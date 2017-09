Lux şi conexiuni cu iz penal în familia deputatului Andronachi

În 2014, o companie care comercializează metal şi la care unul dintre fondatori este tatăl deputatului Vladimir Andronachi, a fost găsită vinovată de evaziune fiscală, bugetul de stat fiind prejudiciat cu peste 4 milioane de lei. Compania a fost pedepsită cu o amendă penală, prin sentinţă fiind decisă şi lichidarea ei. Doar că, nici până astăzi, statul nu şi-a recuperat banii. Tatăl deputatului Vladimir Andronachi – unul dintre cei mai prosperi aleşi ai poporului, este implicat şi într-o altă companie cu activităţi în domeniul comerţului cu metal. Totodată, familia deputatului Andronachi gestionează, direct sau prin intermediari, afaceri de milioane de lei, care nu se regăsesc în declaraţiile de avere şi interese ale legislatorului.

Vladimir Andronachi este deputat pe listele Partidului Democrat din Moldova (PDM) din 27 februarie 2015, fiind membru al Comisiei Economie, Buget şi Finanţe. A ajuns în Parlament candidând pe locul 23 în lista formaţiunii conduse acum de Vladimir Plahotniuc, la scurt timp după ce mai mulţi deputaţi democraţi aleg să lase fotoliile din Legislativ pentru locuri în Guvern.

Veniturile oficiale declarate de „alesul poporului”

Conform declaraţiei cu privire la venituri şi proprietate pentru 2015, până a deveni deputat, Andronachi, născut în 1980, a activat în calitate de manager vânzări corporative la Compania de finanţare „Victoria Leasing” SRL, de unde a avut venituri în sumă de 13,3 mii de lei. Anterior, în 2005, Andronachi a fost angajat al Companiei „Nobil Air”, deţinută atunci de actualul său şef de partid. A mai fost şi reprezentant în R. Moldova al uneia dintre firmele care au figurat în scandalul de procurare suspectă de acţiuni ale „Victoriabank”, „Victoria-Invest”.

În 2015, Vladimir Andronachi a raportat un salariu de deputat în sumă de 116 mii de lei, 49,2 mii de lei din indemnizaţia de deputat, 17,5 mii de lei dintr-un contract de vânzare/cumpărare şi alte 2,35 milioane de lei din darea în arendă a două imobile pe care deputatul le deţine, împreună cu soţia, în Chişinău. Pe lângă cele două spaţii comerciale, deputatul a declarat şi două apartamente, unul cu o suprafaţă de 71 m.p., iar altul de 218 m.p.. Tot în 2015, alesul poporului conducea un automobil de lux, Land Rover, dobândit, prin contract de comodat, în 2015. Tot atunci preciza că deţine 13,495 de acţiuni la Societatea pe Acţiuni (SA) „Agrotehnica”, iar prin intermediul soţiei, 100% din cota de participare în cadrul Companiei „Expert Comerţ” SRL.

În declaraţia de avere şi interese pentru 2016, Andronachi a indicat aceleaşi bunuri imobile, aceleaşi firme şi cam aceleaşi venituri (2,62 de milioane de lei, cei mai mulţi bani fiind din arenda celor două spaţii comerciale), dar şi o maşină nouă, un Hyundai Santa Fe, fabricat şi dobândit în 2016. Anul trecut, în trei conturi bancare de la Victoriabank, Andronachi păstra 85 de mii de lei şi 5 mii de euro.

Ce nu spune deputatul în declaraţiile de avere

„Expert Comerţ” SRL, agent economic cu un capital social standard, de 5400 de lei, fondat de soţia sa, Nadejda Andronachi, este proprietara a 100% din capitalul social al „Victoria Leasing” SRL, fostul angajator al deputatului. Compania se laudă pe site-ul său că oferă toate serviciile financiare (leasing şi asigurări) într-o singură soluţie şi că dispune de cele mai bune condiţii de finanţare de pe piaţa de leasing a R. Moldova. „Victoria Leasing” SRL are un capital social de 7,676 milioane de lei şi adresa fizică şi juridică pe bd. Grigore Vieru, 28, într-o clădire cu mai multe etaje care aparţine, din 2013, soţilor Vladimir şi Nadejda Andronachi. În ianuarie 2015, aceştia au cumpărat şi ½ din terenul aferent pe care se înalţă clădirea, după ce Consiliul Municipal Chişinău (CMC) a permis tranzacţia printr-o decizie din decembrie 2014. Soţii Andronachi au plătit pentru 0,0409 ha (4 ari) suma de 85,59 mii de lei (aproximativ 4 mii de euro). Cealaltă cotă-parte din teren este deţinută de Vasile Politov, fiul Nataliei Politov-Cangaş, fosta şefă a Victoriabank.

În decembrie 2014, CMC le-a permis soţilor Andronachi, pe lângă privatizarea terenului, arendarea terenului aferent construcţiei deţinute de cei doi. Contractul a fost semnat pe o perioadă de cinci ani, fără drept de privatizare, „pentru organizarea parcării auto de zi şi amenajare cu asigurarea condiţiilor necesare pentru deservirea reţelelor inginereşti”.

Un etaj al clădirii deţinute de familia Andronachi e luat în arendă de Compania de asigurări „Galas”, gestionată de familia ex-deputatului PDM, Valeriu Guma. Ginerele fostului deputat, Anatolie Moruz, şi soţia acestuia, Daniela Guma, apar în mai multe fotografii comune cu familia Andronachi.

Compania de creditare „Victoria Leasing”, deţinută de firma soţiei deputatului Andronachi, este administrată de Valeriu Gârbu. Conform ultimului raport financiar al companiei, publicat de Camera Înregistrării de Stat (CÎS) pe anul 2012, aceasta a obţinut, din activităţi de creditare, venituri din vânzări în sumă de 37,42 de milioane de lei. În ultimii doi ani, Vladimir Andronachi nu a trecut însă în declaraţiile sale de avere venituri oficiale provenite din activitatea „Victoria Leasing”.

Apartament de 218 m.p. cumpărat de la părinţi

Pe lângă clădirea de pe bd. Grigore Vieru, soţii Andronachi au în proprietate un spaţiu comercial amplasat pe bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt. Bunul are o suprafaţă totală de 260 m.p., a fost cumpărat de cei doi în august 2013, ulterior fiind dat în arendă firmei „Trabo Plus”, care gestionează reţelele „Andy’s Pizza” şi „La Plăcinte”.

Alesul poporului locuieşte, împreună cu familia, într-un apartament cu o suprafaţă similară cu a spaţiului comercial pe care-l dă în arendă – 218 m.p. Locuinţa este amplasată în sectorul Buiucani al Capitalei, fiind achiziţionată în noiembrie 2014 de deputat de la părinţii săi (!), Tudor şi Zinaida Andronachi. La rândul lor, părinţii deputatului au intrat în posesia apartamentului cu patru camere în 2008, cumpărându-l de la Arcadie Vicol, cel care, în acea perioadă, era director comercial adjunct la „Metalferos”. Ulterior, Vicol a lucrat la Tutun CTC, o altă întreprindere strategică a statului.

Celălalt apartament declarat de Vladimir Andronachi se află la Ciocana, fiind în proprietatea soţiei deputatului şi a părinţilor ei încă din 1996.

În 2017, soția deputatului, Nadejda Andronachi, a fondat o altă companie — „WB District”, cu activități declarate în comerț.

Casa de milioane a părinţilor deputatului şi firmele tatălui

Tudor şi Zinaida Andronachi, părinţii deputatului Vladimir Andronachi au trăit, până acum câţiva ani, la Nisporeni. După ce fiul lor ajunge deputat, aceştia vând casa din Nisporeni şi trec cu traiul în Chişinău. În 2013, deşi deţineau un apartament cu o suprafaţă de 218 m.p., cei doi cumpără un teren în imediata apropiere imobilului în care locuieşte ministrul Justiţiei, Vladimir Cebotari. Astăzi, pe acel teren se înalţă o casă cu două niveluri, neînregistrată la Cadastru, deşi imobilul e funcţional. Vecinii ne-au anunţat că Tudor şi Zinaida Andronachi locuiesc acolo. Peste o casă, într-un alt imobil de lux, locuieşte Gheorghe Andronachi, fratele acestuia.

Tudor Andronachi, care va împlini 65 de ani la început de octombrie 2017, este fondatorul firmelor „Vladecacom” SRL şi Întreprinderea Mixtă „Komet-Metal”. Ambele companii s-au ocupat de vânzarea metalelor, una dintre ele figurând ulterior într-un dosar penal. La „Vladecacom” SRL, Tudor Andronachi deţine 50% (2700 de lei), fiind partener cu Ina Volodina, care deţine celelalte 50%. În 2012, firma avea ca principal gen de activitate declarat „comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase”, declarând un venit din vânzări din această activitate în sumă de 36,94 milioane de lei (!). În prezent, compania e în proces de lichidare, după ce a fost implicată într-un şir de tranzacţii cu iz penal.

Evaziune fiscală şi prejudiciu de 4,23 milioane de lei pentru bugetul de stat

Mai exact, procurorii au stabilit că „Vladecacom”, „fiind persoană juridică, care desfăşoară activitate de întreprinzător, cu adresa juridică la Chişinău, str. Şoseaua Balcani, 1, urmărind scopul de eschivare de la achitarea impozitelor la bugetul public naţional, între 1 ianuarie 2009 şi 31 iulie 2012 a atribuit neîntemeiat la decontări cu bugetul sumele TVA pentru serviciile procurate de la SRL „Narayana” şi SRL „M&L Galbor” în mărime de 22,5 milioane de lei, inclusiv TVA – 3,75 milioane de lei, precum şi sumele TVA aferente motorinei procurate în valoare totală de 8,56 milioane de lei, inclusiv TVA – 1,42 milioane de lei, fapt ce a condiţionat încălcarea prevederilor Codului Fiscal şi diminuarea TVA aferentă bugetului de stat în sumă de 4,23 milioane de lei… Astfel, prin acţiunile sale, SRL „Vladecacom” a cauzat bugetului de stat un prejudiciu în valoare de 4.23 milioane de lei, ce constituie proporţii deosebit de mari”, se preciza în actul de învinuire al procurorilor.

În instanţă, învinuirea a fost înaintată de procurorul Radion Bordian, care activa la Procuratura Buiucani. În iunie 2015, acesta şi-a dat demisia, candidând ulterior la o funcţie de judecător. În prealabil, în octombrie 2013, în timp ce gestiona acest dosar, Bordian a fost sancţionat cu avertisment pentru „îndeplinirea necorespunzătoare a atribuţiilor de serviciu”.

În instanţă, administratorul firmei a recunoscut ilegalităţile

Deşi „Vladecacom”, fondată de Ina Volodina şi Tudor Andronachi, era condusă de persoane fizice, procurorul Bordian a încadrat acţiunile agentului economic la capitolul „evaziune fiscală a întreprinderii”. În aceste condiţii, persoanele care au fondat şi administrat compania nu au ajuns pe banca acuzaţilor. Ba mai mult. La 11 decembrie 2014, într-o şedinţă de judecată, până la începerea cercetării judecătoreşti, reprezentantul SRL „Vladecacom”, administratorul Ina Volodina, a declarat personal că „recunoaşte în totalitate săvârşirea faptelor indicate în rechizitoriu şi solicită ca judecata să se facă pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală care îi sunt cunoscute, le înţelege conţinutul şi nu are obiecţii asupra lor şi nu solicită administrarea de noi probe, înaintând instanţei un scris autentic în acest sens”.

Procurorul Bordian nu a obiectat împotriva judecării cauzei pe baza probelor administrate în faza de urmărire penală, declarând că acesta ar fi „dreptul inculpatului”. Fiind audiată în şedinţa de judecată, Ina Volodina, partenera tatălui deputatului Andronachi în afacerea „Vladecacom”, a recunoscut învinuirea, fiind de acord ca întreprinderea să fie lichidată. În instanţă au fost audiaţi mai mulţi martori, inclusiv doi angajaţi ai Inspectoratului Fiscal Principal de Stat care au efectuat în toamna anului 2012 un control fiscal la „Vladecacom”, stabilind încălcările care au dus, ulterior, la deschiderea dosarului penal.

Sentinţă: Amendă de 60 de mii de lei, cu lichidarea companiei

La 30 decembrie 2014, Dorin Dulghieru, judecător la Judecătoria Buiucani, acum vicepreşedintele Judecătoriei Chişinău, emite o sentinţă în privinţa „Vladecacom” SRL, recunoscând-o culpabilă şi aplicându-i o pedeapsă sub formă de amendă în mărime de trei mii de unităţi convenţionale, ce valorau atunci 60 de mii de lei, cu lichidarea persoanei juridice „Vladecacom” SRL. În sentinţa emisă în decembrie 2014 se spune expres că „pe dosarul în cauză, acţiune civilă nu a fost înaintată”. Sentinţa nu a fost atacată de reprezentanţii firmei la CA Chişinău, ea rămânând definitivă. Anterior, reprezentanţii „Vladecacom”, deşi în dosarul penal şi-au recunoscut vina, au atacat controalele şi actele FISC, considerându-le ilegale şi cerând pagube morale în valoare de 150 mii de lei. Instanţele însă le-au respins pretenţiile.

Astăzi, în instanţele de judecată se află pe rol mai multe procese vizând lichidarea „Vladecacom” şi/sau intentarea procesului de insolvabilitate. Iniţial, compania a ajuns să fie administrată de lichidatorul Anna Mazur. Aceasta ne-a anunţat că, recent, a trimis dosarul unui alt lichidator. „Eu am fost numită în calitate de lichidator, dar am depistat că întreprinderea are datorii faţă de stat, care nu pot fi acoperite. Astfel, am solicitat intentarea procesului de insolvabilitate şi numirea unui alt lichidator”, ne-a anunţat Mazur, precizând că firma ar avea datorii la stat de peste 5 milioane de lei, nefiind recuperate nici cele 4,23 milioane de lei cu care statul a fost prejudiciat prin evaziune fiscală, infracţiune constatată de instanţa de judecată. Mihail Cerga, noul lichidator al „Vladecacom”, are telefonul deconectat.

Iulian Jovmir, avocatul care a reprezentat interesele firmei „Vladecacom” în procesul penal, ne-a anunţat că nu are datele de contact ale administratorilor companiei. „Din câte ştiu, dna Volodina nu avea telefon mobil. Eu contactam cu precedentul administrator, dl Vladimir Sadovnic, care este acum în SUA. Ştiu că atunci totul s-a hotărât foarte rapid. Nu ştiu nimic despre fondatori”, ne-a zis Jovmir. O persoană care a răspuns la un telefon mobil al familiei Volodina, după ce ne-a ascultat, ne-a anunţat însă că Ina Volodina nu doreşte să discute cu noi.

Mama deputatului, parteneră de afaceri cu omul care a privatizat Antena C

Anna Mazur ne-a anunţat şi ea că, în calitate de administrator al „Vladecfacom”, figura Vladimir Sadovnic, chiar dacă în actele de la CÎS firma era gestionată de Ina Volodina. Sadovnic este, în acte, şi administratorul Întreprinderii Mixte „Komet-Metal”, la care tatăl deputatului Vladimir Andronachi deţine 14,29%, având o cotă-parte în valoare de 404,53 mii de lei. El este partener cu Vladislav Chiriac – 14,26% (403,68 mii de lei), cu Vasile Vicol – 14,29% (404,53 mii de lei), Oleg Poian – 14,29% (404,53 mii de lei), Artiom Nehtii – 14,29% (404,53 mii de lei), dar şi cu ucraineanca Iryna Sonmez – 28,58% (809,06 mii de lei). Firma se ocupă, la fel ca şi „Vladecacom” SRL, cu „comerţul cu ridicata al resturilor şi deşeurilor de metale feroase şi neferoase”. În 2012 a avut venituri din vânzări în valoare de 6,64 milioane de lei şi are astăzi un capital social de 2,8 milioane de lei.

Adresa juridică a firmei se află într-un apartament din str. Gheorghe Asachi care a aparţinut, până în 2013, Inei Volodina, fondatoarea companiei „Vladecacom” SRL, împreună cu Tudor Andronachi. De fapt, în 2012, inspectorii fiscali depistau mai multe legături între cele două companii. La adresa companiei din str. Gheorghe Asachi nu am găsit pe nimeni, vecinii anunţându-ne că acolo, de câteva luni, nu locuieşte nicio persoană.

Până în ianuarie 2016, proprietarul companiei „Komet-Metal” a fost firma britanică „Goldform Industries”, dizolvată între timp. Întreprinderea din R. Moldova este însă funcţională şi astăzi. În 2015, „Komet Metal” a fost sancţionată printr-o hotărâre judecătoarească pentru că nu a prezentat declaraţia privind calcularea şi utilizarea contribuţiilor de asigurări sociale de stat pentru anii 2007—2015.

Zinaida Andronachi, mama lui Vladimir Andronachi, este implicată şi ea în afaceri, având 50% din capitalul social al „L&A Eximgrup”, fiind parteneră cu Dumitru Liuticov, personaj care a ajuns în atenţia opiniei publice în 2007, atunci când a cumpărat de la CMC cu un milion de lei postul de radio Antena C.

Socrul deputatului, fondator la o firmă cu istoric în off-shore

Nu doar părinţii deputatului Andronachi sunt implicaţi în afaceri, ci şi socrii acestuia. Fiodor Vasilcov, tatăl soţiei deputatului, este fondator şi administrator la firma „Hidroenergie-Cons”, firmă cu activităţi declarate în mai multe domenii, inclusiv în construcţiile hidrotehnice. Până în octombrie 2015, fondator şi proprietar al „Hidroenergie-Cons” a fost „Webwest Alliance” LTD, iar Carolina Andriuţa, cea care a reprezentat off-shore-ul la Chişinău, a fost administratoare. Astăzi, sediul firmei a rămas în apartamentul Carolinei Andriuță. Webwest Alliance LTD este un off-shore din Belize, despre care anterior presa de la Chişinău a scris că a fost implicat în privatizarea conacului Râşcanu-Derojinschi din str. Bucureşti 62 – construit în anii ’70 ai secolului XIX, după proiectul arhitectului Alexandru Bernardazzi. Astăzi, conform datelor de la Cadastru, bunul imobil aparţine companiei „Universal Proiect”, firmă deţinută de off-shore-ul „Black Sea Holding” din Insulele Belize. Recent, după un şir de tranzacţii neclare, bunul a fost oferit, în urma unui contract de societate civilă, firmei „Exfactor-Grup”.

Familia Andronachi, la o masă cu ciprioţii care fondează firme off-shore

Socrul lui Andronachi, Fiodor Vasilcov, este, din mai 2017, proprietarul firmei „Individual Auto” SRL. Compania are adresa într-un imobil de pe str. Grigore Vieru, în clădirea care aparţine soţilor Vladimir şi Nadejda Andronachi, fiind administrată de Anatolie Blonschi, care figurase, până în mai 2017, în calitate de fondator. SRL-ul are ca activitate principală declarată comerţul cu automobile. Anatolie Blonschi este administratorul altor 3 firme, printre care „Metropolitan Construct” SRL, companie fondată la Chişinău de firma „Katsiaco” LTD din Cipru, administrată, la rându-i, de ciprioţii Christos şi Rodoula Konstantinou, şefii firmei „C. Argyrou & Associates”, care administrează o altă companie din Cipru, „Investar Investments Limited”, proprietara „Business Agreement” din Chişinău, care deţine „Casa Albă”, o clădire impresionantă, atribuită lui Vladimir Plahotniuc. Rodoula Konstantinou este cea care l-a împuternicit pe Iuri Luncaşu, un apropiat al liderului PDM, Vlad Plahotniuc, să gestioneze în R. Moldova firma „Business Agreement”.

Vladimir şi Nadejda Andronachi apar în fotografii comune cu Christos şi Rodoula Konstantinou, la Chişinău. Aşa cum ZdG a scris în ediţia trecută, „Metropolitan Construct” a fost reprezentată, la o licitaţie organizată de Banca de Economii, de Ruslan Berlinschi, administratorul şi fondatorul „Expertlab” SRL, cea care reconstruieşte, cu scandal, minihidrocentrala de la Brânzenii Noi, r. Teleneşti.

Andronachi, unul din apropiaţii lui Plahotniuc

Deputatul Vladimir Andronachi este un apropiat al liderului PDM, Vladimir Plahotniuc. Numele acestuia apare în plângerea depusă în 2016 de controversatul om de afaceri Veaceslav Platon la adresa procurorilor români, în care se relatează despre implicarea lui Andronachi, în calitate de reprezentant al lui Plahotniuc, într-un şir de tranzacţii financiare. Platon, condamnat recent la 18 ani de închisoare, susţine că Andronachi l-a însoţit pe partenerul său, Yuri Kontievski, cu un avion privat la Amsterdam şi l-a condus la sediul Sovereign Trust, o companie din Amsterdam, unde s-a discutat despre o tranzacţie pusă la cale de Plahotniuc, Kontievski şi Platon privind procurarea acţiunilor de la Banca de Economii, Victoriabank sau Asito. Platon susţine în plângere că s-a întâlnit în ianuarie 2015 cu Andronachi şi la Kiev, unde a discutat despre mai multe înţelegeri pe care le avea cu Plahotniuc.

În februarie 2017, Vladimir Andronachi a fost surprins de jurnaliştii români de la Cancan într-un local din Bucureşti, chefuind cu şampanie scumpă împreună cu mai multe persoane. Publicaţia de peste Prut scrie că basarabenii s-au stropit cu şampanie, preţul căreia începe de la 500 de euro.

Citiți și: (Video, doc) Oamenii şi conexiunile din spatele hidrocentralei de pe Răut

„Nu am ce comenta. Tu scrii ce vrei, aşa că scrie mai departe”, ne-a replicat Vladimir Andronachi, fără a asculta întrebările. Ulterior, i-am trimis deputatului un mesaj, în care l-am întrebat despre firma fondată de tatăl său, condamnată penal pentru evaziune fiscală. Acesta însă nu a răspuns.