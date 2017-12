[GALERIE FOTO] Casa de milioane a lui Pârlog, de pe strada lui Voronin

Vitalie Pârlog, candidatul oficial la funcţia de Procuror General al R. Moldova, locuieşte într-un imobil de lux, construit recent pe str. Ciocârliei din Chişinău, acolo unde se spune că locuieşte şi Oleg Voronin, fiul fostului preşedinte al R. Moldova.

Vitalie Pârlog, fost ministru al Justiţiei, a fost ales săptămâna trecută de către o comisia specială pentru a fi candidat la funcţia de Procuror General al R. Moldova. Candidatura acestuia urmează să fie propusă Parlamentului pentru aprobare, el având nevoie de 51 de voturi pentru a fi numit oficial în funcţie.

15 ani de justiţie

Conform spuselor lui Corneliu Gurin, preşedintele Comisiei Speciale pentru selectarea candidatului la funcţia de Procuror General, Vitalie Pârlog, iniţial, nu fusese acceptat în concurs pentru că se stabilise că nu ar fi activat 15 ani în domeniul justiţiei, condiţie imperativă pentru a putea participa la concurs. După contestaţia lui Pârlog, membrii Comisiei au luat în calcul şi anii în care acesta a activat în calitate de ONG-ist, la Asociaţia pentru Justiţie şi Drepturile Omului, pe care o conduce încă din decembrie 2009, astfel că, a îndeplinit toate criteriile pentru a putea ocupa funcţia de Procuror General.

Vitalie Pârlog a fost, între anii 2001 şi 2006, reprezentantul Guvernului R. Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO), pentru ca, între 2006 şi 2009 să ocupe funcţia de ministru al Justiţiei. După plecarea comuniştilor, Pârlog a plecat şi el din instituţiile statului. Din 2009, acesta a fondat şi condus Asociaţia Obştească „Alianţa pentru Justiţie şi Drepturile Omului”, care, la fondare, şi-a propus drept scop „promovarea principiilor democratismului, supremaţiei legii, guvernării responsabile”. Pârlog îi are în calitate de colegi pe Nicolae Eşanu, fost viceministru al Justiţiei în guvernul PCRM, şi Valentin Zubic, fost viceministru de Interne în acelaşi guvern.

Casă de milioane şi maşină “împrumutată”

În calitate de jurist şi reprezentant al Asociaţiei “Alianţa pentru Justiţie şi Drepturile Omului” în toată această perioadă, Vitalie Pârlog a reprezentat mai multe persoane la CtEDO. Unul din clienţii săi a fost fiul fostului preşedinte al R. Moldova, Oleg Voronin, în cazul legat de milioanele de lei cheltuite de către acesta în străinătate, pentru diverse obiecte de lux, milioane care nu erau justificate în declaraţiile sale de venit.

În declaraţia sa de venit, depusă în momentul în care şi-a depus candidatura la funcţia de Procuror General, Pârlog a indicat venituri de 135 mii de lei în anul 2012. 15 mii de lei acesta a obţinut din salariul de la Asociaţia pe care-o conduce, iar alte 120 mii de lei din consultaţii juridice.

Pârlog a mai declarat o casă de locuit de 179 m.p., despre care a menţionat că este amplasată pe un teren cu o suprafaţă de 262 m.p., cu o valoare cadastrală 665 mii 964 lei (aproximativ 40 mii euro). Candidatul la funcţia de Procuror General a precizat că a intrat în posesia imobilului în urma contractului de vânzare-cumpărare din 24 noiembrie 2011. Acesta însă nu şi-a declarat nicio maşină, deşi ziarul „Adevărul” l-a fotografiat recent cum urcă într-un Audi Q3, nou care valorează în jur de 30 de mii de euro, cam cât valoarea cadastrală a casei pe care o deţine.

“Primul care a construit aici a fost Voronin”

Casa lui Pârlog se află pe str. Ciocârliei din Chişinău, stradă pe care se spune că locuieşte şi Oleg Voronin, fostul client al lui Vitalie Pârlog. Casa ex-ministrului Justiţiei nu este însă pe acea “stradă privată” (aşa cum o numeau recent paznicii de acolo, într-o discuţie cu un reporter al ZdG), stradă pe care ar fi amplasat imobilul lui Oleg Voronin, ci puţin mai la vale.

Încă de la prima vedere poţi observa că imobilul cu două niveluri este construit recent. Cu intrare pentru maşina pe care Pârlog nu a declarat-o încă, imobilul este estimat de experţii imobiliar la cel puţin 4—5 mil. de lei. În vecinătate, poate fi observată o altă clădire, asemănătoare ca stil, construită probabil de aceeaşi firmă de construcţii.

Vecinii, puţinii din regiune, ştiu că acolo locuieşte Vitalie Pârlog. Un bătrân ne-a spus că îl vede pe acesta mai mult dimineaţa, când pleacă, la volanul unei maşini “cu geamuri fumurii”. Vecinul lui Pârlog ne-a mai spus că, din câte-şi aminteşte, ex-ministrul Justiţiei s-a mutat în noua casă cam cu jumătate de an în urmă. Aceasta a fost construită “cam într-un an”, ne-au mai spus ei, pe un teren pe care anterior nu era nimic. “Primul care a construit în zona asta a fost Voronin. Uite acolo”, ne-a explicat un alt bărbat din zonă, în timp ce arăta cu mâna spre locul unde se spune că locuieşte fiul fostului preşedinte.

“Vă invit şi în casă, dacă vreţi”

În timp ce vorbeam cu oamenii din zonă, l-am zărit pentru câteva secunde şi pe Vitalie Pârlog, care era acasă. Ulterior, am sunat la poarta acestuia, însă posibilul viitor Procuror General nu a ieşit să discute cu noi.

La telefon, Pârlog ne-a spus că banii pentru casa de milioane pe care o deţine i-a obţinut pe parcursul mai multor ani de muncă. „Nu uitaţi că eu din 1993 activez. Am început cu sectorul privat. Plus la aceasta, am fost şi expert în cadrul Consiliului Europei. Am participat în diferite comitete de lucru. Eu nu văd o problemă. Tot ceea ce am făcut, am făcut în strictă conformitate cu legea”. Pârlog susţine că a procurat casa când aceasta era finisată doar în proporţie de 47%. “Nu am ce ascunde”, ne-a replicat Pârlog. “Vă invit şi în casă, dacă vreţi”, a continuat ex-ministrul Justiţiei.

Referitor la maşina pe care o conduce, Pârlog afirmă că nu este a lui. “Ea este cu titlu de comodat. Dispun de mandat pentru conducerea acestei maşini. Ea nu este proprietatea mea, ci este înscrisă pe numele asociaţiei obşeşti în care activez”, a explicat Pârlog.

Promisiunile lui Pârlog

Cât despre candidatura sa la funcţia de Procuror General, Pârlog afirmă că încă nu a discutat cu nimeni din Parlament, pentru a cere susţinere. “Nu am discutat deocamdată cu nimeni, dar sunt predispus să o fac cu oricine. La această etapă, nu depinde de mine. Dreptul de a înainta candidatura mea Parlamentului îi revine preşedintelui Parlamentului”, a precizat Pârlog.

Dacă ar deveni Procuror General, Vitalie Pârlog promite că primul lucru pe care l-ar face ar fi un audit operaţional cu privire la disfuncţionalităţile legate de sistem. Aş vrea să implic aici nu doar specialişti din cadrul procuraturii, dar şi experţi europeni, în mod special cei din Consiliul Europei. Doresc depolitizarea şi o autonomie a procuraturii, iar când vorbesc despre autonomie am în vedere şi raportul dintre procurorul ierarhic inferior faţă de procurorul ierarhic superior. Vreau demilitarizare, autonomie financiară, combaterea corupţiei la nivel înalt, responsabilizarea procurorilor, transparenţă. Cred că PG trebuie să fie mai transparentă decât celelalte instituţii. Dacă aş deveni Procuror General, aş insista ca, în măsura posibilităţilor, să fie creat un mecanism electronic, în care să fie plasate toate dosarele care se află în procedură. Nu trebuie să se rezume lucrurile doar la conferinţe de presă”, afirmă Pârlog.

Ce şanse are Pârlog să devină procuror general?

Săptămâna trecută, fracţiunile parlamentare s-au pronunţat vis-a-vis de candidatura acestuia la funcţia de procuror general. Liberalii şi liberal-democraţii au anunţat categoric că nu-l vor vota pe acesta. Şi Grigore Petrenco, deputat PCRM, a precizat că fracţiunea sa nu-l va vota pe Pârlog la funcţia de Procuror General, pentru că PCRM nu votează cu un partid din cadrul Alianţei.

Singurii care nu au oferit un răspuns tranşant asupra subiectului au fost democraţii, pe motiv că încă nu au discutat despre acest lucru în cadrul partidului. Pentru a deveni Procuror General, Pârlog are nevoie de 51 de voturi din partea deputaţilor. Amintim că, în actualul Parlament, PCRM are 34 de deputaţi, PLDM – 31 deputaţi, PD – 15 deputaţi, PL – 12 deputaţi. Alţi 9 deputaţi au statut de “independenţi”.