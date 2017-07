Familia unor procurori, cu afaceri imobiliare de milioane, construieşte un bloc cu 9 etaje, amplasat pe un fost teren de joacă pentru copii, spre nemulţumirea locatarilor din regiune.

În urmă cu doi ani, pe str. Constantin Vârnav de la Malina Mică, Chişinău, era amplasat un teren de joacă pentru copii. Unul vechi, pe care funcţionau doar câteva aparate de joacă. Într-o dimineaţă, însă, locatarii din zonă au sesizat că şi acestea au dispărut. În locul lor apăruse o promisiune, că va fi edificat un alt teren, modern. „Au instalat chiar un panou care arăta cum va fi terenul de joacă. Într-o noapte, însă, l-au tăiat şi au afişat că vor construi un bloc cu nouă etaje”, se plânge Vasile, vecin cu şantierul. În urmă cu câteva luni, pe acel teren de joacă a fost săpată fundaţia viitoarei construcţii şi amplasat un panou informativ din care reiese că, până în 2017, firma „Sky Home Lux” ar urma să dea în exploatare un bloc cu nouă etaje, cu 21 de apartamente. Oamenii se plâng că, după ce a fost ocupat terenul de joacă, a fost îngrădit trotuarul şi o parte din stradă, fiind făcute găuri în asfalt.

Nemulţumirile vecinilor şi familia de procurori

Nemulţumiţi de faptul că singurul teren de joacă din zonă s-a transformat în şantier, oamenii au decis să protesteze, căutând stăpânii construcţiei. Aşa au aflat că beneficiarii blocului sunt familia Dulgheru, Vasile şi Galina, cea care deţine un apartament în zonă, iar feciorul lor este procuror. Omul legii pare, de fapt, beneficiarul real al construcţiei. Deşi, în acte, beneficiari sunt soţii Dulgheru, constructorii recunosc că muncesc pentru „dl Ion”. „Am avut o adunare cu vecinii la care a participat şi Ion, care ne-a spus că e procuror şi că toate plângerile pe care le vom face vor fi inutile, deoarece tot la el vor ajunge”, spune un alt vecin cu şantierul. „Am chemat televiziunea, reporterii au filmat totul, a apărut chiar şi poliţistul de sector, care a vorbit în faţa camerei că se va lămuri, iar apoi nu a mai apărut nimic nicăieri. Poate i-a cumpărat”, ne spune altă locatară de pe strada Vârnav.

Oficial, blocul de pe str. Vârnav este construit de firma „Sky Home Lux”. Informaţiile de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS) arată că SRL-ul a fost fondat pe 24 iunie 2014, cu doar câteva luni înainte de începerea construcţiei, de către Vasile Dulgheru, cu 97,89%, şi de către Galina Bogdan, cu 2,1%. Aceasta figurează în acte şi în calitate de administratoare a firmei specializate în transportul rutier de mărfuri, construcţii, baruri etc. Conform informaţiilor de pe panoul informativ amplasat lângă şantier, construcţia a început în octombrie 2014 şi urmează a fi finalizată în decembrie 2016. Firma propune apartamente cu 1-2 camere, „de la 21 mii de euro”.

Apartamentele sunt vândute prin intermediul unei agenţii imobiliare. Solicitaţi de noi, sub pretextul că am achiziţiona un apartament în acea casă, reprezentanţii agenţiei ne-au asigurat că SRL-ul este de încredere, „de vreo doi ani pe piaţă” şi că 1 m.p. de spaţiu locativ costă 600 de euro.

Mercedesul procurorului şi „bătaia” de la Ciocana

Terenul pe care se înalţă construcţia a intrat în posesia familiei Dulgheru în urma unei decizii a Consiliului municipal Chişinău din 13 mai 2014, care a dat curs solicitării lui Vasile şi Galina Dulgheru de cumpărare a terenului aferent apartamentului pe care soţii Dulgheru îl deţin în zonă. Suma plătită a fost de 102 017 mii lei pentru 650 m.p. de teren. În 2012, înainte de a-l cumpăra, familia Dulgheru a luat acest teren în arendă.

Procurorul la care au făcut referire locuitorii de pe Constantin Vârnav este Ion Dulgheru, adjunctul procurorului Procuraturii Centru, fiul lui Vasile şi Galina. Sâmbătă, 20 decembrie 2014, ZdG l-a văzut pe acesta la şantier, la volanul unui Mercedes cu numerele de înmatriculare C OO 877. Printre altele, în 2011, acest automobil a fost implicat într-un scandal rutier la Ciocana, care a ajuns ulterior să fie discutat la una din şedinţele Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). În mai 2011, pe numele lui Ion Dulgheru a fost iniţiată o procedură disciplinară pentru ignorarea Codului de Etică al Procurorului. Temei pentru iniţierea procedurii a fost plângerea depusă de I. Chirilov, care reclama faptul că, pe 9 mai 2011, deplasându-se cu automobilul pe str. Alecu Russo, şoferul Mercedesului cu numerele C OO 877 a încercat să-l depăşească neregulamentar, creând o situaţie de accident. „Ulterior, şoferul Mercedesului şi unul dintre pasageri, care s-a dovedit a fi procurorul Ion Dulgheru, i-au aplicat mai multe lovituri”, se spune în hotărârea CSP. Dar, circumstanţele invocate nu s-au adeverit, după ce au fost verificate de Comisariatul de Poliţie Ciocana. Dimpotrivă, I. Chirilov, cel care a depus plângerea, a fost cel tras la răspundere administrativă. Astfel, procedura disciplinară împotriva procurorului Dulgheru a fost încetată.

Soacra, asistentă medicală şi administratoare de firmă

Andrei, alt fiu al lui Vasile şi Galina Dulgheru, este tot procuror. Acesta activează la Procuratura Râşcani din Chişinău, fiind numit în funcţie în decembrie 2012. Anterior, Andrei, fratele lui Ion Dulgheru, a muncit în Serviciul Vamal, de unde a fost disponibilizat în legătură cu expirarea contractului individual de muncă.

Galina Bogdan, cea care administrează Sky Home Lux, este soacra lui Ion Dulgheru, respectiv, mama Nataliei Bogdan-Dulgheru, soţia procurorului. Galina Bogdan este pensionară, iar conform declaraţiilor cu privire la venituri şi proprietăţi ale soţului său, Gheorghe Bogdan, a fost, în 2013, angajată la Centrul Medicilor de Familie Teleneşti, în calitate de asistentă medicală, având un salariu anual de circa 30 de mii de lei. Deşi am telefonat-o, aceasta nu a răspuns la apeluri. Gheorghe Bogdan, şeful Apă Canal Teleneşti, ne-a zis că doar cu ea am putea vorbi despre firma la care soţia sa figurează în calitate de administratoare şi fondatoare.

Imobil arendat şi privatizat de familia procurorilor În 2008, Vasile şi Galina Dulgheru, părinţii celor doi procurori, au luat în arendă de la autorităţile municipale o încăpere de pe Mircea cel Bătrân, 3. Atunci, în presă, au apărut mai multe informaţii despre faptul că arendaşii au îngrădit, prin intermediul unor stâlpi, accesul în curtea blocului, spre nemulţumirea locatarilor. Aceştia, deşi s-au revoltat, nu au reuşit să schimbe lucrurile, vorbind şi atunci despre un „procuror influent” care s-ar afla în spatele afacerii. În 2011, Primăria şi familia Dulgheru au semnat un nou contract de locaţiune, iar peste doar 5 luni, pe 26 mai 2011, deja un contract de vânzare/cumpărare, prin care bunul luat în arendă de familia procurorului a intrat în posesia acestora. Acum, acele încăperi sunt date cu chirie, unui salon de frumuseţe, unui internet-cafe şi unui magazin. Am discutat cu chiriaşii pentru a afla cine sunt cei de la care închiriază, iar aceştia ne-au oferit, la alegere, numerele de telefon ale procurorilor Ion şi Andrei Dulgheru şi a mamei acestora, Galina.

Procurorii primesc donaţii de milioane

În declaraţia cu privire la venituri şi proprietăţi pe anul 2013, procurorul Ion Dulgheru a indicat, împreună cu soţia, venituri din salariu de 250 mii de lei şi din vânzarea unui imobil, de 500 mii de lei. Tot anul trecut, Ion Dulgheru a beneficiat şi de donaţii de aproximativ 800 de mii de lei. Acesta deţine împreună cu soţia două terenuri şi 8 clădiri (!), dintre care două spaţii locative, dar şi două maşini, un Renault şi un Mercedes. Deşi cu venituri de milioane, Ion Dulgheru are datorii. Una, de 300 de mii de lei, din 2008, şi alta, de 53 mii de euro (aproximatv 1 milion de lei), din 2011. Deşi este practic milionar, Ion Dulgheru a beneficiat de un apartament pentru procurorii fără locuinţe în blocurile de pe str. Melestiu, în cadrul unui proiect în care angajaţii procuraturii au plătit doar 340 de euro pentru 1 m.p.

În declaraţia analogică a fratelui său, Andrei Dulgheru, găsim, la fel, donaţii de 420 de mii de lei, primiţi în 2013. Soţia acestuia a primit, tot din donaţii, 180 mii de lei, dar şi 5 mii de euro, în 2011. Procurorul Dulgheru are şi el datorii, una de 20 mii de euro din 2011 şi alta, din 2012, de 81 mii de euro. Andrei Dulgheru deţine şi trei bunuri imobile, două dintre care se regăsesc şi în declaraţia lui Ion Dulgheru, semn că cei doi fraţi le gestionează împreună.

Solicitat de ZdG, procurorul Ion Dulgheru susţine că nu este implicat în vreo afacere. „N-am nimic. Afacerile sunt ale părinţilor, care au lucrat toată viaţa. Mama mea a lucrat 20 de ani în Italia. Pot să facă şi ei ceva cu banii ăştia sau trebuie să mă întrebe pe mine? La Ciocana, la fel, spaţiile comerciale aparţin părinţilor”, zice Dulgheru. Cu referire la faptul că zilele trecute a fost văzut la şantier, procurorul a precizat: „Nu am avut nicio adunare cu vecinii. Niciodată nu am vorbit cu ei. Iar dacă am fost la şantier, care-i problema?”, ne-a întrebat el, după care a zis că este ocupat şi că, dacă dorim, ne putem întâlni pentru alte discuţii. Ulterior, însă, nu a mai răspuns la apeluri. Nici Andrei Dulgheru, fratele său, nu a răspuns la telefon, la fel cum nu a răspuns nici Vasile Dulgheru, tatăl celor doi procurori.