen­tru con­stru­cţii. Valoa­rea cadas­tra­lă a aces­to­ra ajun­ge la aproa­pe cin­ci mili­oa­ne de lei. Cea de pia­ţă, spun expe­rţii, este de cel puţin două ori mai mare.

Ele­na Mel­ni­ciuc este pro­pri­e­ta­ra unui spa­ţiu nelo­ca­tiv, care are 102,5 m.p., situ­at în sub­so­lul unui bloc din str. Mihai Emi­ne­scu 39, în chiar cen­trul Chi­şi­nă­u­lui. Con­form ace­lo­ra­şi date, feme­ia împar­te acest teren cu o altă fami­lie de pen­sio­na­ri, Sevas­ti­an şi Valen­ti­na Pro­dan, în vâr­stă de 76 şi, res­pec­tiv, 77 de ani. Imo­bi­lul a intrat în pose­sia aces­tor două fami­lii în august 2006, în urma unui act de primire-predare, după ce, ante­ri­or, era sem­nat un cotract de inves­ti­ţii. Ulti­ma dată când a fost eva­lu­at de către expe­rţii cadas­tra­li, în iunie 2009, acest spa­ţiu valo­ra nu mai puţin de 1,8 mln. de lei. Valoa­rea de pia­ţă, spun expe­rţii, este însă de două-trei ori mai mare decât valoa­rea cadas­tra­lă a unui bun.

Şi în sec­to­rul Cio­ca­na, mama preşe­din­te­lui Jude­că­to­ri­ei Râş­ca­ni deţi­ne două ast­fel de spa­ţii nelo­ca­ti­ve. Ambe­le se află în demi­so­lul unor blo­cu­ri de locu­it din str. Mir­cea cel Bătrân, 39. Pri­mul spa­ţiu nelo­ca­tiv are 109 m.p. şi a intrat în pose­sia mamei lui Oleg Mel­ni­ciuc în decem­brie 2011, după ce, în 2006, era sem­nat un alt con­tract de inves­ti­ţie. Valoa­rea cadas­tra­lă a bunu­lui esti­mat în 2009 era de 863 de mii de lei.

Mama judecătorului preferă firma Basconslux

Tot pe aceas­tă adre­să, Mir­cea cel Bătrân, 39, Ele­na Mel­ni­ciuc deţi­ne, împre­u­nă cu o tână­ră, Vero­ni­ca Rus­nac, tot din decem­brie 2011, un spa­ţiu nelo­ca­tiv de 232,7 m.p. Valoa­rea cadas­tra­lă a aces­tui spa­ţiu era esti­ma­tă de expe­rţi cadas­tra­li, în 2009, la 1, 65 mln. de lei.

Con­form des­ti­na­ţi­ei, aces­te spa­ţii, deţi­nu­te de mama lui Oleg Mel­ni­ciuc, urmea­ză a fi folo­si­te drept maga­zi­ne. Toa­te cele trei spa­ţii, care au împre­u­nă apro­xi­ma­tiv 500 m.p., au şi un punct comun: se află în blo­cu­ri noi, con­stru­i­te şi date în exploa­ta­re de fir­ma de con­stru­cţii Bascon­slux SRL, spe­cia­li­za­tă în con­stru­ţia imo­bi­le­lor. Fir­ma, una din cele mai cunos­cu­te de la noi în acest dome­niu, este cea care con­stru­ieş­te imo­bi­le pen­tru pro­cu­ro­ri, pe str. Meles­tiu din Chi­şi­nău, dar şi pen­tru jude­că­to­ri, în cen­trul capi­ta­lei. Fir­ma este fon­da­tă de fami­lia Madan, Nico­lae şi Vla­di­slav.

Am încer­cat să vedem dacă jude­că­to­rul Oleg Mel­ni­ciuc a avut în ges­tiu­ne vre­un dosar cu impli­ca­rea aces­tei fir­me de con­stru­cţii. Cel puţin în ulti­mii trei ani, aces­ta a exa­mi­nat un sin­gur ase­me­nea dosar, în care, însă, a res­pins cere­rea depu­să de com­pa­nia de con­stru­cţii, pe motiv că aceas­ta nu fuse­se depu­să în instanţa com­pe­ten­tă pen­tru a o exa­mi­na.

Pen­sio­na­ra Ele­na Mel­ni­ciuc mai deţi­ne şi un teren în sect. Cen­tru, pe str. Arhe­o­log Ion Cassian-Suruceanu. Tere­nul are o supra­fa­ţă de 560 m.p. şi era eva­lu­at, în 2005, la 311 mii de lei. Tere­nul a apa­rţi­nut ini­ţi­al lui Oleg Mel­ni­ciuc. Aces­ta l-a obţi­nut în august 2002, în urma unui con­tract de vânzare-cumpărare. Pes­te câte­va luni, în noiem­brie 2002, Mel­ni­ciuc i-a donat tere­nul mamei sale. În 2006, tere­nul a fost dat în aren­dă fir­mei Tulip Gar­den SRL, pen­tru o peri­oa­dă de cin­ci ani, până în iunie 2013.

Donaţiile mamei pensionare pentru fiul judecător

Con­form decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi pe anul 2013, Oleg Mel­ni­ciuc a avut veni­tu­ri de 89 mii de lei din acti­vi­ta­tea de preşe­din­te al Jude­că­to­ri­ei Râş­ca­ni şi de 9 mii de lei din cea de pro­fe­sor. Tot­o­da­tă, Mel­ni­ciuc a indi­cat că a pri­mit, în 2013, de la mama sa, pen­sio­na­ră, o dona­ţie de 50 mii de lei. Con­sta­tăm că şi în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi pe anul 2012, Oleg Mel­ni­ciuc a sub­li­ni­at că a pri­mit o dona­ţie de 10 mii de lei de la mama sa.

În 2013, alţi 160 mii de lei magis­tra­tul i-a înca­sat din vân­za­rea unui teren. Soţia sa a pri­mit şi ea o dona­ţie de 4 mii de euro, la fel ca în 2012. În ace­ea­şi decla­ra­ţie, Mel­ni­ciuc a indi­cat că deţi­ne câte­va tere­nu­ri, majo­ri­ta­tea în satul de baş­ti­nă, Mân­dâc, Dro­chia, o casă de locu­it, esti­ma­tă de Cadas­tru la apro­xi­ma­tiv 2 mln. de lei, dar şi un Audi A6, fabri­cat în 2004 şi dobân­dit în 2008, con­tra sumei de 17 mii de euro. Aces­ta mai are pe nume­le său şi un cre­dit, (împru­mut) pre­fe­renţi­al, de 15 mii de euro. Con­form decla­ra­ţi­ei cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­tă­ţi, aces­ta este unul „pe ter­men lung, nede­ter­mi­nat, la cere­re” şi fără dobân­dă.

Pre­sa a scris, în 2013, că Oleg Mel­ni­ciuc, care a fost ante­ri­or jurist în cadrul Pri­mă­ri­ei Chi­şi­nău, locu­ieş­te într-un cas­tel de lux din sect. Râş­ca­ni al capi­ta­lei. Imo­bi­lul se află la mar­gi­nea ora­şu­lui, într-o zonă unde exis­tă zeci de cas(tel)e de mili­oa­ne, care mai de care mai impu­nă­toa­re, şi are o supra­fa­ţă ofi­ci­a­lă de 162,2 m.p. Pe teren este ampla­sa­tă şi o con­stru­cţie acce­so­rie, de 25 m.p. Tere­nul a fost pro­cu­rat de fami­lia Mel­ni­ciuc în 2009 de la fami­lia Dodon. În doar doi ani, până în decem­brie 2011, jude­că­to­rul şi-a con­stru­it aco­lo o casă de lux. Casa este înre­gis­tra­tă pe nume­le soţi­lor Oleg şi Dia­na Mel­ni­ciuc.

Explicaţiile lui Melniciuc

ZdG l-a con­tac­tat pe Oleg Mel­ni­ciuc, pen­tru a-l între­ba des­pre pro­pri­e­tă­ţi­le deţi­nu­te de mama sa. Am ape­lat direct la el, pen­tru a nu-i crea pro­ble­me mamei sale, care are o vâr­stă îna­in­ta­tă. Magis­tra­tul ne-a spus, însă, că nu cunoa­ş­te foar­te mul­te deta­lii des­pre soar­ta celor trei imo­bi­le. L-am între­bat dacă aces­tea sunt ale sale sau ale mamei sale. „Pe cine sunt scri­se, ace­lu­ia apa­rţin. Ele nici­de­cum nu se vând. Dle, eu dacă aveam legă­tu­ră cu ele, le cum­pă­ram demult şi le înscri­am pe mine. Casa am declarat-o. Lotul de pământ a fost al meu, pri­mit de la Pri­mă­ria Chi­şi­nău şi donat mamei. Aşa au fost niş­te cir­cum­stanţe de fami­lie, niş­te dato­rii… Acum el se dă în aren­dă. Nu sunt la curent cu ce se întâm­plă cu spa­ţi­i­le loca­ti­ve. Ştiu doar că tere­nul se dă în aren­dă, se plă­teş­te aren­da şi se achi­tă impo­zi­te. Cu Bascon­slux nu am nicio rela­ţie”, ne-a spus Mel­ni­ciuc, pre­ci­zând, în final, repe­tat, că nu cunoa­ş­te deta­lii des­pre cele trei spa­ţii nelo­ca­ti­ve.

Oleg Mel­ni­ciuc este, ofi­ci­al, preşe­din­te­le Jude­că­to­ri­ei Râş­ca­ni din iunie 2013, atun­ci când a fost numit, după mai mul­te con­tro­ver­se, prin decret pre­zi­denţi­al, de preşe­din­te­le Nico­lae Timofti. Ante­ri­or, aces­ta a deţi­nut fun­cţia de vice­preşe­din­te al aces­tei instanţe, fiind ade­sea în atenţia pre­sei, care l-a cri­ti­cat pen­tru com­por­ta­men­tul său. Mel­ni­ciuc este finul de cunu­nie al lui Mihai Poa­le­lun­gi, preşe­din­te­le Curţii Supre­me de Jus­ti­ţie.