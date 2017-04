(doc, foto, video) Cariera, averea și dosarele Adrianei Bețișor

În 2015, Adri­a­na Beţi­şor, pro­cu­ro­ra care, la 30 de ani încă neîm­pli­ni­ţi, a reu­şit cea mai răsu­nă­toa­re con­dam­na­re din isto­ria R. Mol­do­va, cea a unui ex-premier, s-a căsă­to­rit cu şeful inte­ri­mar al Dire­cţi­ei Anti­fra­u­dă a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat, ajuns în fun­cţie la mai puţin de un an de la reţi­ne­rea în fla­grant a fos­tu­lui şef al aces­tei dire­cţii. Întâm­plă­tor sau nu, din gru­pul de pro­cu­ro­ri care s-au ocu­pat de acel dosar, la eta­pa ini­ţi­a­lă, a făcut par­te şi Adri­a­na Beţi­şor. La nun­tă, cei doi soţi fun­cţio­na­ri au adu­nat nu mai puţin de un mili­on de lei (!), sau, mai exact, 31 de mii de euro, 11,5 mii USD şi 170 mii de lei. Tot în 2015, acu­za­toa­rea de stat a intrat în pose­sia unui auto­mo­bil nou, Sko­da Octa­via, fabri­cat în ace­la­şi an. „Mași­na apa­rţi­ne unei per­soa­ne ple­ca­te pes­te hota­re şi care mi-a dat drep­tul să o folo­sesc”, sus­ți­ne Beți­șor.

Cu un sta­giu de exact 5 ani de mun­că, astăzi, Adri­a­na Beţi­şor ges­tio­nea­ză dosa­re cu nume mari şi cu fra­u­de de sute de mili­oa­ne de lei, fiind prac­tic cel mai medi­a­ti­zat anga­jat din Pro­cu­ra­tu­ră. Aceas­ta a ajuns în fun­cţia de pro­cu­ror în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Anti­co­ru­pţie (PA) în iunie 2011, ime­di­at după ce a absol­vit Insti­tu­tul Naţio­nal al Jus­ti­ţi­ei (INJ), spe­cia­li­ta­tea pro­cu­ror.

2011: Absolventă a INJ şi angajată în Procuratura Anticorupţie

Adri­a­na Beţi­şor a fost numi­tă în fun­cţia de pro­cu­ror în cadrul PA, prin ordi­nul pro­cu­ro­ru­lui gene­ral Vale­riu Zub­co, la 14 iunie 2011.

În pre­a­la­bil, la 7 iunie 2011, Beţi­şor, împre­u­nă cu alţi doi cole­gi de la INJ, Dumi­tru Oba­dă şi Octa­vi­an Iachi­mo­vs­chi, au par­ti­ci­pat şi câş­ti­gat con­cur­sul anu­nţat de Con­si­li­ul Supe­ri­or al Pro­cu­ro­ri­lor (CSP) pen­tru ocu­pa­rea fun­cţi­i­lor vacan­te de pro­cu­ror în cadrul PA. Cei trei can­di­da­ţi, con­form legii cu pri­vi­re la Pro­cu­ra­tu­ră, fiind absol­venţi ai INJ, au fost admi­şi la con­curs fără susţi­ne­rea exa­me­nu­lui de capa­ci­ta­te, în baza note­lor din ates­ta­tul de absol­vi­re al INJ, aco­lo unde Adri­a­na Beţi­şor avea indi­ca­tă media gene­ra­lă – 9,76.

Beţi­şor a absol­vit Uni­ver­si­ta­tea de Stat din Mol­do­va, iar în 2009 a can­di­dat pen­tru un loc la INJ. În pro­ce­sul de admi­te­re, la pro­ba eli­mi­na­to­rie, aceas­ta obţi­nea 62 de punc­te şi, res­pec­tiv, nota 6,2, fiind pe locul 33 din 146 de can­di­da­ţi la admi­te­re în cadrul INJ, în timp ce punc­ta­jul cel mai îna­lt, 9,9, îl obţi­nu­se Maxim Motîn­ga, ulte­ri­or anga­jat în cadrul Pro­cu­ra­tu­rii sect. Râş­ca­ni din Chi­şi­nău. Totu­şi, la pro­ba ver­ba­lă, Beţi­şor s-a des­cur­cat mai bine (….), ast­fel că s-a regă­sit în ordi­nul INJ din 28 sep­tem­brie 2009 prin­tre cele 30 de per­soa­ne care-şi doreau să devi­nă pro­cu­ro­ri, admi­se la stu­dii, pen­tru 18 luni.

2013: Procedură disciplinară încetată

La aproa­pe doi ani de la numi­rea în fun­cţie, pe 27 mar­tie 2013, pe nume­le Adri­a­nei Beţi­şor a fost inten­ta­tă o pro­ce­du­ră dis­ci­pli­na­ră, în teme­iul art. 61 din Legea cu pri­vi­re la Pro­cu­ra­tu­ră, „pen­tru înde­pli­ni­rea neco­res­pun­ză­toa­re a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu în cadrul con­du­ce­rii mai mul­tor cau­ze pena­le, nea­si­gu­rând res­pec­ta­rea ter­me­nu­lui rezo­na­bil al urmă­ri­rii pena­le”. Doar că, potri­vit hotă­rârii Cole­gi­u­lui dis­ci­pli­nar din 10 iunie 2013, „argu­men­te­le evo­ca­te în actul de con­trol nu s-au con­sta­tat, motiv pen­tru care pro­ce­du­ra dis­ci­pli­na­ră în pri­vinţa Adri­a­nei Beţi­şor a fost înche­ia­tă din lip­sa teme­iu­lui de tra­ge­re la răs­pun­de­re dis­ci­pli­na­ră”. Hotă­rârea nu a fost con­tes­ta­tă, iar pe 23 iulie 2013 a fost vali­da­tă de CSP, con­dus atun­ci de Iurie Gara­ba, acum pro­cu­ror gene­ral adjunct.

Tot în 2013, în noiem­brie, Beţi­şor a pri­mit cali­fi­ca­ti­vul „ates­tat” în urma pro­ce­du­rii ordi­na­re de ates­ta­re a pro­cu­ro­ri­lor. Deci­zia a fost lua­tă după avi­zul Secţi­ei secu­ri­ta­te inter­nă şi con­clu­zi­i­le, res­pec­tiv, reco­man­dă­ri­le pro­cu­ro­ru­lui ierar­hic supe­ri­or. Ast­fel, se con­sta­ta atun­ci că, pe par­cur­sul peri­oa­dei de ates­ta­re, Beţi­şor „nu a fost încu­ra­ja­tă şi nu a fost san­cţio­na­tă dis­ci­pli­nar”. Pe lân­gă fap­tul că a fost ates­ta­tă, CSP i-a reco­man­dat pro­cu­ro­ru­lui gene­ral să-i acor­de pro­cu­ro­rei urmă­to­rul grad de cla­si­fi­ca­re – jurist de ran­gul II.

La înce­put de 2014, pen­tru înde­pli­ni­rea exem­pla­ră a obli­ga­ţi­i­lor de ser­vi­ciu, ini­ţi­a­ti­vă şi ope­ra­ti­vi­ta­te, în legă­tu­ră cu ani­ver­sa­rea a XXII-a de la for­ma­rea Pro­cu­ra­tu­rii R. Mol­do­va, audi­ind rapor­tul lui Cor­ne­liu Gurin, CSP a decis să-i decer­ne­ze Adri­a­nei Beţi­şor diplo­mă de onoa­re de gra­dul III.

2014: Beţişor în atenţia CNI

În octom­brie 2014, Adri­a­na Beţi­şor a ajuns în atenţia mem­bri­lor Comi­si­ei Naţio­na­le de Inte­gri­ta­te (CNI) după ce un cetă­ţean, Vla­di­mir Ţur­can, a sesi­zat insti­tu­ţia, menţionând că aceas­ta nu ar fi indi­cat în decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru 2013 „care­va con­tu­ri ban­ca­re şi bonu­ri patri­mo­ni­a­le”. Doar că, veri­fi­că­ri­le efec­tu­a­te de mem­brii CNI nu au demon­strat diver­genţe impor­tan­te între bunu­ri­le decla­ra­te şi cele deţi­nu­te de pro­cu­ro­ra Beţi­şor.

De alt­fel, până în 2015, Adri­a­na Beţi­şor, con­form decla­ra­ţi­i­lor cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te depu­se la CNI, a tră­it modest. În decla­ra­ţi­i­le pen­tru 2012, 2013 şi 2014, aceas­ta inclu­dea doar veni­tu­ri­le din sala­ri­ul de pro­cu­ror, care au fost de 66 de mii de lei în 2012, 86 de mii în 2013 şi 84 de mii în 2014. Tot în 2014, Beţi­şor a indi­cat că deţi­ne, prin como­dat, un auto­mo­bil Toyo­ta Coro­l­la, fabri­cat în 2009.

2015: Nunta cu venituri de un milion şi automobilele noi

Anul 2015 a fost unul bene­fic pen­tru Beţi­şor, nu doar sub aspect pro­fe­sio­nal. În octom­brie 2015, într-un local select din Chi­şi­nău, aceas­ta s-a căsă­to­rit cu Dumi­tru Şubin, şef inte­ri­mar al Dire­cţi­ei Anti­fra­u­dă şi inves­ti­ga­re fis­ca­lă din cadrul Dire­cţi­ei gene­ra­le con­fir­ma­re fis­ca­lă a Inspec­to­ra­tu­lui Fis­cal Prin­ci­pal de Stat (IFPS). Deşi decla­ra­ţi­i­le cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru 2015 ale pro­cu­ro­ri­lor, dar şi ale anga­ja­ţi­lor fis­ca­li încă nu sunt publi­ce, în urma unor soli­ci­tă­ri adre­sa­te CNI, ne-au fost pre­zen­ta­te decla­ra­ţi­i­le de ave­re ale celor doi fun­cţio­na­ri pen­tru 2015. Din ele aflăm că, în urma cele­bră­rii căsă­to­ri­ei, Adri­a­na Beţi­şor şi Dumi­tru Şubin au obţi­nut un venit de apro­xi­ma­tiv 1 mili­on de lei, mai exact: 31 de mii de euro, 11,5 mii USD şi 170 de mii de lei.

Tot din decla­ra­ţia cu pri­vi­re la veni­tu­ri şi pro­pri­e­ta­te pen­tru ace­la­şi an aflăm că Beţi­şor a ridi­cat un sala­riu de 96,3 mii de lei, care a fost cu aproa­pe 10 mii mai mare decât al soţu­lui său de la Fisc. În 2015, în sep­tem­brie, cei doi soţi au vân­dut un apar­ta­ment, obţinând un sfert din valoa­rea aces­tu­ia, res­pec­tiv, 70,6 mii de lei. Tot­o­da­tă, în decla­ra­ţia pen­tru 2015, Adri­a­na Beţi­şor indi­că un apar­ta­ment de 74 m. p., pe care cei doi soţi îl au „în folo­sinţă” în urma unui con­tract de inves­ti­ţii din anul 2014.

În aceas­tă decla­ra­ţie, Adri­a­na Beţi­şor a indi­cat şi trei auto­mo­bi­le, două din­tre care deţi­nu­te din 2015, pe care le úti­li­zea­ză prin „man­dat”. Pe lân­gă Toyo­ta Coro­l­la, fabri­ca­tă în 2009 şi dobân­di­tă în 2014, Beţi­şor a tre­cut în cea mai recen­tă decla­ra­ţie două auto­mo­bi­le Sko­da Octa­via, unul fabri­cat chiar în 2015, iar altul, în 2013. Toa­te vehi­cu­le­le sunt deţi­nu­te prin „man­dat”, situ­a­ţie când auto­mo­bi­lul apa­rţi­ne unei per­soa­ne, dar, de fac­to, este folo­sit de alt­ci­ne­va. Cos­tul unui auto­mo­bil Sko­da Octa­via, fabri­cat în 2015, înce­pe de la 15 mii de euro pe site-urile ofi­ci­a­le şi ajun­ge, în fun­cţie de dotă­ri, la apro­xi­ma­tiv 20 de mii de euro.

Vede­ți aici decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te a Adri­a­nei Beți­șor pen­tru anul 2015.

Soţul de la Fisc şi dosarul penal de pe numele şefului său

În cele două decla­ra­ţii am găsit şi dife­renţe, deşi, fiind soţ şi soţie, cei doi fun­cţio­na­ri ar tre­bui să declare bunu­ri şi veni­tu­ri iden­ti­ce. Ast­fel, din decla­ra­ţia lui Dumi­tru Şubin, aflăm că, în iulie 2015, a fost vân­dut un auto­mo­bi­lul de model Toyo­ta Coro­l­la, pe care-l decla­ra­se până la căsă­to­rie, infor­ma­ţie care nu se regă­seş­te în decla­ra­ţia de ave­re a pro­cu­ro­rei. Suma indi­ca­tă în docu­men­te, pen­tru care a fost vân­du­tă maşi­na, este una stan­dard pen­tru fun­cţio­na­ri – 10 mii de lei. Supli­men­tar faţă de Adri­a­na Beţi­şor, Dumi­tru Şubin a decla­rat că, în 2015, a fost anu­lat man­da­tul pen­tru un alt auto­mo­bil Toyo­ta Coro­l­la, cel fabri­cat în 2009, care era uti­li­zat de Adri­a­na Beţi­şor, ast­fel că, astăzi, fami­lia deţi­ne, la fel prin man­dat, doar două auto­mo­bi­le Sko­da Octa­via, unul fabri­cat în 2013, altul, în 2015.

Dumi­tru Şubin, soţul Adri­a­nei Beţi­şor, a fost anga­jat la IFPS pe 15 noiem­brie 2012 în fun­cţia de inspec­tor prin­ci­pal în Dire­cţia Anti­fra­u­dă şi inves­ti­ga­re fis­ca­lă a Dire­cţi­ei gene­ra­le con­fir­ma­re fis­ca­lă. Pe 24 decem­brie 2014, Şubin a fost desem­nat şef inte­ri­mar al Dire­cţi­ei, la aproa­pe un an după ce Vasi­le Popu­şoi, fos­tul şef inte­ri­mar, era reţi­nut de CNA şi PA, ală­tu­ri de doi inter­me­di­a­ri, în fla­grant, după ce ar fi luat mită în valoa­re de 135 mii USD şi 100 mii de lei, în trei tranşe. În decla­ra­ția de ave­re pen­tru anul 2015, Șubin pre­ci­zea­ză că deți­ne func­ția de șef al Direc­ți­ei mana­ge­men­tul ris­cu­lui.

Vede­ți aici decla­ra­ția cu pri­vi­re la veni­tu­ri și pro­pri­e­ta­te a lui Dumi­tru Șubin pen­tru anul 2015, pre­zen­tan­tă de CNI.

Din gru­pul de lucru care s-a ocu­pat, ini­ţi­al, de dosa­rul Popușoi, a făcut par­te şi pro­cu­ro­ra Adri­a­na Beţi­şor. Vasi­le Moroşan, pro­cu­ro­rul care ges­tio­nea­ză dosa­rul şi repre­zin­tă acu­za­rea de stat în jude­ca­tă, a con­fir­mat că, în ordo­nanţa pri­vind for­ma­rea gru­pu­lui de lucru, figu­rea­ză nume­le Adri­a­nei Beţi­şor. Doar că, spu­ne el, aceas­ta nu a efec­tu­at acţiu­ni de urmă­ri­re pena­lă şi nici nu a avut vreo influ­enţă asu­pra dosa­ru­lui. „Ea nu a efec­tu­at nicio acţiu­ne pena­lă. A fost în gru­pul de lucru for­mat din pro­cu­ro­ri, un ofi­ţer de urmă­ri­re pena­lă şi unul de inves­ti­ga­ţie. Erau mai mulţi pro­cu­ro­ri, nu doar ea. Dosa­rul era extrem de com­plex, cu un volum mare de acţiu­ni de urmă­ri­re pena­lă, dar m-am des­cur­cat doar cu ofi­ţe­rul de urmă­ri­re pena­lă şi ofi­ţe­rul de inves­ti­ga­ţie. Nu cunosc des­pre soţul dnei Beţi­şor. D-ei nu a avut nicio influ­enţă pe dosar”, ne-a zis Vasi­le Moroşan. Astăzi, acel dosar e tri­mis în jude­ca­tă, fiind încă la eta­pa cer­ce­tă­rii jude­că­to­reş­ti.

Tata, pădu­rar în Pădu­rea Domneas­că

Adri­a­na Beți­șor este ori­gi­na­ră din s. Cuh­nești, r. Glo­de­ni. Tatăl pro­cu­ro­rei, Ser­ghei Beți­șor, este pădu­rar în cadrul Rezer­va­ți­ei Natu­ra­le „Pădu­rea Domneas­că”, în timp ce mama ei este cas­ni­că. Oame­nii din loca­li­ta­te afir­mă că fami­lia Beți­șor tră­ieș­te des­tul de bine. „Pădu­rea gură n-are”, ne spu­ne un om dintr-o insti­tu­ție publi­că din satul Cuh­nești, între­bat des­pre via­ța fami­li­ei Beți­șor din loca­li­ta­te.

Bețișor: „Mașina aparține unei persoane plecate peste hotare”

„Am avut în pose­sie un auto­mo­bil de model Toyo­ta Coro­l­la (anul fabri­că­rii 2009), pe care l-am con­dus aproa­pe un an în peri­oa­da 2014-2015. În pre­zent folo­sesc o maşi­nă Sko­da Octa­via care apa­rţi­ne unei per­soa­ne ple­ca­te pes­te hota­re şi care mi-a dat drep­tul să o folo­sesc. Maşi­na a fost cum­pă­ra­tă şi îi apa­rţi­ne aces­tei per­soa­ne”, sus­ți­ne Adri­a­na Beți­șor refe­ri­tor la auto­mo­bi­lul fabri­cat anul tre­cut și pe care-l con­du­ce.

Des­pre dosa­rul lui Vasi­le Popușoi și un even­tu­al con­flict de inte­re­se, pro­cu­ro­ra a men­țio­nat că „nu exis­tă niciun con­flict de inte­re­se. Rechi­zi­to­ri­ul pe acest dosar a fost întoc­mit pe data de 17 apri­lie 2014, atun­ci când încă nu ne cunoş­team cu actu­a­lul meu soţ. Ne-am cunos­cut mult mai târ­ziu şi am deve­nit soţi pe data de 24 octom­brie 2015. Mai mult decât atât, chiar fiind inclu­să în acest grup (o pro­ce­du­ră obi­ş­nu­i­tă în inves­ti­ga­rea cazu­ri­lor mari), nu am făcut nicio acţiu­ne pe acest dosar”, a punc­tat Adri­a­na Beți­șor, care ne-a răs­puns la între­bă­ri prin e-mail.

Dosare de rezonanţă fără finalitate şi glontele din fereastră

Din 2012, Adri­a­na Beţi­şor a deve­nit ges­tio­na­ra mai mul­tor dosa­re de rezo­nanţă. În iulie 2012, pre­sa scria că ea a con­dus gru­pul de pro­cu­ro­ri care au efec­tu­at per­che­zi­ţii în ofi­ci­i­le unor fir­me din reţea­ua omu­lui de afa­ce­ri Vea­ce­slav Pla­ton. Un an mai târ­ziu, tot ei i-a fost încre­dinţat dosa­rul inten­tat omu­lui de afa­ce­ri Leo­nid Vol­ne­anschi, patro­nul fir­me­lor care ges­tio­nea­ză busi­ne­s­sul „Elat” din Chi­şi­nău. În mai 2013, Vol­ne­anschi a fost adus la Cen­trul Naţio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA) pen­tru audi­e­ri, dosa­rul fiind ini­ţi­at pen­tru escro­che­rie în pro­porţii deo­se­bit de mari. În decem­brie 2013, cau­za a fost înce­ta­tă, din lip­sa infra­cţiu­nii.

Tot în 2013, Adri­a­na Beţi­şor, con­form pre­sei, a ges­tio­nat dosa­rul penal pe nume­le lui Boris Focşa, fost minis­tru al Cul­tu­rii, sus­pec­tat de impli­ca­re în vân­za­rea ile­ga­lă a edi­fi­ci­i­lor (monu­men­te isto­ri­ce) din str. M. Emi­ne­scu nr. 52 din Chi­şi­nău. ZdG a scris ante­ri­or că imo­bi­le­le viza­te în anche­ta pro­cu­ro­ri­lor au ajuns în pose­sia unor fir­me ce apa­rţin fami­li­ei lui Dumi­tru Dia­cov, preşe­din­te de onoa­re al PD. Dosa­rul, însă, nu a avut o fina­li­ta­te, ex-ministrul fiind scos de sub urmă­ri­re pena­lă.

În febru­a­rie 2014, pro­cu­ro­rii anu­nţau că în fereas­tra locu­inţei unui pro­cu­ror a fost tras un glon­te. Atun­ci, Secţia Exer­ci­ta­re a Urmă­ri­rii Pena­le pe cau­ze exce­pţio­na­le din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG) anu­nţa că a fost des­chis un dosar penal, iar pro­cu­ro­rul vizat ar fi fost Adri­a­na Beţi­şor. Astăzi, la pes­te doi ani de la inci­dent, Cor­ne­liu Bra­tu­nov, şeful Secţi­ei, spu­ne că dosa­rul nu a avut o fina­li­ta­te, pen­tru că nu a fost găsit ata­ca­to­rul.

Fraudele din sistemul bancar şi condamnările cu nume

Au urmat fra­u­de­le din sis­te­mul ban­car, cele mai impor­tan­te dosa­re revenindu-i anu­me Adri­a­nei Beţi­şor. Ast­fel, aceas­ta a ges­tio­nat şi mai ges­tio­nea­ză dosa­rul penal pe nume­le lui Ilan Şor, pri­mar de Orhei, tot el, fost preşe­din­te al Băn­cii de Eco­no­mii a Mol­do­vei (BEM), învi­nu­it încă în mai 2015 de abuz în ser­vi­ciu, după ce ar fi ges­tio­nat defec­tu­os BEM-ul. Dosa­rul, deşi are mai mult de un an de când este inves­ti­gat, nu a fost încă tri­mis în jude­ca­tă. Tot Beţi­şor este cea care, acum câte­va săp­tămâ­ni, l-a reţi­nut pe Şor într-un alt dosar penal des­chis pen­tru escro­che­rie în pro­porţii deo­se­bit de mari şi spă­la­re de bani. În ulti­me­le 7 luni, tot Beţi­şor a repre­zen­tant acu­za­rea de stat în dosa­rul Filat, în care depu­ta­tul şi fos­tul pre­mi­er a fost con­dam­nat la 9 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re pen­tru coru­pe­re pasi­vă şi tra­fic de influ­enţă. După con­dam­na­re, Beţi­şor a decla­rat pre­sei că are în ges­tiu­ne un alt dosar în care figu­rea­ză Filat, legat de fra­u­de­le de la BEM, ea fiind cea care con­du­ce gru­pul care inves­ti­ghea­ză fra­u­de­le de mili­ar­de din sis­te­mul ban­car.

Adri­a­na Beţi­şor a ges­tio­nat şi dosa­rul „Cara­vi­ta”, fir­mă afi­li­a­tă lui Filat prin inter­me­di­ul lui Ion Rusu, cum­na­tul şi naşul său. În noiem­brie 2015, într-un dosar care, la fel, s-a desfă­şu­rat cu uşi­le închi­se, Rusu a fost con­dam­nat la 5 ani de închi­soa­re cu exe­cu­ta­re. În mar­tie 2016, Cur­tea de Apel Chi­şi­nău menţi­nea con­dam­na­rea emi­să pe nume­le lui Ion Rusu.

Acest articol este realizat în cadrul proiectului „Consolidarea Statului de drept şi asigurarea transparenţei sistemului judecătoresc”, implementat de A.O. “Juriştii pentru drepturile omului” cu suportul Civil Rights Defenders şi National Endowment for Democracy, care nu influenţează în niciun fel subiectul şi conţinutul investigaţiilor publicate.