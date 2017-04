(doc) Acuzaţii de trafic de influenţă şi abuz la AIPA

Şefa Secţi­ei Teri­to­ri­a­le Orhei din cadrul Agenţi­ei de Inter­venţie şi Plă­ţi pen­tru Agri­cul­tu­ră a depus, în noiem­brie 2015, o plân­ge­re pena­lă la Cen­trul Naţio­nal Anti­co­ru­pţie, denu­nţând abuz şi tra­fic de influ­enţă în pro­ce­sul de acor­da­re a sub­venţi­i­lor. La pes­te jumă­ta­te de an de la depu­ne­rea plân­ge­rii, dosa­rul penal des­chis pe mar­gi­nea aces­tui fapt stag­nea­ză, iar fun­cţio­na­ra se plân­ge că a ajuns vic­ti­ma celui împo­tri­va căru­ia a depus denu­nţul.

În noiem­brie 2015, Ste­la Coşe­liuc, şefa Secţi­ei Teri­to­ri­a­le Orhei din cadrul Agenţi­ei de Inter­venţie şi Plă­ţi pen­tru Agri­cul­tu­ră (AIPA), adre­sa Cen­tru­lui Naţio­nal Anti­co­ru­pţie (CNA) o plân­ge­re prin care denu­nţa acor­da­rea dubi­oa­să a unei sub­venţii de 3,9 mili­oa­ne de lei fir­mei „Stan­dard Vin Plus” SRL, con­du­să de omul de afa­ce­ri Iurie Diden­co, cel care ges­tio­nea­ză şi un cunos­cut club de noap­te din Chi­şi­nău. Atun­ci, cazul a deve­nit public şi a pro­vo­cat dis­cu­ţii aprin­se, dar fără vreo fina­li­ta­te.

Acuzaţii şi interese între doi colegi de la AIPA

Ste­la Coşe­liuc scrie că, în martie-aprilie 2014, tatăl său, Con­stan­tin Mătră­gu­nă, plan­ta 14 ha de coa­că­ză. Cu aceas­tă oca­zie, el a depus o cere­re la AIPA, soli­ci­tând o sub­venţie. Ea susţi­ne că, din cau­za con­flic­tu­lui de inte­re­se cre­at, a anu­nţat Comi­sia Naţio­na­lă de Inte­gri­ta­te (CNI), iar de dosa­rul tată­lui său s-a ocu­pat un coleg. Dosa­rul tată­lui, însă, a fost res­pins prin actul Dire­cţi­ei Inspe­cţii şi Con­trol pe Teren pe motiv că pro­cen­tul de prin­de­re a mate­ri­a­lu­lui sădi­tor ar fi fost foar­te mic. „Aflând des­pre acest fapt, Marin Mor­tean (şeful Dire­cţi­ei) m-a sfă­tu­it că ar fi oport­un de replan­tat golu­ri­le cu un nou mate­ri­al sădi­tor şi de repus dosa­rul în anul urmă­tor. Mor­tean, din pro­prie ini­ţi­a­ti­vă, a menţio­nat că va favo­ri­za dosa­rul tată­lui meu pen­tru ca aces­ta să pri­meas­că aju­to­rul pre­vă­zut fără impe­di­men­te”, susţi­ne Ste­la Coşe­liuc în adre­sa­rea către CNA. „Am retras dosa­rul tată­lui meu de pe rol, pen­tru că se usca­se plan­ta­ţia. Până la urmă, Mor­tean nu m-a aju­tat şi nici nu avea de ce să mă aju­te. A umblat doar cu min­ciu­ni”, decla­ră, în mai 2016, Ste­la Coşe­liuc, cu refe­ri­re la acest subiect.

În con­tex­tul pro­mi­siu­nii de aju­tor, şefa Secţi­ei Teri­to­ri­a­le Orhei din cadrul AIPA scrie la CNA că, în august 2014, ace­la­şi Mor­tean i-ar fi comu­ni­cat că, la Orhei, urma să fie depus un dosar în nume­le fir­mei „Stan­dard Vin Plus” SRL, pen­tru obţi­ne­rea unei sub­venţii de 3,9 mili­oa­ne de lei pen­tru o linie de sor­ta­re a fruc­te­lor. „Mi-a indi­cat ca acest dosar nea­pă­rat să fie intro­dus cu pri­o­ri­ta­te în Regis­trul Elec­tro­nic al Agenţi­ei”, scrie fun­cţio­na­ra. Ea pre­ci­zea­ză că a înre­gis­trat acel dosar şi că, „în apa­renţă, totul era în regu­lă, cu exce­pţia poze­lor con­fir­ma­ti­ve ale lini­ei de sor­ta­re, care tre­bu­iau pre­zen­ta­te în mod obli­ga­to­riu. Con­sta­tând lip­sa poze­lor, i-am comu­ni­cat lui Mor­tean că intenţio­nez să mă depla­sez la faţa locu­lui pen­tru a face poze. Potri­vit fun­cţi­ei pe care o deţin, eram res­pon­sa­bi­lă să con­stat că infor­ma­ţi­i­le din dosar sunt ade­vă­ra­te. Dl Mor­tean mi-a dat indi­cat să nu mă depla­sez nică­ie­ri, deo­a­re­ce poze­le le voi pri­mi prin poş­ta elec­tro­ni­că şi, prin urma­re, să mă ocup de dosar fără a pune între­bă­ri şi să-l pro­ce­sez în regim de urgenţă”, scrie Ste­la Coşe­liuc. Ea susţi­ne că, pe 25 august 2014, a pri­mit poze­le prin poş­ta elec­tro­ni­că de la fir­ma „Stan­dard Vin Plus” prin mesaj redi­re­cţio­nat de la fir­ma „Sami­ra­la­gro” SRL, bene­fi­ci­a­rul căre­ia, Tudor Ungu­rea­nu, a pro­fi­tat, la rân­dul său, de ace­la­şi tip de sub­venţie în sumă de apro­xi­ma­tiv 4 mili­oa­ne de lei. „Din auzi­te, am aflat că Pavel Diden­co, fiul lui Iurie Diden­co, deţi­ne la aceas­tă fir­mă o cotă de par­ti­ci­pa­re”, scrie, către CNA, Ste­la Coşe­liuc. Date­le de la Came­ra Înre­gis­tră­rii de Stat (CÎS) con­fir­mă fap­tul că Pavel Diden­co deţi­ne 33% din fir­ma de la care a fost redi­re­cţio­nat mesa­jul către şefa AIPA Orhei, iar infor­ma­ţi­i­le de la AIPA ara­tă că acest SRL a bene­fi­ci­at, de ase­me­nea, de o sub­venţie pen­tru o linie de sor­ta­re a fruc­te­lor.

După plângere: „S-au început denigrări şi acuzaţii”

Ste­la Coşe­liuc scrie la CNA că după ce i-au apă­rut mai mul­te sus­pi­ciu­ni, a dis­cu­tat des­pre acest caz cu Marin Mor­tean, care i-ar fi spus să „nu pun prea mul­te între­bă­ri la aceas­tă com­pa­nie şi să nu uit că tatăl meu are de depus un dosar anul vii­tor”. În aces­te con­di­ţii, într-un final, fir­ma SC „Stan­dard Vin Plus” a bene­fi­ci­at de sub­venţia de 3,9 mili­oa­ne de lei. Între timp, cazul a ajuns în atenţia pre­sei. „L-am între­bat pe dl Mor­tean ce se întâm­plă. Mi-a spus că cele medi­a­ti­za­te sunt niş­te decla­ra­ţii abe­ran­te…”, scrie fun­cţio­na­ra. Ulte­ri­or, pre­ci­zea­ză ea, după achi­ta­re, secţi­i­le teri­to­ri­a­le tre­bu­ie să facă inspe­cţii post-achitare, în cadrul căro­ra ar urma să veri­fi­ce sta­rea obiec­tu­lui sub­venţio­nat. „Împre­u­nă cu spe­cia­lis­tul supe­ri­or Lili­an Cim­bir ne-am depla­sat la fri­gi­de­rul luat în loca­ţiu­ne de „Stan­dard Vin Plus” pen­tru a veri­fi­ca sta­rea lini­ei de amba­la­re. Am con­sta­tat că fri­gi­de­rul nu se mai află în aren­da SC „Stan­dard Vin Plus”, iar linia de sor­ta­re sub­venţio­na­tă nu se află la faţa locu­lui. Având în vede­re cele depis­ta­te, i-am scris o notă infor­ma­ti­vă lui Petru Male­ru, direc­to­rul Agenţi­ei”, pre­ci­zea­ză Ste­la Coşe­liuc. La scurt timp, ea a fost cita­tă de CNA pen­tru a ofe­ri deta­lii. În plân­ge­rea din care am citat mai mul­te decla­ra­ţii ale Ste­lei Coşe­liuc, aceas­ta îl acu­ză pe Marin Mor­tean de abuz de ser­vi­ciu, menţionând că „obli­ga­ti­vi­ta­tea supu­ne­rii supe­ri­o­ru­lui, pe de o par­te, cât şi a înde­pli­ni­rii cu exac­ti­ta­te a indi­ca­ţi­i­lor aces­tu­ia mă puneau în situ­a­ţia difi­ci­lă de a ris­ca pier­de­rea ser­vi­ci­u­lui”.

CITIȚI AICI PLÂNGEREA INTEGRALĂ DEPUSĂ LA CNA DE STELA COȘELIUC LA CNA

„După acea notă infor­ma­ti­vă refe­ri­toa­re la inspe­cţia post-achitare s-au înce­put repre­siu­ni. Nu am avut pro­ble­me din par­tea orga­ne­lor, ci din par­tea dlui Mor­tean. S-au înce­put deni­gră­ri şi acu­za­ţii pre­cum că eu aş fi luat mită. Chiar impu­nea agri­cul­to­rii să scrie decla­ra­ţii pre­cum că eu aş fi cerut bani, un agri­cul­tor chiar a fost ame­ninţat că i se va scă­dea din sume dacă nu face decla­ra­ţii. Ace­la a spus că mi-a dat bani şi Mor­tean a înre­gis­trat audio. Când CNA a înce­put să se ocu­pe de caz, iar eu l-am aver­ti­zat că-l voi ata­ca în instanţă pen­tru bâr­fe, calomnie şi deni­gra­re, aces­ta a recu­nos­cut că totul e orga­ni­zat de Mor­tean şi că el aşa ceva în gene­re nu a spus. După aces­te acu­za­ţii, CNA a fost, dar nu a găsit nimic”, susţi­ne Ste­la Coşe­liuc. Fun­cţio­na­ra pre­ci­zea­ză că şi agri­cul­to­rii din raion ar fi avut de sufe­rit de pe urma aces­tui con­flict. „Dosa­re­le de la Orhei erau decla­ra­te nee­li­gi­bi­le fără motiv. Dosa­re­le de pes­te 400 mii de lei le inspec­tea­ză Dire­cţia lui Mor­tean. Cele care veneau de la mine erau res­pin­se, ca să se ara­te că AIPA Orhei lucrea­ză rău. Oame­nii sufe­ră din aceas­tă cau­ză. Am insis­tat să fie veri­fi­ca­te repe­tat toa­te dosa­re­le. Dar, dacă se res­pin­ge ini­ţi­al, oame­nii nu au decât calea instanţei, şi mulţi nu mai au cura­jul să mai apli­ce după sub­venţii”, susţi­ne Ste­la Coşe­liuc.

Didenco: „Eu eram întotdeauna cel mai exemplar”

Petru Maler, pro­pri­e­ta­rul fri­gi­de­ru­lui aren­dat de „Stan­dard Vin Plus” pen­tru a insta­la linia de sor­ta­re a fruc­te­lor, susţi­ne că a sem­nat un con­tract în acest sens în vara anu­lui 2014, dar că, pes­te vreo trei luni, con­trac­tul a fost rezi­li­at. „Linia nu a fun­cţio­nat nici­o­da­tă în acel fri­gi­der. Nici nu erau con­di­ţii pen­tru insta­la­rea ace­lei linii. Nu era sur­să de ener­gie şi nici sur­să de apă, la care să poa­tă fi conec­ta­tă linia”, pre­ci­zea­ză Maler, menţionând că părţi din acea linie erau adu­se „câteo­da­tă” la fri­gi­der, atun­ci când „venea con­tro­lul”. Aces­ta lasă să se înţe­lea­gă că teh­ni­ca ar fi fost uti­li­za­tă de mai mul­te fir­me pen­tru a pri­mi sub­venţii.

La rân­dul său, Iurie Diden­co, pro­pri­e­ta­rul „Standard-Vin Plus”, pre­ci­zea­ză că, pe mar­gi­nea aces­tui caz, au fost deja ofe­ri­te expli­ca­ţii orga­ne­lor de drept. „A fost o neînţe­le­re. Sunt min­ciu­ni că mai mul­te fir­me au obţi­nut pen­tru ace­ea­şi linie de sor­ta­re sub­venţii. Toa­te lini­i­le sunt. Aşa e la noi, doar să cău­tăm ceva, să nu dăm pace la oame­ni. Nu am nimic cu dl Mor­tean. Eu eram întot­dea­u­na cel mai exem­plar. Toa­te docu­men­te­le le depu­neam, pri­meam. Dacă era vreo pro­ble­mă sau nu-i plă­cea ceva la jumă­ta­te de hec­tar, jos… şi mai depar­te. Lumea e rea, dar la noi totul e corect”, menţio­nea­ză aces­ta.

„Ancheta internă pe marginea acestui caz s-a stopat”

Încer­că­ri­le ZdG de a dis­cu­ta cu Marin Mor­tean au eşu­at. La AIPA ni s-a spus că aces­ta este în con­ce­diu medi­cal. La tele­fo­nul mobil, fun­cţio­na­rul nu a răs­puns. I-am lăsat şi un mesaj, prin care l-am anu­nţat că am vrea să dis­cu­tăm, însă nici de aceas­tă dată Mor­tean nu a răs­puns la ape­lu­ri. Reda­cţia rămâ­ne des­chi­să pen­tru a publi­ca opi­nia lui Marin Mor­tean. „Ofi­ci­al, nime­ni nu m-a infor­mat unde este dl Mor­tean şi dacă d-lui este pe foa­ie de boa­lă. O peri­oa­dă, cât timp nu am fost, anche­ta inter­nă pe mar­gi­nea aces­tui caz s-a sto­pat. Chiar astăzi (marţi, 10 mai) însă, am dat indi­ca­ţii să fie relu­a­tă. Din ce cau­ză se sto­pa­se? Nu ştiu. Aşa a decis fos­tul direc­tor inte­ri­mar. Cu sigu­ranţă vom duce până la capăt acea anche­tă. Sun­tem la curent cu plân­ge­re­le dnei Coşe­liuc. Refe­ri­tor la sub­venţia pri­mi­tă de fir­ma „Standard-Vin Plus” nu putem face ceva, pen­tru că este inten­tat dosar penal”, ne-a spus Nico­lae Ciu­buc, proas­pă­tul direc­tor inte­ri­mar al AIPA.

Nere­gu­li­le în pro­ce­sul de acor­da­re a sub­venţi­i­lor au fost sesi­za­te în octom­brie 2015 de către www.bani.md. Atun­ci se menţio­na că nu mai puţin de 30 de agenţi eco­no­mi­ci ar fi fost impli­ca­ţi într-o sche­mă de obţi­ne­re fra­u­du­loa­să a sub­venţi­i­lor. La pes­te jumă­ta­te de an de atun­ci, dosa­rul însă nu are vreo fina­li­ta­te, iar mai mul­te per­soa­ne impli­ca­te în dosar susţin că s-ar încer­ca muşa­ma­li­za­rea pro­be­lor. Dosa­rul este acum în ges­tiu­nea Secţi­ei inves­ti­ga­ţii financiar-economice din cadrul Pro­cu­ra­tu­rii Gene­ra­le (PG), după ce toa­te plân­ge­ri­le din dosar au fost redi­re­cţio­na­te către PG.