Preasfinţitul (PS) Marchel, Episcopul de Bălţi şi Făleşti, pe numele său de mirean Nicolae Mihăescu, locuieşte într-o casă de milioane, la Bălţi. Imobilul de lux, cu două niveluri, a fost trecut, în această vară, pe numele unui tânăr de doar 20 de ani, în urma semnării unui contract de întreţinere pe viaţă. Şi băiatul, student la drept, dar şi mama acestuia, au refuzat să ne spună care este relaţia dintre tânăr şi episcopul Marchel, cunoscut pentru implicarea sa în mai multe scandaluri cu iz politic, fapte pentru care este urmărit penal de către procurori.

Biserica Ortodoxă din Moldova (BOM) este formată din cinci eparhii, conduse de către cinci episcopi: Eparhia de Cahul şi Comrat, condusă de PS Anatol, Eparhia de Tiraspol şi Dubăsari, condusă de ÎPS Sava, Eparhia de Ungheni şi Nisporeni, condusă de PS Petru, Eparhia de Edineţ şi Briceni, condusă de PS Nicodim, şi Eparhia de Bălţi şi Făleşti, aflată pe mâinile episcopului Marchel.

Marchel îl laudă pe Usatîi

Acesta din urmă este şi cel mai vizibil publicului dintre cei cinci, fiind implicat de-a lungul timpului în mai multe scandaluri politice, slujitorul Domnului fiind un adept declarat al PCRM, iar mai nou, un apropiat al controversatului Renato Usatîi, despre care presa a scris că ar avea legături cu mafia rusească. Recent, Usatîi a fost la Bălţi şi a dăruit două icoane unor biserici aflate în subordinea Eparhiei de Bălţi şi Făleşti. Marchel şi Usatîi s-au fotografiat alături de icoane, iar episcopul a ţinut să-i mulţumească acestuia, printr-un mesaj cu un pronunţat caracter politic: „Vreau să vă mai spun că atunci când cineva sodomizează ţara, când cineva islamizează ţara, mă refer la guvernanţii noştri de astăzi, cineva se gândeşte şi la moralitate, la suflet şi la credinţa noastră, fapt ce merită toată recunoştinţa şi lauda noastră”, declara Marchel, care i-a mulţumit lui Usatîi, în ajunul campaniei electorale, şi prin intermediul unei scrisori oficiale postate pe site-ul Eparhiei.

Episcopul Marchel a fost botezat la naştere cu numele de Nicolae Mihăescu. El s-a născut în s. Pârliţa, Făleşti, la 10 km de Bălţi, într-o familie cu 8 copii. În urmă cu ceva timp, din cauza ieşirilor sale politice, acesta a intrat într-un conflict cu ÎPS Vladimir, iar ulterior s-a vehiculat că Marchel, cu trecere la Moscova, ar aspira chiar la fotoliul actualului mitropolit.

Casa de lux a episcopului

PS Marchel, acum în vârstă de 55 de ani, duce o viaţă îndestulată material, trăind într-un imobil de milioane, cu două niveluri, aflat la marginea or. Bălţi. Casa acestuia se află pe str. Decebal, într-o zonă unde sunt ridicate mai multe castele, care aparţin, în mare parte, unor oameni de afaceri. Casa, vopsită în galben, este somptuoasă şi se aseamănă la aspect cu o biserică fără cupole. La etajul doi, pe fereastră, poate fi observată o cruce din lemn, iar în curte, printre altele, o mică statuie a domnitorului Ştefan cel Mare şi Sfânt. Gardul este din fier forjat, la fel ca şi poarta, pe care sunt inscripţionate iniţialele „M M”, cel mai probabil de la numele acestuia, Marchel Mihăescu. Curtea este plantată cu iarbă verde, iar la poartă a fost săpată o fântână.

Vecinii cunosc că în acest imobil de lux locuieşte PS Marchel. „Dimineaţa, pe la 6-7, a plecat, cu maşina sa, în hainele de lucru”, ne spune o doamnă. „Nu prea vorbim. Ne salutăm, cam atât. Nu ştiu cu cine mai trăieşte în această casă”, continuă femeia. Un tânăr, care muncea la gardul unui imobil din zonă, ne-a arătat şi el casa PS, precizând că îl vede pe acesta, la volanul unor maşini scumpe, practic în fiecare zi.

„Nu suntem rude. Suntem… cunoscuţi”

Conform informaţiilor de la Întreprinderea de Stat „Cadastru”, episcopul Marchel a primit terenul de 700 m.p. pentru construcţia casei în anul 2001. Conform aceloraşi informaţii, deja în decembrie 2004, episcopul Marchel, tot el Nicolai Mihăescu, şi-a ridicat acolo casa, care are nu mai puţin de 316 m.p., dar şi o construcţie accesorie. Acestea au figurat pe numele clericului până în această vară, când, în urma unui contract de înstrăinare din 4 iulie 2014, cu condiţia întreţinerii pe viaţă, imobilul a fost trecut pe numele unui tânăr, Roman Tîşchevici, în vârstă de 20 de ani. Întrebaţi de ZdG, vecinii nu au putut să ne spună cine este băiatul, sau care este relaţia dintre acesta şi episcopul Marchel.

Pe site-ul Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi l-am găsit pe Roman ca fiind înmatriculat la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Sociale. Am mers acolo pentru a discuta cu el. Roman este acum în anul doi, însă nu a dorit să ne ofere prea multe detalii despre relaţia sa cu episcopul Marchel, devenind vizibil emoţionat după ce am abordat subiectul. „Şi care e problema? Nu suntem rude. Suntem… cunoscuţi, pur şi simplu. Atât”, ne-a zis tânărul, care nu a dorit să discute mai mult la acest subiect.

„Ne-am certat foarte tare şi…”

Pe un site de socializare, tânărul Roman, care a împlinit vârsta de 20 de ani în iulie, curent, la două săptămâni după ce casa episcopului Marchel era trecută pe numele său, postează mai multe imagini. În unele dintre ele acesta este la mare, împreună cu prietenii, sau la volanul unor maşini. Ultima sa achiziţie este un BMW 316, înscris în baza de date a Întreprinderii de Stat „Registru” chiar pe numele său.

Am încercat să găsim familia lui Roman, pentru a afla despre legătura acestuia cu PS Marchel. Acesta este originar din Şoldăneşti, localitate în care, în baza de date a Moldtelecom, este înregistrată o singură persoană cu numele de familie Tîşchevici, Tatiana. Contactând-o telefonic, aceasta a recunoscut că este mama lui Roman. Ea ne-a spus că tatăl acestuia (Iurie, în acte), este plecat în Ucraina de mai bine de 15 ani, după ce s-au despărţit. Ea a zis că nu cunoaşte nimic despre faptul că imobilul de lux al episcopului Marchel ar fi înscris acum pe numele fiului ei. „Dar ce s-a întâmplat? Nu ştiu, nu ştiu şi nici nu vreau să ştiu. Eu locuiesc în Şoldăneşti, el trăieşte, nu se ştie unde, scuzaţi-mă. Nu am legătură cu el. Ne-am certat foarte tare şi… Gata, mă scuzaţi, la revedere”, ne-a zis femeia, după care a închis, fără a mai răspunde ulterior la apeluri şi la întrebarea dacă îl cunoaşte sau nu pe episcopul Marchel.

Vocabularul episcopului: „Eşti viclean… Ticălosule”

După ce am fost la Universitatea „Alecu Russo”, ne-am deplasat la Eparhia de Bălţi şi Făleşti, în încercarea de a discuta şi cu episcopul despre averi şi afaceri. La faţa locului ni s-a spus însă că acesta nu a fost în acea zi (marţi, 16 septembrie 2014) la serviciu şi că, de obicei, acesta conduce, atunci când vine la Eparhie, o maşină de model Skoda, pe care şi-a procurat-o recent. Oamenii ne-au spus că, în lipsa episcopului, am putea discuta cu sora acestuia, Maria (Sochircă), care vinde lumânări, icoane, dar şi alte obiecte bisericeşti într-un magazin deschis chiar în interiorul Eparhiei. Femeia ne-a spus că episcopul nu a fost şi nici nu va fi în acea zi. Totodată, ea susţine că nu cunoaşte de ce episcopul şi-a trecut casa în care locuieşte pe numele unui tânăr, dar nici ce relaţie există între fratele său şi acest băiat.

A doua zi, miercuri, 17 septembrie, l-am contactat telefonic pe PS Marchel pentru a lua opinia sa despre averile pe care le deţine şi despre tranzacţiile imobiliare din vara curentă. PS Marchel a răspuns la telefon. După ce ne-am prezentat, a vorbit pe un ton ridicat şi vădit iritat. „Cum te numeşti?… Ai fost la Bălţi şi ai dat pe alături şi acum mă suni? Ce ai căutat ieri la casa mea şi la eparhie, fără ştirea mea? De ce nu m-ai contactat să-mi spui că vii şi eu te întâlneam. Eşti viclean. Mai viclean om în viaţa mea nu am văzut. Ce ai căutat la sora mea? Ce treabă are ea cu casa mea? Ticălosule…”, ne-a zis episcopul. „Eu, la telefon, nu vreau să vorbesc, că voi le întoarceţi…. Vino la Bălţi, pentru că chiar vreau să te văd la faţă…”, ne-a mai zis PS Marchel. Apoi, ne-a spus că cele două minute pe care le-am solicitat iniţial au expirat şi că nu mai doreşte să discute cu noi. Peste un minut, l-am reapelat, dorind să-i solicităm opinia sa în scris, sau prin e-mail, pentru a-i garanta că nu vom modifica ceea ce ne va declara. Episcopul, însă, nu a dorit să discute. „Pe lângă faptul că eşti naglîi (obraznic, rus, n.r.), mai eşti şi needucat. Când vii la Bălţi? Eu asta vreau să aud doar de la tine”, ne-a zis acesta, menţionând că ne aşteaptă la Eparhie miercuri, 17 septembrie, între orele 16 şi 16.15.

„Eşti anchetatoare sau jurnalistă?”

Ulterior, după discuţii în redacţie, ţinând cont de tonul discursului PS Marchel, de faptul că ZdG a fost în ajun la Bălţi, dar nu l-a găsit la Eparhie pe PS Marchel, am hotărât să-l telefonăm încă o dată pe episcop pentru a-l anunţa că nu vom putea ajunge la întâlnire, dar că vrem să obţinem un răspuns telefonic sau în scris. „Nu am ce vorbi la telefon. De ce nu m-aţi sunat ieri? La sora mea i-aţi ridicat tensiunea. De ce v-aţi dus să rezolvaţi întrebările casei mele cu sora mea? Când a auzit de ZdG, s-a gândit: ce mai vor oare şi ăştia​?. Atâta ticăloşenie… De ce nu m-aţi telefonat ieri, când aţi fost la Bălţi? Nu vreau să vorbesc cu voi prin telefon, vreau să-l văd pe băiatul acela care a vrut să-i provoace o nenorocire la sora mea. Vreau să mă uit în ochii lui. Ce o căutat el s-o întrebe? Dacă nu aveţi atâta înţelepciune ca să înţelegeţi că de casa mea puteţi vorbi doar cu mine sau cui eu i-am înmânat-o, cadonat-o, vândut-o…. Ce te interesează pe d-ta cine este acest băiat (Roman, n.r.)? Eşti anchetatoare sau jurnalistă?”, ne-a întrebat PS Marchel, apo a continuat.

„Sunteţi doi-trei oameni în cruce care trăiţi pentru senzaţii mincinoase. Aveţi şi voi trei cititori în patru rânduri. Lăsaţi-mă, vă rog. La telefon nu discut. Veniţi azi? Veniţi mâine, atunci. Voi sunteţi dependenţi nu ştiu de cine. Sunaţi, luaţi-vă încuviinţare şi veniţi. Nu ştiu cui slujiţi voi, numai nu Moldovei. Voi ştiţi. Dar de ce te interesează pe d-ta de unde am eu bani pentru casă şi cine este Roman pentru mine? Ce, eşti anchetatoare? La care întrebări am să găsesc de cuviinţă am să vă răspund. De ce d-stră trebuie să vă răspund? Nu-ţi pare că îţi bagi nasul unde nu îţi fierbe oala? Nu vă răspund. Eu nu dumitale trebuie să răspund ce şi cui îi sunt dator… Sigur, te-ai spălat repede pe mâini ca Pilat cum l-a răstignit pe Hristos. Chiar că e mare ticăloşenie. Nici nu vreau să vorbesc cu voi…”, ne-a zis acesta. Discuţia a fost înregistrată. Redacţia rămâne deschisă pentru punctul de vedere al PS Marchel la subiectul abordat de ZdG.

Discursurile politice ale lui Marchel

În ultimii ani, episcopul Marchel a fost un participant activ la protestele PCRM-ului. În noiembrie 2013, acesta îi îndemna pe toţi „cei care se gândesc la ziua de mâine şi la viitorul copiilor ” să participe la o acţiune de protest a PCRM-ului pentru a-şi exprima nemulţumirea faţă de tot ce se întâmplă în ţară, protest care urma să fie organizat pe 23 noiembrie, în Chişinău. „Îndemn creştinii să îşi exprime nemulţumirea faţă de situaţia actuală din ţară nu doar prin rugăciune, ci şi prin acţiuni concrete. Îi îndemn să nu fie indiferenţi şi să participe la acţiunile de salvare a valorilor noastre morale, creştineşti şi să ia parte la marş. În acest context, eu mă văd acolo, în Chişinău, pentru a apăra tot ceea ce se mai poate apăra”, declara episcopul de Bălţi şi Făleşti.

Ulterior, în vara anului trecut, Marchel spunea că „vom face apel să nu voteze creştinii pentru aceste trei partide satanice (din Coaliţia de guvernare, n.r.), pentru că acestea nu îndeplinesc doleanţele cetăţenilor” (citat pentru agenţia Omega). Nemulţumirile PS vin după ce actuala Coaliţie a votat legea cu privire la asigurarea egalităţii, sau legea antidiscriminare, aşa cum este cunoscută.

Episcopul cu dosar penal

Activitatea politică a PS Marchel este vizibilă şi astăzi, susţine Vlad Ghiţu, consilier municipal în Bălţi din partea PLDM. „Apropierea părintelui de PCRM este istorică. Înainte de alegerile din 2009, el îndemna oamenii, deschis, să voteze PCRM-ul. A fost tot timpul un părtaş deschis al PCRM-ului şi al puterii locale din Bălţi, care este una constant roşie”, spune consilierul. „Recent, a fost rectificat bugetul municipal, iar o linie de buget se referea la alocarea a 100 de mii de lei pentru biserica „Constantin şi Elena”, acolo unde slujeşte părintele Marchel, pentru reparaţii. Am întrebat ce e cu banii ăştia, din moment ce biserica e separată de stat, mai ales că oraşul Bălţi are multe alte probleme, legate de oameni nevoiaşi, copii ai străzii. Dar, fără răspuns. Cred că aceşti bani sunt un tribut adus de către puterea comunistă pentru susţinerea guvernării locale de către Marchel”, crede Ghiţu.

Numele lui Nicolae Mihăescu figurează şi în cadrul unui dosar penal deschis de către organele de drept după ce acesta a participat, pe 5 iunie 2014, la Bălţi, la o întrunire „de taină” cu mai mulţi ”statalişti”, inclusiv başcanul găgăuz, Mihail Formuzal, şi liderul Partidului Patrioţii Moldovei, Mihail Garbuz. În cadrul acelei întruniri s-ar fi discutat un plan de destabilizăre a situaţiei din R. Moldova cu scopul de a schimba vectorul extern. Viorel Morari, procurorul-şef al Secţiei conducere a urmăririi penale în organele centrale ale Serviciului Vamal şi Ministerului Afacerilor Interne din cadrul Procuraturii Generale (PG), ne-a spus că la acel dosar, care a fost deschis pe fapt şi în care episcopul Marchel nu are încă un statut, „se lucrează”, fără a ne oferi şi alte detalii.

Trecutul pro-rus al PS Marchel

Mai multe surse publice arată că această faţă bisericească şi-a manifestat timp de decenii simpatiile faţă de liderii politici ai Rusiei, dar şi faţă de liderii separatişti de la Tiraspol. În anul 1992, arhimandritul Marchel Mihăescu i se adresa public lui Igor Smirnov cu formula de „Excelenţa Sa, Preşedintele Republicii Moldoveneşti Nistrene”, în telegramele şi scrisorile lui către liderul transnistrean din timpul războiului din 1992, publicate în revista „Râbniţki Metallurg”.

În şedinţa Sinodului Bisericii Ortodoxe din Moldova din 12 iulie 2006, desfăşurată în incinta Mănăstirii „Cuvioasa Parascheva” (Mănăstirea Hâncu), arhiereii moldoveni au luat decizia de a înfiinţa Episcopia de Bălţi şi Făleşti. Singurul episcop care s-a opus a fost PS Dorimedont Cecan de Edineţ şi Briceni, care a încercat să atragă atenţia mitropolitului asupra unor fapte necreştineşti ale protopopului de Bălţi, dar episcopul de Ungheni şi Nisporeni, Petru Musteaţă, a intervenit şi a afirmat că „el s-a pocăit şi nu va mai repeta greşelile”. PS Dorimedont Cecan, care a decedat în decembrie 2006 în urma unui cumplit accident rutier, a fost singurul ierarh care a votat împotriva alegerii arhimandritului Petru Musteaţă ca episcop de Nisporeni în 2005 şi a arhimandritului Marchel Mihăescu ca episcop de Bălţi şi Făleşti în 2006. ZdG a contactat Eparhia de Ungheni şi Nisporeni pentru a afla la ce s-a referit PS Petru atunci când a vorbit, în 2006, despre „pocăinţa” PS Marchel. Reprezentanţii Eparhiei ne-au luat datele de contact şi, după ce au aflat întrebarea, au promis că vor reveni cu un apel telefonic, lucru care, până la această oră încă nu s-a întâmplat.

În timpul documentării acestui articol, ZdG a discutat cu mai multe persoane care au activat sau l-au cunoscut, în diferite perioade, pe episcopul Marchel. Unele dintre mărturii nu îl avantajează pe episcop. Aceste mărturii nu le-am făcut însă publice, deoarece nu deţinem probe concludente care să confirme veridicitatea lor.

Echipa ZDG