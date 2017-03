Interviu: „E de râsul găinilor cum guvernarea ne cheamă acasă”

Interviu cu Elena Dragalin, președinta Asociației „Moldova AID” din SUA

— Cum e să vă întoarceţi acasă după mai mult timp?

— Ulti­ma dată am fost în august 2016. De obi­cei, vin o dată, de două ori pe an. Vin sufi­cient de des ca să cunosc situ­a­ţia din R. Mol­do­va, să mă simt con­for­ta­bil când revin, să mă simt aca­să.

— Vă amintiţi de perioade în care, în R. Moldova, se trăia ceva mai bine?

— Sunt ple­ca­tă din 1993. Peri­oa­de­le au fost dife­ri­te. Dacă e să vor­bim doar des­pre situ­a­ţia mate­ria­lă, au fost momen­te în care s-a tră­it mai bine sau în care s-a tră­it mai rău. Dar puţi­ne au fost momen­te­le sau peri­oa­de­le în care am fost aca­să şi am avut sen­za­ţia că situ­a­ţia din R. Mol­do­va ar evo­lua în bine. Au fost doar câte­va scli­pi­ri, nu vă pot spu­ne exact când, dar care, până la urmă, s-au ade­ve­rit a fi spe­ranţe deşar­te. De data aceas­ta, con­stat o peri­oa­dă mai tris­tă. Am vor­bit cu mul­tă lume şi, ca nici­o­da­tă, foar­te mulţi recu­nosc că este tot mai greu şi mai greu să rea­li­ze­zi ceva aici. E foar­te difi­cil să ai o afa­ce­re, să o menţii, să evi­ţi ris­cu­ri­le. Lumea se plân­ge. Se plân­ge că este impo­si­bil să lucre­zi şi să acti­vezi liber, dacă nu faci par­te din cli­că. Oame­ni­lor le este fri­că să vor­beas­că des­chis, iar atun­ci când o fac, vor­besc în şoap­tă. Când comu­ni­cam, având tele­fo­nul pe masă, eram atenţio­na­tă că aş putea fi ascul­ta­tă. Aşa ceva nu am văzut nici­când în R. Mol­do­va. Situ­a­ţia îmi amin­teş­te de Româ­nia de până la 1989.

Ele­na Dra­ga­lin s-a năs­cut în s. Bădra­gii Noi, raio­nul Edi­neț.

După absol­vi­rea șco­lii medii din ora­șul Edi­neț, și-a con­ti­nu­at stu­di­i­le la Uni­ver­si­ta­tea de Stat, Facul­ta­tea de Mate­ma­ti­că și Ciber­ne­ti­că.

Acti­vea­ză, un timp scurt, în dome­niu, dar oda­tă cu des­tră­ma­rea sis­te­mu­lui sovi­e­tic, în 1993 plea­că la mun­că în Ita­lia, împre­u­nă cu fami­lia, apoi se sta­bi­leș­te în Ger­ma­nia și, în sfâr­șit, din 1996, locu­ieș­te în SUA. Aici acti­vea­ză în diver­se dome­nii, până când, în 2011, deci­de să se con­sa­cre mun­cii de volun­ta­ri­at și înfi­in­țea­ză Orga­ni­za­ția Non-Guvernamentală Mol­do­va AID.

Prin­tre pro­iec­te­le rea­li­za­te de aceas­ta se numă­ră Cen­trul Vir­tu­al de Instru­i­re, care ofe­ră cur­su­ri gra­tu­i­te ele­vi­lor și stu­den­ți­lor din R. Mol­do­va, Con­ven­ția Moldo-Americană, iar mai recent, este unul din­tre orga­ni­za­to­rii Offline-ului „Adop­tă un Vot”.

— Poate familia dvs. a început să trăiască mai bine, ce v-au povestit ei despre situaţia de la noi? Ce şi-ar dori părinţii dvs. să se schimbe în ţară?

— Mama locu­ieş­te la Chi­şi­nău. Nu am fost în sat, dar am vor­bit cu rude­le care tră­iesc aco­lo şi am auzit ace­ea­şi poves­te pe care am auzit-o la Chi­şi­nău. De data aceas­ta, mi s-a părut mai trist ca ori­când. Chiar dacă s-ar putea ca fri­gi­de­re­le să fie mai pli­ne decât în anii ‘90, iar la maga­zi­ne să fie un sor­ti­ment mai mare de pro­du­se, oame­nii sunt îngri­jo­ra­ţi că nu mai au vii­tor în R. Mol­do­va.

— Ce ar putea să facă oamenii simpli ca să schimbe această situaţie?

— Să se impli­ce, să-şi asu­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea şi să acţio­ne­ze pen­tru a schim­ba situ­a­ţia. Dar oame­nii se tem, le este fri­că să nu-şi piar­dă afa­ce­rea, locul de mun­că. Şi mulţi pre­fe­ră să aple­ce capul. Acest lucru îmi amin­teş­te de un regim tota­li­tar, de un regim unde lumea nu are liber­ta­tea să se expri­me, să spu­nă ceea ce vrea. Lumea nu mai cre­de că, dacă va lup­ta pen­tru drep­tu­ri, le va obţi­ne. Am stat mai mult de două săp­tămâ­ni în Mol­do­va şi nu am întâl­nit niciun opti­mist. Trist.

— Locuiţi în SUA, în mediul de acolo. Ce credeţi că am putea prelua de la ei – mă refer la lucruri simple, pe care le-am aplica la noi?

— Fami­lia noas­tră este ple­ca­tă din Mol­do­va din ‘93. Am locu­it în Ita­lia un an, apoi doi ani în Ger­ma­nia, şi din ‘96 sun­tem în SUA. În fie­ca­re din­tre aces­te ţări am învă­ţat lucru­ri noi şi am pre­lu­at expe­rienţe. Ne pla­ce să călă­to­rim, de fie­ca­re dată reve­nind mai boga­ţi sufle­teş­te. Ten­dinţa asta de a vrea să imple­men­te­zi şi aca­să lucru­ri­le bune pe care le des­co­pe­ri în lume mi se pare natu­ra­lă. Copi­ii mei sunt deja mari, dar când erau mici, mereu veneau cu suges­tii des­pre ce ar tre­bui îmbu­nă­tă­ţit în R. Mol­do­va, ca veri­şo­rii şi bune­ii lor să aibă ace­lea­şi oport­u­ni­tă­ţi şi expe­rienţe fru­moa­se ca şi ei, care locu­iesc în ţări mai avan­sa­te. Îmi amin­tesc cum pla­ni­fi­cau să „trans­for­me” trans­por­tul public în Mol­do­va, de care aveau o fri­că înte­me­ia­tă, prin mar­ca­rea cu o linie gal­be­nă a locu­lui pe unde urma să urci în trans­port ca să fie o ordi­ne oare­ca­re. Cu aşa pro­pu­ne­ri veneau copi­ii noş­tri în cla­se­le pri­ma­re. Noi mereu ne-am dorit să vedem şi aca­să, în Mol­do­va, mai mul­tă ordi­ne în locu­ri publi­ce, clo­se­te cura­te, câm­pu­ri bine lucra­te, şco­li echi­pa­te cu uti­laj avan­sat, care să se con­du­că de un cur­ri­cu­lum echi­li­brat, un sis­tem de ocro­ti­re a sănă­tă­ţii în care omul să nu fie înjo­sit, dem­ni­ta­ri cin­sti­ţi, cură­ţe­nie la sca­ra blo­cu­lui, dru­mu­ri bune, sate pros­pe­re, monu­men­te isto­ri­ce pro­te­ja­te, natu­ra ocro­ti­tă, arta pro­mo­va­tă… După mine, expe­rienţa de mun­că şi trai în stră­i­nă­ta­te ar putea fi un lucru bun, pen­tru că te expu­ne la valo­ri cre­a­te de alte cul­tu­ri şi civi­li­za­ţii. Dar nu şi atun­ci când ple­ca­rea la mun­că este de nevo­ie, când fami­lia rămâ­ne în urmă sau se sepa­ră, când regi­mul de lucru la negru sau la mun­ci puţin cali­fi­ca­te te împie­di­că să valo­ri­fi­ci ceea ce ţi-ar îmbo­gă­ţi ori­zon­tul. Eu aş pre­lua de la ame­ri­ca­ni expe­rienţa de a lup­ta pen­tru drep­tu­ri­le de bază: la fami­lie, la mun­că, la un spa­ţiu loca­tiv, la edu­ca­ţie, la ocro­ti­rea sănă­tă­ţii. Mi-aş apă­ra drep­tul la vot, drep­tul ega­li­tă­ţii de gen, drep­tul la expri­ma­re, la pro­test, drep­tul de a fi cetă­ţean liber într-o ţară libe­ră, neco­rup­tă şi necap­tu­ra­tă.

— Cum încercaţi dvs. să vă implicaţi? Ştim că lucraţi la organizaţia Moldova Aid…

— Orga­ni­za­ţia Mol­do­va Aid a fost înre­gis­tra­tă în 2011, în Caro­li­na de Nord, SUA. Este o orga­ni­za­ţie non-guvernamentală, prin care încer­căm să con­tri­bu­im la schim­ba­rea situ­a­ţi­ei din R. Mol­do­va în bine. Am înce­put, ca majo­ri­ta­tea celor cu intenţii bune, dar care nu cunosc prea mul­te des­pre ceea ce ar putea face, cu un pro­iect soci­al. Am mers la şcoa­la din Căză­neş­ti, unde erau 83 de copii în 2011, care, am cre­zut eu, au nevo­ie de încă­lţă­min­te. Aveam infor­ma­ţia că unii aveau doar cio­ra­pi de lână, în care umblau iar­na pe omăt. Când plo­ua, nu ieşeau din cămin. Cu aju­to­rul cole­gi­lor din SUA, am adus încă­lţă­min­te spor­ti­vă şi alte acce­so­rii, şi aşa am făcut cunoş­tinţă cu ele­vii de aco­lo. Am între­bat atun­ci câţi­va copii care erau în cla­sa a IX-a ce ar dori să facă în con­ti­nu­a­re. Ei au spus că înva­ţă bine şi visea­ză să mear­gă la o facul­ta­te sau la un cole­giu, dar că, din păca­te, nu au bani sau susţi­ne­re finan­ci­a­ră şi de ace­ea se simt nevo­iţi să mear­gă la şco­li pro­fe­sio­na­le. M-am întors aca­să, am vor­bit cu întrea­ga fami­lie, şi am zis să încer­căm să facem ceva pen­tru aceş­ti copii, pen­tru că noi cre­dem în edu­ca­ţie. Ast­fel, cu impli­ca­rea mai mul­tor per­soa­ne, am susţi­nut trei ele­vi de la acea şcoa­lă să mear­gă la cole­gii. Acum sunt mari, au absol­vit cole­gi­i­le, sunt deja la facul­ta­te şi lucrea­ză în para­lel. Menţi­nem legă­tu­ra, ne bucu­răm mult pen­tru suc­ce­se­le lor, mai ales când îi vedem că sunt oame­ni mari, edu­ca­ţi şi se des­cur­că deja sin­gu­ri. Am mai des­chis şi o sală de lite­ra­tu­ră în lim­ba engle­ză la Bibli­o­te­ca Haş­deu din Chi­şi­nău, care astăzi numă­ră pes­te cin­ci mii de cărţi. Am con­tri­bu­it, împre­u­nă cu alţi par­te­ne­ri, la des­chi­de­rea pri­mu­lui Cen­tru de Resur­se pen­tru copii cu autism din R. Mol­do­va, SOS Autism. Ală­tu­ri de par­te­ne­rii noş­tri, am ini­ţi­at cam­pa­nia „Acce­si­bil pen­tru Toţi” şi ofe­rim căru­cioa­re, alt echi­pa­ment, con­struim ram­pe, am cre­at o bază de date des­pre per­soa­ne­le cu diza­bi­li­tă­ţi loco­mo­to­rii în raio­na­le Edi­neţ şi Râş­ca­ni. Au mai fost şi alte acti­vi­tă­ţi, pen­tru că de fie­ca­re dată când venim, des­co­pe­rim gău­ri şi încer­căm să astu­păm cum­va măcar câte una. Ade­vă­rul este că Mol­do­va pare un sac fără fund. Soci­e­ta­tea civi­lă de aici face un lucru enorm, dar tot nu se mai vede capă­tul. Poţi să sari mereu în aju­tor tră­ind în Mol­do­va, poţi să vii din dias­po­ră şi să faci pro­iec­te în toa­te dome­ni­i­le, dar tot nu va ajun­ge. Mol­do­va este o ţară mică şi s-ar putea face din ea o jucă­rie, dacă guver­na­rea ar avea intenţii bune, dacă guver­nanţi­lor le-ar păsa de soar­ta oame­ni­lor de rând şi nu ar fi pre­o­cu­pa­ţi doar de pro­pri­i­le inte­re­se, dacă nu ar fi coru­pţi, laşi şi fără obraz. Chiar dacă ne dăm sea­ma că nimic nu se schim­bă pes­te noap­te, ar tre­bui măcar să ştim că mer­gem în dire­cţia care tre­bu­ie. Mă tem însă că mer­gem în dire­cţia opu­să. Şi atun­ci ar tre­bui să adre­săm cât mai mul­te între­bă­ri inco­mo­de guver­nanţi­lor. Să le cerem soco­tea­lă, să ne impli­căm şi să ne reven­di­căm drep­tu­ri­le. Mol­do­va AID este şi orga­ni­za­to­rul Con­venţi­ei Moldo-Americane, un eve­ni­ment anu­al, care a avut deja trei edi­ţii şi care ser­veş­te drept plat­for­mă de comu­ni­ca­re pen­tru cetă­ţe­nii sta­bi­li­ţi cu tra­i­ul în Ame­ri­ca de Nord şi Can­a­da. Recent, am fost impli­ca­tă şi în orga­ni­za­rea Offline-ului „Adop­tă un Vot”, care a avut loc wee­ken­dul tre­cut la Veneţia, Repu­bli­ca Ita­lia. Ne impli­căm în spe­ranţa că vom scă­pa de ruşi­nea celei mai săra­ce şi mai corup­te ţări din Euro­pa, în care s-a pier­dut urma mili­ar­du­lui furat.

— Cum este posibil ca într-o ţară atât de mică să existe atât de multă corupţie? De unde vin rădăcinile acestui fenomen la noi?

— Nu ştiu de unde se trag rădă­ci­ni­le, dar soci­e­ta­tea în care este ok să iei aca­să ceea ce nu-ţi apa­rţi­ne şi în care per­soa­na care se „des­cur­că” este admi­ra­tă, chiar dacă a ago­ni­sit ave­rea prin furt, ceva nu e bine. Pen­tru că dacă azi ai luat un rulou de hâr­tie igie­ni­că de la ser­vi­ciu, mâi­ne nu te vei jena să iei un mili­ard din ban­că.

— Cum poate fi combătută corupţia? Cum luptă cei din SUA cu acest fenomen?

— Coru­pţie exis­tă pes­te tot. Îmi amin­tesc cum câţi­va ani în urmă în con­ge­la­to­rul unui poli­ti­ci­an ame­ri­can au fost găsi­ţi pes­te o sută de mii de dola­ri. Dar în SUA, oda­tă prins, vei fi tras la răs­pun­de­re, pen­tru că insti­tu­ţi­i­le publi­ce şi de stat îşi vor face trea­ba. În Mol­do­va, jus­ti­ţia lucrea­ză la coman­dă, iar cei care au furat mili­ar­dul stau lini­ş­ti­ţi, în foto­lii con­for­ta­bi­le, la guver­na­re. Mili­ar­dul este atât de abs­tract pen­tru soci­e­ta­te, încât par­că nu mai con­tea­ză dacă este unul sau două, sau mai mul­te. Uni­ta­tea de masu­ră pen­tru omul de rând este maşi­na, res­ta­u­ran­tul sau hote­lul cui­va, iar el nici n-a visat vreo­da­tă să aibă aşa ceva. Aşa că nu se sim­te furat, deşi e sărac. Iar atun­ci când votea­ză, se lasă mani­pu­lat şi păcă­lit de pro­mi­siu­ni şi duce răz­bo­i­ul alt­cui­va. Nu lup­tă pen­tru drep­tu­ri­le lui, ci pen­tru ca alţii să-şi poa­tă păs­tra pute­rea. Nu cere soco­tea­lă celor aleşi, ci le dă oport­u­ni­tă­ţi să con­ti­nue fur­tul. Infor­ma­ţia care ajun­ge la ure­chi­le oame­ni­lor de rând prin nume­roa­se­le cana­le de tele­vi­ziu­ne şi zia­re mani­pu­la­ti­ve este dis­to­r­sio­na­tă în aşa fel, încât ne-am pome­nit cu o soci­e­ta­te con­fu­ză şi axa­tă pe pro­ble­me arti­fi­ci­a­le. După două­ze­ci şi ceva de ani de aşa-zisă demo­cra­ţie, noi mai sun­tem dez­bi­na­ţi pe prin­ci­pii de etnie, de lim­bă, de gen şi mai cre­dem că este impor­tant să dis­cu­tăm dire­cţia unui vec­tor, fără pro­gram con­cret de acţiu­ne. În loc să cădem de comun acord cu toţii, indi­fe­rent de etnie şi de lim­ba pe care o vor­bim, şi să recu­noa­ş­tem că avem o pro­ble­mă comu­nă: coru­pţia, ne lup­tăm între noi. Atâ­ta timp cât ne vom lăsa pra­dă mani­pu­lă­rii, coru­pţia va tri­um­fa şi doar atun­ci când ne vom uni efor­tui­le, vom putea res­ta­bi­li ordi­nea şi drep­tul.

— Cum am putea combate fenomenul corupţiei?

— Am putea înce­pe prin a-i da, în mod demo­cra­tic, jos pe coru­pţii de la pute­re. Asta este, prac­tic, uni­ca solu­ţie. Iar în locul lor să fie aleşi oame­ni inte­gri, care nu se gân­desc la pro­pri­ul buzu­nar, ci la bine­le şi buzu­na­rul nos­tru comun.

— Am avea de unde alege acum politicieni oneşti, credibili?

— Nu mă apuc să fac ana­li­za par­ti­de­lor poli­ti­ce exis­ten­te în ţară, dar ştiu că avem oame­ni care ar putea să con­du­că ţara aceas­ta pe o cale bună. Per­soa­ne one­ste, inte­gre, com­pe­ten­te şi cre­di­bi­le. Că o să fie din cadrul par­ti­de­lor exis­ten­te, că o să fie din cadrul par­ti­de­lor nou-formate, nu ştiu. Aş vrea să văd mai mul­te pro­gra­me elec­to­ra­le, echi­pe bine înche­ga­te şi com­pe­ten­te, aş vrea să văd oame­ni care au intenţia să facă lucru­ri bune, pe care să-i pot susţi­ne şi să-i pot vota.

— La ultimele alegeri, prezidenţialele din 2016, Diaspora s-a mobilizat în premieră într-un număr atât de mare pentru a merge la vot. Au rămas dezamăgiţi cetăţenii de faptul că nu au ajuns buletine de vot, de felul în care au reacţionat autorităţile la asta, de rezultatul alegerilor? La următoarele alegeri se va mobiliza Diaspora în acelaşi mod? Mai cred cetăţenii de peste hotare într-o schimbare?

— A fi dez­a­mă­git înseam­nă a te pre­da, a fi dez­a­mă­git înseam­nă să te întorci aca­să după vot şi să zici că nu mai faci nimic. Eu sper că lumea nu s-a dez­a­mă­git, ci dim­po­tri­vă – s-a ambi­ţio­nat să se mobi­li­ze­ze şi mai activ la urmă­toa­re­le ale­ge­ri. Mai mult ca atât, nu-i vor­ba doar de mobi­li­za­re în peri­oa­da elec­to­ra­lă. Noi tre­bu­ie să înţe­le­gem că tre­bu­ie să lucrăm între timp intens şi stra­te­gic. Eu sunt opti­mis­tă, cred că lumea la urmă­toa­re­le ale­ge­ri se va mobi­li­za şi mai mult, cred că vom avea şi mai mul­te votu­ri în Dias­po­ră, dar depin­de şi de con­di­ţi­i­le pe care ni le va impu­ne guver­na­rea, că avem acum pro­pu­ne­re de lege pen­tru votul uni­no­mi­nal. Asta nu e alt­ce­va decât o mane­vră a Par­ti­du­lui Demo­crat, o tra­ge­re de timp pen­tru ca guver­na­rea actu­a­lă să se menţi­nă la con­du­ce­re, să nu-şi asu­me res­pon­sa­bi­li­ta­tea pen­tru situ­a­ţia din ţară şi să-şi facă pro­pri­i­le inte­re­se.

— La posturile de televiziune care aparţin lui Vlad Plahotniuc s-a vorbit că Diaspora ar susţine schimbarea sistemului electoral, promovat de PDM. În acele ştiri se spunea că Diaspora ar susţine masiv votul uninominal, arătându-se un procentaj de 87% de susţinători. Cât de adevărate sunt aceste informaţii?

— Nu aş putea să ştiu cum s-a făcut son­da­jul, dar ştiu că un alt son­daj a fost făcut pe face­bo­ok în gru­pul „Adop­tă un Vot” şi pe alte gru­pu­ri ale dias­po­rei şi rezul­ta­tul a fost exact invers: în jur de 80% din­tre cei care au răs­puns au afir­mat că sunt împo­tri­va schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral, iar alte 7 % au admis că nu ştiu în ce con­stă sis­te­mul uni­no­mi­nal. Ceva nu se lea­gă dacă avem aşa dis­cre­panţe. Con­clu­zi­i­le se fac pri­pit, îna­in­te ca soci­e­ta­tea să înţe­lea­gă în ce con­stă schim­ba­rea. Este impor­tant să menţio­năm că se pro­pu­ne schim­ba­rea sis­te­mu­lui elec­to­ral în între­gi­me şi nu îmbu­nă­tă­ţi­rea celui exis­tent, cum ar avea sens în acest moment. Cu puţin timp îna­in­te de ale­ge­ri ni se pro­pu­ne un sis­tem neve­ri­fi­cat în prac­ti­că, cu mul­te lacu­ne, care dez­a­van­ta­jea­ză par­ti­de­le mici şi prac­tic îi ani­hi­lea­ză pe inde­pen­denţi. Niciun depu­tat nu va putea rămâ­ne inde­pen­dent, pen­tru că, dacă nu va vota cu majo­ri­ta­tea, nu va obţi­ne susţi­ne­re pen­tru pro­iec­te­le loca­le şi, în acest fel, va fi reche­mat. „Depu­ta­tul tău” va fi nevo­it să devi­nă depu­ta­tul lor, ca să supra­vi­eţu­ias­că în Par­la­ment. Coru­pţia se va înră­dă­ci­na pen­tru mult timp cu un ast­fel de sis­tem. De ace­ea eu spun NU schim­bă­rii sis­te­mu­lui elec­to­ral. Modi­fi­ca­rea celui vechi e nece­sa­ră, aşa cum sunt nece­sa­re mai mul­te secţii de vot în dias­po­ră, mai mul­te bule­ti­ne la fie­ca­re secţie, îmbu­nă­tă­ţi­rea teh­ni­că a pro­ce­su­lui de înre­gis­tra­re ş.a.m.d. Dar cine ne aude pe noi?

— Ce pârghii poate utiliza Diaspora pentru a se face auzită?

— În weekend- ul tre­cut, la Veneţia, Repu­bli­ca Ita­lia, a avut loc Offline-ul „Adop­tă un Vot”, la care s-au întru­nit pes­te 180 de per­soa­ne din Dias­po­ra din 19 ţări, inclu­siv Româ­nia, SUA, Can­a­da, Rusia, mai mul­te ţări din Euro­pa de Vest şi R. Mol­do­va. După două zile de lucru, par­ti­ci­panţii au adop­tat o rezo­lu­ţie, care conţi­ne un plan con­cret de acţiu­ne. Chiar dacă pre­sa ser­vi­lă guver­nă­rii a igno­rat eve­ni­men­tul, reţe­le­le de soci­a­li­za­re şi pre­sa libe­ră au rela­tat des­pre atmosfe­ra ener­gi­zan­tă care a pre­do­mi­nat la eve­ni­ment. Pâr­ghi­i­le pe care le va uti­li­za dias­po­ra, con­form aces­tui plan, vor fi trans­pa­ren­te şi demo­cra­ti­ce. Vom crea reţe­le de lucru şi soci­a­li­za­re, vom con­tri­bui prin pro­iec­te soci­a­le şi în edu­ca­ţie, vom încu­ra­ja antre­pre­no­ri­a­tul soci­al şi vom dezvol­ta pro­iec­te eco­no­mi­ce. Dias­po­ra se va face auzi­tă prin acţiu­ni con­cre­te şi ati­tu­di­ne civi­că acti­vă.

— Vă mulţumim.

Pentru conformitate, Aliona CIURCĂ