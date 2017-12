Bilanţul unui BAC CORUPT

Două dosare penale pentru trafic de influenţă şi corupere pasivă, 16 persoane bănuite, alte câteva zeci aflate în atenţia organelor de drept, 414 telefoane ridicate şi peste 300 de lucrări anulate. Acesta este bilanţul examenelor de bacalaureat din acest an, când, toată lumea recunoaşte, au avut loc cele mai ample acţiuni îndreptate împotriva stârpirii corupţiei.

Încă de la primul examen de bacalaureat din acest an, opinia publică era informată despre mai multe nereguli. Nu mai puţin de 15 profesori au fost nevoiţi să calce pragul Centrului pentru Combaterea Crimelor Economice şi Corupţiei (CCCEC), instituţie care-şi pusese, probabil, în gând să depisteze toate infracţiunile care vor avea loc anul acesta la BAC.

Bac-ul cu două dosare

Monitorizarea examenelor de către CCCEC s-a lăsat într-un final însă cu intentarea doar a două dosare penale. Primul dintre ele, pentru corupere pasivă (art. 324 Cod Penal al R. Moldova). În cadrul acestui dosar, Bogdan Zumbreanu, şeful Direcţiei Urmărire Penală a CCCEC, ne-a spus că au fost recunoscute în calitate de bănuiţi 16 persoane, majoritatea fiind profesori.

Celălalt dosar penal a fost deschis pentru trafic de influenţă (art. 326 Cod Penal al R. Moldova). “Esenţa dosarului este că s-au pretins bani de către o persoană, care susţinea că are influenţă asupra unei alte persoane responsabile, şi că în acest fel le va putea asigura elevilor trecerea în sala de examene cu telefoanele mobile, fapt ce îi va ajuta la rezolvarea testelor”, ne-a spus Zumbreanu. Acesta susţine că puteau fi deschise mai multe dosare penale, doar că, pentru că ele ar fi fost iniţiate în baza aceluiaşi articol, s-a decis ca, iniţial, toate investigaţiile să se facă în cadrul unui singur dosar penal, iar ulterior, în funcţie de stabilirea vinovaţilor, aceştia să fie cercetaţi într-un dosar penal separat.

În total, în cadrul investigaţiilor, CCCCEC a efectuat percheziţii în 8 centre de BAC, dintre care, în 4 centre, cercetările au avut loc la faţa locului. Zumbreanu a anunţat că, în total, angajaţii CCCEC au depistat şi ridicat 414 telefoane mobile, copiuţe, înscrieri în ciornă în care erau indicaţi elevii, adresele lor de e-mail, numerele de telefoane, clasele unde se susţineau examenele şi chiar locurile lor în sală.

“În 90% din cazuri lucrurile erau similare”

CCCEC ne-a mai informat că au mai fost efectuate 13 percheziţii private, la domiciliile şi la birourile de serviciu ale persoanelor care conform datelor operative au fost implicate în colectarea mijloacelor financiare şi transmiterea rezultatelor. “Ca urmare a efectuării percheziţiilor, au fost depistate persoanele care contribuiau la rezolvarea şi transmiterea testelor. Într-un seif al preşedintelui Asociaţiei Părinteşti au fost depistate 16 mii de lei”, ne-a comunicat Zumbreanu.

Cum se alegeau liceele care urmau să fie verificate de către CCCEC? “Am ales liceele după informaţiile care au venit la Centru. Noi nu am mers singuri, din capul nostru. Am fost informaţi prin linia fierbinte sau prin adresa electronică a Centrului”, afirmă Zumbreanu. “Am mers în licee doar cu autorizarea judecătorului de instrucţie. Înainte de a ne permite autorizarea percheziţiei, judecătorul studia materialele care stau la bază cererii noastre. Dacă veneam şi spuneam: noi credem că acolo este corupţie, el ne spunea: mai întâi verificaţi şi după asta veniţi după autorizaţie”, afirmă Zumbreanu, care admite că “dacă s-ar fi făcut cercetări în toate liceele din ţară, în 90% din cazuri lucrurile erau similare”.

BAC 2009 vs BAC 2012. Asemănari?

“Noi am mizat că, după prima descindere, lumea o să înţeleagă că situaţia este foarte încordată şi abordarea va fi una foarte seriosă. Dar, impertinenţa cu care s-au continuat acţiunile respective dă dovadă că e nevoie de o schimbare de sistem”, crede şeful de direcţie al CCCEC. Acesta admite că au fost încercări din partea celor cercetaţi de “a cădea la pace” cu angajaţii Centrului, dar neagă că aceste lucruri ar fi posibile. “Au fost făcute unele aluzii cu privire la coruperea angajaţilor CCCEC, dat ele au fost stopate din start”, este sigur Zumbreanu.

Evenimentele din acest an au amintit de cele din vara lui 2009, când CCCEC zguduia sistemul educaţional după ce reţinea mai mulţi funcţionari ai Ministerului Educaţiei, inclusiv pe Adrian Ghicov, directorul Agenţiei de Evaluare şi Examinare, instituţie abilitată cu organizarea şi monitorizarea examenelor de BAC, pentru luare de mită. Peste un an şi jumătate însă, toţi cei despre care CCCEC declara că sunt suficiente probe care să le demonstreze vina, erau declaraţi nevinovaţi de instanţele de judecată. Zumbreanu, care şi atunci era în vâltoarea evenimentelor, a evitat însă să se pronunţe vis-a-vis de cele întâmplate în 2009. “Nu a mai fost o aşa amploare. Este pentru prima dată”, s-a rezumat să declare acesta.

300 lucrări anulate

În aşteptarea rezultatelor, marţi, 26 iunie, Comisia Naţională de Examene a decis să anuleze 78 de lucrări, constatându-se că autorii acestora au încălcat regulamentul de desfăşurare a examenelor, pe motiv că asupra lor au fost găsite telefoane mobile.

Totodată, Comisia respectivă a decis anularea a 211 lucrări, la recomandarea comisiilor de evaluare, pe motiv că acestea sunt identice (de la două lucrări identice la unele discipline de examen, până la 28 de lucrări identice la altele), integral sau parţial. În unele dintre aceste lucrări, evaluatorii au găsit, insertate, copiuţe, în cazul altor lucrări, răspunsurile, la unii itemi, erau de la alt profil, sau din testul de la altă clasă (de la cl.IX), sau chiar din testul de anul trecut. Aceşti elevi vor putea susţine examenul în sesiunea de examene 2013.

Ministerul Educaţiei a mai anunţat că până acum, pentru încălcări grave ale metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenelor, au fost demişi din funcţie 9 Preşedinţi ai Centrelor de Bacalaureat; 2 preşedinţi ai Centrelor de Bacalaureat au primit mustrări aspre; 3 Preşedinţi ai Centrelor de Bacalaureat au primit mustrări aspre şi în calitatea lor de directori de liceu; circa 70 de asistenţi şi 2 secretari ai Centrelor de Bacalaureat au fost demişi. În total, au fost anulate 289 de lucrări de examen.

Liceul “Mihai Viteazul” şi Partidul Democrat

De departe, liceul căruia CCCEC i-a atras o atenţie sporită în acest an a fost “Mihai Viteazul” din Chişinău. Şi CCCEC, dar şi ME s-au pus de acord că acolo au fost depistate cele mai mari nereguli. Deşi CCCEC nu a făcut public numele liceului, ZdG a aflat că anume în seiful preşedintelui Asociaţiei Părinteşti de la “Mihai Viteazul” au fost găsite şi cele 16 mii de lei, destinate coruperii examenelor de BAC. Banii erau înveliţi într-o foaie A4, pe care erau indicate mai multe nume. Din înscrisuri (vezi foto 1), reiese că iniţial pentru examene, la 6 iunie 2012, de la clasa a XII-a D a Liceului “Mihai Viteazul” s-au strâns 19 mii de lei, dintre care au fost cheltuiţi doar 3 mii.

Din înscrisuri, mai desluşim două nume: Fachira şi Ciuxin. De la elevi ai Liceului “Mihai Viteazul” am aflat că este vorba de doi profesori care activează aici, Vera Ciuxin, profesoară de chimie, şi Ana Fachira, profesoară de matematică. Din câte se pare, acestea au fost implicate în colectarea banilor destinaţi coruperii BAC-ului.

Interesant însă este faptul că Nelea Berezovschi este membru PD şi face parte chiar din Consiliul Politic Naţional al PD, alături de alte 273 de persoane. La alegerile parlamentare din 5 aprilie 2009, Berezovschi a fost pe locul 12 în lista partidului condus la acea vreme de Dumitru Diacov. Ea însă a fost exclusă din lista pentru alegerile parlamentare anticipate din 29 iulie 2009, odată ce partidul a fost preluat de Marian Lupu. Precizăm totodată că directorul CCCEC a fost numit în funcţie tot de către Partidul Democrat.

La Liceul “Mihai Viteazul” ni s-a spus că Nelly Berezovschi şi Ana Fachira sunt în concediu, iar Vera Ciuxin va reveni, doar că nimeni nu a putut să ne spună când.

“Nu e bine ce a făcut CCCEC”

“În incinta Liceului Teoretic “Vasile Alecsandri”, din Călăraşi, au fost depistate 264 de telefoane mobile”, anunţa CCCEC pe 19 iunie. “La noi nu a fost găsit niciun telefon la elevi. Toate telefoanele mobile au fost găsite pe masa din faţa clasei, acolo unde le-am pus înainte de începerea examenului”, ne-a spus Galina Untură, directoarea liceului. “Nu s-a făcut nici un proces-verbal şi nu a fost anulată nicio lucrare”, ne-a mai spus aceasta. “Eu nu cred că e bine ce au făcut cei de la CCCEC. Se puteau lua altfel de măsuri. Puteau accepta propunerile noastre, făcute de câţiva ani. Copiii să treacă înaintea examenelor prin detectorul de metale. Era cel mai bine. Noi am propus, dar nimeni nu ne aude”, a precizat directoarea.

Leonid Guţu, director al Liceului Teoretic Tabani din Briceni de 25 de ani, ne-a spus şi el că descinderile nu au fost binevenite. “Greşeala e însă de sus. Părerea mea e că elevului trebuie să i se dea o carte de teste şi el să se pregătească pe parcursul a 3 ani. Trebuie schimbată sistema de examene. Da, eu am fost pedepsit. Dar ce să fac? Eu, juridic, am fost pedepsit pe bună dreptate, pentru că au fost nişte nereguli, dar ca director, nu sunt vinovat. Totul s-a făcut pe la spatele meu. Eu nu am ştiut de nereguli. Le-au făcut cei din alte licee”, s-a apărat Leonid Guţu.

“Important este să se ţină tare”

Între timp, fie că sunt sau nu de acord cu cele făcute de CCCEC, elevi, părinţi, profesori sunt văzuţi zilnic în sala de aşteptare a CCCEC-ului. Acestora, fie le sunt returnate telefoanele, fie sunt audiaţi. Cert este că îţi dai seama din prima că cei de acolo au tangenţă cu BAC-ul. “Nu uita ce-am vorbit acasă. Fii calm”, îi spune o mamă unui băiat, care intra, probabil, pentru a fi audiat. Înainte de asta, un grup de 4 tineri vorbeau între ei, în timp ce-şi aşteptau colegul, care şi el, probabil, era audiat: “Important este să se ţină tare. Nu trebuie să cedeze şi totul va fi bine”, spune un tânăr. “Cum e anchetatoarea? E dură?”, o întreabă un alt tânăr pe o fată, care ieşise afară după discuţiile cu angajaţii CCCEC.