Dezmățul rudelor de la Moldatsa

Salarii grase, sporuri, prime pentru activități incluse în atribuțiile de serviciu și împrumuturi de zeci și sute de mii de lei, fără dobândă. De toate acestea au beneficiat, în ultimii doi ani, angajații Întreprinderii de Stat „Moldatsa”, mulți dintre care sunt rude ale unor persoane cu funcții de decizie în stat. Asta în condițiile în care, în 2014, venitul total obţinut de întreprindere s-a diminuat cu 68,7 milioane de lei în raport cu 2013.

La început de septembrie 2015, Veaceslav Frunze, cel care a condus ÎS „Moldatsa” din august 2014, a fost demis. La scurt timp, Iurie Chirinciuc, ministrul Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor (MTID), care are în subordine această întreprindere, a dispus efectuarea unui audit la Moldatsa, despre care ZdG scria, în mai 2015, că este o pepinieră a rudelor mai multor demnitari de stat, care ridică salarii de zeci de mii de lei pe lună. Auditul a fost efectuat pentru perioada ianuarie 2014 – august 2015 de către echipa MTID și a demonstrat dezmățul care s-a produs la Moldatsa în perioada auditată.

„Preferatul” de la Moldatsa s-a făcut judecător

La început de 2014, până la numirea în funcție a lui Frunze, instituția a fost condusă, pe post de interimar, de Petru Erhan. Auditul a constatat că, la 14 mai 2015, acesta și-a angajat în funcția de director al Direcției Relații Externe și Relații cu publicul pe fiica sa, Corina Cecan (Erhan înainte de căsătorie). Aceleași informații au scos la iveală o practică mai mult decât dubioasă, relatată anterior de ZdG. Astfel, unele persoane erau angajate la Moldatsa, primeau salarii grase de la întreprindere, fiind detașate la MTID.

Este și cazul lui Vitalie-Silviu Midrigan, angajat la 21 ianuarie 20 14 în funcția de director al Direcției juridice a Moldatsa, cu salariul lunar de 10 mii de lei și aplicarea coeficientului de complexitate 1,5, care i-a adus un salariu lunar de 15 mii de lei. Chiar a doua zi, pe 22 ianuarie, în temeiul unui ordin, acesta a fost detașat la MTID, pe post de șef interimar al Direcției Transport Aerian. În 2014, deși a lucrat doar o zi la Moldatsa, din conturile întreprinderii, lui Vitalie-Silviu Midrigan i-au fost achitate plăți salariale de 543 mii de lei, iar pentru câteva săptămâni din ianuarie 2015, alți 41 mii de lei. Deși avea un salariu de 15 mii de lei pe lună, acestuia i-au mai fost acordați 70 mii de lei – supliment pentru stagiul de muncă, 81 mii de lei – primă lunară, 71 mii de lei, primă de sărbători, 99 mii de lei sub formă de prime unice, 33 mii de lei – „plata salariului mediu legat de deplasare”, 40 mii de lei – concedii anuale de odihnă în 2014 și 2015 (deși a lucrat doar 3 săptămâni în acest an), 22 mii de lei – „ajutor material”. În ianuarie 2015, Vitalie-Silviu Midrigan a renunțat la aceste facilități pentru a face justiție, fiind numit în funcția de judecător la Judecătoria sect. Botanica din Chișinău.

La 1 aprilie 2014, cum Midrigan, angajat de Moldatsa era detașat la MTID, instituția și-a luat un nou șef la Direcția Juridică, pe Vitalie Novac, finul de cununie al ministrului de atunci al MTID, Vasile Botnari. Acesta a fost angajat la Moldatsa cu un salariu lunar de 16 mii de lei. Aceste acțiuni ale lui Petru Erhan, administrator interimar al Moldatsa în perioada când au avut loc aceste numiri, au adus instituției un prejudiciu de aproape 600 mii de lei, constată auditul. Aliona Sviderscaia și Natalia Tulun au fost și ele angajate și plătite de Moldatsa, dar detașate la MTID. În 2014 și câteva luni din 2015, acestea au primit aproape jumătate de milion de lei din conturile Moldatsa, deși lucrau la MTID.

Salarii mărite și prime unice

pentru câțiva angajați cu pile

Salariile la Moldatsa sunt stabilite prin lege, iar stimularea angajaților în perioada 2014-2015 a fost reglementată de trei regulamente interne. Astfel, pentru personalul operativ din cadrul Direcției de Deservire a Traficului Aerian se aplica un coeficient de complexitate de 1,5. Adică, aceștia primesc un salariu și jumătate. Salariaților din cadrul Direcției Tehnice li se aplica un coeficient de 1,2, iar salariaților din cadrul Serviciului de Informare, un coeficient de 1,1. Auditul a constatat că, fără a ține cont de aceste regulamente, s-a aplicat coeficientul de complexitate 1,5 pentru personalul din conducere, fapt ce a condiționat majorarea neîntemeiată a salariului de funcție al acestora. Printre cei care au beneficiat de salarii mărite în asemenea mod se numără același Petru Erhan, fost administrator interimar al Moldatsa, actual administrator adjunct, care a primit un supliment la salariu de 147 mii de lei în 2014 și 2015, Eduard Ceabei, alt administrator adjunct, care a primit în plus 362 mii de lei, Mariana Tăbuică, director financiar la Moldatsa, tot ea, sora lui Vladimir Cebotari, actual ministru al Justiției și fost viceministru al Transporturilor, care a încasat 373 mii de lei în plus, Vitalie Novac, directorul Direcției Juridice, finul fostului ministru al Transporturilor, Vasile Botnari, care a primit suplimentar 255 mii de lei, Andrei Adam, directorul direcției administrative, soțul Nataliei Adam, care, pe o rețea de socializare, anunță că lucrează la clubul de noapte Drive, al lui Vlad Plahotniuc, care a beneficiat în plus de 178 mii de lei, Corina Cecan, director al Direcției Relații Externe și Relații cu Publicul, tot ea, fiica aceluiași Petru Erhan, care a încasat suplimentar 158 mii de lei, dar și același Silviu-Vitalie Midrigan, care a primit în plus 185 mii de lei. Din aceste motive, auditul constată că Moldatsa, doar în perioada 2014-2015, a suportat cheltuieli neîntemeiate pentru salarii în sumă de 1,7 milioane de lei.

În aceeași perioadă, patru angajați ai Moldatsa au beneficiat și de un spor salarial de 20% sub formă de „îndemnizație pentru discreție”: Mariana Tabuică – 75 mii de lei, Petru Erhan – 41 mii de lei, Eduard Ceabei – 71 mii de lei, Vitalie Novac- 42 mii de lei. În total, echipa de audit a stabilit că administratorul Moldatsa, doar în 2014, neregulamentar, a stabilit prime lunare în valoare de 10 milioane de lei. Angajații primeau și prime unice (!) pentru activități incluse în obligațiile lor de serviciu, cum ar fi participarea la diverse ședințe, efectuarea inventarierii anuale sau participarea la ședințe anuale. Și aici, lideri la capitolul prime au fost Silviu-Vitalie Midrigan (99 mii), Mariana Tăbuică (63 mii), Vitalie Novac (48 mii) și Eduard Ceabei (36 mii).

39 de angajați au primit împrumuturi fără dobândă.

Doi – în condiții exclusive

Potrivit unui regulament intern din 2009, angajații instituției pot beneficia de împrumuturi din Fondul de Rezervă al Moldatsa. Conform datelor evidenței contabile, la 1 ianuarie 2014, angajații Moldatsa aveau datorii către întreprindere în sumă de 957 mii de lei. În perioada auditării (2014-2015), conducerea întreprinderii a mai acordat împrumuturi fără dobândă (!) în sumă de 995 mii de lei. Nu mai puțin de 39 de angajați au beneficiat de asemenea împrumuturi în perioada 2014-2015. Dacă unii au primit „credite” de câteva mii de lei, alții, de câteva sute de mii. Astfel, un oarecare Valentin Merioară a beneficiat de un credit, fără dobândă, de 233 mii de lei, iar la 23 septembrie 2015 mai avea de rambursat încă 153 mii de lei. Vitalie Novac (finul lui Vasile Botnari) a luat un credit de 150 mii de lei, iar la final de septembrie mai datora întreprinderii încă 73 de mii de lei. Și Mariana Tăbuică, care a contractat, în două rânduri, în 2014 și 2015, „credite” în sumă de 200 mii de lei, la 23 septemnbrie 2015 datora întreprinderii 148 mii de lei.

Să reținem că, în contractele de împrumut dintre Moldatsa și angajat este stipulat faptul că aceștia, dacă pleacă de la întreprindere, rambursează integral suma primită. Cu două excepții: Mariana Tăbuică și Vitalie Novac, în contractele cărora lipsește un asemenea punct. Auditul a constatat că din acest motiv, „crește considerabil riscul nerambursării în termen a creditelor acordate” celor doi.

Licitații cu probleme

Auditul a analizat și câteva licitații organizate de Moldatsa în perioada 2014-2015, constatând mai multe situații cel puțin dubioase. Astfel, în baza contractului de antrepriză din 21 mai 2014, semnat între Moldatsa și SRL „Test Construct”, fondată și administrată de Alexandru Pascari, care a câștigat o licitație, ultima a primit 246 mii de lei pentru lucrări de curățare a fațadei sediului Moldatsa. Auditorii au constatat că secția de achiziții din cadrul Moldatsa nu a asigurat participarea pe scară largă la procedurile de achiziții a tuturor operatorilor economici, cererea de participare la licitație fiind expediată doar pentru cei trei agenți economici care s-au și prezentat.

O altă licitație, alte probleme constatate. Pe 7 mai 2014, Moldatsa a organizat o licitație pentru procurarea a trei automobile. Licitația a fost câștigată de SRL „Continent”, la ea participând și „Alvim Auto” SRL, care a și propus prețul cel mai mic, 1,09 milioane de lei. SRL „Continent” a propus 1,14 milioane, cu peste 50 mii de lei mai mult decât concurenții, dar a fost declarată câștigătoare. Auditorii subliniază că reprezentanții Comisiei de achiziții nu au constatat o oarecare necorespundere a ofertei „Alvim Auto” SRL cu caietul de sarcini. Ba mai mult, s-a stabilit că modelul unui autoturism și prețurile înaintate de câștigător nu corespund condițiilor contractului semnat ulterior de Moldatsa și de câștigătoarea licitației, fapt ce a majorat prețul final de achiziție cu 150 mii de lei. Respectiv, pentru cele 3 mașini s-au plătit 1,3 milioane de lei. Moldatsa a procurat trei mașini, o Toyota Corolla, nouă, cu 218 mii de lei, o Toyota Avensis, cu 360 mii de lei și o Toyota Highlander cu 720 mii de lei, deși, conform caietului de sarcini și rezultatelor licitației, trebuia să procure o Toyota Venza, model mai ieftin decât Highlander-ul.

Moldatsa a plătit unei firme cu fondator

din off-shore milioane în avans

Dacă primele două licitații au fost organizate în prima parte a anului 2014, pe timpul șefiei lui Petru Erhan, ultima analizată de auditori s-a desfășurat în noiembrie 2014, când șef era Veaceslav Frunze. Moldatsa a organizat licitația pentru sisteme de supraveghere aeriană. Câștigătorul licitației, la care au participat alte două companii internaționale, a devenit un consorțiu format din firma „Bass Systems” SRL din R. Moldova și cehii de la ERA AS, care au semnat un contract în valoare de 1,799 milioane de euro.

Auditorii menționează că, potrivit datelor din evidența contabilă, până la 29 iulie 2015, „Bass Systems” SRL a livrat către Moldatsa echipament tehnologic, softuri și servicii în sumă de 24,4 milioane de lei, ceea ce a constituit 1,27 milioane de euro, conform cursului de schimb valutar din decembrie 2014. Totodată, potrivit actului de verificare a decontărilor reciproce, achitarea pentru echipamentul și softul livrat, precum și pentru serviciile prestate au fost efectuate de Moldatsa în sumă de 33,3 milioane de lei. 25 de milioane au fost plătite prin virament, iar alte 7,5 milioane, printr-o cesiune a creanțelor. În aceste condiții, auditorii au stabilit că, la 1 octombrie 2015, „Bass Systems” SRL avea către Moldatsa o datorie de 3,3 milioane de lei, survenită ca urmare a faptului că întreprinderea de stat a achitat în avans bunurile și serviciile prestate. Auditorii menționează că proiectul respectiv nu este încă finalizat, existând încă lucrări care ar trebui efectuate. Din aceste motive, au recomandat administrației Moldatsa să urmărească dacă este respectat contractul dintre agentul economic și întreprinderea de stat. Precizăm că „Bass Systems” SRL este o companie care are la activ licitații de zeci de milioane de lei, câștigate cu diverse instituții de stat. Ea a fost fondată în 2008, având acum în calitate de fondator firma off-shore „Assentis Holdings Limited” din Cipru (72%) și „SP-COM” SRL (28%) din R. Moldova. Ultima este fondată și administrată de soții Onisim și Aliona Popescu. Onisim Popescu administrează și firma „Bass Systems”. Neoficial, se spune că în spatele acestei firme ar sta însă un influent om de afaceri din R. Moldova.

Salariul mediu lunar în 2014

la Moldatsa: 19 mii de lei

În concluzie, auditul a constatat că nivelul creşterii cheltuielilor la Moldatsa a depășit nivelul creșterii veniturilor cu 9,8%, ceea ce reprezintă un risc de incapacitate în dezvoltarea durabilă a întreprinderii. Totodată, s-a stabilit că venitul total obţinut de întreprindere în 2014 s-a diminuat cu 68,7 milioane de lei faţă de 2013 sau cu 34%. Totodată, veniturile din vânzări s-au redus cu 67,83 milioane, iar cheltuielile din activitatea operaţională pentru 2014 s-au majorat cu alte 10 milioane de lei. Dacă în 2013, întreprinderea raporta un profit din activitatea operațională de 43 de milioane, în 2014 ea a raportat o pierdere de 35 de milioane. În urma analizei fondului de salarizare pentru perioada ianuarie 2013-septembrie 2015, auditul a relevat că cheltuielile Moldatsa, destinate remunerării angajaţilor pentru perioada auditată, au deţinut o pondere semnificativă în totalul cheltuielilor: pentru 2014 acest fond a fost de 78,6 milioane, pe când în 2013, fondul salarial a constituit 75,2 milioane. Salariul mediu lunar pe întreprindere în 2014 a fost de 19,1 mii de lei. Salariul mediu al administratorului Moldatsa pentru 2014 a fost de 34 mii de lei. Acestuia i s-au achitat și premii unice, la sărbători, de 58 mii de lei.

Auditul a constatat că, în 2014, comparativ cu 2013, se observă o descreștere a salariului pentru câteva categorii de specialiști: ingineri, tehnicieni și muncitori simpli, dar s-a atestat o creștere a salariului mediu pentru personalul administrativ și pentru specialiștii meteorologi.

Persoanele cu venituri

preferențiale au părăsit instituția

La numărul de telefon din anticamera șefului de la Moldatsa ni s-a spus că Vitalie Novac, care în perioada auditului ocupa funcția de director al direcției juridice, și Mariana Tăbuică, director financiar, de vreo lună, nu mai lucrează la întreprindere. Totodată, ni s-a spus că Petru Erhan, administratorul adjunct care și-a angajat fiica și a beneficiat de prime și salarii grase, se află în concediu de boală, iar Eduard Ceabei, un alt administrator adjunct, este într-o deplasare de serviciu. După plecarea Marianei Tabuică, responsabilă de finanțe la Moldasta a rămas Olga Tudor, contabila-șefă a întreprinderii. Întrebată dacă foștii angajați, Novac și Tabuică, au restituit, după ce au plecat din funcții, împrumuturile luate de la Moldatsa, contabila a refuzat să ne răspundă. „De ce adică eu trebuie să vă prezint această informație? Eu n-am voie, nicicum nu pot să vă prezint așa informație. Asta-i informație, să-i spunem așa, confidențială. Eu de unde pot să știu ce fel de ziar… o să dați o informație eronată cum se scriu acum multe lucruri care nu-s adevărate și nu aș dori să iasă de la mine ceva și să se interpreteze incorect”.

Am încercat să discutăm și cu Vitalie-Silviu Midrigan, numele căruia figurează în raportul de audit ca beneficiar al unor prime și bonusuri de sute de mii de lei însă, pe tot parcursul zilei de miercuri, acesta a refuzat să discute cu noi. Asistenta lui Midrigan, ajuns între timp judecător la Judecătoria Botanica, ne-a spus, inițial, că dânsul este plecat la Universitatea de Stat, unde este profesor. La universitate, însă, ni s-a spus că, începând cu noul an academic, Midrigan nu mai este profesor, așa că am contactat din nou asistenta judecătorului. De această dată, ni s-a solicitat să lăsăm un număr de telefon la care urma să ne contacteze judecătorul. Acest lucru, însă, nu s-a mai întâmplat așa că am sunat din nou. Asistenta lui Vitalie Midrigan ne-a comunicat că a transmis numărul de telefon judecătorului, doar că acesta i-a spus să ne transmită că el „nu telefonează jurnaliștii” și să ne adresăm la persoana responsabilă de relații cu presa din cadrul Judecătoriei Botanica.

Ministrul: Raportul a fost transmis CNA și procuraturii

Contactat de ZdG, Iurie Chirinciuc, Ministrul Transporturilor şi Infrastructurii Drumurilor, a declarat că raportul de audit în privința Moldatsa a fost transmis Centrului Național Anticorupție (CNA) și procuraturii care urmează să verifice încălcările depistate și să ia măsuri de rigoare. „Ei au făcut contracte bine chibzuite, au stipulat absolut tot. Noi facem ceea ce ține de competența noastră, în rest am trimis la organele care trebuie să se ocupe de asta”, a precizat Chirinciuc, întrebat fiind despre creditele fără dobândă obținute de angajații întreprinderii.

Ministrul a mai declarat că instituția pe care o conduce a pregătit un plan de reorganizare a ÎS Moldatsa pentru optimizarea și reducerea personalului. „Înlăturăm acum toate aceste nereguli legate de angajarea personalului, facem un ordin și îi eliberăm pe toți prin reducere. Unii știau că au fost angajați cu mari încălcări și au plecat”, ne-a mai spus oficialul, cu referire la plecările Marianei Tăbuică și a lui Vitalie Novac. În prezent, interimatul funcției de administrator al Moldatsa este asigurat de Vadim Gugea. Iurie Chirinciuc susține că urmează să fie organizat un concurs pentru desemnarea unui nou administrator.

Investigaţia a fost realizată în cadrul Campaniei „Jurnaliştii pentru transparenţă în gestionarea banilor publici”,

desfăsurată de Centrul de Investigaţii Jurnalistice, cu suportul Ambasadei SUA în Republica Moldova.