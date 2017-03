Interviu cu medicul Mihai Stratulat: „O problemă în privinţa căreia în toată lumea se bate alarma – modul abuziv de a consuma antibiotice”

Interviu cu Mihai Stratulat, medic neonatolog şi pediatru

— De ce aţi ales să deveniţi medic?

— Cred că aşa se întâm­plă în toa­te fami­li­i­le în care părinţii sunt medi­ci, cel puţin unul din­tre copii mer­ge pe urme­le părinţi­lor. Tatăl meu a fost medic şi de mic vedeam asta: veneau copii la noi aca­să şi tata îi con­sul­ta, auzeam cuvin­te de lau­dă la adre­sa lui din par­tea unor cunoş­tinţe. Cu mulţi pri­e­te­ni părinţii mei au făcut cunoş­tinţă în con­tex­tul urmă­tor: fie că tata le-a sal­vat via­ţa copi­lu­lui, fie că i-a con­sul­tat sau i-a tra­tat. Cred că vrând-nevrând, unde­va în sub­conş­ti­ent, s-a for­mat pre­dis­pu­ne­rea pen­tru vii­toa­rea mea pro­fe­sie.

Mihai Stra­tu­lat

Data naş­te­rii

27 febru­a­rie 1983

Stu­dii

2010-2014 Uni­ver­si­ta­tea de Stat de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu”, Chi­şi­nău, R. Mol­do­va – doc­to­rand, spe­cia­li­ta­tea Pedia­trie

2007-2010 – Uni­ver­si­ta­tea de Stat de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu”, Chi­şi­nău, R. Mol­do­va – rezi­den­ți­at, spe­cia­li­za­rea Neo­na­to­lo­gie

2001-2007 – Uni­ver­si­ta­tea de Stat de Medi­ci­nă şi Far­ma­cie „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu”, Chi­şi­nău, R. Mol­do­va – Facul­ta­tea Medi­ci­nă gene­ra­lă

Acti­vi­ta­te

Febru­a­rie 2016 – pre­zent – Vice­pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei de Medi­ci­nă Peri­na­ta­lă din R. Mol­do­va

Octom­brie 2015 – pre­zent – Mem­bu al Comi­si­ei de Spe­cia­li­ta­te în Neo­na­to­lo­gie a Minis­te­ru­lui Sănă­tă­ții al R. Mol­do­va

Febru­a­rie 2015 – febru­a­rie 2016 – Pre­șe­din­te­le Aso­ci­a­ți­ei de Medi­ci­nă Peri­na­ta­lă din R. Mol­do­va

Apri­lie 2014 – decem­brie 2014 – Medic neonatolog-reanimatolog ATI nou-născuți, IMSP IMC

Mar­tie 2011 – mar­tie 2015 – Medic neo­na­to­log, Spi­ta­lul Inter­na­ţio­nal „Med­park”

Octom­brie 2010 – pre­zent – Asis­tent uni­ver­si­tar la Cli­ni­ca de Neo­na­to­lo­gie, Depar­ta­men­tul de Pedia­trie USMF „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu”

Apri­lie 2008 – august 2010 – Labo­rant supe­ri­or Cate­dra de neo­na­to­lo­gie și pedia­trie a facul­tă­ţii de per­fec­țio­na­re a medi­ci­lor, USMF „Nico­lae Tes­te­mi­ţa­nu”

Bre­vet de ino­va­tor

„Meto­da com­ple­xă de pro­fi­la­xie a infe­cţi­ei nozo­co­mi­a­le în ser­vi­ci­ul de rea­ni­ma­re şi tera­pie inten­si­vă neo­na­ta­lă”

— Cum stabiliţi contactul cu pacienţii dvs.?

— Mai degra­bă cu părinţii lor… pen­tru că medi­cul neo­na­to­log sau medi­cul pedia­tru este mai întâi în con­tact cu părinţii, deci pe ei tre­bu­ie să-i con­vin­gi, ei tre­bu­ie să aibă încre­de­re în medic, şi atun­ci şi copi­lul se tra­tea­ză mai uşor. E des­tul de greu, sunt părinţi des­tul de difi­ci­li, nu ştiu cum se expli­că asta, fie că au une­le aştep­tă­ri, fie că nu cunosc medi­ul. Părinţii care cresc deja a doi­lea sau al tre­i­lea copil, cunoscându-mă pe mine – eu mai glu­mesc, am o abor­da­re mai pri­e­te­noa­să – , mă înţe­leg, dar sunt şi dintr-acei care nu înţe­leg anu­mi­te opi­nii. Într-un final, totul depin­de de per­soa­na cu care eşti în con­tact.

— Ce greşeli fac cel mai des părinţii atunci când încearcă să trateze copiii?

— Pri­ma greşe­a­lă, şi eu întot­dea­u­na încerc să le-o spun, este pani­ca, care apa­re la ori­ce pro­ble­mă, chiar şi atun­ci când nu este cazul. În final, din cau­za aces­tei pani­ci, copi­ii şi ajung în spi­tal sau fac tra­ta­men­te pe care nu ar fi tre­bu­it să le facă. O altă greşe­a­lă a părinţi­lor e că, totu­şi, nu se infor­mea­ză. Acum, în seco­lul XXI, nu vor­besc de inter­net, dar se găsesc des­tul de mul­te păre­ri ale dife­ri­tor spe­cia­li­ş­ti din dome­niu pe care părinţii ar putea să le citeas­că. Eu întot­dea­u­na le spun că nu o fac pen­tru mine, ci pen­tru ei, pen­tru copi­lul lor, pen­tru că un părin­te infor­mat, şi corect infor­mat, aşa cum ade­sea le spun în glu­mă părinţi­lor, „este mai greu de amă­git”. Dacă părinţii nu sunt infor­ma­ţi, le zic: „eu acum pot să vă spun ori­ce şi să vă duc la ace­ea că ajun­geţi cu copi­lul la spi­tal”. Dacă părin­te­le este infor­mat, atun­ci şi comu­ni­ca­rea e mai inte­re­san­tă: con­vin­gi părin­te­le de ceea ce faci, de ceea ce vezi, obser­vi, expli­ci că anu­me aces­ta este tra­ta­men­tul şi în ce fel aces­ta poa­te aju­ta.

O altă greşe­a­lă este că unii părinţi fug de la un medic la altul. Am avut dife­ri­te cazu­ri. Bună­oa­ră, o mamă era atât de sigu­ră că copi­lul ei are o pro­ble­mă res­pi­ra­to­rie gra­vă, încât aveai impre­sia că mai că îşi dorea ca copi­lul să aibă pne­u­mo­nie. După ce a mers la vreo cin­ci medi­ci, cred că al cin­ci­lea am fost eu, i-am spus că copi­lul are bronşi­tă – a decis să mear­gă şi la al şase­lea medic, care i-a spus că copi­lul are pne­u­mo­nie, şi mama era, într-un fel, bucu­roa­să că, uite, cin­ci n-au obser­vat pne­u­mo­nia şi al şase­lea a depistat-o. Eu le tot spun părinţi­lor că ar fi bine să găseas­că un medic în care să aibă încre­de­re, chiar dacă, la un moment dat, tra­ta­men­tul este, poa­te, mult prea com­pli­cat, dar atâ­ta timp cât au încre­de­re în medic, lucru­ri­le merg alt­fel. Şi, mai este o pro­ble­mă – bine, eu cred că părinţii tre­bu­ie să cau­te şi o a doua, a tre­ia opi­nie, dar şi modul de a cău­ta este impor­tant – nu să mer­gi pur şi sim­plu de la un medic la altul şi într-un final să îi cri­ti­ci pe toţi, ci doar să ceri o altă păre­re. În linii mari, aces­tea ar fi cele mai mari greşe­li: pani­ca, lip­sa de infor­ma­re (cel puţin lucru­ri ele­men­ta­re ar tre­bui să cunoas­că) şi aceas­tă „migra­ţie” de la un medic la altul.

— Cum v-aţi decis să mergeţi împotriva curentului, să lucraţi altfel decât o fac colegii dvs.? Care a fost impulsul?

— Eu aşa am fost edu­cat, aşa a fost tatăl meu – punea pe prim-plan sănă­ta­tea copi­lu­lui. Şi mai e carac­te­rul, tata spu­nea că al meu „e mai rău” ca al lui. Cam asta a fost baza. Dar am avut pro­ble­me, inclu­siv cu Cen­trul Mamei şi Copi­lu­lui.

Prin­tre alte­le, e o dife­renţă foar­te mare între medi­ci­na din stră­i­nă­ta­te, ati­tu­di­nea din­tre medi­cii de aco­lo, şi ceea ce este la noi. Pes­te hota­re, dacă rogi un medic să te aju­te, el o va face cu plă­ce­re, ştiu asta din expe­rienţa comu­ni­că­rii cu cole­gi din SUA. La noi, ori că naţiu­nea e aşa, ori că e alt­ce­va la mij­loc, dar opi­nia altui medic e pri­mi­tă mai degra­bă nu ca aju­tor, ci ca o opo­zi­ţie sau un dez­a­cord.

— Fiind peste hotare, aţi observat o diferenţă între atitudinea pe care o au părinţii de acolo faţă de copii şi cea pe care o au părinţii de aici?

— Aco­lo, în pri­mul rând, în spi­ta­le nu se inter­nea­ză copi­ii cu viro­ze, ci doar copi­ii în sta­re gra­vă. Pes­te hota­re se fac stu­dii pe lân­gă aces­te insti­tu­ţii, în R. Mol­do­va, niciun spi­tal nu este com­pe­ti­tiv din punct de vede­re şti­inţi­fic. În mul­te sta­te e mai dezvol­ta­tă medi­ci­na de ambu­la­tor, iar ambu­lanţa nu vine dacă copi­lul are febră 40 în pri­ma zi, mame­le sunt mai bine infor­ma­te, în spi­ta­le exis­tă tot felul de pro­gra­me pen­tru părinţi şi pen­tru copii. Deci, ele­men­tar, copi­ii care se află în spi­tal pri­mesc şi suport psi­ho­lo­gic, deo­a­re­ce copi­lul tre­ce printr-o sta­re de stres aflându-se aco­lo. Noi încă sun­tem depar­te de aces­te lucru­ri, şi pro­ble­ma e că nici medi­cii noş­tri nu par inte­re­sa­ţi să le imple­men­te­ze. Dar, cu tim­pul, cred că şi la noi situ­a­ţia se va schim­ba.

— Ce medicamente trebuie să aibă mereu cu sine părinţii?

— Un anti­pi­re­tic, în cazul în care febra copi­lu­lui cre­ş­te. În rest, far­ma­cii avem la fie­ca­re pas, inclu­siv mul­te care sunt des­chi­se 24 de ore din 24. Dacă sea­ra se întâm­plă ca copi­lu­lui să-i cre­as­că febra, îi sca­zi febra şi atât, nu mai cau­ţi alte medi­ca­men­te. Deja a doua zi, dacă sunt şi alte simp­to­me, mer­gi la medi­cul de fami­lie.

— Există medicamente pe care nu le recomandaţi?

— Imu­nos­ti­mu­la­toa­re­le sau aşa-numitele anti­vi­ra­le. Nu reco­mand pen­tru că nu aju­tă cu nimic.

— Ar trebui să ne pună în gardă reţetele prea scumpe?

— Ide­ea e iară­şi că la noi oame­nii nu prea întrea­bă. În mod nor­mal, când pacien­tul mer­ge la medic, îi spu­ne medi­cu­lui des­pre tot ce îl doa­re, pe baza asta medi­cul pune o dia­gno­ză pre­zum­ti­vă. Ast­fel, pacien­tul tre­bu­ie să între­be sau medi­cul să expli­ce pe baza a ce ana­li­ze pre­scrie un medi­ca­ment. La pune­rea dia­gno­zei fina­le, medi­cul ar tre­bui să argu­men­te­ze pen­tru ce dă fie­ca­re medi­ca­ment. Dacă nu se întâm­plă asta, pacien­tul ar tre­bui să între­be pen­tru ce i se pre­scriu medi­ca­men­te­le. Sunt cazu­ri în care se pre­scriu medi­ca­men­te care nu au nimic cu dia­gno­za, sunt doar ada­o­su­ri ali­men­ta­re, de exem­plu, des­pre care medi­cul nu ar putea spu­ne în ce mod pot aju­ta pacien­tul.

— În ultima vreme, se discută tot mai des despre problemele legate de îmbolnăvirea copiilor în grădiniţe. După părerea dvs., de ce se întâmplă asta?

— Copi­lul, în pri­mul an de gră­di­ni­ţă mai ales, mer­ge într-un colec­tiv nu doar de copii, ci şi de viru­şi. El ia cunoş­tinţă de toţi viru­şii care se află în acel spa­ţiu. În anul doi, de obi­cei, e mai uşor, iar în anul trei, nu se va mai îmbol­nă­vi prac­tic deloc, sau va face viro­ze foar­te rar. E o ches­tie nor­ma­lă.

— Aţi vorbit de multe ori despre antibiotice în termeni nu tocmai pozitivi. Care ar fi alternativa pentru acestea?

— Dacă este vor­ba de o pato­lo­gie bac­te­ri­a­nă, dacă este o boa­lă cau­za­tă de o bac­te­rie, în mod obli­ga­to­riu este nevo­ie de un anti­bi­o­tic, numai că, din păca­te, la noi în R. Mol­do­va pro­ble­ma e cam aşa: eu întreb părinţii, bine, aţi fost la medic, v-a pre­scris anti­bi­o­ti­ce, dar aţi între­bat ce dia­gno­ză v-a pus? La noi nu se obi­ş­nu­ieş­te să se pună o dia­gno­ză care să fie argu­men­ta­tă şi prin inves­ti­ga­ţii. Dacă se con­fir­mă că e vor­ba de o dia­gno­ză bac­te­ri­a­nă, atun­ci da, se dă un anti­bi­o­tic. Ar fi bine să înce­pem cu ce e mai sim­plu şi apoi să tre­cem la ce este mai com­pli­cat. În spi­ta­le­le noas­tre, dacă ajun­geţi aco­lo cu copi­lul şi e nevo­ie de un anti­bi­o­tic, o să se încea­pă cu un anti­bi­o­tic des­tul de puter­nic. Ulte­ri­or, se va ajun­ge la ace­ea că atun­ci când aceş­ti copii chiar vor avea nevo­ie de un anti­bi­o­tic, va fi mai com­pli­cat de pre­scris, pen­tru că ei au deja rezis­tenţă la mul­te anti­bi­o­ti­ce. Este o pro­ble­mă în pri­vinţa căre­ia în toa­tă lumea se bate alar­ma acum – modul abu­ziv de a con­su­ma anti­bi­o­ti­ce şi, mai ales, atun­ci când nici măcar nu este nevo­ie. Încerc să le explic asta şi părinţi­lor.

— Când prescrieţi un medicament, de ce factori ţineţi cont?

— În pri­mul rând, ca să pre­scri­em un medi­ca­ment, tre­bu­ie să fim sigu­ri că aces­ta tra­tea­ză pato­lo­gia pe care am diagnosticat-o, ar fi bine ca acest medi­ca­ment să aibă o aco­pe­ri­re prin stu­dii, la noi se folo­sesc foar­te mul­te medi­ca­men­te care prac­tic nu au tre­cut prin stu­dii fun­damen­ta­le, sau dacă au tre­cut, asta s-a făcut în ţări­le post-sovietice. Sau, avem medi­ca­men­te care sunt puse în pro­to­coa­le­le noas­tre naţio­na­le şi nu au stu­dii. Asta deno­tă fap­tul că, mai ales în ţări­le post-sovietice, unde coru­pţia este des­tul de mare, este foar­te uşor, să zicem, de con­vins ace­le per­soa­ne care cre­ea­ză aces­te pro­to­coa­le să intro­du­că în ele anu­mi­te medi­ca­men­te. Este impor­tant ca medi­ca­men­tul să fie efi­cient, dar şi ino­fen­siv. Ţara de ori­gi­ne a medi­ca­men­tu­lui este pen­tru mine tot des­tul de impor­tan­tă, eu am spus-o, şi nu doar o dată, că nu am încre­de­re în medi­ca­men­te pro­du­se în India, Core­ea, R. Mol­do­va, cu toa­te că mă stră­du­iesc să fiu patri­ot. Pro­du­că­to­rii euro­pe­ni sau cei din Sta­te­le Uni­te sunt mai de încre­de­re.

— Ce pot face părinţii pentru a întări imunitatea copiilor?

— Părinţii tre­bu­ie să înţe­lea­gă că imu­ni­ta­tea, în mare par­te, vine din anti­cor­pii pe care copi­lul şi-i for­mea­ză răcind de fie­ca­re dată. Când vor­bim de viro­ze, eu le spun părinţi­lor: „nu vă întris­ta­ţi că copi­lul a luat un virus, doar aşa el îşi va face anti­cor­pi faţă de acest virus şi data vii­toa­re nu se va mai îmbol­nă­vi din cau­za lui”. Tot­o­da­tă, dacă copi­lul se ali­men­tea­ză echi­li­brat şi nu abu­zea­ză de anu­mi­te pro­du­se, asta iară­şi acţio­nea­ză asu­pra fun­cţio­nă­rii sis­te­mu­lui imu­ni­tar. Apoi, flo­ra intes­ti­na­lă tre­bu­ie să fie bună. Eu mă stră­du­iesc să pre­scriu medi­ca­men­te pe bază natu­ra­lă, care conţin echi­na­cee, pro­po­lis, vita­mi­na C, zinc, care are pro­pri­e­tă­ţi anti­in­fla­ma­toa­re. Mulţi părinţi, dând un anti­bi­o­tic, scad imu­ni­ta­tea copi­lu­lui şi în urmă­toa­re­le 7-10 zile, copi­lul iară­şi răceş­te.

— Ce-i lipseşte sistemului de sănătate din R. Moldova?

— Banii. Sun­tem o ţară în tranzi­ţie, în care mul­te s-ar putea face, dar nu avem aco­pe­ri­re finan­ci­a­ră. Inte­res exis­tă, dar atâ­ta timp cât nu exis­tă aco­pe­ri­re finan­ci­a­ră… Uitaţi-vă cum se fac lucru­ri­le pes­te hota­re: un spi­tal are un ter­men de fun­cţio­na­re, după care se des­chi­de altul nou. La noi, majo­ri­ta­tea spi­ta­le­lor au fost con­stru­i­te pe tim­pul sovi­e­tic încă, când popu­la­ţia era cu mult mai nume­roa­să, acum, o par­te din popu­la­ţia R. Mol­do­va a migrat în alte ţări. Deci, capa­ci­ta­tea spi­ta­le­lor noas­tre nu cores­pun­de rea­li­tă­ţii, tre­bu­ie să avem spi­ta­le cu mult mai mici şi mai com­pac­te. Noi însă avem spi­ta­le cu mul­te săli auxi­li­a­re, care con­su­mă foar­te mult, şi atun­ci buge­tul spi­ta­lu­lui în loc să fie dire­cţio­nat spre niş­te medi­ca­men­te sau echi­pa­men­te, este chel­tu­it pen­tru întreţi­ne­rea aces­tor încă­pe­ri care nu sunt fun­cţio­na­le. Ca refor­mă, eu aş coma­sa une­le spi­ta­le, iar dacă s-ar face aceas­tă opti­mi­za­re, ar înce­pe poa­te să ajun­gă bani şi pen­tru alte inves­ti­ţii, cum ar fi uti­la­je medi­ca­le şi medi­ca­men­te.

— Cum v-aţi decis să deschideţi „Pediatrica”?

— Nu este cli­ni­ca mea, ne gân­deam să des­chi­dem o cli­ni­că pedia­tri­că când era încă viu tatăl meu, dar tata a murit, bani pen­tru a des­chi­de cli­ni­ca nu am avut şi atun­ci o com­pa­nie far­ma­ce­u­ti­că, al cărei pro­pri­e­tar este de ori­gi­ne tur­că, cu care am avut o dis­cu­ţie la o cafea, pes­te o peri­oa­dă, cău­ta un ofi­ciu pen­tru com­pa­nie în Chi­şi­nău şi a găsit o loca­ţie prea mare, ast­fel că m-a adus pe loc şi mi-a zis: „uite, poa­te aici des­chi­dem o cli­ni­că pedia­tri­că”. Eu sunt, în momen­tul de faţă, direc­to­rul medi­cal. Cre­deam că va fi mai uşoa­ră des­chi­de­rea cli­ni­cii, pla­ni­fi­cam să avem sta­ţio­nar de zi şi de noap­te. Noi am vrut să des­chi­dem o cli­ni­că în care pacienţii de care mă ocup eu sunt pre­lu­a­ţi de la bun înce­put şi des­pre dia­gnos­ti­cul şi com­pli­ca­ţi­i­le lor se cunoa­ş­te totul, să fie asu­ma­tă o res­pon­sa­bi­li­ta­te. Este greu, pen­tru că nu se găseş­te per­so­nal medi­cal, dar sper ca într-un final să rezol­văm şi par­tea asta.

— Aveaţi un grup foarte popular pe reţelele de socializare, „Ask a Doctor”, care a atras mii şi mii de părinţi, şi care au apreciat această posibilitate de comunicare directă cu un pediatru. Apoi grupul a fost închis. Ce se va întâmpla mai departe cu el?

— Am avut o peri­oa­dă în care nu puteam să adorm şi atun­ci am văzut pe pro­fi­lu­ri­le mul­tor părinţi plân­ge­ri des­pre dia­gno­ze de pne­u­mo­nie puse aiu­rea şi mi-am zis că ar fi bine să le răs­pund mame­lor şi, în ace­la­şi timp, să am şi eu o acti­vi­ta­te. Seri­le le dedi­cam aces­tei comu­ni­că­ri cu părinţii care aveau între­bă­ri şi teme­ri des­pre sănă­ta­tea copi­i­lor lor. Comu­ni­ca­rea asta m-a aju­tat foar­te mult. Voiam să ajut părinţii, să-i îndrum, la un moment dat însă a deve­nit des­tul de com­pli­cat să răs­pund gru­pu­lui, pen­tru că a deve­nit foar­te nume­ros şi îmi lua foar­te mult timp să ana­li­zez toa­te între­bă­ri­le. Tot­o­da­tă, mulţi cole­gi au înce­put să mă ata­ce, susţinând că con­sul­ta­ţi­i­le onli­ne nu sunt bine­ve­ni­te. Cred că mă voi întoar­ce şi voi redes­chi­de acel grup pe Face­bo­ok, dar îi voi schim­ba for­ma­tul, în grup vor rămâ­ne doar părinţii care chiar au nevo­ie de aces­te con­sul­ta­ţii.

— Cum influenţează starea psihologică din familie asupra copilului?

— Dacă aca­să e lini­ş­te, şi copi­lul e calm, nu are dure­ri de cap, pen­tru că une­le pato­lo­gii se iau de la sis­te­mul ner­vos cen­tral.

— Influenţează felul în care ne alimentăm de mici asupra dezvoltării noastre?

— Acum, în gene­ral, dacă veţi avea oport­u­ni­ta­tea să par­ti­ci­pa­ţi la un con­gres de pedia­trie, veţi vedea foar­te mul­te rapoar­te ale pro­fe­so­ri­lor din stră­i­nă­ta­te care pun accent pe ali­men­ta­rea copi­lu­lui în pri­mul an de via­ţă. Ori­cât de banal ar suna, dar aceas­ta influ­enţea­ză, mul­te pato­lo­gii care apar deja la vâr­sta de adult se trag din pri­mul an de via­ţă şi de la modul de ali­men­ta­re al copi­lu­lui, înce­pând de la can­ti­ta­tea de pro­te­i­ne pe care ar tre­bui să o ia. Dacă copi­lul este alăp­tat la sân, atun­ci e foar­te bine, pri­meş­te can­ti­ta­tea opti­mă, dacă este alăp­tat arti­fi­ci­al, atun­ci ames­te­cul pe care îl pri­meş­te în sti­clu­ţă ar tre­bui să fie maxi­mal ase­mă­nă­tor cu lap­te­le matern, şi mai apoi vor­bim des­pre diver­si­fi­ca­rea ali­men­te­lor, când se face şi cum se face, ast­fel încât sta­rea sănă­tă­ţii copi­lu­lui să fie cât mai bună.

— Aţi avut în activitatea dvs. un caz care v-a marcat?

— Chiar atun­ci când s-a des­chis cli­ni­ca, am avut mai mulţi copii cu febră inex­pli­ca­bi­lă, ana­li­ze­le şi sta­rea gene­ra­lă a copi­i­lor erau bune, dar febra se menţi­nea 5-7 zile. Am avut câte­va cazu­ri în care nu puteam pune dia­gno­za, pen­tru mine era inex­pli­ca­bil, eram nevo­it să dau anti­bi­o­ti­ce, alt­fel, avea să fie mai difi­cil. Cu apro­xi­ma­tiv doi ani în urmă, am avut un caz de pne­u­mo­nie care pen­tru mine a rămas neclar. Sea­ra, pe la 18.00, veni­se­ră părinţii cu copi­lul care avea febră mare, dar de patru ori pe zi. Febra scă­dea – copi­lul era activ. Chiar atun­ci când a venit la mine în cabi­net, era des­tul de activ. Ascultându-l, am văzut că în par­tea dreap­tă era dimi­nu­a­tă res­pi­ra­ţia, pe jumă­ta­te de plămân. Nu-mi venea să cred. Bine, el supor­ta­se recent o vari­ce­lă, dar într-o for­mă nu foar­te agre­si­vă. Atun­ci însă când copi­lul se întor­se­se de la Roen­tgen, am văzut că are pne­u­mo­nie pe jumă­ta­te de lob de plămân şi am rămas uimit. Le-am expli­cat părinţi­lor că au făcut o com­pli­ca­ţie pe fun­dal de viro­ză, având şi o vari­ce­lă supor­ta­tă ante­ri­or, şi ne-am zis că este ceva aso­ci­at, am dat ana­li­ze şi am găsit şi myco­plas­ma, o bac­te­rie. Am mai întâl­nit de atun­ci câte­va cazu­ri şi în trei din ele exis­ta ceva aso­ci­at, pen­tru că, în mod nor­mal, o viro­ză poa­te să ne dea o pne­u­mo­nie, dar nu aşa de masi­vă. Deci, era vor­ba de pne­u­mo­nie cu ple­u­re­zie şi am decis cu părinţii că le dau tra­ta­ment cu anti­bi­o­ti­ce prin cate­ter, dar că se tra­tea­ză aca­să, ceea ce la noi în spi­ta­le se tra­tea­ză nea­pă­rat în secţia de rea­ni­ma­re. Noi ţineam legă­tu­ra, inclu­siv tele­fo­nic, părinţii veneau la con­sul­ta­ţii. Copi­lul a ieşit foar­te bine din asta.

