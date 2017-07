Dorin Chirtoacă, primarul mun. Chişinău, semnează dispoziţii „de excepţie” prin care favorizează o firmă a familiei. Ultima ispravă a acestui SRL, cu sediul în apartamentul soacrei fratelui primarului, sunt tonetele care comercializează cafea, instalate în centrul Chişinăului. Totodată, soacra fratelui edilului este fondatoare, cel puţin în acte, a unei firme care a câştigat, în anii 2012—2013, licitaţii de peste 5 milioane de lei pentru „servicii de transport aerian”, organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, perioadă în care instituţia era condusă de un ministru liberal. De fapt, constată procurorii într-un dosar penal deschis pentru evaziune fiscală acum un an şi jumătate, aceste două firme, dar şi altele trei, cu activităţi tangenţiale celor ale Primăriei Chişinău, ar fi controlate de fratele primarului, Lucian Chirtoacă.

Vineri, 31 octombrie 2014, un grup de poliţişti şi procurori efectuau percheziţii la domiciliul părinţilor primarului Chirtoacă. Oamenii legii au descins, de fapt, într-un apartament din str. Calea Ieşilor, unde se află sediul firmei „Anda” SRL, fondată de Ion şi Lucian Chirtoacă, tatăl, respectiv, fratele edilului. Atunci, Chirtoacă, dar şi unchiul său, preşedintele PL, Mihai Ghimpu, acuzau că, în spatele acelor acţiuni, ar sta PLDM şi PD, care ar fi încercat astfel să-i compromită înaintea alegerilor parlamentare ce urmau să aibă loc pe 30 noiembrie. Chirtoacă a spus presei că poliţiştii au venit la percheziţii la 7 dimineaţa şi că ar fi vrut să forţeze uşa ca să intre. Edilul menţiona că motivul percheziţiilor ar fi faptul că firma fratelui său, cu adresa juridică în acel apartament, ar fi efectuat tranzacţii cu altă firmă care ar avea legături cu o companie bănuită de evaziune fiscală, dar şi că oamenii legii nu ar fi găsit nimic. „Din păcate, nu creştem Moldova, ci ne batem joc, şi nu înainte spre un viitor european, ci înapoi, la URSS”, declara Chirtoacă, referindu-se la mesajele electorale ale PD şi PLDM.

Informaţii din dosar: tranzacţii suspecte cu mai multe firme

ZdG publică un document din acest dosar, care conţine alte informaţii decât cele relatate presei de Ghimpu şi Chirtoacă. Documentul demonstrează legături nebănuite între mai multe firme, Primăria Chişinău şi familiile Ghimpu şi Chirtoacă. Dosarul a fost iniţiat pe 3 aprilie 2014 de Direcţia Poliţie a mun. Chişinău pe faptul comiterii evaziunii fiscale a factorilor de decizie ai SRL „Aldora Art”, o agenţie de publicitate despre care mai mulţi foşti consilieri locali declarau că ar fi controlată de Lucian Chirtoacă, mezinul familiei Chirtoacă.

În cadrul verificărilor, procurorii au constatat că „Aldora Art” SRL ar fi implicată într-o schemă dubioasă, înregistrând tranzacţii suspecte, unele fictive, cu mai multe firme. Una dintre aceste firme este „Eurosim” SRL, fondată de Veaceslav Ceban, Iurie Aramă şi Mihai Ghimpu, preşedintele PL, care, afirmă procurorii, „în 2009-2012, a efectuat livrări de materiale şi servicii de publicitate în sumă de 392 mii de lei şi, concomitent, a încheiat tranzacţii cu întreprinderi delincvente („fantomă”) în proporţii deosebit de mari, în valoare de peste 271 mii de lei”. Procurorii au examinat rulajul bancar de pe conturile „Aldora Art” SRL şi susţin că au descoperit „tranzacţii dubioase, prezentate drept împrumuturi, între această firmă şi întreprinderile SRL „Edera Trio”, SRL „Anda”, SRL „Grancompol”, „SRL Unicafe”, SRL „Pro Fortes”, SRL „Trendseter”, SRL „Unistos Lux”, SRL „Samiralagro” şi SRL „Maximize””.

Firme cu sediul în Primărie şi rezultatele percheziţiilor

Pe 29 septembrie 2014, în cadrul acestui dosar, oamenii legii au efectuat percheziţii într-un birou din incinta Primăriei Chişinău care, conform contractului de locaţiune, era închiriat de „Pro Fortes” SRL. În urma unor măsuri speciale de investigaţie, s-a stabilit că, în acel birou, se aflau, neoficial, mai multe firme: SRL „Aldora Art”, SRL „Anda”, SRL „Edera Trio”, SRL „Unicafe” şi SRL „Grancompol””, potrivit actelor din dosarul penal. În cadrul percheziţiilor, au fost depistate şi ridicate 4 blocuri de sistem, acte contabile şi alte documente ce reglementează activitatea SRL „Aldora Art”. Totodată, au fost ridicate mijloace financiare în sumă de 102,8 mii de lei, fără acte de provenienţă. „În urma expertizelor informaţionale, asupra blocurilor de sistem ridicate s-au restabilit conversaţiile din programul „Skype”, din care rezultă că, în 2013—2014, contabilul Dumitru Camerzan primea indicaţiile privind gestionarea mijloacelor financiare şi a bunurilor SRL „Aldora Art”, SRL „Anda”, SRL „Edera Trio”, SRL „Unicafe” şi SRL „Grancompol” de la „lucianforever”, stabilindu-se că acesta era Lucian Chirtoacă. La fel, în urma examinării descifrărilor rulajelor bancare ale SRL „Aldora Art”, s-a stabilit că între întreprinderile enumerate sunt efectuate transferuri financiare deghizate sub formă de împrumut, care nu sunt rambursate”, se spune în documentul Procuraturii, intrat în posesia ZdG.

Despre percheziţia din 31 octombrie 2014, oamenii legii susţin că aceasta a fost autorizată, în apartamentul din str. Calea Ieşilor fiind sediul „Anda” SRL, vizată în dosarul penal. „Proprietarii apartamentului, la faţa locului, s-au dovedit a fi părinţii primarului de Chişinău, Dorin Chirtoacă. Aceştia au refuzat să deschidă uşa, comunicând că cheamă avocatul. Reprezentantul organului de urmărire penală, în persoana ofiţerului de urmărire penală, Iurie Cocârla, le-a comunicat că în conformitate cu prevederile Codului de Procedură Penală sunt obligaţi să aştepte 2 ore, iar dacă după expirarea acestui timp nu se va prezenta avocatul, vor purcede la efectuarea percheziţiei fără prezenţa avocatului. La fel, dacă nu va fi deschisă uşa, vor fi solicitate serviciile speciale pentru a deschide forţat uşa de la intrare. În două ore, pe str. Calea Ieşilor 55/2, ap. 107, s-a prezentat Lucian Chirtoacă, în prezenţa căruia a fost efectuată percheziţia. La fel, în procesul verbal de percheziţie, Lucian Chirtoacă a menţionat că nu are obiecţii la acţiunile procesuale efectuate. În urma percheziţiilor au fost ridicate un şir de acte contabile şi contracte care urmează a fi examinate pentru a determina importanţa probatorie pentru cauza penală”, se spune în document.

Percheziţii anulate şi dosar pe linie moartă

Acum dosarul penal este pe linie moartă, fiind pasat, pe 21 decembrie 2015, de la Procuratura Chişinău, după ce în fruntea acestei instituţii a fost instalat, ca interimar, procurorul Igor Popa, Procuraturii Centru. Până a fi transferat, însă, prin deciziile Curţii de Apel (CA) Chişinău, toate încheierile de autorizare a percheziţiilor pe dosar au fost declarate nule. Astfel, şi rezultatele acestor percheziţii au fost anulate. Contactat de ZdG, Igor Popa, procurorul interimar al mun. Chişinău, ne-a spus că nu cunoaşte detalii despre dosar. Corneliu Pleşca, procurorul care l-a gestionat, şi-a dat demisia din organele procuraturii în decembrie 2015. Acum, de soarta dosarului e responsabilă Vera Chiranda, procuror în cadrul Procuraturii Centru.

Contactată, aceasta ne-a comunicat că dosarul se află la Inspectoratul de Poliţie (IP) Centru. Ea nu a putut spune ce s-a întâmplat după ce autorizaţiile privind efectuarea percheziţiilor au fost anulate. „Cauza penală e recent parvenită. Eu doar conduc urmărirea penală, dar ea este exercitată de către organul de urmărire penală al IP Centru. La moment, nu cunosc ce acţiuni se fac, pentru că dosarul are mai puţjn de o lună de când e la mine. Nu ştiu dacă au fost careva acţiuni după anularea lor de către CA. Am studiat dosarul în linii generale. Nu pot spune ceva concret. Ştiu că materialele au fost examinate de CA…”, ne-a zis Chiranda. Ofiţerul de urmărire penală, Alexandru Stavinschi, a evitat să ne ofere mai multe detalii din dosar, pe motiv că legea nu i-ar permite acest lucru.

Firma investigată, în apartamentul partenerului lui Ghimpu

Una peste alta, până când organele abilitate se vor clarifica cu dosarul penal, constatăm că cel puţin 6 firme menţionate în dosarul penal au legături directe sau prin intermediari cu familiile Chirtoacă şi Ghimpu. Astfel, „Aldora Art” SRL, persoana juridică pe numele căreia a fost iniţiat dosarul penal, este fondată în 2008, de Liudmila Răzmeriţă, acum în vârstă de 61 de ani, care a fondat, în 2011, şi „MegaRadio” SRL, care gestionează Radio 911, nefuncţional în prezent. În ultmii ani, unii consilieri locali au declarat public că, în spatele acestei firme, ar sta, de fapt, Lucian Chirtoacă, fratele primarului. Ambii au negat acest fapt. Pentru presă, într-o intervenţie din 2009, Liudmila Răzmeriţă declara că această firmă, care gestionează o mare parte a business-ului publicitar din Chişinău, este afacerea şi proprietatea sa. „Lucian nu este implicat. Doar uneori îl rog să mă ajute”, menţiona ea.

Liudmila Răzmeriţă, fondatoarea şi administratoarea din acte a „Aldora Art” SRL, este economistă la Magazinul Universal Central din Chişinău (UNIC). Deşi ne-a răspuns binedispusă la telefonul său mobil, a închis imediat cum a auzit: „Ştiu că dvs. sunteţi fondatoarea şi administratoarea firmei…..”. Interlocutoarea nici nu a ascultat întrebarea, închizând telefonul. „Nu vă dau nicio informaţie. S-o terminat”. Ulterior, nu a mai răspuns la apeluri.

Sediul actual al firmei „administrate” de economista de la UNIC demonstrează legături interesante între ea şi familia Ghimpu. Astfel, SRL-ul este înregistrat într-un apartament din str. Drumul Schinoasei, care aparţine acum Doinei Ceban, fiica lui Veaceslav Ceban, partenerul preşedintelui PL, Mihai Ghimpu, în cadrul firmei „Eurosim” SRL, care, în 2014, i-a adus deputatului un venit de 439 mii de lei. De precizat că Veaceslav Ceban, partenerul lui Ghimpu, împreună cu Viorel Popescu, sunt fondatorii firmei „Get Premium”, cu activităţi în domeniul comercializării benzinei. Firma, cu un capital social de peste 8 milioane de lei, este înregistrată într-un oficiu din str. Bucureşti 87, unde anterior a fost sediul PL, şi a câştigat, în ultimii ani, mai multe licitaţii publice. De departe, cel mai valoros contract, în sumă de 13 milioane de lei, de livrare a produselor petroliere, a fost obţinut în noiembrie 2015, în urma unui contract cu Întreprinderea Municipală „Regia Autosalubritate”, din componenţa Direcţiei generale locativ-comunale a mun. Chişinău. La această adresă, Bucureşti, 87, s-a aflat şi sediul din Chişinău al Companiei „Parstar Petrol”, fondată la Cimişlia de Iurie Aramă, Veaceslav Ceban şi Ion Putină. Acum, Ceban a ieşit din acţionariat, dar a rămas Iurie Aramă, asociat şi el cu Mihai Ghimpu, liderul PL, în afacerea „Eurosim”. Despre firma „Parstar Petrol” presa a scris că ar fi aprovizionat cu motorină aproape toate instituţiile statului subordonate liberalilor.

Firma din apartamentul soacrei umple oraşul cu gherete (tonete)

În dosar figurează şi un alt SRL, „Edera Trio”. Istoricul acestei companii arată că ea a fost înregistrată în septembrie 2010, la Chişinău, pe str. Ion Dumeniuc, de către Mihail Buruiană şi Iulia Popov. În decembrie 2012, administrator al firmei devine un oarecare Vlad Megherea. În noiembrie 2014, administratorul este din nou schimbat, devenind o tânără absolventă, Anastasia Ceamian. În ianuarie 2016, s-au schimbat fondatorii, Buruiană şi Popov fiind înlocuiţi cu Aureliu Popovici. Totodată, a fost schimbat sediul întreprinderii, de pe str. Dumeniuc într-un apartament din str. Mircea cel Bătrân. Mihail Buruiană, fondatorul acestei firme, este un tânăr activist al PL, prezent adesea la manifestaţiile partidului. Într-o fotografie de pe o reţea de socializare, acesta apare lângă Chirtoacă şi Ghimpu, la un eveniment public. Familia Buruiană este în relaţii amicale şi cu familia Lucian şi Tatiana Chirtoacă, fapt ce poate fi remarcat inclusiv pe o reţea de socializare. Anastasia Ceamian, actuala administratoare a firmei, este o tânără care studiază la Academia de Administrare Publică. Din fotografiile postate pe o reţea de socializare observăm că tânăra a lucrat în unul din buticurile firmei „Edera Trio” din Valea Morilor.

Cea mai evidentă apropiere a acestui SRL de familia Chirtoacă este însă adresa juridică. Apartamentul din str. Mircea cel Bătrân, acolo unde firma „Edera Trio” SRL şi-a schimbat adresa în ianuarie 2016, este înregistrat pe numele Emiliei Crudu, mama Tatianei Crudu-Chirtoacă, soţia lui Lucian, fratele primarului de Chişinău.

Chirtoacă a dorit „excepţie” pentru familia sa

Recent, această firmă a deschis mai multe gherete în centrul capitalei, unde comercializează cafea, sub denumirea de „Coffee Time”. Asemenea construcţii sunt amplasate acum la intersecţia străzilor Puşkin cu bd. Ştefan Cel Mare şi Sfânt, pe str. Vlaicu Pârcălab, pe str. Veronica Micle, dar şi în Parcul „Valea Morilor”. De fapt, în această zonă, ele au apărut pentru prima dată în 2014, la scurt timp după ce Dorin Chirtoacă, primarul de Chişinău, semna (9 ianuarie 2014) o dispoziţie prin care decidea să „permită, ca excepţie, autorizarea amplasării şi funcţionării a 2 tonete ale SRL ,,Edera-Trio” în Parcul „Valea Morilor””. Dispoziţia primarului, care, aşa cum arată datele prezentate mai sus, a fost semnată de acesta în favoarea familiei sale, a fost atacată în judecată de către Oficiul Teritorial Chişinău al Cancelariei de Stat.

O decizie finală a fost luată de Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) pe 13 ianuarie 2016, când judecătorii Iulia Sârcu, Tamara Chişca-Doneva şi Ion Druţa au respins apelul declarat de primarul Chirtoacă şi firma „Edera Trio” SRL, menţinând în vigoare deciziile instanţelor inferioare, care au anulat dispoziţia primarului.

Chirtoacă s-a „bătut” până la CSJ pentru firma înregistrată în apartamentul soacrei fratelui său, atacând pe rând deciziile Judecătoriei Centru şi ale Curţii de Apel, care i-au fost defavorabile, precizând că legea îi permite să „emită dispoziţia contestată, or, potrivit pct.1 din actul administrativ contestat, s-a permis, ca excepţie, autorizarea amplasării a două tonete ale SRL „Edera-Trio” în Parcul „Valea Morilor”. Instanţa şi-a motivat decizia prin faptul că, chiar prin dispoziţia Primarului din 6 iulie 2012, a fost stopată eliberarea autorizaţiilor de funcţionare pentru gheretele amplasate sau reamplasate pe străzile oraşului, iar prin dispoziţia acestuia din 9 ianuarie 2013, s-a dispus interzicerea eliberării autorizaţiilor de funcţionare şi pentru punctele mobile, rulote şi tonete. Acum, conform legii, compania ar trebui să-şi retragă tonetele din Valea Morilor, iar ulterior, din întreg oraşul. Însă, deşi au trecut mai bine de două săptămâni de la acea decizie, toate continuă să activeze.

Socrii, licitaţii de milioane la o instituţie a PL

Numele Emiliei Crudu, soacra fratelui primarului, care găzduieşte firma „Edera-Trio”, apare în calitate de fondatoare la firma „Grancompol” SRL, numele căreia, la fel, figurează în dosarul procurorilor. „Grancompol” SRL a fost înregistrată în 2000, într-un apartament din str. Igor Vieru de către Grigore Crudu, soţul Emiliei şi socrul lui Lucian Chirtoacă. Apartamentul este înregistrat şi azi pe numele lui Grigore Crudu. În 2006, firma şi-a schimbat adresa în com. Budeşti, mun. Chişinău, într-o clădire din str. Chişinău, care i-a aparţinut. În mai 2015, fondator şi acţionar al acestei firme a devenit Emilia Crudu.

Firma familiei Crudu, care are drept principal gen de activitate „comerţul cu ridicata al altor produse nealimentare de larg consum”, a câştigat, în 2012-2013, mai multe licitaţii organizate de Ministerul Tineretului şi Sportului, instituţie condusă în acel moment de liberalul Ion Ceban, preşedintele Tineretului Liberal, actual director „Moldsilva”. Firma, deşi cu activităţi declarate în alte domenii, a câştigat licitaţii, una în valoare de 4,1 milioane, iar alta, de 1,5 milioane de lei pentru „servicii de transport aerian”, deşi, cel puţin la prima vedere, nu are nicio tangenţă cu acest domeniu.

Menţionăm şi faptul că, în 2006, numele acestui SRL a apărut într-un raport al Curţii de Conturi, care a efectuat un audit la SA „Viorica-Cosmetic”, pe atunci, proprietate a statului. Auditorii au stabilit că societatea („Viorica-Cosmetic”) a achiziţionat bunuri şi servicii la preţuri dezavantajoase, cheltuind mijloace suplimentare, fapt care, ulterior, a determinat majorarea costului producţiei. „Astfel, în 2003-2004, societatea a achiziţionat de la SRL „Grancompol”, la care activa un singur angajat – directorul, diferite cutii pentru apă de toaletă, cremă, pastă de dinţi, cartoane decupate, etichete, importate din Polonia, în sumă totală de 1,02 milioane de lei, ultima având relaţii economice doar cu „Viorica-Cosmetic”. De la aceste tranzacţii economice, în 2002-2004, „Grancompol” a obţinut profit net în sumă de 356 mii de lei”, se spune în document.

Trei firme din dosar şi relaţiile cu Primăria

„Unicafe” SRL, un alt „actor” al dosarului penal, pare să-i calce pe urme firmei „Edera Trio”. În septembrie 2014, Chirtoacă a semnat, ca şi în cazul firmei cu sediul în casa soacrei fratelui, o dispoziţie prin care permite amplasarea unei tonete „ca excepţie, pe bd. Mircea cel Bătrân, colţ cu str. Igor Vieru”. La această adresă există o gheretă care comercializează, surpriză, cafea, sub denumirea de „The Coffee Shop”. Firma a fost fondată în 2012, de Vlad Magherea, care a fost, timp de doi ani, administrator al SRL „Edera Trio”. În 2014, fondator a devenit un oarecare Maxim Condratiev, iar administrator – Adrian Fornea. Şi în 2015, SRL-ul şi-a schimbat administratorul, fiind numit în această funcţie Alexandru Bita. Firma are adresa juridică într-un apartament din bd Moscova, al familiei Condratiev.

„Pro Fortes” SRL, care, la fel, figurează în dosarul penal, a fost înregistrată în 2009, fondator şi administrator unic fiind Mihail Buruiană, activist PL, fondator al firmei „Edera Trio”. În 2010, Buruiană a cedat jumătate din capitalul social al acestei firme Claudiei Aramă şi Ludmilei Ceban. Claudia Aramă este soţia lui Iurie Aramă, fondator al firmei „Eurosim”SRL, alături de Mihai Ghimpu. Tot Iurie Aramă este fondator al „Parstar Petrol” SRL, dar şi al „TopGaz Agro”. „Pro Fortes” SRL este înregistrat într-un apartament din str. Ialoveni, care însă aparţine unei familii care nu are nicio atribuţie cu această firmă. Solicitaţi de ZdG, proprietarii apartamentului ne-au spus că, pentru ei, faptul că au oferit apartamentul pentru a înregistra o firmă „este un business” şi că Buruiană plăteşte pentru că a înregistrat SRL-ul în acest apartament.

L-am telefonat pe Mihail Buruiană pentru a-l întreba despre implicaţiile sale în firmele „Edera Trio” şi „Pro Fortes”. Acesta a precizat, aşa cum arată şi datele de la Camera Înregistrării de Stat (CÎS), că nu mai este fondator la firma care împânzeşte oraşul cu aşa-zisele „tonete”. Tânărul activist PL a evitat şi să discute despre aceste firme, precizând că nu e un subiect care poate fi abordat la telefon. În acelaşi timp, Mihail Buruiană a refuzat să se întâlnească, miercuri, cu noi.

În fine, firma SRL „Anda”, figurantă şi ea în dosar, din 2010, îi are drept proprietari (fondatori) pe Ion şi Lucian Chirtoacă, tatăl, respectiv, fratele primarului de Chişinău. SRL-ul a fost fondat încă în 1992, de Simion Ghimpu (fratele lui Mihai Ghimpu, decedat între timp), Dina Ghimpu (soţia liderului PL) şi Ion Chirtoacă (tatăl primarului de Chişinău). Presa a scris că acest SRL a fost distibuitorul apei minerale Borsec în R. Moldova.

Ginerele nu ştie nimic despre firma din apartamentul soacrei

Lucian Chirtoacă, după ce i-am vorbit despre dosarul penal deschis pe numele firmei „Aldora Art”, despre firma „Edera Trio”, înregistrată în apartamentul soacrei sale şi care are acum mai multe tonete (gherete) în Chişinău: „Nu cunosc. Chiar am vrut să vă întreb. Aţi vorbit la început despre „Anda” SRL, da? Eu aflu acum noutăţi de la dvs. Eu am încercat să aflu societatea pe care a fost pornită urmărirea penală, dar mi s-a spus că e anchetă de serviciu. În autorizaţia de percheziţie s-a spus că este un dosar penal, dar nu era specificat numele companiei. Firma asta, „Trio” era în acea listă? Bine, eu aflu de la voi foarte multe. Nu. Ce-mi spuneţi acuma eu le aflu pentru prima dată… Staţi, nu vreţi să mă întrebaţi despre SRL „Anda”? Ce mă întrebaţi despre firma aia, Trio (Edera Trio, n.r.), pot să vă spun că nu am tangenţe, nu-mi aparţine şi nu am legături cu această firmă. Vă rog să-mi adresaţi întrebări doar despre firma mea…”, a insistat Lucian Chirtoacă, refuzând să discute despre firma înregistrată în apartamentul soacrei sale. Despre dosarul penal în care figurează şi firma „Anda” SRL, Chirtoacă a menţionat că actele de percheziţie au fost atacate la CA Chişinău, care le-a anulat ca fiind ilegale. „Ce statut are acum dosarul, nu cunosc”. L-am rugat pe acesta să ne ofere datele de contact alte soacrei sale. „Vă rog…. Haideţi să vă sun acuşi ca biroul de informare să vă dau numere de telefoane. Vă rog, pe viitor, să mă sunaţi, şi dvs, şi colegii, doar cu întrebări ce ţine de SRL „Anda”…”.

L-am telefonat de mai multe ori pe Dorin Chirtoacă, însă nu ne-a răspuns. La sugestia purtătorului de cuvânt al Primăriei, Vadim Brânzaniuc, i-am scris acestuia două mesaje, cu subiectul discuţiei pe care am dori să o avem. Nici atunci însă edilul nu ne-a răspuns. Vadim Brânzaniuc ne-a informat că nici el nu ar fi reuşit să-l contacteze pe primar.

Apartamentele părinţilor fraţilor Chirtoacă

Dorin Chirtoacă, primar de Chişinău, indică, în declaraţia sa cu privire la venituri şi proprietate pe 2014, că, în 2013, şi-a cumpărat un apartament de 90 m.p. cu 600 mii de lei. Acesta mai declară 1/3 dintr-o casă moştenită în 2002, dar şi două maşini, un Opel şi un BMW, cumpărate în anii 90. În 2013, când şi-a cumpărat apartamentul, primarul a contractat un credit în sumă de 315 mii de lei. Mult mai bine pare s-o ducă mama primarului, Valentina. Aceasta, pe lângă apartamentul din str. Calea Ieşilor, a devenit proprietara a încă două apartamente. Unul, de 157 m.p. de pe str. Serghei Lazo, într-un bloc construit recent. Familia Chirtoacă a învestit în el din 2011. Apartamentul familiei Chirtoacă se află în vecinătatea apartamentului de 160 m.p. deţinut de Mihai şi Dina Ghimpu. În 2011, Ion şi Valentina Chirtoacă au procurat încă un apartament în centrul capitalei, de 133 m.p., pe str. Alexandru cel Bun. Precizăm că, cei doi soţi nu locuiesc în aceste două apartamente, ci în cel de pe Calea Ieşilor.

(UPDATE) Dorin Chirtoacă despre articolul din ZdG

Dorin Chirtoacă a comentat, în exclusivitate pentru Realitatea.md articolul din ZdG, despre afacerile familiei cu Primăria.

„Familia noastră are o activitate în domeniul apelor minerale din anul 1993, adică de peste 23 de ani, firma Anda. Este cunoscut acest lucru, noi niciodată nu am ascuns.

În ceea ce privește celelalte genuri de activitate menționate, o listă întreagă de firme, de agenți economici, acestea nu aparțin familiei noastre și, repsectiv, nu au legătură cu noi. Cu privire la unele dintre ele au fost acuzații și în anii precedenți. Eu îmi cer scuze, n-am reușit ieri să răspund celor de la Ziarul de Gardă. Mi-au scris un mesaj, dar am fost prins cu alte activități. Asta e tot ce pot să spun și îmi pare rău că suntem din nou nevoiți să reacționăm la aceste chestiuni. Sunt activități private pe care, în mod normal, oricine le poate desfășura, important e ca ele să fie în limita legii și nu în mod abuziv cu implicări de chestiuni cu statul, cu primăria șamd. Noi încercăm să respectăm niște reguli și nu vrem să ne abatem de la ele. Alte lucruri nu am de adăugat.

Cu privire la adresele juridice, noi o să verificăm despre ce adresă juridică este vorba și unde, dar în mod cert familia noastră nu are asemenea activități în domeniile respective”

